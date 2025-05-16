Полномасштабное вторжение России оставило сотни тысяч украинцев без крова. Разрушены многоэтажки, сожжены дома, изуродованы квартиры — эти реалии стали обыденностью для многих регионов. В ответ на масштабные разрушения государство запустило механизм компенсации, который должен помочь пострадавшим восстановить жилье или получить средства на новое. Как работает эта программа, кто может подать заявку, сколько уже выплатили, и какие трудности возникают — разбираемся дальше.

Компенсация за разрушенное жилье: какие выплаты украинцы могут получить за потери, причиненные войной

Кто имеет право на компенсацию: список категорий граждан

Компенсация предусмотрена для физических лиц — граждан Украины, являющихся владельцами жилой недвижимости, уничтоженной в результате вооруженной агрессии РФ после 24 февраля 2022 года. Речь идет о частных домах, квартирах, а также объектах незавершенного строительства, если они являлись основным местом жительства.

Как уточняет Министерство инфраструктуры, право на компенсацию имеют только граждане, которые зарегистрировали информацию о поврежденном или разрушенном имуществе в приложении "Дия" или через ЦНАП в течение установленных сроков. Если жилье было полностью уничтожено, собственник должен подтвердить это актом обследования и наличием правоустанавливающих документов.

Заявители должны быть совершеннолетними гражданами Украины. Если жилье находилось в общей собственности, каждый совладелец имеет право на частичную компенсацию в соответствии со своей долей.

"Государство не сможет помочь каждому сразу, но мы постепенно покрываем потери людей. Наша задача — вернуть украинцам жилье", — отмечает вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Также предпочтение отдается отдельным категориям: многодетным семьям, участникам боевых действий, людям с инвалидностью, семьям погибших военнослужащих и внутренне перемещенным лицам. Приоритет определяет комиссия на местах, оценивающая каждую заявку индивидуально.

Как подать заявление через "Дию" или ЦНАП: пошаговый механизм

Подать заявление на компенсацию можно двумя основными путями: онлайн через Действие или лично через ЦНАП или орган местного самоуправления.

При использовании "Дия" алгоритм таков: авторизироваться в приложении, выбрать раздел "Поврежденное имущество", заполнить форму с данными об объекте, добавить фото, указать степень разрушения. После подачи заявки поступает на обработку местной комиссии, которая должна провести обследование, составить соответствующий акт и передать документы в Фонд восстановления.

Заявления через ЦНАП или органы власти подаются по аналогичной процедуре, однако в бумажной форме. К заявлению прилагаются копии паспорта, РНОКПП, документов на имущество, фотофиксация, справка из ГСЧС или акт обследования.

Алексей Кулеба объясняет: "Наша цель – сделать процедуру максимально простой. Человек должен подать только одно заявление, а дальше органы местной власти вместе с Фондом восстановления сопровождают процесс".

Какую сумму могут получить пострадавшие владельцы

Закон предусматривает два механизма компенсации: сертификат на покупку нового жилья или участие в строительных программах. В большинстве случаев граждане получают электронный сертификат с определенной суммой, который можно потратить на:

• приобретение жилья на первичном или вторичном рынке;

• строительство нового жилья (при условии соответствия проекта);

• частичную оплату ипотеки (в рамках программы "ЕОселя").

Максимальный размер компенсации ограничен площадью — 150 квадратных метров на одну заявку и нормативной стоимостью квадратного метра, определяемой по формуле Кабмина.

Сумма компенсации определяется исходя из площади разрушенного жилья и средней стоимости квадратного метра, утвержденной государством. Весной 2025 года это около 27–31 тыс. грн за м², в зависимости от региона.

"Средняя стоимость компенсации на одну квартиру – примерно 1,5 миллиона гривен. Но сумма зависит от региона, площади и типа жилья. Это не наличные деньги, а электронный сертификат, чтобы избежать злоупотреблений", — отметил председатель парламентского Комитета по организации госвласти Андрей Клочко.

Сертификат можно использовать через государственный портал, выбрать квартиру или дом, внести ее данные — и продавцу будет уплачена сумма из бюджета. Наличными компенсация не выдается.

"Мне насчитали около 1,2 млн грн – этого хватит на небольшую квартиру в Полтаве. Во всяком случае, есть с чего начать новую жизнь", — утверждает Александр, переселенец из Бахмута.

Сколько заявок уже рассмотрено и сколько средств выплачено

По состоянию на начало мая 2025 года, в электронном реестре насчитывается более 102 тысяч заявок от граждан на компенсацию за разрушенное жилье. Из них более 35 тысяч уже проработаны и приняты положительные решения, что составляет примерно треть общего объема.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году было направлено более 10 миллиардов гривен на финансирование программы компенсации. В 2025 году планируется увеличить эту сумму до 18 миллиардов.

"Это самая большая в истории программа возмещения жилья для гражданских в Европе. Мы хотим, чтобы каждая семья, потерявшая дом, получила шанс на новое начало", — подчеркнул глава правительства во время отчета в Верховной Раде.

Больше всего заявлений подано из Киевской, Харьковской, Николаевской, Черниговской и Херсонской областей. В то же время наблюдается отставание в темпах рассмотрения заявлений в некоторых общинах из-за нехватки ресурсов и нагрузки на комиссии.

Какие вызовы стоят перед программой

Несмотря на масштабность и государственную поддержку, программа компенсаций сталкивается с рядом вызовов. В частности, проблема остается недостаточным кадровым ресурсом в местных комиссиях. Поэтому многие заявления прорабатываются с задержками, а часть граждан теряет веру в систему.

Кроме того, возникают проблемы с верификацией имущества без наличия документов. В зонах активных боевых действий документы нередко утрачены, а подразделения ГСЧС не всегда могут предоставить справки оперативно.

Анализ правительственных данных также показывает неравномерность в распределении компенсаций между регионами. Те общины, которые имеют сильную административную способность, получают выплаты быстрее, тогда как отдаленные деревни или общины разрушены настолько, что подача документов усложнена технически.

Однако постепенная цифровизация процесса, автоматизация обработки заявлений и привлечение дополнительных ресурсов дают надежду, что темпы будут расти.

Почему программа важна и что нужно для ее успеваемости

Компенсация за разрушенное жилье – не только социальный инструмент, но и важный элемент возвращения украинцев домой. Каждый сертификат – это шанс на новую жизнь, на возвращение к нормальности.

Для эффективного функционирования программы необходимы стабильное финансирование, прозрачность принятия решений, повышение возможности местных органов и цифровая трансформация процедур. И самое главное — доверие людей к системе, формируемой через действенность и справедливость.