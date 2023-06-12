Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO

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Лиля Воробьева
Сеть автозаправочных станций Glusco снова привлекает внимание общественности. Ранее этот актив связывали с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Позднее сеть АЗК передали в управление компании "Нафтогаз". Однако, как выяснилось, еще до этого бизнес приобрел европейский инвестор Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Важное решение о покупке украинских активов он принимал в марте 2022 года, когда Киевскую область только освободили от захватчиков. Разбираемся, почему он рискнул инвестировать именно тогда и как пытается защитить свои права собственности.
Александрос Александру (фото из открытых источников)
Как развивалась сеть Glusco
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До того момента, как на сеть обратил внимание кипрский бизнесмен Александрос Александру, компания Glusco уже успела спровоцировать немало публичных скандалов. Изначально она была зарегистрирована в 2016 году. Тогда украинский рынок покинула российская ТНК и ее активы, а также нефтебазу неподалеку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода приобрел новый собственник. Основы сети АЗК Glusco составили бывшие заправки "Восток", которые работали под брендами:
1.
"Золотой гепард"
2.
"ТНК"
3.
"Формула"
4.
Другие
Разрешение на покупку упомянутых выше активов предоставил
Антимонопольный комитет Украины. Решение датировано декабрем 2016 года. Сделку
полностью закрыли спустя год, а СМИ практически сразу установили нового
собственника. Им стал Нисан Моисеев, он же владелец швейцарской группы компаний
Proton Energy и давний соратник Виктора Медведчука. Соответственно,
бизнес изначально считали принадлежащим Медведчуку. Несмотря на этот факт,
бизнес достаточно успешно развивался, а к 2021 году уже состоял из целого ряда
разного рода дополнительных организаций. Известно об этом из материалов
расследования — по данным СМИ следователи указывали 21 организацию, которая
работала под зонтиком ООО "Глуско Ритейл.
Впрочем, нельзя сказать, что бизнес развивался пропорционально — Glusco использовали только часть, принадлежавших компании автозаправок. Попытка развивать дополнительные бренды: F+ и Mango оказалась малоуспешной. При этом 23 станции были переданы арендаторам. Их основным преимуществом было современное оборудование и удачная локация. Негативным фактором была фигура Медведчука — постепенно становилось понятно, что он теряет влияние, активы, бизнес. После обысков многие операторы рынка стали интересоваться перспективами приобретения сети Glusco. Слухи о продаже усилились, когда Медведчук оказался под санкциями.
Однако фактически компания была продана 6 декабря 2021
года. Именно тогда впервые появляется Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Однако новым владельцем был другой
гражданин ЕС — уроженец Греции Димитриос Анифантакис. Он владел компанией Snel Energy Limited, где Александрос Александру занимал
должность директора.
Димитриос Анифантакис — достаточно известная для нефтетрейдеров фигура. Ранее он сотрудничал с такими крупными игроками как:
·
Cargill SA
·
BP plc
·
"Лукойл" (до 2021 года)
·
Litasco
Однако Анифантакис оставался собственником недолго. После начала полномасштабной войны он решил продать Snel Energy Limited. Покупателем стал тогдашний директор компании — Александрос Александру (Кипр). Европейский инвестор понимал риски, связанные с активами на территории страны, защищающейся от агрессора. Однако после успешных действий ВСУ весной 2022 года, он решил, что Украина выстояла, а значит, инвестировать стоит. Изменения произошли спустя пару месяцев.
Распоряжением Кабинета министров Украины № 385-р от 13 мая 2022 года имущество ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" было переданы под управление дочерней компании НАК "Нафтогаз". Александрос Александру был удивлен такому решению, так как согласно нормам международного права, его компания стала владельцем активов еще в декабре 2021 года. Поэтому европейский инвестор решил защитить свое право собственности. Он начал сотрудничество с юридической компанией и инициировал обращение в суд.
Почему государство забрало активы
Весной 2022 года активы сети Glusco, а точнее активодержателя и
операционной компании, перешли под контроль Национального агентства Украины по
выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других
преступлений (АРМА). О таком решении ходатайствовал Офис генерального прокурора
Украины. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение
принималось с учетом пророссийской позиции Медведчука и его поддержки агрессии
против Украины.
Через несколько месяцев часть из присвоенных заправок
Нафтогаз переоткрыл под новым брендом U.GO. Всего таких станций 30, а расположены они преимущественно на территории
столицы и Киевской области.
