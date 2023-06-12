Как инвестор из ЕС Александрос Александру защищает право собственности на АЗК GLUSCO

Сеть автозаправочных станций Glusco снова привлекает внимание общественности. Ранее этот актив связывали с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Позднее сеть АЗК передали в управление компании "Нафтогаз". Однако, как выяснилось, еще до этого бизнес приобрел европейский инвестор Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Важное решение о покупке украинских активов он принимал в марте 2022 года, когда Киевскую область только освободили от захватчиков. Разбираемся, почему он рискнул инвестировать именно тогда и как пытается защитить свои права собственности.

Александрос Александру (фото из открытых источников)

Как развивалась сеть Glusco

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До того момента, как на сеть обратил внимание кипрский бизнесмен Александрос Александру, компания Glusco уже успела спровоцировать немало публичных скандалов. Изначально она была зарегистрирована в 2016 году. Тогда украинский рынок покинула российская ТНК и ее активы, а также нефтебазу неподалеку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода приобрел новый собственник. Основы сети АЗК Glusco составили бывшие заправки "Восток", которые работали под брендами:

1. "Золотой гепард"

2. "ТНК"

3. "Формула"

4. Другие

Разрешение на покупку упомянутых выше активов предоставил Антимонопольный комитет Украины. Решение датировано декабрем 2016 года. Сделку полностью закрыли спустя год, а СМИ практически сразу установили нового собственника. Им стал Нисан Моисеев, он же владелец швейцарской группы компаний Proton Energy и давний соратник Виктора Медведчука. Соответственно, бизнес изначально считали принадлежащим Медведчуку. Несмотря на этот факт, бизнес достаточно успешно развивался, а к 2021 году уже состоял из целого ряда разного рода дополнительных организаций. Известно об этом из материалов расследования — по данным СМИ следователи указывали 21 организацию, которая работала под зонтиком ООО "Глуско Ритейл.

Впрочем, нельзя сказать, что бизнес развивался пропорционально — Glusco использовали только часть, принадлежавших компании автозаправок. Попытка развивать дополнительные бренды: F+ и Mango оказалась малоуспешной. При этом 23 станции были переданы арендаторам. Их основным преимуществом было современное оборудование и удачная локация. Негативным фактором была фигура Медведчука — постепенно становилось понятно, что он теряет влияние, активы, бизнес. После обысков многие операторы рынка стали интересоваться перспективами приобретения сети Glusco. Слухи о продаже усилились, когда Медведчук оказался под санкциями.

Однако фактически компания была продана 6 декабря 2021 года. Именно тогда впервые появляется Александрос Александру (Alexandros Alexandrou). Однако новым владельцем был другой гражданин ЕС — уроженец Греции Димитриос Анифантакис. Он владел компанией Snel Energy Limited, где Александрос Александру занимал должность директора.

Димитриос Анифантакис — достаточно известная для нефтетрейдеров фигура. Ранее он сотрудничал с такими крупными игроками как:

· Cargill SA

· BP plc

· "Лукойл" (до 2021 года)

· Litasco

Однако Анифантакис оставался собственником недолго. После начала полномасштабной войны он решил продать Snel Energy Limited. Покупателем стал тогдашний директор компании — Александрос Александру (Кипр). Европейский инвестор понимал риски, связанные с активами на территории страны, защищающейся от агрессора. Однако после успешных действий ВСУ весной 2022 года, он решил, что Украина выстояла, а значит, инвестировать стоит. Изменения произошли спустя пару месяцев.

Распоряжением Кабинета министров Украины № 385-р от 13 мая 2022 года имущество ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" было переданы под управление дочерней компании НАК "Нафтогаз". Александрос Александру был удивлен такому решению, так как согласно нормам международного права, его компания стала владельцем активов еще в декабре 2021 года. Поэтому европейский инвестор решил защитить свое право собственности. Он начал сотрудничество с юридической компанией и инициировал обращение в суд.

Почему государство забрало активы

Весной 2022 года активы сети Glusco, а точнее активодержателя и операционной компании, перешли под контроль Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). О таком решении ходатайствовал Офис генерального прокурора Украины. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение принималось с учетом пророссийской позиции Медведчука и его поддержки агрессии против Украины.

Через несколько месяцев часть из присвоенных заправок Нафтогаз переоткрыл под новым брендом U.GO. Всего таких станций 30, а расположены они преимущественно на территории столицы и Киевской области.

