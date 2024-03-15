Как изменились украинская армия за 2 года полномасштабной войны

Полномасштабная война России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, до неузнаваемости изменила ВСУ и оборонную стратегию нашего государства в целом. Структурные и качественные изменения украинской армии – это требование времени, без которого невозможно выстоять Украине в противостоянии с сильным северным врагом.

Украинская армия (фото из открытых источников)

Эволюция украинской армии

Перед тем как проводить анализ состояния вооруженных сил Украины по состоянию на начало 2022 и 2024 годов, следует отметить, что изменения в украинском войске начались не 2 года назад, как и война с Россией, которая берет свое начало от фактической аннексии Крыма в марте 2014 года. Именно тогда армия Украины, находившаяся в плачевном и полуразрушенном состоянии, получила второе дыхание. Уже в апреле 2014 года, в ответ на аннексию Крыма Россией, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил "Антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил", чтобы предотвратить повторение Россией крымского сценария в восточном регионе Украины.

Следующие 8 лет, ВСУ вели гибридную войну в Донецкой и Луганской области, приобретая реальный боевой опыт. Был достигнут консенсус на уровне государства о новом формате для защиты Украины от гибридных угроз, а также – после того, как в предыдущие годы уже был признан оккупированный статус некоторых территорий – для формирования государственной политики по их освобождению. Как результат, в 2018 году антитеррористическая операция была заменена Операцией объединенных сил (ООС) под военным командованием согласно новому "Закону о деоккупации". Отчасти это стало признанием того, что противником являются, прежде всего, регулярные российские военные, а не так называемые сепаратисты, с развитой системой командования и контроля.

Правительство подчинило вооруженные силы и правоохранительные органы единому командованию, а затем, после российского вторжения в феврале 2022 года, создало де-факто "систему тотальной обороны". Эта система объединила все меры, необходимые для подготовки к войне как в военных, так и в организациях гражданской обороны, чтобы повысить устойчивость общества в целом.

В 2022 году полускрытое вмешательство России на востоке Украины перешло в открытую агрессию. Но подход Украины изменился по сравнению с 2014 и 2018 годами. Это связано с внедрением страной стандартов НАТО и созданием сил территориальной обороны за 2 месяца до вторжения. Оба фактора сыграли немаловажную роль на местах, где вооруженные силы не всегда могли получать прямые приказы из штаба.

Стандарты НАТО

Военные эксперты обычно отмечают два ключевых типа различий между российскими и украинскими войсками — командование среднего звена и связь, а также логистика. Обе эти сферы являются приоритетными направлениями поддержки со стороны НАТО и ее членов с 2014 года.

Как заявил экс-министр обороны Резников, готовя свое вторжение, Россия не учла, насколько сильно изменились вооруженные силы Украины с 2014 года — учитывая, что страна находилась в фактическом состоянии войны в течение 8 лет, приобретая боевой опыт и перенимая лучшие практики НАТО. В 2021 году Украина ускорила переход на стандарты НАТО, в частности, в сфере логистики, связи, применения и подготовки войск.

Основываясь на принципах НАТО по закупкам и распределению, реформы позволили эффективно координировать поставки на большие расстояния, в том числе благодаря диджитализации и автоматизации процессов.

Введение Украиной функциональных служб логистики — набора инструментов, используемых для поддержки логистических процессов НАТО, помогло обеспечить быструю доставку оружия, предоставленного партнерами, на украинскую линию фронта, в том числе благодаря созданию Центра управления EUCOM-Украина/Международного координационного центра донорской помощи.

В частности, важную роль сыграло предоставление НАТО защищенных систем тактической связи и коммерческой спутниковой связи. В противоположность этому, большинство российских войск либо имели устаревшие системы связи, либо пользовались личными мобильными телефонами, чьи разговоры легко перехватывались. Это привело к плохой координации между российскими подразделениями и ограниченной связи между военным руководством и находящимися на земле. Хотя Москва имеет 102 военных спутника на орбите, эффективность ее систем разведки, наблюдения, целеуказания и управления на поле боя выглядит ниже, чем ожидается для страны с космической программой.

Как отметил полковник Джон Барранко из Атлантического совета, базирующегося в Нью-Йорке аналитического центра НАТО, украинские военные имеют хорошее руководство на более низком уровне. Принятие стандартов НАТО помогло Украине оценить важную роль, которую играет сержантский состав. О влиянии этого фактора до сих пор ведутся дискуссии, поскольку Украина не завершила реформирование сержантского корпуса. Однако у страны есть явное преимущество в плане компетентного руководства со стороны сержантского состава.

