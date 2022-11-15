Нападение на Россию: какую игру ведет Эрдоган в Украине

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Георгий Кухалейшвили
По мнению Президента Турции Эрдогана,
Запад использует вооруженный конфликт в Украине, чтобы ослабить Россию, а
лучшим вариантом урегулирования являются переговоры. В чем конкретно
проявляется нападение Запада на Россию турецкий президент не пояснил.
Турция играет на два фронта в войне России и Украины
В течение последних восьми лет нападает только Россия и бряцает оружием в Украине, Сирии и странах Африки. Именно Россия и россияне, голосующие за Путина более 20 лет, развязали войну в Украине и виноваты во всех бедах и неудобствах, с которыми столкнулись украинцы, потерявшие крышу над головой. Санкции против России и военная помощь Запада для Украины стали ответом и прямым следствием нападок со стороны Кремля, а не наоборот. Комментарии разбирались, какую игру ведет руководство Турции в войне России и Украины, какие выгоды хочет извлечь от посредничества в мирном урегулировании и насколько реалистичен такой сценарий.
Может сложиться впечатление, что Эрдоган играет на стороне России в войне с Украиной, но это не так, поскольку турки подтвердили свое несогласие с авантюрами Путина конкретными действиями. Вопреки проблемным моментам в отношениях Турции и НАТО по поводу оккупации турецкими войсками приграничных территорий Сирии, репрессий против курдских сепаратистов и блокирования вступления в альянс Швеции и Финляндии, по украинскому вопросу Эрдоган придерживается трендов, которые задают США.
В феврале 2022 года Эрдоган признал войной вторжение России в Украину.
Турция оказывает военную помощь Украине. К марту турки предоставили ВСУ помощи
на сумму 59 млн долларов, включая дроны, транспортные средства, боеприпасы,
бронежилеты и шлемы. На турецких верфях построили корвет класса "Ада" для
Военно-морских сил Украины. Будь турки на стороне россиян, то они бы не стали
делиться с украинцами военными технологиями. Турция не пропустила корабли Тихоокеанского флота РФ в Черное море через
проливы Босфор и Дарданеллы, предотвратив новые ракетные обстрелы украинских
городов со стороны моря.
Наблюдая за успехами ВСУ, Эрдоган понимает, что партнерство с погрузившейся
в международную изоляцию РФ не лучшая перспектива. Турция поставила на паузу
вопрос покупки российских вооружений. Напомним, что поставка российских
зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию являлась камнем преткновения в
турецко-американских отношениях со времен президентства Дональда Трампа.
Турецкое руководство научено уроками Первой Мировой войны, когда Османская империя воевала против Антанты на стороне Германии и Австро-Венгрии, которые потерпели поражение. Турция заинтересована оказаться в лагере победителей, где не место государствам-изгоям вроде РФ.
Сокрушительное поражение России в Украине не выгодно Эрдогану поскольку он опасается оказаться в такой же международной изоляции, как и Путин, а еще хуже – потерять власть. Турция чем-то похожа на Россию своей моделью развития. В Турции не происходит смены власти, ограничены демократические права и свободы, подвергаются преследованиям оппозиционные политики и журналисты. Турция проводит военную экспансию в Сирии, цинично нарушает нормы международного права. В турецкой экономике наблюдаются кризисные явления.
Вслед за новыми победами Украины на поле боя в партии "Единая Россия" могут
осуществить заговор против Путина и его окружения и попытаться отстранить их от
власти при помощи военных, которых в Кремле пытаются обвинить в проигранной
войне. Российские радикалы вовсе восприняли отступление россиян из Херсона как
предательство. Например, в Омске член партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова"
Ольга Сюткина устроила одиночный пикет против отступления из Херсона, считая,
что точно также могут сдать Москву.
Превращение РФ из влиятельного глобального игрока в страну-изгоя, кризис
идеи многополярного мира, антиамериканизма, которые так активно продвигал
Путин, и постепенное разделение мира на зоны влияния США и Китая ставят под
вопрос существование Турции в том виде, в котором она есть. Эрдоган не
устраивает НАТО и в альянсе наверняка не прочь прихода к власти в Турции
предсказуемого светского генерала. Военные перевороты неоднократно случались в
этой стране.
Потому в меняющемся миропорядке Турция пытается занять нишу, которая
гарантирует ее неприкосновенность и признание амбиций на лидерство в регионах
Ближнего Востока и Центральной Азии. Такой приз Эрдоган рассчитывает
выторговать у США и НАТО за урегулирование самого масштабного и кровопролитного
конфликта в Европе со времен окончания Второй Мировой войны. Сотрудник
аналитического центра IFRI Лео Перия-Пенье считает, что с помощью роли
посредника Эрдоган хочет преподнести себя в качестве более умеренного политика
и избавиться от имиджа агрессора, который заработал в предыдущие годы.
С начала вооруженного конфликта в Украине, Эрдоган взял на себя роль миротворца и посредника в диалоге Киевом и Москвой. У Эрдогана есть существенное влияние на путинский режим. При посредничестве Эрдогана и ООН удалось заключить зерновую сделку и договориться о прекращении Россией блокады украинских портов Черноморск, Южный, Одесса. Турецкий президент содействовал освобождению украинских военных из российского плена, включая защитников Мариуполя из полка "Азов".
Нужно учитывать и тот факт, что Москва и Анкара никогда не были стратегическими партнерами и у них достаточно разногласий во внешней политике. Они поддерживают разные стороны конфликта в Сирии и Ливии. О борзости и неуважительном отношении российских оккупантов к суверенитету и территориальной целостности других стран Эрдоган знает не понаслышке. В конце ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство Турции, вопреки неоднократным предупреждениям диспетчера. В ответ РФ ввела эмбарго на турецкую продукцию и запретила посещать страну российским туристам. Напряженность в отношениях двух стран длилась до середины 2016 года.
Тем не менее, слабая и беспомощная Россия во главе с загнанным в угол
Путиным – это подарок для Эрдогана. Анкара превратилась в спасательный круг РФ,
так как мирные переговоры с Украиной лучшая альтернатива завершить войну, чем
потерпеть тотальное поражение. Взамен Эрдоган может требовать от Путина различные
преференции.
По мнению бывшего посла Турции в ЕС Селима Кунералпа, Турция существенно
зависит от России по ряду направлений. Россия занимает третье место среди
торгово-экономических партнеров Турции, поставляет 30% природного газа.
Турецкие строительные компании активно работают на рынке РФ. К тому же, кроме газопроводов
Ямал-Европа и Турецкий поток у России больше нет других вариантов поставки
природного газа в Европу в обход Украины после повреждения газопроводов
Северный поток-1 и Северный поток-2.
Если отталкиваться от логики Эрдогана скорый мир в Украине повысит шансы
для такого удобного партнера как Путин подольше удержаться у власти в России. Вот
только сейчас не самое подходящее время для мирных переговоров с РФ. Под
контролем оккупантов все еще остаются обширные территории, включая Крым. Если
сесть за стол переговоров с россиянами прямо сейчас, то они будут настаивать на
сохранении аннексированных территорий и конструктивных результатов достичь не
получиться.
Война в Украине – это не тот случай, когда уместны взаимные уступки. Речь
может идти только о восстановлении территориальной целостности нашей страны в
границах 1991 года. Не больше и не меньше. Такой вариант можно достичь путем
уничтожения российской группировки в Украине или ее добровольного ухода из
нашей страны, как в случае с Херсоном.
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