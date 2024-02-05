Оккупанты будут бежать. Украина первой в мире применит на поле боя бомбо-ракеты GLSDB

В 2023 году издание Bloomberg сообщило, что в очередной пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов войдут высокоточные бомбо-ракеты GLSDB производства Boeing на сумму до 200 миллионов долларов. В то же время источники агентства рассказывали, что на момент объявления помощи эти бомбы еще не были произведены, поэтому вероятнее всего появится в Украине только через девять месяцев.

Важно, сколько таких бомб получит Украина

На некоторое время об уникальных американских бомбах забыли. Но в начале 2024 года западные СМИ распространили информацию о том, что высокоточные бомбы будут переданы Украине 31 января. На эту информацию отреагировали в Пентагоне. В частности, представитель Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что о намерении передать Украине GLSDB официально объявили еще в 2023 году. Тем не менее, он отказался называть какие-либо сроки ожидаемых поставок.

"Из соображений безопасности операции, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки" , – сказал Райдер.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев 31 января сообщила, что Соединенные Штаты передали Украине бомбы GLSDB. По ее словам, они уже направляются украинским военным на фронт.

О том, что первая партия GLSDB может появиться в Украине уже 31 января, писало со ссылкой на американских чиновников и Politico. Один из них заявил изданию, что новейшие бомбы предоставит ВСУ "такие возможности, которых еще не было".

На самом деле, это может быть правдой, говорят военные эксперты. Они обращают внимание на то, что новые бомбы стреляют на расстояние до 150 километров. Очень важно, что их можно запускать с установок HIMARS и М270, которые находятся на вооружении ВСУ. При этом, как говорят разработчики, есть еще один уникальное отличие от других боеприпасов, в воздухе GLSDB разворачивает крылья и двигается к цели.

Внутри бомбы встроена навигация, что делает ее более точной. Она также может обходить электронные препятствия. То есть, подчеркивают эксперты, GLSDB – фактически неуловима для систем противовоздушной обороны противника. И еще, важный момент, GLSDB летит довольно низко. И даже если вражеская ПВО каким-то образом заметит ее, американская умная бомба "убежит" от нее, поскольку обладает способностью маневрировать. Поэтому, подчеркивают разработчики, вероятность ее перехвата почти нулевая.

При этом, как сообщил глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец, Украина станет первым государством, которое применит бомбо-ракеты GLSDB в реальных боевых действиях. Об этом также говорит и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, даже армия США их еще не имеет. То есть, говорит он, речь идет об абсолютно новой разработке, которая только в 2023 году прошла полигонные испытания. Сейчас же, добавляет Дикий, ВСУ в реальных условиях получат возможность посмотреть, на что способна американская новинка.

А способности, как утверждает Сергей Згурец, GLSDB воодушевляющие. По его словам, речь идет о бомбе малого диаметра, но при этом дальность ее полета 150 км. Это примерно столько же, сколько у управляемых баллистических ракет ATACMS и в два раза больше, чем у снарядов GMLRS. Но, говорит Згурец, по сравнению со снарядами GMLRS, новый американский боеприпас характеризируется большей точностью и мощностью. Помимо этого, что очень важно, он меньше подвержен воздействию средств РЭБ оккупантов. И еще, точность бомбы составляет до 90 сантиметров.

Но, как считает Сергей Згурец, все же главным преимуществом американской новинки является именно маневренность.

"Если GMLRS и ATACMS летят по баллистической траектории, то есть просто по дуге, то ракета GLSDB может радикально менять траекторию согласно предварительным настройкам во всем 360-градусном охвате. Это, например, позволяет заходить на цели не только с фронта, но и с фланга, или даже с тыла, облетая препятствия", — подчеркнул эксперт.

Згурец уверен, что GLSDB может в разы улучшить возможности Вооруженных сил Украины для ударов по тылу противника. И еще, по его словам, боевая часть GLSDB невелика и составляет 93 кг. Этого должно быть вполне достаточно для разрушения таких сооружений, как мост. По словам эксперта, боевая часть GLSDB больше 20-килограммовой боевой части в GMLRS, которыми ВСУ наносили удары по Антоновскому мосту в Херсоне. То есть, потенциал у американской умной бомбы, выше.

Обращает внимание на высокую точность и маневренность бомб GLSDB и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также подчеркнул, что у этого боеприпаса уникальное сочетание реактивного двигателя и бомбы, а это позволит ему быть более эффективными, чем боеприпасы М142 HIMARS. Плюс, добавляет эксперт, применять GLSDB можно по более широкому спектру объектов.

В то же время Евгений Дикий отмечает, что вес у нового американского снаряда такой, как у авиационной бомбы. То есть, подчеркивает он — это "довольно серьезная штука". Ветеран АТО прогнозирует, что применение GLSDB заставит оккупантов менять свою логистику. Эксперт напомнил, что когда ВСУ начали применять HIMARS, которые достают на 70 км, россияне вынуждены были изменить всю логистику и даже "отодвинуть" командные пункты и систему управления войсками.

То есть, говорит Дикий, если ВСУ смогут стрелять на 150 км, то российская армия опять вынуждена будет полностью перестраивать систему управления войсками в бою. Как минимум все склады с оружием и боеприпасами будут перенесены на более безопасное расстояние.

Также аналитики отмечают, что полевая артиллерия врага стоит в 30 км от линии разграничения, поэтому с оружием такой точности фактически всю ее можно быстро "вычистить". Если же принять к сведению дальность применения американских бомб, то они достанут до всех временно оккупированных территорий России, включительно с северо-западной частью аннексированного Крыма.

При этом, как предположил Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий, ВСУ будут заинтересованы в том, чтобы наносить удары именно по пунктам командования и управления, логистическим узлам, чтобы усложнить командование и управление войсками. Также, по его мнению, важными целями для GLSDB могут быть бронетранспортеры, танки и другая техника, которая находится в точке сбора. Согласен с таким мнением и военный эксперт Петр Черник. Он считает, что дорогостоящая техника РФ первой попадет под удар американских умных бом. Например, по его мнению, ВСУ могут "охотиться" на Тор-М2, С-300 или комплексы РЭБ.

Правда, по словам ветерана АТО Евгения Дикого, пока рано радоваться информации о поставках американских умных бомб. По его словам, тут все будет зависеть от их количества. Если их передадут несколько тысяч, тогда они действительно могут серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их тоже дадут пару десятков, добавляет Дикий, то это станет приятным дополнением к тому, что имеют ВСУ.

Впрочем, по информации Foreign Policy, Украина может получить первую партию GLSDB всего из 24 бомб и суммарно 750 до конца 2024 года.

К слову, в России уже устроили истерику по поводу поставок новых американских бомб Украине. Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США направляют ВСУ "новую смертоносную продукцию". Он утверждает, что поставки GLSDB перечеркивают любые заявления администрации США о желании добиться мирного урегулирования "конфликта".