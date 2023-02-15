Как власти будут выдавать компенсации за разрушенное россиянами жилье

По состоянию на сегодняшний день политика власти по вопросам восстановления жилищного фонда выглядит как многомиллиардный коррупционный бизнес, а не как использование государственных институтов в пользу граждан.



Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Масштабы проблемы разрушенного жилья

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 27.01.2023 года в Украине в результате российской агрессии было разрушено 140 тысяч домов, из них 18 тысяч многоэтажек.

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Власти избегают более подробных объяснений – сколько домов разрушено до 24.02.2022, сколько разрушено в целом с момента официального начала вторжения на территорию Украины в Крым 20.02.2014 года. Известно, что по состоянию на апрель 2020 года по подсчетам мониторинговой группы ООН в Украине россиянами было разрушено 50 тысяч зданий.

До 24.02.2022 в украинском законодательстве не были предусмотрены механизмы компенсации за разрушенное или поврежденное жилье пострадавшим от российской агрессии.

"Мы уехали из Донецка осенью 2014 года, потому что уже были попадания, – рассказывает 71-летняя переселенка Галина Ермолова. – Были обстрелы. Затем здание сгорело. Нам выдали "Акт разрушений". В суде отказывали. Даже не рассматривали. Вышел судья с улыбкой и говорит: "а как вы докажете?" Территория не контролируется. Почему я что-то должна доказывать, когда российская агрессия — это уже доказанный факт?".

Таких историй много. Среди пострадавших есть не только потерявшие жилье, но и те, кому россияне разбомбили частные гаражи, магазины, СТО, усадьбы, недвижимость других типов. Очень показательно, что во времена "посла армии, языка, веры" Порошенко в Украине на государственном уровне не выполнялось никакой работы с целью разработать механизмы выплат компенсаций пострадавшим. Даже в формате обычных разговоров при Порошенко было табу обсуждать арест российских активов в Украине с целью выплаты компенсаций пострадавшим от военного вторжения РФ.

Одним из казусов был тот факт, что подавать в суд иск на компенсацию за разрушения необходимо против государства Украина. То есть имелось в виду, что на решение вопросов о преступлениях россиян нужно тратить деньги украинских налогоплательщиков, а не существующие в Украине российские активы.

Одновременно был тренд на лишение Украины остатков субъектности – различные грантовые организации предлагали пострадавшим сразу подавать иски в Европейский суд по правам человека. Подразумевалось, что украинские государственные институты не в состоянии самостоятельно решать вопросы на территории Украины, поэтому нужно обращаться к "старшим товарищам" из ЕС.

Вообще, отсутствовали в дискурсе вопросы техногенного разрушения украинской недвижимости, собственности граждан Украины в Крыму. К примеру, для построения важной для военных нужд РФ трассы "Таврида" оккупанты осуществляли снос целых поселков. Только в поселке Заречное снесли 58 домов и уничтожили 177 земельных участков. В поселке Совхозном под снос попали дорогие здания по цене 640 тысяч долларов. Максимум, что давали оккупанты тем, чьи здания сносили – 2 тысячи долларов. В целях отмывания денег на варварской застройке крымских городов было еще уничтожено несколько тысяч домов украинцев. В результате люди потеряли недвижимость, пусть и не от ракет и бомб, а от тракторов и бульдозеров.

При Зеленском большую часть его каденции власти также ничего не предпринимали для того, чтобы создать эффективный механизм ареста российских активов с целью предоставления компенсаций пострадавшим от агрессии РФ. Был создан слабенький механизм выплаты 300 тысяч гривен за разрушенное жилье – этого было недостаточно для подавляющего большинства случаев. Кроме того, даже такой механизм почти не работал.

Кстати, современный министр обороны Алексей Резников раньше работал министром реинтеграции. За его каденцию ничего в пользу потерпевших сделано не было, министерство даже отказывалось выплачивать компенсации пострадавшим от российской агрессии, создавало правовые коллизии во избежание финансовой ответственности.

Все это в совокупности выглядит так, что до 24.02.2022 существовали тайные договоренности относительно сдачи Крыма и Донбасса и гарантий отсутствия серьезных правовых и имущественных последствий для РФ за совершенные против украинцев преступления. С 24.02.2022 ситуация выглядит так, что старые "договорняки" разрушены.

Нюансы законопроекта 7198 о компенсации утраченного жилья

В законопроекте 7198 о компенсации за разрушенное жилье прописано, что речь идет о разрушении после 24.02.2022. То есть власти не собираются защищать права и интересы тех граждан Украины, кому россияне тем или иным образом повредили или разрушили жилье до 24 февраля 2022 года.

