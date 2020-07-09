Советы выпускникам: как выбрать вуз, чтобы через несколько лет не остаться без работы

Для многих выпускников выбор университета становится первым по-настоящему важным самостоятельным решением, которое в той или иной степени повлияет на всю их дальнейшую жизнь. Интересно, что о степени этого влияния эксперты готовы поспорить. В то время как одни говорят, что в Украине диплом давно ничего не значит, и масса людей всю жизнь работает не по специальности, другие настаивают, что ситуация меняется, и профильное образование все больше и больше востребовано на украинском рынке труда.

"Ни одна страна мира не достигла показателя 100% в трудоустройстве по профессии, полученной при обучении, и Украина − не исключение, − отметила в беседе с "Комментариями" директор по персоналу компании Jooble Оксана Огневая. − Количество тех, кто работает по специальности, указанной в дипломе, по разным данным составляет 40-60%. Я не вижу в этом большой трагедии, ведь есть несколько факторов, которые значительно важнее: например, уровень безработицы, средняя зарплата и ее сравнение с реальной продуктовой корзиной. Хотя в теории верно выбранная специальность может повлиять на уровень безработицы: чем больше людей со школьной скамьи понимают, чем они хотят заниматься, тем больше среди нас людей, которые рады каждому рабочему дню. Да и средняя заработная плата также частично зависит от уровня профессионализма: труд эффективных и увлеченных своим делом сотрудников, как правило, оплачивается достойно".

По словам директора по странам Восточной Европы компании World Staff Виталия Михайлова, судя по его опыту, сегодняшних работодателей, зачастую, интересует не столько профессия соискателя, сколько просто наличие самого диплома. Понять логику работодателя несложно: если человек несколько лет учился в вузе и даже его окончил, можно сделать вывод о его адекватности, интеллекте, способности обучаться и так далее. Такие качества – это уже хорошо, на большее многие и не рассчитывают.

В то же время директор агентства Assis-HR Анна Безай считает, что однозначно говорить о том, что нынешних работодателей совершенно не интересуют дипломы, было бы преувеличением, и есть масса сфер, где профильное образование необходимо. Например, без специального образования невозможно работать врачом, учителем, да и того же строителя вряд ли рискнут взять на работу, если он нигде не учился. Трудно представить без профильного образования ученого, юриста, бухгалтера. А на некоторые виды деятельности – например, в сфере телекоммуникаций – вообще нужно получать лицензию, и среди требований для ее получения – наличие определенного процента специалистов с профильным образованием.

Несмотря на столь разные мнения, эксперты все же сходятся в том, что лучший вариант –сделать правильный выбор еще на старте. И это вполне логично. Согласитесь, не стоит получать "любой" диплом, который потом будет пылиться на полке. Лучше не тратить впустую 4-5 лет жизни и учиться именно тому делу, которому собираешься посвятить всю свою профессиональную жизнь.

А тем будущим студентам, которые до сих пор не определились, как им выбрать профессию и вуз, эксперты дали пошаговую инструкцию.

Шаг первый: определяемся с направлением

Для начала эксперты советуют, как минимум, определиться со своими сильными сторонами: вы относитесь к гуманитариям или к технарям? При этом учтите – "не любить математику" − это слишком мало, чтобы отнести себя к гуманитариям, желательно все же определиться с тем, что вы любите.

Понятно, что нет большого смысла идти в айтишники, если у вас не наблюдается никаких способностей к точным наукам, или идти в историки, если ваш конек − математика, а историю вы терпеть не можете. Но при этом, говорит эксперт института Growford Алексей Кущ, отличным вариантом было бы получение "универсального образования" − то есть, одновременно гуманитарного и технического. Причем поступать для этого в два вуза и получать два полноценных диплома о высшем образовании совершенно не обязательно.

"Сегодня можно получить "универсальное образование" самостоятельно – всевозможные курсы в помощь, − говорит Алексей Кущ. – Гуманитарию можно окончить, скажем, компьютерные курсы, а технарю – языковые. Это станет прекрасной тренировкой для мозга, будет способствовать развитию логического мышления и, разумеется, расширит кругозор: дополнительные знания никогда не будут лишними".

Шаг второй: выбираем специальность

Определиться с направлением – только полдела. Скажем, технарь вполне может стать программистом, экономистом, инженером, учителем математики, заняться прикладными науками и т.д. Это совершенно разные направления, так что очень важно определиться с конкретной специальностью. И здесь поможет профориентирование.

"Сегодня у нас есть очень умные дети – грамотные, воспитанные, образованные, выпускники лицеев и гимназий с углубленным изучением языков и точных наук, − говорит Анна Безай. – Но при всем этом многие не представляют, чем они хотят в жизни заниматься и в какой вуз хотят поступать. В результате идут туда, куда посоветовали родители, где меньше конкурс, а то и вовсе "за компанию" друзьями. Последствия таких решений известны: одни, отучившись год-два, бросают учебу, другие отучиваются положенные годы и кладут диплом на полку. Но есть и те, кто всю жизнь занимается нелюбимым делом, и для некоторых это оборачивается настоящей трагедией".