Дроны как фактор войны нового поколения

Одной из особенностей украинско-российской войны, отличающей ее от всех военных конфликтов, когда-либо происходивших на Земле, это массовое использование беспилотных аппаратов.

Россия слишком поздно перешла на использование дронов и поплатилась за это, поскольку попытки ее военных заскочить Украину врасплох были разбиты массированной артиллерией, уничтожившей российские бронетанковые и пехотные подразделения.

Небольшие украинские беспилотники использовались для сброса гранат на российские позиции, деморализуя застрявшие в окопах и блиндажах войска.

Украинская артиллерия использовала их для обнаружения батарей, которые могли быстро корректировать огонь в режиме реального времени, заставая русские войска и танки на открытой местности, когда они пытались продвигаться через открытую местность.

Впоследствии московские войска применили этот опыт и изменили ситуацию. Обе стороны осознали ценность не только разведывательных беспилотников, но и беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут использоваться для поражения важных целей глубоко в тылу врага.

Украина извлекла урок, что большое количество дешевых, эффективных, вооруженных беспилотников является хорошим способом компенсировать слабые военно-воздушные силы.

Наше государство планирует массовое производство беспилотников, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 1000 км, что теоретически может добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. Еще важнее то, что сортировочные станции, портовые сооружения, железнодорожные депо и казармы теперь могут попасть под обстрел, что еще больше усложнит российские логистические проблемы со снабжением своих войск на линии фронта.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, заявил , что только в 2023 году отечественное производство беспилотников выросло до 300 000 беспилотников, и это без учета иностранных поступлений.

Цель этого — изготовить более миллиона беспилотников, причем не менее половины компонентов должно быть местного производства, чтобы компенсировать уменьшение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Развитие отечественного ВПК – главный приоритет

Независимо от победившего на выборах в США, поддержка Украины уменьшится, поскольку внутренние проблемы и другие войны, такие как кампания Израиля в Газе, поглощают американскую поддержку и ресурсы.

Украина не получает отчаянно нуждающейся военной помощи, поскольку Россия переводит свою экономику на военные рельсы, выделяя 6,5% своего бюджета на замещение значительных потерь на поле боя.

По оценкам , опубликованным аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), Россия может производить 125 танков в месяц, что более чем достаточно для замены уничтоженных в ходе боевых действий на Донбассе.

Европейские члены НАТО все больше полагаются на то, что они смогут компенсировать любой потенциальный дефицит военной помощи со стороны США.

Наращивание украинского оборонного производства беспилотников и артиллерийских боеприпасов считается национальным приоритетом.

Жестокая арифметика показывает, что Украине нужно дополнительно 240 тысяч снарядов в месяц, чтобы даже не отставать от России.

В настоящее время украинский ВПК продолжает наращивать производство, увеличив объемы изготовления снарядов в 2023 году в 20 раз по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Как изменился личный состав украинской армии за 2 года войны

Рассматривая изменения ВСУ после полномасштабного вторжения, нельзя не затронуть увеличение количества личного состава. Так, на конец 2021 года в украинской армии проходило службу около 261 тысячи человек. В начале 2024 года в рядах ВСУ находится 880 тысяч человек, об этом недавно сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Поддержка стран Запада

Одним из определяющих факторов в украинско-российском противостоянии есть помощь нашему государству от западных партнеров.

США является крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине. По состоянию на 27 декабря 2023 года общий объем помощи, предоставленной США с начала работы администрации Байдена, составил $44,9 млрд, из которых $44,2 млрд был предоставлен с февраля 2022 года. Чрезвычайный законопроект о выделении 60 млрд долларов для Украины в будущем все еще находится на рассмотрении в Конгрессе.

Великобритания является одним из ведущих доноров Украины, наряду с США и Германией. С февраля 2022 года Великобритания пообещала выделить почти 12 миллиардов фунтов стерлингов в общую поддержку Украины, из которых 7,1 миллиарда фунтов стерлингов — на военную помощь. 2,3 млрд фунтов стерлингов было предоставлено в 2022/23 и 2023/24 финансовых годах, а 12 января 2024 правительство объявило о выделении еще 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024/25 финансовый год.

Если в начале полномасштабного вторжения иностранная поддержка оружием включала в себя противотанковые системы Javelin и NLAW, то в течение 2 лет войны на вооружение украинской армии поступили реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и Abrams , а также системы ПВО Patriot . В 2024 году ожидается поступление от иностранных партнеров самолетов F -16, пилоты которых уже прошли подготовку в европейских странах.

Сейчас украинская армия, несмотря на нехватку боеприпасов и личного состава, намного сильнее, чем в начале полномасштабной войны, и даже несмотря на сокращение западной помощи способна длительное время противостоять российской агрессии.