"Действительно, под действие этого Закона не подпадают граждане, которым был нанесен материальный ущерб вследствие военной агрессии РФ к моменту полномасштабного вторжения, – говорит адвокат Александр Захаров. – А это, в частности, жители Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Однако это не означает, что государство совсем не позаботилось о них. Так, постановлением Кабинета Министров Украины №767 от 02 сентября 2020 утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации. Порядок распространяется на все жилье, которое было повреждено или разрушено, начиная с 14 апреля 2014 года (вступление в силу Указа Президента Украины О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целой"), – объясняет Александр Захаров. — По моему мнению, после деоккупации всех территорий Украины было бы целесообразно разработать новый порядок (или внести соответствующие изменения в действующий на данный момент), которым предусмотреть также компенсации за поврежденное и разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии РФ на всех территориях, где велись боевые действия , начиная с 14 апреля 2014 года " .

Также вызывает вопрос решение команды Порошенко установить точкой отсчета 14 апреля 2014 г., при том, что официально российское вторжение началось с Крыма 20 февраля 2014 года.

В целом, по мнению экспертов, в законопроекте 7198 есть серьезные изъяны.

"У нас часто путают возмещение и компенсацию, – говорит эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко. – Это принципиально разные вещи. Возмещение получают по решению суда, когда суд определяет ущерб и признает того, кто его нанес. Из средств ответчика компенсируется ущерб. Но до тех пор, пока Украина не признала факт войны с РФ, никакого возмещения за счет российской федерации не может быть".

"Компенсация – это социальная выплата, – продолжает Юрий Гаврилечко. – Ее объем и сроки выплат устанавливаются в законодательном порядке. Граждане на это повлиять не могут, поскольку социальные выплаты никак не соотносятся с реально причиненным ущербом. Компенсация ограничена возможностями государственного бюджета. Идея компенсации очень классная, однако, откуда на это брать средства? Путем кредитов и увеличения государственного долга?!"

По мнению Юрия Гаврилечко, одновременно нужно открывать несколько программ строительства нового жилья. Причем они не должны быть связаны с компенсационными программами, поскольку такая связь будет порождать коррупцию.

Бенефициары законопроекта о компенсации утраченного имущества

Из текста законопроекта следует, что главную роль в сопровождении процессов восстановления, нового строительства и в вопросах компенсаций будет играть Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Считается, что скандальный закон 5655, которым внедряется диктатура застройщиков, был принят именно под возможные огромные послевоенные программы восстановления. С целью заработать на чужом горе и увеличить состояние с помощью админресурса в тренде большого спроса на жилье.

По подсчетам, по состоянию на начало 2023 года до 15 млн граждан Украины вынужденно переехали из-за российской агрессии и повреждения жилья россиянами: в другие регионы Украины переехало 4,5 млн украинцев, за границу – до 10,5 млн украинцев.

По состоянию на февраль 2023 года, 1-комнатная квартира в Украине с ремонтом стоила от 480 тыс. гривен (Кривой рог) до 3,2 млн. гривен (Киев). За 1,5 – 1,7 млн. гривен реально приобрести 1-комнатную квартиру в большинстве областных центров Украины. Для понимания порядка цифр попробуем хотя бы примерно подсчитать вероятные бюджеты будущих компенсационных программ. Предположим, 1 квартира на 1 семью из 3 человек – папа, мама, ребенок. Таким образом, на 15 млн вынужденных переселенцев требуется 5 млн квартир. Подсчитаем по средней цене 1,6 млн гривен за 1-комнатную квартиру – 8 трлн гривен, или 200 млрд долларов США. Для сравнения – расходы государственного бюджета на 2023 год – 2,6 трлн гривен.

Вероятно, сумма компенсаций от государства будет минимальной, скорее всего в рамках законопроекта 7198 не следует рассчитывать на полное возмещение, например, за 3-комнатные квартиры с дизайнерским ремонтом или за загородные поместья. Подсчет вероятного объема компенсационных программ очень условный – но эти цифры помогают понять, что даже при минимальных компенсациях речь идет о заоблачных цифрах. Фактически треть населения страны нуждается в решении жилищных вопросов. Поэтому сейчас идет такая яростная борьба за контроль над финансовыми потоками будущих компенсационных и жилищных программ, лобби застройщиков пытается протянуть через Верховную Раду нормативные акты, которые поставят их сверх закона.

На сегодняшний день, главным в компенсационных и жилищных программах Зе!команда видит вице-премьер министра — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Это бывший IT -специалист, первоначально отвечавший у Зеленского за ремонт и строительство дорог в рамках президентской программы "Большая стройка". Карьере Кубракова не помешали скандалы по поводу признаков создания в Украине путестроительных картелей и схемы с приобретением белорусского битума у союзников Путина.

