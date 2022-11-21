Чем опасна новая сделка России и Ирана для Украины

С помощью дронов российское командование продолжит убивать жителей украинских городов, выводить из строя электростанции и водопроводы, разрушать жилые дома, находясь в тылу и избегая лобового столкновения с ВСУ. Ранее, РФ и Иран договорились о поставках баллистических ракет Fateh-110, Zolfaghar. Комментарии разбирались, какие аргументы должны побудить международное сообщество помочь Украине обезопасить свое воздушное пространство, кто конкретно мог бы предоставить ВСУ необходимые вооружения и что этому мешает.



В России откроют производство иранских дронов

По информации пресс-секретаря Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинским военным приходится сбивать российские ракеты с использованием комплексов противовоздушной обороны (ПВО), в то время как для данных целей используются противоракетные комплексы (ПРО). Даже в таких сложных условиях ВСУ сравнительно неплохо защищают воздушное пространства. По данным советника министра обороны Украины Юрия Сака, с августа 2022 года украинцам удалось сбить 70% приобретенных РФ в Иране беспилотников Shahed-136. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что во время массированных обстрелов 15 ноября были сбиты 70 из 90 выпущенных по Украине ракет.

Россия запускает крылатые ракеты с кораблей в акватории Каспийского моря либо из стратегических бомбардировщиков в небе над приграничными областями вне зоны досягаемости украинских зенитчиков. В октябре-ноябре 2022 года россияне совершили шесть атак с использованием ракет и беспилотников и повредили 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины. Еще больше ущерба россияне принесут, если поставят на конвейер производство дешевых иранских беспилотников. Дальность полета Shahed-136, известных также как "Герань-2", составляет 2 тыс. км. Данные дроны-камикадзе летают на высоте 4 км, их сложно вычислить с использованием радаров и сбить обычными средствами ПВО. Дальность баллистических ракет Fateh-110 составляет 300 км, Zolfaghar – 700 км. Оккупанты могут обстреливать всю Украину.

Даже если российская группировка будет полностью разгромлена и получиться освободить Донецк, Луганск и Мариуполь, то благодаря иранским военным технологиям РФ продолжит нести смерть и горе в украинские города. Украина рискует повторить судьбу Саудовской Аравии, которая уже в течение нескольких лет подвергается бомбежкам спонсируемой Ираном шиитской группировки "Ансар Аллах" с территории Йемена. Йеменские хуситы получают оружие и военные технологии от иранского спецподразделения "Кудс". По подсчетам аналитиков CSIS Сета Джонса и Джозефа Бермудеса, с января 2016 по октябрь 2021 года хуситы осуществили свыше 4 тыс. атак с использованием ракет и беспилотников по объектам нефтяной промышленности, аэропортам и даже пригородам столицы Эр-Рияда.

"Ансар Аллах" терроризирует Саудовскую Аравию, чтобы заставить королевскую семью прекратить оказывать военную помощь светскому правительству Йемена, которое безуспешно пытаются свергнуть боевики. Аналогично, россияне будут неограниченно бомбить украинские города с целью заставить Банковую инициировать мирные переговоры и пойти на территориальные уступки в пользу РФ. Такой вариант не поддержит ни один украинский гражданин, чей дом оказался на оккупированной Россией территории, а война будет продолжаться бесконечно.

Как Россия спонсирует терроризм

Борьба с терроризмом является веским аргументом для всевозможного содействия государствам, которые проводят контртеррористические мероприятия. США на протяжении десятилетий инвестировали миллиарды долларов в укрепление оборонного сектора Пакистана, чье руководство предоставляло свою территорию для транзита военных грузов для нужд американских военных в Афганистане, где обосновалась террористическая организация "Аль-Каида", ответственная за организацию терактов 11 сентября.

Использование Россией иранских военных технологий добавляет аргументов в пользу ее признания государством-спонсором терроризма со стороны Америки и введения новых санкций. Иран находится в списке спонсоров терроризма Госдепартамента США с 1984 года. Сегодня Тегеран финансирует, помимо йеменских хуситов, террористические организации "Хамас", "Исламский джихад", "Хизбалла", вооруженные шиитские группировки в Ираке. Фактически, РФ присоединяется к финансированию ближневосточных террористов, поскольку деньги, на которые покупаются технологии для беспилотников и ракеты, будут идти в карман их спонсора и тратиться на новые провокации против Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ.

Например, 15 ноября иранский дрон-камикадзе использовался в атаке на танкер Pacific Zircon в управлении израильской компании у берегов Омана. Во время обстрела хуситами Абу-Даби в январе 2022 года погибли трое человек. В марте 2022 года хуситы попали в два нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, что отразилось на повышении цен на нефть. Россия использует иранское оружие в Украине для аналогичных провокаций.

Признание России спонсором терроризма позволит ввести запрет на покупку российского оружия, усилить контроль над экспортом и импортом продукции военного назначения, ввести новые финансовые ограничения. Финансовые и торговые санкции распространяться на любое государство, которое продолжит работать с Россией. Москва погрузится в глубокую международную изоляцию и экономический кризис.

Чем Израиль может помочь Украине

С момента основания в 1949 году государство Израиль развивается в условиях постоянной угрозы ракетно-бомбовых ударов. Израильские противоракетные комплексы создавались как раз для противодействия иранским ракетам и беспилотникам, которые используют палестинские террористы и "Хизбалла". Еще до российского вторжения 24 февраля Украина прорабатывала вопрос приобретения в Израиле противоракетных комплексов "Железный купол" производства Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries.

