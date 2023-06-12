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Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO

Александрос Александру приобрел сеть АЗК Glusco еще в начале 2022 года после отступления войск рф из-под Киева

сегодня, 20:39
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Автор:

Лиля Воробьева

 Сеть автозаправочных станций Glusco снова привлекает внимание общественности. Ранее этот актив связывали с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Позднее сеть АЗК передали в управление компании "Нафтогаз". Однако, как выяснилось, еще до этого бизнес приобрел европейский инвестор Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Важное решение о покупке украинских активов он принимал в марте 2022 года, когда Киевскую область только освободили от захватчиков. Разбираемся, почему он рискнул инвестировать именно тогда и как пытается защитить свои права собственности.

Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO

Александрос Александру (фото из открытых источников)

Как развивалась сеть Glusco


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Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO - фото 2

  До того момента, как на сеть обратил внимание кипрский бизнесмен Александрос Александру, компания Glusco уже успела спровоцировать немало публичных скандалов. Изначально она была зарегистрирована в 2016 году. Тогда украинский рынок покинула российская ТНК и ее активы, а также нефтебазу неподалеку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода приобрел новый собственник. Основы сети АЗК Glusco составили бывшие заправки "Восток", которые работали под брендами:

                                           

1.      "Золотой гепард"

2.      "ТНК"

3.      "Формула"

4.      Другие

 

Разрешение на покупку упомянутых выше активов предоставил Антимонопольный комитет Украины. Решение датировано декабрем 2016 года. Сделку полностью закрыли спустя год, а СМИ практически сразу установили нового собственника. Им стал Нисан Моисеев, он же владелец швейцарской группы компаний Proton Energy и давний соратник Виктора Медведчука. Соответственно, бизнес изначально считали принадлежащим Медведчуку. Несмотря на этот факт, бизнес достаточно успешно развивался, а к 2021 году уже состоял из целого ряда разного рода дополнительных организаций. Известно об этом из материалов расследования — по данным СМИ следователи указывали 21 организацию, которая работала под зонтиком ООО "Глуско Ритейл.

Впрочем, нельзя сказать, что бизнес развивался пропорционально — Glusco использовали только часть, принадлежавших компании автозаправок. Попытка развивать дополнительные бренды: F+ и Mango оказалась малоуспешной. При этом 23 станции были переданы арендаторам. Их основным преимуществом было современное оборудование и удачная локация. Негативным фактором была фигура Медведчука — постепенно становилось понятно, что он теряет влияние, активы, бизнес. После обысков многие операторы рынка стали интересоваться перспективами приобретения сети Glusco. Слухи о продаже усилились, когда Медведчук оказался под санкциями.

Однако фактически компания была продана 6 декабря 2021 года. Именно тогда впервые появляется Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Однако новым владельцем был другой гражданин ЕС — уроженец Греции Димитриос Анифантакис. Он владел компанией Snel Energy Limited, где Александрос Александру занимал должность директора.

Димитриос Анифантакис — достаточно известная для нефтетрейдеров фигура. Ранее он сотрудничал с такими крупными игроками как: 

·        Cargill SA

·        BP plc

·        "Лукойл" (до 2021 года)

·        Litasco

 Однако Анифантакис оставался собственником недолго. После начала полномасштабной войны он решил продать Snel Energy Limited. Покупателем стал тогдашний директор компании — Александрос Александру (Кипр). Европейский инвестор понимал риски, связанные с активами на территории страны, защищающейся от агрессора. Однако после успешных действий ВСУ весной 2022 года, он решил, что Украина выстояла, а значит, инвестировать стоит. Изменения произошли спустя пару месяцев.

 Распоряжением Кабинета министров Украины № 385-р от 13 мая 2022 года имущество ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" было переданы под управление дочерней компании НАК "Нафтогаз". Александрос Александру был удивлен такому решению, так как согласно нормам международного права, его компания стала владельцем активов еще в декабре 2021 года. Поэтому европейский инвестор решил защитить свое право собственности. Он начал сотрудничество с юридической компанией и инициировал обращение в суд.

Почему государство забрало активы

Весной 2022 года активы сети Glusco, а точнее активодержателя и операционной компании, перешли под контроль Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). О таком решении ходатайствовал Офис генерального прокурора Украины. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение принималось с учетом пророссийской позиции Медведчука и его поддержки агрессии против Украины. 

Через несколько месяцев часть из присвоенных заправок Нафтогаз переоткрыл под новым брендом U.GO. Всего таких станций 30, а расположены они преимущественно на территории столицы и Киевской области.

