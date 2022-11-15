Нападение на Россию: какую игру ведет Эрдоган в Украине

По мнению Президента Турции Эрдогана, Запад использует вооруженный конфликт в Украине, чтобы ослабить Россию, а лучшим вариантом урегулирования являются переговоры. В чем конкретно проявляется нападение Запада на Россию турецкий президент не пояснил.



Турция играет на два фронта в войне России и Украины

В течение последних восьми лет нападает только Россия и бряцает оружием в Украине, Сирии и странах Африки. Именно Россия и россияне, голосующие за Путина более 20 лет, развязали войну в Украине и виноваты во всех бедах и неудобствах, с которыми столкнулись украинцы, потерявшие крышу над головой. Санкции против России и военная помощь Запада для Украины стали ответом и прямым следствием нападок со стороны Кремля, а не наоборот. Комментарии разбирались, какую игру ведет руководство Турции в войне России и Украины, какие выгоды хочет извлечь от посредничества в мирном урегулировании и насколько реалистичен такой сценарий.

На чьей стороне Турция в войне Украины с Россией

Может сложиться впечатление, что Эрдоган играет на стороне России в войне с Украиной, но это не так, поскольку турки подтвердили свое несогласие с авантюрами Путина конкретными действиями. Вопреки проблемным моментам в отношениях Турции и НАТО по поводу оккупации турецкими войсками приграничных территорий Сирии, репрессий против курдских сепаратистов и блокирования вступления в альянс Швеции и Финляндии, по украинскому вопросу Эрдоган придерживается трендов, которые задают США.

В феврале 2022 года Эрдоган признал войной вторжение России в Украину. Турция оказывает военную помощь Украине. К марту турки предоставили ВСУ помощи на сумму 59 млн долларов, включая дроны, транспортные средства, боеприпасы, бронежилеты и шлемы. На турецких верфях построили корвет класса "Ада" для Военно-морских сил Украины. Будь турки на стороне россиян, то они бы не стали делиться с украинцами военными технологиями. Турция не пропустила корабли Тихоокеанского флота РФ в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, предотвратив новые ракетные обстрелы украинских городов со стороны моря.

Наблюдая за успехами ВСУ, Эрдоган понимает, что партнерство с погрузившейся в международную изоляцию РФ не лучшая перспектива. Турция поставила на паузу вопрос покупки российских вооружений. Напомним, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию являлась камнем преткновения в турецко-американских отношениях со времен президентства Дональда Трампа.

Турецкое руководство научено уроками Первой Мировой войны, когда Османская империя воевала против Антанты на стороне Германии и Австро-Венгрии, которые потерпели поражение. Турция заинтересована оказаться в лагере победителей, где не место государствам-изгоям вроде РФ.

Как мир в Украине может спасти режим Эрдогана в Турции

Сокрушительное поражение России в Украине не выгодно Эрдогану поскольку он опасается оказаться в такой же международной изоляции, как и Путин, а еще хуже – потерять власть. Турция чем-то похожа на Россию своей моделью развития. В Турции не происходит смены власти, ограничены демократические права и свободы, подвергаются преследованиям оппозиционные политики и журналисты. Турция проводит военную экспансию в Сирии, цинично нарушает нормы международного права. В турецкой экономике наблюдаются кризисные явления.

Вслед за новыми победами Украины на поле боя в партии "Единая Россия" могут осуществить заговор против Путина и его окружения и попытаться отстранить их от власти при помощи военных, которых в Кремле пытаются обвинить в проигранной войне. Российские радикалы вовсе восприняли отступление россиян из Херсона как предательство. Например, в Омске член партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Сюткина устроила одиночный пикет против отступления из Херсона, считая, что точно также могут сдать Москву.

Превращение РФ из влиятельного глобального игрока в страну-изгоя, кризис идеи многополярного мира, антиамериканизма, которые так активно продвигал Путин, и постепенное разделение мира на зоны влияния США и Китая ставят под вопрос существование Турции в том виде, в котором она есть. Эрдоган не устраивает НАТО и в альянсе наверняка не прочь прихода к власти в Турции предсказуемого светского генерала. Военные перевороты неоднократно случались в этой стране.

Потому в меняющемся миропорядке Турция пытается занять нишу, которая гарантирует ее неприкосновенность и признание амбиций на лидерство в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии. Такой приз Эрдоган рассчитывает выторговать у США и НАТО за урегулирование самого масштабного и кровопролитного конфликта в Европе со времен окончания Второй Мировой войны. Сотрудник аналитического центра IFRI Лео Перия-Пенье считает, что с помощью роли посредника Эрдоган хочет преподнести себя в качестве более умеренного политика и избавиться от имиджа агрессора, который заработал в предыдущие годы.

С начала вооруженного конфликта в Украине, Эрдоган взял на себя роль миротворца и посредника в диалоге Киевом и Москвой. У Эрдогана есть существенное влияние на путинский режим. При посредничестве Эрдогана и ООН удалось заключить зерновую сделку и договориться о прекращении Россией блокады украинских портов Черноморск, Южный, Одесса. Турецкий президент содействовал освобождению украинских военных из российского плена, включая защитников Мариуполя из полка "Азов".

Почему Путин устраивает Эрдогана

Нужно учитывать и тот факт, что Москва и Анкара никогда не были стратегическими партнерами и у них достаточно разногласий во внешней политике. Они поддерживают разные стороны конфликта в Сирии и Ливии. О борзости и неуважительном отношении российских оккупантов к суверенитету и территориальной целостности других стран Эрдоган знает не понаслышке. В конце ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство Турции, вопреки неоднократным предупреждениям диспетчера. В ответ РФ ввела эмбарго на турецкую продукцию и запретила посещать страну российским туристам. Напряженность в отношениях двух стран длилась до середины 2016 года.

Тем не менее, слабая и беспомощная Россия во главе с загнанным в угол Путиным – это подарок для Эрдогана. Анкара превратилась в спасательный круг РФ, так как мирные переговоры с Украиной лучшая альтернатива завершить войну, чем потерпеть тотальное поражение. Взамен Эрдоган может требовать от Путина различные преференции.

По мнению бывшего посла Турции в ЕС Селима Кунералпа, Турция существенно зависит от России по ряду направлений. Россия занимает третье место среди торгово-экономических партнеров Турции, поставляет 30% природного газа. Турецкие строительные компании активно работают на рынке РФ. К тому же, кроме газопроводов Ямал-Европа и Турецкий поток у России больше нет других вариантов поставки природного газа в Европу в обход Украины после повреждения газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

Если отталкиваться от логики Эрдогана скорый мир в Украине повысит шансы для такого удобного партнера как Путин подольше удержаться у власти в России. Вот только сейчас не самое подходящее время для мирных переговоров с РФ. Под контролем оккупантов все еще остаются обширные территории, включая Крым. Если сесть за стол переговоров с россиянами прямо сейчас, то они будут настаивать на сохранении аннексированных территорий и конструктивных результатов достичь не получиться.

Война в Украине – это не тот случай, когда уместны взаимные уступки. Речь может идти только о восстановлении территориальной целостности нашей страны в границах 1991 года. Не больше и не меньше. Такой вариант можно достичь путем уничтожения российской группировки в Украине или ее добровольного ухода из нашей страны, как в случае с Херсоном.

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