Система позволяет уничтожать ракеты и 155 мм артиллерийские снаряды радиусом поражения до 70 км. "Железный купол" используется для защиты объектов гражданской инфраструктуры. В мае 2021 года благодаря комплексам "Железный купол" удалось уничтожить 90% из 4,3 тыс. ракет, выпущенных "Хамас" и "Исламский джихад" с территории Сектора Газа по израильским городам. Безопасность Израиля обеспечивают десять батарей "Железный купол". Стоимость одной батареи составляет 50 млн долларов, а одной ракеты – 80 тыс. долларов.

Для уничтожения вражеских самолетов, баллистических и крылатых ракет дальностью полета до 300 км Израиль использует комплексы David's Sling, разработанные израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems и американским оборонным предприятием Raytheon. David's Sling разработали в качестве замены американским комплексам Hawk и Patriot. Одна ракета стоит миллион долларов. Также на вооружении Израиля стоит противоракетный комплекс Arrow, разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries и американским авиаконцерном Boeing для уничтожения иранских баллистических ракет дальностью полета от 300 до 2 тыс. км. Стоимость одной ракеты составляет 3 млн долларов.

Израиль разработал специальные комплексы для уничтожения вражеских дронов, которые размещены по периметру границ с Сектором Газа, Ливаном и Сирией. Одной из таких разработок является комплекс Drone Dome производства Rafael Advanced Defense Systems, который также используют Греция, Великобритания и Аргентина. Система оснащена датчиками обнаружения беспилотников, которые выводят из строя либо с помощью радиопомех, либо сжигают с помощью лазера. Drone Dome можно установить на внедорожник для мобильности, а его стоимость составляет до 3,5 млн долларов. В апреле 2022 года израильтяне успешно испытали систему Iron Beam, которая уничтожает беспилотники, снаряды и мины с помощью лазера.

Однако, правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида воздержались от поставки необходимых Украине вооружений. Киев рассчитывает на изменение позиции на фоне победы на парламентских выборах в Израиле консервативной партии "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским израильский политик сообщил, что рассмотрит вопрос поставки интересующих нас комплексов. В тоже время, в октябре 2022 года Нетаньяху заявил, что когда Израиль поставляет свои вооружения в какую-нибудь горячую точку, то в конечном счете они попадают в руки Ирана и используются против израильтян.

Израиль воздерживается от поставок вооружений в Украину не только из-за опасений технологического шпионажа со стороны иранцев. Израильское руководство не желает обострять отношения с РФ, чей контингент и зенитно-ракетные комплексы находятся в Сирии. Между россиянами и израильтянами существуют договоренности не мешать друг другу. Израильские летчики регулярно наносят авиаудары по иранским военным объектам и конвоям "Хизбаллы" с оружием на территории Сирии.

Вероятно, в Иерусалиме опасаются, что если ВСУ будут использовать израильские системы ПРО, тогда российские военные начнут сбивать израильские истребители. В мае 2022 года в небе над Сирией по израильскому самолету открыли огонь из российского зенитно-ракетного комплекса С-300. К тому же, в РФ проживает крупная еврейская община, ради благополучия которой, израильскому руководству не выгодно ссориться с Кремлем. В тоже время, израильские политики должны понимать, что их противник Иран будет усиливаться благодаря сотрудничеству с Россией, получать финансирование и военные технологии.

Чем США могут помочь Украине

Американцам есть, что предложить украинцам для борьбы с иранскими дронами. Компания Raytheon разработала мобильный комплекс SAVAGE, выпускающий ракету, которая с высокой точностью достигает дрона благодаря дистанционному управлению с компьютера и технологии искусственного интеллекта. Авиаконцерн Boeing разработал мобильный комплекс HELMD, который позволяет сбивать вражеские беспилотники с помощью лазерной установки. Фирма L3HARRIS представила портативный комплекс VAMPIRE, который автоматически наводит и выпускает ракеты по дронам и наземным целям, помещается в боевом положении в кузове пикапа и стоит всего лишь 27,5 тыс. долларов. Проблема лишь в том, что данные системы вооружений не поступили в массовое производство.

В США есть вооружения необходимые для укрепления ПРО Украины. Американцы недавно поставили ВСУ два комплекса NASAMS, которые уничтожают крылатые ракеты малой и средней дальности, вертолеты, самолеты, беспилотники и использовались для охраны воздушного пространства вокруг Белого Дома. Также Украина получила от США 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Испания передала ВСУ четыре устаревших американских зенитно-ракетных комплексов HAWK. Штаты прорабатывают вариант передачи Украине советских зенитно-ракетных комплексов С-300 со складов европейских стран-членов НАТО.

Вашингтон не спешит передавать Киеву противоракетные комплексы Patriot, которые были разработаны для уничтожения ракет малой дальности, авиации, или THAAD – рассчитанные на уничтожение ракет малой и средней дальности. Данные вооружения являются краеугольным камнем системы ПРО США и их союзников по НАТО. Американцы опасаются, что в случае попадания Patriot и THAAD в руки россиян, им удастся раскрыть слабые места в их системе ПРО.

Противники поставок систем ПРО в Украину сетуют, что их не так уж и много у самих Штатов и они критически важны для национальной обороны. На вооружении США находится 1,1 тыс. комплексов Patriot и семь батарей THAAD. Еще одна причина почему украинцы вряд ли получат Patriot или THAAD – это сложность данных систем и необходимость продолжительной подготовки операторов, в то время как сбивать ракеты нужно здесь и сейчас.

Вопрос поставки Украине необходимого оружия для уничтожения вражеских ракет и дронов упирается в деньги, политические интересы и опасения наших зарубежных партнеров.

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