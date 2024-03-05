Какую долю от ВВП тратит на оборону Украина и другие страны мира

Полномасштабная война в Украине стала шокирующим весь мир событием, ведь мало кто ожидал такого военного конфликта в центре Европы в 21 веке. Ситуация в регионе заставила множество стран пересмотреть свою политику и увеличить оборонные бюджеты.



Расходы на оборону в Украине и в мире. Фото из открытых источников

Обзор расходов на оборону в странах мира

Если рассматривать страны мира в разрезе расходов на оборону по отношению к их ВВП, то здесь Украина является абсолютным лидером. Согласно данным Wikipedia, в первый год войны доля военных расходов от ВВП нашей страны составила 34%. Далее следуют страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия – 7,4%, Катар – 7%, Оман – 5,2%, Алжир – 4,8%, Израиль и Кувейт по 4,5%.

Соединенные Штаты имеют самый большой военный бюджет, потратив в 2022 году на оборону 876,9 млрд долларов при доле в ВВП – 3,7%. Следующим по размеру военных расходов является Китай, потративший 292 млрд долларов, что составляет 1,6% от ВВП. Россия последует за Китаем с военным бюджетом в 86,4 млрд долларов при доле от ВВП 4,1%, а Индия и Саудовская Аравия замыкают пятерку лидеров с бюджетами в 81,4 млрд и 75 млрд долларов соответственно.

В ТОП 10 стран с крупнейшими военными расходами вошли также Великобритания – 68,5 млрд долларов, Германия – 55,8 млрд, Франция – 53,6 млрд, Южная Корея – 46,4 млрд, и Япония – 46 млрд.

Интересно отметить, что только на 5 первых стран по рейтингу оборонных бюджетов мира приходится почти 60% мировых военных расходов и что США тратят на свою армию больше, чем следующие 11 стран вместе взятые.

Страны НАТО увеличивают военные бюджеты

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года вывело много европейских государств из состояния ползучей самоуспокоенности, последовавшей за окончанием холодной войны. Оно непосредственно привело к вступлению Швеции и Финляндии в Альянс в 2022 году, причем последняя присоединилась к нему позже того же года.

Война, однако, также подчеркнула, что безопасность Европы все еще основывается на американском военном могуществе, поскольку США, безусловно, являются основным поставщиком военной помощи Украине. Кроме того, в общих расходах на оборону США тратят больше, чем остальные страны НАТО вместе взятые. Поэтому угрозы бывшего президента США и, вероятно, кандидата в президенты 2024 года Дональда Трампа выйти из Альянса ставят под угрозу способность НАТО гарантировать европейскую безопасность в будущем.

Цель НАТО состоит в том, что каждая страна-член должна тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. По состоянию на 2024 год, 11 из 31 стран-членов Альянса достигли этой цели. Средний показатель расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО составил 2,64% в 2023 году по сравнению с 2,57% в прошлом году.

В 2023 году оборонные расходы Польши к доли ВВП составили 3,9%, что является самым высоким показателем среди всех стран-членов НАТО. Не отстают от соседки и страны Балтики, которые в 2023 году существенно увеличили свои военные бюджеты. Так, военные расходы Эстонии впервые в 2024 году превысили 3% от ВВП, составив 1,43 млрд долларов. Латвия в текущем году потратит на оборону 2,4% ВВП или 1,19 млрд долларов. Военный бюджет Литвы увеличился до 2 млрд долларов или около 2,71% ВВП, из которых 340 млн выделяется для оборонной помощи Украине.

В начале декабря 2023 года руководители НАТО заявили, что военный бюджет альянса в 2024 году вырастет на 12% до 2,03 миллиарда евро, а гражданский бюджет – на 18,2% до 438,1 миллиона евро.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, ожидается, что в 2024 году расходы на оборону достигнут целевого показателя в 2% ВВП в 18 странах альянса.

"Это еще один рекорд и шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только 3 союзника достигли этой цели", — заявил Столтенберг.

Увеличение и расширение использования совместного финансирования НАТО позволит членам НАТО более эффективно противостоять общим вызовам безопасности, говорится в заявлении НАТО, в котором сообщается об увеличении.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала, в то время как военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Рекордный бюджет обороны России

Согласно принятому государственному бюджету России на 2024 год, впервые в современной истории страна — агрессор планирует потратить 6% ВВП на военные нужды, а расходы на оборону превысят социальные расходы. Война против Украины и Запада является не только самым большим приоритетом Кремля, но и главным двигателем экономического роста России.

Рекордные расходы на оборону свидетельствуют о том, что Кремль не намерен заканчивать войну против Украины в ближайшее время: наоборот. Даже если боевые действия станут менее интенсивными или конфликт будет заморожен, деньги пойдут на пополнение истощенных военных арсеналов России. Кроме того, у нее достаточно средств для финансирования эскалации, например, введения военного положения или полной мобилизации.

Новый бюджет России предполагает, что в 2024 году доходы вырастут более чем на треть, достигнув 35 триллионов рублей (349 млрд долларов). Из них 11,5 триллиона рублей, как ожидается, поступит от нефтегазового сектора.

Расходы на оборону в 2024 году возрастут почти вдвое по сравнению с прошлым годом до 10,8 трлн рублей или 110 млрд долларов. Хотя это меньше, чем 12-17% ВВП, которые Советский Союз тратил на оборону в разгар холодной войны, сравним с военными расходами США в 1980-х годах. Нынешний пик расходов приходится на 2011 год, когда Кремль приступил к девятилетней программе перевооружения стоимостью около 20 триллионов рублей.

Сколько денег на оборону потратит Украина в 2024 году

В то время, как Россия увеличивает военные расходы, Украина в 2024 году направляет 81% всех налоговых поступлений на оборону, все еще рассчитывая на 29 млрд долларов помощи от партнеров.

Как и в прошлом году, 50% государственных расходов и 95% всех доходов государственного бюджета Украины будут направлены на оборону.

Под давлением общественности возросла бережливость: часть местных налогов теперь будет направляться в государственный бюджет вместо того, чтобы тратиться, например, на ремонт дорог, а социальные расходы были сокращены. В общей сложности, почти 81% всех налоговых поступлений (как местных, так и общегосударственных) уйдет на оборону.

В то же время Украина зависит от кредитов и грантов западных партнеров для покрытия другой половины государственных расходов — всех, не связанных с обороной, включая здравоохранение, образование и поддержку уязвимых слоев населения. В условиях, когда экономика государства терпит значительный ущерб от российской оккупации и блокады южных портов, Украина оказалась в нестабильной ситуации, поскольку у ЕС и США возникают противоречия относительно предоставления этой поддержки.

В целом Украина потратит 1,69 трлн грн (47 млрд долларов) на оборону в 2024 году, из которых дополнительно 43 млрд грн (1,2 млрд долларов) – на развитие отечественного производства БПЛА и столько же – на разработку отечественных боеприпасов и вооружений.

Таким образом, расходы на оборону Украины составляют 22,1% ВВП, что составляет почти все доходы бюджета Украины (за исключением заимствований и грантов). Расходы на оборону составляют более половины всех бюджетных расходов.

Однако этого все равно недостаточно для успешного ведения войны, поскольку это в 2,5 раза меньше оборонительных расходов России, выросших в текущем году на 68%.