Информация о том, что заправки уже были куплены ранее европейским инвестором — не озвучивалась. Также публично не приводились доказательства того, что новый собственник как-либо был связан с рф. Все, что было представлено общественности — заявление руководителя отдела коммуникации и продвижения АРМА Павла Бульдовича о том, что бизнес был связан со страной-агрессором, однако он не озвучивал деталей, как и не уточнял, шла речь о Медведчуке или новом собственнике.

Как результат, сложилась парадоксальная ситуация. Европейский собственник без каких-либо обвинений и тем более доказательств утратил свои активы в Украине. Сам Александрос Александру называет ситуацию недоразумением и уверен, что сможет исправить ее в суде. Кипрский бизнесмен удивлен, что его связывают с пророссийскими силами, покупку активов считает перспективной инвестицией, так как уверен в победе Украины.

Сам Александру — офицер запаса, а потому принимал решение об инвестициях, ориентируясь на информацию с поля боя. Он купил SNEL Energy Limited, когда ВСУ смогли выбить войска агрессора с севера Украины. Сделку заключили 29 марта 2022 года. На тот момент компании принадлежали топливные склады и 125 автозаправочных комплексов. Компания предоставляла рабочие места 626 сотрудникам.

"Тогда все быстро менялось. Сначала на западе были упаднические настроения и казалось, что страна обречена. В тот момент бывший собственник решил не рисковать и продать активы. Я же верил в успех Украины, и уже совсем скоро это подтвердилось, — рассказывает Александрос Александру. — Моей идеей было передать заправки другим операторам в аренду, поскольку там хорошее оборудование, и оно может быть полезным. Но в первую очередь мы стремились помочь Украине — сразу же отдали более 2-х млн литров топлива, а также 14 бензовозов, которые были собственностью организации. При этом всего бензовозов у нас было 21, из которых часть на оккупированных территориях. Так что мы отдали практически все, что могли".





Биография Александроса Александру

Для понимания ситуации стоит детальнее изучить жизненный и карьерный путь Александроса Александру, чтобы понять, был ли он когда-либо связан с рф или предателями Украины.

• Александрос Александру родился на острове Кипр (1978 год рождения).

• Вырос, закончил среднюю школу на Кипре. Там же получил диплом специализированной гимназии Solea Gymnasium and Lyceum, где детально изучал математику и экономику.

• Позднее Александрос Александру был военнослужащим Национальной гвардии Кипра. С 1998 года — офицер запаса (младший лейтенант).

• После службы продолжил обучение. Бакалаврат закончил в Томском политехническом университете, где изучал международный менеджмент. Магистратура Университета Уэльса (2016) в сфере финансов.

• Александрос Александру занимался логистикой (1998–2001, Кипр), телеком-бизнесом (PrimeTel PLC, Кипр), банковским делом (2007–2012 старший консультант международного отдела Hellenic Bank PLC), юридическим бизнесом (в Michael Kyprianou & Co. LLC. занимался развитием бизнеса на рынке стран CIS и Китая), инвестиционным и девелоперским консалтингом.

• 2017 — 2022 — занимал должность директора девелоперской компании, которая занималась жилой и коммерческой недвижимостью на острове Кипр. Параллельно предоставлял консультации для крупных бизнесменов.

• С 2021 года — директор SNEL Energy LTD (Кипр). Позднее приобрел акции у бывшего владельца бизнеса и стал единственным акционером компании.

Перспективы кейса Glusco

Александрос Александру работает с командой опытных юристов, собираясь доказать свою правоту в суде. Он настаивает, что является единственным законным собственником активов, а законных оснований для их изъятия не было. Кипрский предприниматель связывался с представителями Офиса Президента Украины, контактировал по линии Министерства иностранных дел и Посольства Республики Кипр. По его заявлениям, несмотря на ситуацию, он верит в европейское будущее Украины и уверен, что вопрос решится в правовом поле, а права собственности европейского инвестора будут защищены.

По состоянию на конец весны 2023 года ситуация развивается следующим образом: Указом Президента Украины №279/2023 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" были введены санкции в отношении сотен различных компаний из разных стран мира.

Список включает также 4 компании, которые являются частью группы Snel Energy Limited. Из них три зарегистрированы на Кипре, а еще одна имеет швейцарскую регистрацию. Указ Президента открывает путь к национализации сети АЗК, если такой иск подаст Министерство юстиции Украины. Аналогичные действия уже были предприняты относительно некоторых других компаний, которые также оказались под действием санкций.