Донаты украинцев на ВСУ: насколько упал волонтерский сбор за последний год



















За более чем 2,5 года полномасштабной войны в Украине собрание в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало неотъемлемой частью жизни многих граждан. Волонтеры, активисты и обычные люди ежедневно организуют кампании по сбору средств на пикапы, квадроциклы, генераторы, дроны и другие необходимые вещи для фронта. Однако со временем донаты стали меньше поступать на счета волонтеров. "Комментарии" попытались узнать, действительно ли уровень пожертвований уменьшился, и что чувствуют волонтеры, продолжающие помогать армии.

Украинцы стали меньше донатить на ВСУ

С начала полномасштабной войны украинцы задонатили миллиарды гривен на ВСУ

С тех пор, как в феврале 2022 года началось широкомасштабное вторжение, украинцы проявили беспрецедентную готовность помогать Вооруженным силам Украины. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, используя результаты исследования NV, сумма собранных средств на гуманитарную помощь и оборону страны достигла почти 99 миллиардов гривен с февраля 2022 года по май 2023 года. Это вклад граждан, частных компаний и банков, вместе сформировавших огромную сумму поддержки.

В частности, за первые три квартала 2023 года крупные украинские благотворительные фонды смогли собрать 12,5 миллиарда гривен, как сообщает "Опендатабот". Среди них платформа United24 продолжает удерживать лидерство, расширяя свою деятельность на два новых гуманитарных направления с мая текущего года. Фонд "Вернись живым", со своей стороны, в августе 2023 года установил рекорд, получив наибольшую за последние полтора года сумму донатов.

Среди всех платформ и фондов United24 стала лидером по объему собранных средств в период с января по сентябрь 2023 года, собрав 7,94 миллиарда гривен или 63% от общего объема средств. Фонд "Вернись живым" получил почти четверть этих средств — чуть больше 3 миллиардов гривен, а фонд Сергея Притулы собрал около 1,5 миллиарда гривен (12%).

В 2024 году фонды и отдельные волонтеры продолжают собирать средства на нужды украинской армии, однако сумма донатов уменьшилась по сравнению с предыдущими годами.

Почему украинцы стали меньше донатить

С началом войны в украинском обществе появилось много факторов, вызывающих споры. Существует явный раскол между воюющими и уклоняющимися; между теми, кто остается в Украине, и теми, кто покидает страну, даже заплатив взятки; между теми, кто активно донатит, и теми, кто не вносит вкладов в помощь военным.

В третьем году войны также значительно изменились финансовые возможности многих людей. Волонтер Татьяна, соучредительница волонтерского сообщества, отмечает , что украинцы продолжают донатить, но уже не имеют таких ресурсов, как в начале. Многие потеряли работу, некоторые сменили профессию, у кого-то появились новые расходы, например рождение ребенка или ремонт. Жизнь продолжается, и люди донатят столько, сколько могут даже если это не те суммы, которые были раньше.

"Я вспоминаю себя в первый месяц войны", — рассказывает Татьяна. – "Мы донатили все свои деньги, мы просто хотели отдать все деньги, чтобы это остановилось. Как будто мы заплатим за это все, и полномасштабная война закончится. Но пошел третий год, ну людям нужно жить дальше.

Инициатива, руководимая Татьяной, уже собрала более 7 миллионов гривен на нужды ВСУ. Однако привлечение новых доноров становится все более трудной задачей. Видео, фото и стороз, привлекавшие внимание в начале войны, сейчас уже не имеют такого эффекта. Доначат преимущественно те, кто поддерживает инициативу с первых дней, а новые люди затрудняются отзываться, особенно те, кто не имеет прямой связи с военными и не сталкивается с реалиями войны на личном уровне.

Татьяна подчеркивает, что даже небольшие пожертвования, например, 50 или 100 гривен, важны и могут оказать значительное влияние в долгосрочной перспективе. Однако ей приходится постоянно напоминать себе, что люди уже могли внести свою лепту на другое собрание, поэтому каждый новый донат, даже если он маленький, является существенной помощью.

За время войны у Татьяны изменился круг общения. Она больше общается только с поддерживающими армию и волонтерство. На личном уровне ей становится труднее находить общий язык с людьми, не связанными с войной. Она сейчас находится в другом мире — мире, где мужчины возвращаются с фронта, лечатся в госпиталях и меняют военную форму из-за того, что она загрязнена кровью.

Несмотря на то, что Татьяна понимает тех, кто не может постоянно донатить, она все же чувствует, что ее поддерживают только те, кто полностью понимает военную ситуацию. Психологическая усталость волонтеров — реальная проблема, но Татьяна черпает силы от других волонтеров, которые продолжают делать все возможное для поддержки ВСУ.

Татьяна призывает сделать донаты привычкой и поддерживать военных, даже если взносы невелики. Она верит, что Украина выстоит именно благодаря несокрушимости своих граждан.

Алла Мартынюк, украинская актриса и волонтер, известная своей активной деятельностью в поддержку Вооруженных Сил Украины, в одном интервью также выразила обеспокоенность сегодняшним уровнем поддержки среди населения украинской армии.

Алла отмечает, что значительная часть бизнеса выехала за границу из-за мобилизации, а оставшиеся сокращают помощь из-за налоговой нагрузки. Она подчеркивает, что без налоговых льгот для благотворительных и гуманитарных организаций существует риск потери финансовой поддержки от бизнеса, что критически важно для украинских защитников.

Мартынюк акцентирует внимание на том, что если украинцы перестанут поддерживать армию, последствия могут быть катастрофическими. Она призывает каждого вновь объединяться для помощи ВСУ, как это было в начале войны, даже если ресурсы и силы уже иссякают.

По мнению украинского волонтера и блогера Владимира Андреева, сейчас количество людей, которые донатят на ВСУ, уменьшилось в разы: "Такого социально-ответственного бизнеса и поведения людей, когда все ринулись донатить и могли закрыть банку (Монобанк) в течение нескольких часов, как на начала войны нет" .

Андреев успешно организовал несколько кампаний по сбору средств, собрав миллионы гривен на приобретение автомобилей, беспилотников и другое необходимое оборудование для военных. По его мнению, через 2,5 года после полномасштабного вторжения изменилась также структура пожертвований: теперь больше людей участвуют в кампаниях, но жертвуют меньшие суммы из-за увеличения количества кампаний по сбору средств.

Андреев также упоминает о психологической войне, которую ведет Россия , чтобы препятствовать пожертвованиям, продвигая нарративы типа "все воруют". Он решительно исключает мысль о том, что люди забыли о войне, указывая на то, что она постоянно присутствует в повседневной жизни и СМИ. Волонтер считает, что даже небольшие пожертвования оказывают значительное влияние, поскольку создают волновой эффект, который может привести к значительным пожертвованиям из-за "сарафанного радио".

Андреев отмечает, что сложно полагаться на одних и тех же доноров и как иногда пожертвования резко возрастают, когда они выходят за пределы привычного круга. Например, случайное сообщение под постом в социальной сети привело к сбору 180 000 гривен в течение 1,5 часов. Он также упоминает, что его ИТ-компания пожертвовала 2 миллиона долларов на нужды войны.

Поддержка украинскими гражданами ВСУ продолжается, но в дальнейшем она будет зависеть от внутриполитической ситуации в стране и положения украинских войск на фронте.