Грязные игры Лукашенко: зачем Беларусь предлагает Украине транзит зерна

Накануне консультаций Украины, Польши и Литвы в Луцке в формате Люблинского треугольника, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о состоявшейся встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, в ходе которой белорусский дипломат предложил начать транзит через белорусскую территорию украинское зерно до литовских портов без предварительных условий.



Белорусь готова выступить организатором зернового коридора в страны Балтии

Замглавы белорусской дипломатии принимал участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 7-9 декабря. Комментарии разбирались, что стоит за желанием руководства Беларуси заняться транзитом украинского зерна, учитывая, что Россия наращивает военное присутствие на ее территории и использует в качестве плацдарма для нанесения авиаударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Какие выгоды хочет извлечь режим Лукашенко

Вероятно, Александр Лукашенко рассматривает транзит украинского зерна как способ легитимизировать свое правление в глазах Запада, который не признал результаты президентских выборов 2020 года и ввел санкции в ответ на подавление мирных акций протеста сторонников оппозиции. Белорусский диктатор оказался в более сложном положении, чем президент РФ Владимир Путин и правящая партия "Единая России". Если у Путина есть возможность добиться от США и ЕС снятия с России всех санкций и оставаться у власти после вывода российских войск из Украины, возвращения нам всех оккупированных и аннексированных территорий, включая Крым, не говоря о возмещении материального ущерба, то отмена действующих ограничительных мер в отношении Беларуси возможна лишь в случае ухода из политики Лукашенко и его окружения.

Однажды, белорусская дипломатия добилась аналогичной цели. В 2015-2016 годах США и ЕС сняли большую часть санкций с Беларуси в качестве платы за посредничество Лукашенко в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе в рамках формата Минск-2. Сейчас Лукашенко снова пытается провернуть такой же номер. Чтобы ни говорил "батька" о мнимых угрозах со стороны НАТО и Украины для безопасности России и Беларуси, оказаться в одной лодке с Путиным – незавидная перспектива.

Лукашенко понимает, что РФ теряет инициативу в войне с Украиной, а территория Беларуси превратиться в арену боевых действий, если Путин решиться снова развернуть наступление на Киев или открыть новый фронт на Западной Украине. Если не собственный народ, то украинские военные вынесут Лукашенко ногами вперед из его резиденции. ВСУ – крепкий орешек, который оказался не по зубам немногочисленной белорусской армии, которую в Кремле не прочь использовать в качестве пушечного мяса.

Беларусь зависима от финансовой помощи Москвы и находится под фактической оккупацией российских военных. Лукашенко приходится делать то, что ему говорят в Кремле. В тоже время МИД Беларуси ищет возможности для маневра, торга с Западом и нормализации отношений с соседними государствами. Белорусская дипломатия использует ООН, чтобы попытаться убедить Запад в том, что Беларусь якобы вообще не имеет отношения к российско-украинской войне и открыта для сотрудничества с Украиной. Не случайно Амбразевич говорил с Гуттеришем за пару дней до консультаций Люблинского треугольника. На этих встречах дипломаты Украины, Польши и Литвы обсуждают вопросы в сфере безопасности, включая угрозу со стороны России и Беларуси.

Взамен на сухопутный зерновой коридор Лукашенко рассчитывает добиться смягчения санкций, а именно открытия литовского порта Клайпеда для экспорта белорусских калийных удобрений. Продажа калийных удобрений, нефтепродуктов и колесной техники является одним из ключевых источников поступления валютной выручки для Беларуси. Переориентация белорусского экспорта на российские порты не оправдала себя.

По информации аналитика Виталия Чернова, изменение логистических цепочек повлекло за собой снижение конкурентоспособности белорусского экспорта. Нефтепродукты отгружаются через порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, а удобрения приходится отгружать мелкими партиями в порты в разных морских бассейнах. В России существует дефицит мощностей для отгрузки удобрений на уровне 8 млн тонн, в то время как объем экспорта калийных удобрений из Беларуси составляет 11 млн тонн в год.