Кубраков считается человеком известного киевского застройщика Андрея Вавриша – бывшего замдиректора департамента градостроительства КГГА (2010-2015). Еще одним покровителем Кубракова и одновременно "старшим товарищем" Вавриша называют депутата ВР от запрещенной "ОПЗЖ" Дмитрия Исаенко – героя десятков коррупционных скандалов. Писали о его причастности к многолетнему разграблению активов Минобороны Украины, сотрудничеству с подконтрольным российским спецслужбам криминалом в Крыму, строительных аферах с признаками мошенничества в Киеве. В частности, Исаенко якобы заставил отдать Минобороны Украины землю в центре Киева, где затем партнер друзей путина Ротенбергов Василий Хмельницкий построил элитный жилой комплекс "Новопечерские Липки".

"Директор Департамента строительства и отчуждения фондов Исаенко Д.В., злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам государства, заключил с ООО "Будспецсервис" дополнительное соглашение, которым были прекращены договорные обязательства между Минобороны и ООО "Будспецсервис" в связи с полным выполнением условий Генерального договора, и поскольку такой договор фактически не был исполнен, такими действиями, которые выражались в подписании документов, подтверждающих полное исполнение обществом своих обязательств, повлекло ущерб на сумму, соответствующую уровню тяжких последствий" , – говорится в документе Следственной Комиссии ВРУ. Это всего один эпизод из многих, расследованных Комиссией.

Выглядит не очень хорошо, что в достигнутой благодаря военным новой жизни огромными деньгами на восстановление будет руководить чиновник, связанный с депутатом, которого в СМИ и официальных документах называют тем, кто много лет "воровал" имущество Минобороны Украины.

Также токсичной выглядит фигура бывшего председателя Укрэксимбанка, близкого лично к Зеленскому Евгению Мецгеру. Его после скандалов с кредитованием контрагентов из т.н. "ЛДНР" назначили в государственную компанию "Укрфинжилье". Парламентского посла жилищных и компенсационных программ, главу "СН" Елену Шуляк связывают с т.н. "соросятами". Она пришла в Зе!команду по квоте бывшего премьера Александра Гончарука. Потому она выглядит как символ закулисных договоренностей отдельных иностранных игроков с коррумпированными старыми элитами. Также Шуляк считается близкой к бизнесменам Эдуарду Шифрину и Алексу Шнайдеру, на которых работала много лет. Шифрин и Шнайдер имеют бизнес-проекты в РФ, их называют близкими к путинскому режиму. Шифрину вообще путин лично предоставил российское гражданство.

Следует учесть, что Зе! команда и именно Кубраков вместе с лобби застройщиков практически ничего не сделали для восстановления Ирпеня. Это при том, что Буча и Ирпень – символы украинского сопротивления. Какую-то копейку смогли получить только жители Ирпеня, кто обратился непосредственно в фонды из США и ЕС. Почти год прошел, зима завершается – ничего не сделано. Обещания от 1 июля 2022 года остались обещаниями.

Арестованные за рубежом российские деньги, а также вероятная международная помощь будет попадать в Украину при содействии наших иностранных партнеров. Есть риск, что они будут навязывать специфические условия освоения условных 200 млрд долларов на восстановление жилищного фонда Украины, поэтому этот заказ будут выполнять иностранные компании, а чиновники получат свой негласный процент за сопровождение процессов.



Из-за отсутствия здоровых правил застройки и видения со стороны властей принципов развития городов, существует угроза, что города превратятся в непригодные к жилью урбанистические джунгли. Чтобы украинские города после войны были комфортными для людей, нужно разработать концепции и стратегии на основе интересов граждан, а не на основе жажды сверхприбылей чиновников и лобби застройщиков.

Следовательно, вопрос возмещения и компенсаций за разрушенное россиянами жилье украинцев не следует рассматривать обособленно. Более того, современный тренд смотрится скорее негативно для рядовых граждан.

"Я не стал бы надеяться, что после войны изменится административный аппарат и будет ликвидирована коррупция, – говорит Юрий Гаврилечко. – Поэтому вопросы будут ли вообще какие-либо компенсации – открыт. Как власть придерживается обязательств можно увидеть на отмене и ограничении выплат военным. Причем тем, кто вносит серьезный вклад в уничтожение врага. Поэтому риск того, что программа компенсаций будет через некоторое время пересмотрена не в пользу пострадавших – почти 100%.

Вероятно, что запрос на справедливость и потребность в решении жилищных вопросов сыграют очень серьезную роль для появления национально ориентированной украинской элиты и ее прихода к власти.