Информация о том, что заправки уже были куплены ранее европейским инвестором — не озвучивалась. Также публично не приводились доказательства того, что новый собственник как-либо был связан с рф. Все, что было представлено общественности — заявление руководителя отдела коммуникации и продвижения АРМА Павла Бульдовича о том, что бизнес был связан со страной-агрессором, однако он не озвучивал деталей, как и не уточнял, шла речь о Медведчуке или новом собственнике.
Как результат, сложилась парадоксальная ситуация.
Европейский собственник без каких-либо обвинений и тем более доказательств
утратил свои активы в Украине. Сам Александрос Александру называет ситуацию
недоразумением и уверен, что сможет исправить ее в суде. Кипрский бизнесмен
удивлен, что его связывают с пророссийскими силами, покупку активов считает
перспективной инвестицией, так как уверен в победе Украины.
Сам Александру — офицер запаса, а потому принимал решение об инвестициях, ориентируясь на информацию с поля боя. Он купил SNEL Energy Limited, когда ВСУ смогли выбить войска агрессора с севера Украины. Сделку заключили 29 марта 2022 года. На тот момент компании принадлежали топливные склады и 125 автозаправочных комплексов. Компания предоставляла рабочие места 626 сотрудникам.
"Тогда все быстро менялось. Сначала на западе были
упаднические настроения и казалось, что страна обречена. В тот момент бывший
собственник решил не рисковать и продать активы. Я же верил в успех Украины, и
уже совсем скоро это подтвердилось, — рассказывает Александрос Александру. —
Моей идеей было передать заправки другим операторам в аренду, поскольку там
хорошее оборудование, и оно может быть полезным. Но в первую очередь мы
стремились помочь Украине — сразу же отдали более 2-х млн литров топлива, а
также 14 бензовозов, которые были собственностью организации. При этом всего
бензовозов у нас было 21, из которых часть на оккупированных территориях. Так
что мы отдали практически все, что могли".
Биография Александроса Александру
Для понимания ситуации стоит детальнее изучить жизненный и карьерный путь Александроса Александру, чтобы понять, был ли он когда-либо связан с рф или предателями Украины.
•
Александрос Александру родился на острове Кипр (1978 год
рождения).
•
Вырос, закончил среднюю школу на Кипре. Там же получил
диплом специализированной гимназии Solea Gymnasium and Lyceum, где детально изучал математику и
экономику.
•
Позднее Александрос Александру был военнослужащим
Национальной гвардии Кипра. С
1998 года — офицер запаса (младший лейтенант).
•
После службы продолжил обучение. Бакалаврат закончил в
Томском политехническом университете, где изучал международный
менеджмент. Магистратура Университета Уэльса (2016) в сфере
финансов.
•
Александрос Александру занимался логистикой (1998–2001,
Кипр), телеком-бизнесом (PrimeTel PLC, Кипр), банковским делом (2007–2012
старший консультант международного отдела Hellenic Bank PLC), юридическим бизнесом (в Michael Kyprianou & Co. LLC. занимался развитием бизнеса на рынке стран CIS и Китая), инвестиционным и девелоперским консалтингом.
•
2017 — 2022 — занимал должность директора девелоперской
компании, которая занималась жилой и коммерческой недвижимостью на острове
Кипр. Параллельно предоставлял консультации для крупных бизнесменов.
•
С 2021 года — директор SNEL Energy LTD (Кипр). Позднее приобрел акции у
бывшего владельца бизнеса и стал единственным акционером компании.
Перспективы кейса Glusco
Александрос Александру работает с командой опытных юристов, собираясь доказать свою правоту в суде. Он настаивает, что является единственным законным собственником активов, а законных оснований для их изъятия не было. Кипрский предприниматель связывался с представителями Офиса Президента Украины, контактировал по линии Министерства иностранных дел и Посольства Республики Кипр. По его заявлениям, несмотря на ситуацию, он верит в европейское будущее Украины и уверен, что вопрос решится в правовом поле, а права собственности европейского инвестора будут защищены.
По состоянию на конец весны 2023 года ситуация
развивается следующим образом: Указом Президента Украины №279/2023 О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О
применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и
другие ограничительные меры (санкции)" были введены санкции в отношении сотен
различных компаний из разных стран мира.
Список включает также 4 компании, которые являются частью
группы Snel Energy Limited. Из них три зарегистрированы на Кипре, а еще одна
имеет швейцарскую регистрацию. Указ Президента открывает путь к национализации
сети АЗК, если такой иск подаст Министерство юстиции Украины. Аналогичные
действия уже были предприняты относительно некоторых других компаний, которые
также оказались под действием санкций.
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