По словам эксперта, важно, чтобы дети сами знали, чего они хотят, и чтобы их услышали собственные родители. Мам и пап, настаивающих на своем, понять можно: у них знания, опыт, они "хотят, как лучше", но все же эксперт советует родителям прислушаться к ребенку. Это поколение по-другому мыслит, по-другому объясняет, важно это понимать и дать детям возможность высказаться.

Еще одна проблема, продолжает эксперт, заключается в том, что дети не очень хорошо себе представляют, что такое реальная жизнь и "романтизируют" некоторые профессии. Более того: искаженное представление о той или иной работе имеют и родители. Выход здесь может быть такой: приглашать в школы лучших представителей разных сфер, чтобы они рассказали о своем реальном опыте.

"Многие школьники имеют преимущественно теоретическое представление о том, как будет выглядеть их работа в реальности, и отсутствие практического примера мешает сделать правильный выбор, – соглашается с коллегой Оксана Огневая. – Плюс слабая профориентационная база, устаревшие виды тестирования, которые не включают новые профессии, низкий уровень привязки обучения в вузе к реалиям бизнеса, отторжение преподавателями современных подходов, а также неосведомленность детей относительно возможностей – у многих нет понимания того, какие вообще профессии бывают".

Шаг третий: сверяемся с прогнозами

Сделанный выбор – это отлично, но теперь неплохо было бы свериться с прогнозами: какие профессии будут востребованы в будущем. Особенно пристальное внимание этому пункту следует уделить тем, кто колеблется между несколькими профессиями. Возможно, блестящие перспективы помогут определиться с выбором более конкретно.

Тренды на рынке труда задаются в западных странах, поэтому для желающих получить самые востребованные и перспективные навыки необходимо провести анализ ситуации в США, Великобритании и других странах, − отметил в беседе с "Комментариями" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"С развитием интернет-технологий магазины, из актива, генерирующего прибыль, стали превращаться в источник расходов: зарплаты продавцам, аренда и прочие издержки, − рассуждает эксперт. − Предприниматели уходят в онлайн, ТЦ переживают далеко не лучшие времена. Не исключено, что выжить смогут лишь те торговые центры, которые расположены в богатых центральных районах и смогут подстроиться под перемены: например, увеличить долю точек, где оказывают услуги. Смена парадигмы началась еще до истории с коронавирусом и в период карантина только ускорилась. Растет спрос на людей, занимающихся раскруткой социальных сетей, которые служат основными рекламными площадками для онлайн-ритейлеров. Увеличивается интерес к копирайтерам, таргетологам, маркетологам и SMM-менеджерам".

Побочным эффектом развития интернет-площадок является огромное количество собираемой информации по действиям пользователя: геолокация, продуктовые предпочтения, история покупок и так далее, − продолжает Сергей Родлер. − Все это можно использовать либо в своих целях, либо продавать третьим лицам. Но для начала эту информацию нужно правильно собрать, оформить, и здесь приходят на помощь специалисты Big Data – дата-инженеры. А далее приходит очередь аналитиков данных, которые с помощью программного обеспечения грамотно структурируют информацию и оформляют ее в бизнес-решения. И все это тоже профессии будущего.

"С достаточно высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что будущее тесно связано с нано- и биоинформационными, когнитивными технологиями, – добавляет Алексей Кущ. – Кроме того, востребованными окажутся профессии, связанные с социализацией людей и с экологией".

Анна Безай среди перспективных направлений называет разработку ПО, различные "онлайн-профессии" (от маркетологов до аналитиков) и аграрные профессии (от комбайнеров до агрономов). А Оксана Огневая считает, что через несколько лет востребованными будут специалисты IT-сферы, инженеры по разным направлениям, химики, биологи, психологи, экологи, специалисты по поведенческой социологии.

Шаг четвертый: выбираем вузы

Итак, специальность выбрана и сверена с прогнозами. Остается еще один шаг – выбор несколько вузов, в одном из которых вы бы хотели учиться и где есть выбранная специальность.

"Для начала изучите рейтинги вузов – эта информация есть в открытом доступе, – советует Виталий Михайлов. – К сожалению, многие украинские вузы дают устаревшие знания, которые никогда в жизни не пригодятся, поэтому к этому вопросу надо отнестись серьезно. Также неплохо было бы поинтересоваться мнением студентов выбранных вузов – очно или на форумах".

Таким образом вы не только поймете "чем дышит" университет и его студенты, но и составите представление, с кем предстоит учиться, ведь окружение очень важно.

И, наконец, определившись с вузами, реально оцените свои шансы на поступление: было бы очень неплохо, если бы хотя бы в паре университетов они были достаточно высокими.

Как ранее писали "Комментарии", в Министерстве образования назвали новые сроки проведения вступительной кампании-2020.

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