Зачем Украине транзит зерна через Беларусь

Белорусские власти выбрали удобный момент, чтобы предложить Украине транзит зерна через свою территорию. Контуры похожей сделки вырисовываются в отношениях Украины и России вокруг аммиакопровода Тольятти – Одесса, который Украина заблокировала с начала полномасштабного вторжения РФ. Трубопровод соединяет российское предприятие "Тольятти Азот" и Одесский припортовый завод и использовался для экспорта аммиака, который перегружался в танкеры. Россия поставляет 16,7% аммиака на мировой рынок. Москва пытается доказать, что трубопровод имеет отношение к зерновой сделке, заключенной при посредничестве Турции и ООН, поскольку в тексте соглашения речь шла о беспрепятственной поставке удобрений, когда как аммиак является сырьем для их производства. Президент Владимир Зеленский выразил готовность запустить аммиакопровод в обмен на освобождение всех украинских военнопленных.

Белорусы решили выторговать в ООН возобновление доступа к балтийским портам для предприятия "Беларуськалий", чья доля на мировом рынке калийных удобрений до введения санкций составляла 20%. В Минске полагают, что украинские экспортеры заинтересованы в новых логистических цепочках, поскольку использовать черноморские порты Одесса, Ильичевск и Южный рисково. Зерновая сделка оказалась недостаточно надежным механизмом, так как поведение РФ непредсказуемо.

В Минске посчитали, что могут внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире. Кремль целенаправленно срывает отгрузку зерна в украинских портах. В ноябре из-за ракетных ударов страны-агрессора Украине приходилось ставить на паузу работу речных и морских портов. Недостаточно эффективно работает инспекция, куда входят россияне. Количество проверенных судов сократилось с 46 до 8-9 в день. В результате, образовался затор из 70 судов на вход в украинские порты и из 30 на выход. Простой судов составляет до 30 дней, что влечет за собой дополнительные расходы для трейдеров.

Россия может в любой момент приостановить свое участие в зерновой сделке и возобновить морскую блокаду Украины. В апреле Украина недополучила порядка 40-60 долларов с экспорта каждой тонны зерновых из-за блокады портов российскими агрессорами. В качестве альтернативы портам украинским экспортерам приходится использовать железнодорожный и автомобильный транспорт, но этого недостаточно. Если через порты можно ежегодно экспортировать 65 млн тонн зерна, то по железной дороге и в грузовых автомобилях до 15 млн тонн. По состоянию на декабрь 2022 года, Украина экспортировала 18,97 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,21 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погранпереходы европейских стран не справляются с большим притоком грузов из Украины. На внутреннем рынке образовался дефицит грузовых вагонов и автомобилей, которые застряли на погранпереходах. Автомобили могут стоять в очереди на границе по 30-60 дней, а на границе с Румынией до 90 дней. Экспортеры зерна пытались использовать для отгрузок румынский порт Сулину на реке Дунай, в результате чего образовались заторы из 100 судов.

Транзит через Беларусь мог бы повысить эффективность железнодорожных перевозок украинского зерна в балтийские порты. Украина, Беларусь и страны Балтии имеют одинаковую железнодорожную колею шириной 1520 мм, что избавляет от необходимости перегружать груз в другие вагоны или грузовые автомобили на границе. Ширина колеи Польши, Румынии, Словакии и Венгрии составляет 1435 мм.

В какую ловушку Путин и Лукашенко хотят загнать Украину

Возможна и другая версия почему наш северный сосед предлагает свою территорию для транзита зерна. Президент Литвы Гинатас Науседа назвал предложение Беларуси о транзите зерна из Украины ловушкой, в которую не нужно попадать. Литовский лидер имел в виду попытки Беларуси найти повод добиться смягчения санкций ЕС. В июне 2022 года Минск уже предлагал открыть транзит для украинского зерна в обмен на возможность использовать балтийские порты для отгрузки своих товаров, но Киев от такого варианта отказался. Науседа подчеркнул, что в белорусском транзите нет необходимости, так как украинское зерно доставляется в порты стран Балтии через территорию Польши.

Россия могла подготовить зерновой капкан для Украины при участии Беларуси. Сначала Минск создает видимость, что протягивает своему соседу руку помощи. Затем, когда вагоны с украинским зерном зайдут в Беларусь их арестуют, а груз присвоят себе. Подобные грязные игры присущи РФ. По информации аналитика Анастасии Дячкиной, за время вторжения российские оккупанты вывезли из Украины 4 млн тонн зерновых и масличных культур на сумму в 1,9 млрд долларов. После 24 февраля из порта Севастополя вышло порядка 20 судов груженых украденным зерном в направлении России, Турции и Сирии.

С кремлевской марионеткой Лукашенко украинским властям нужно держать ухо в остро и не идти на сделку с дьяволом.

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