Информация о том, что заправки уже были куплены ранее европейским инвестором — не озвучивалась. Также публично не приводились доказательства того, что новый собственник как-либо был связан с рф. Все, что было представлено общественности — заявление руководителя отдела коммуникации и продвижения АРМА Павла Бульдовича о том, что бизнес был связан со страной-агрессором, однако он не озвучивал деталей, как и не уточнял, шла речь о Медведчуке или новом собственнике. 

Как результат, сложилась парадоксальная ситуация. Европейский собственник без каких-либо обвинений и тем более доказательств утратил свои активы в Украине. Сам Александрос Александру называет ситуацию недоразумением и уверен, что сможет исправить ее в суде. Кипрский бизнесмен удивлен, что его связывают с пророссийскими силами, покупку активов считает перспективной инвестицией, так как уверен в победе Украины. 

Сам Александру — офицер запаса, а потому принимал решение об инвестициях, ориентируясь на информацию с поля боя. Он купил SNEL Energy Limited, когда ВСУ смогли выбить войска агрессора с севера Украины. Сделку заключили 29 марта 2022 года. На тот момент компании принадлежали топливные склады и 125 автозаправочных комплексов. Компания предоставляла рабочие места 626 сотрудникам.

"Тогда все быстро менялось. Сначала на западе были упаднические настроения и казалось, что страна обречена. В тот момент бывший собственник решил не рисковать и продать активы. Я же верил в успех Украины, и уже совсем скоро это подтвердилось, — рассказывает Александрос Александру. — Моей идеей было передать заправки другим операторам в аренду, поскольку там хорошее оборудование, и оно может быть полезным. Но в первую очередь мы стремились помочь Украине — сразу же отдали более 2-х млн литров топлива, а также 14 бензовозов, которые были собственностью организации. При этом всего бензовозов у нас было 21, из которых часть на оккупированных территориях. Так что мы отдали практически все, что могли".

Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO - фото 3

Биография Александроса Александру

 Для понимания ситуации стоит детальнее изучить жизненный и карьерный путь Александроса Александру, чтобы понять, был ли он когда-либо связан с рф или предателями Украины.

              Александрос Александру родился на острове Кипр (1978 год рождения).

              Вырос, закончил среднюю школу на Кипре. Там же получил диплом специализированной гимназии Solea Gymnasium and Lyceum, где детально изучал математику и экономику.

              Позднее Александрос Александру был военнослужащим Национальной гвардии Кипра. С 1998 года — офицер запаса (младший лейтенант).

              После службы продолжил обучение. Бакалаврат закончил в Томском политехническом университете, где изучал международный менеджмент.  Магистратура Университета Уэльса  (2016) в сфере финансов.

              Александрос Александру занимался логистикой (1998–2001, Кипр), телеком-бизнесом (PrimeTel PLC, Кипр), банковским делом (2007–2012 старший консультант международного отдела Hellenic Bank PLC), юридическим бизнесом (в Michael Kyprianou & Co. LLC. занимался развитием бизнеса на рынке стран CIS и Китая), инвестиционным и девелоперским консалтингом. 

              2017 — 2022 — занимал должность директора девелоперской компании, которая занималась жилой и коммерческой недвижимостью на острове Кипр. Параллельно предоставлял консультации для крупных бизнесменов.

              С 2021 года — директор SNEL Energy LTD (Кипр). Позднее приобрел акции у бывшего владельца бизнеса и стал единственным акционером компании.

Перспективы кейса Glusco

 Александрос Александру работает с командой опытных юристов, собираясь доказать свою правоту в суде. Он настаивает, что является единственным законным собственником активов, а законных оснований для их изъятия не было. Кипрский предприниматель связывался с представителями Офиса Президента Украины, контактировал по линии Министерства иностранных дел и Посольства Республики Кипр. По его заявлениям, несмотря на ситуацию, он верит в европейское будущее Украины и уверен, что вопрос решится в правовом поле, а права собственности европейского инвестора будут защищены.

По состоянию на конец весны 2023 года ситуация развивается следующим образом: Указом Президента Украины №279/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" были введены санкции в отношении сотен различных компаний из разных стран мира.

Список включает также 4 компании, которые являются частью группы Snel Energy Limited. Из них три зарегистрированы на Кипре, а еще одна имеет швейцарскую регистрацию. Указ Президента открывает путь к национализации сети АЗК, если такой иск подаст Министерство юстиции Украины. Аналогичные действия уже были предприняты относительно некоторых других компаний, которые также оказались под действием санкций.

 



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