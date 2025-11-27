2 миллиарда инвестиций в STEM-образование детей: что даст Украине через 10 лет



















Представьте Украину десять лет спустя: страна, где дефицит специалистов в сфере информационных технологий и инженерии не достигает сотен тысяч, а экономика растет на 5–7% ежегодно благодаря инновациям. Это не утопия, а реалистичный сценарий, если скоординировать усилия государства и бизнеса. В 2025 году инвестиции в научно-техническое образование (науку, технологии, инженерию и математику) для школьников превысили 2 миллиарда гривен – рекордный показатель на фоне войны. Государственный бюджет, частные компании и благотворительные фонды объединили ресурсы для создания новых центров, обновления программ и запуска пилотных проектов.

STEM-обрвзование. Фото: из открытых источников

По данным Киевской школы экономики, только 20 ведущих компаний вложили более 2 миллиардов гривен с 2022 по 2025 год, что эквивалентно годовому бюджету Киевского политехнического института. Эти средства не просто финансирование – это инвестиция в будущее, которая может закрыть пробел в 150–200 тысяч кадров к 2035 году.



Поддержка государства

Министерство образования и науки Украины (МОН) в 2025 году стало движущей силой, инвестировав 2,15 миллиарда гривен в программу "Новая украинская школа", из которых значительная доля пошла на научно-техническое направление. Это на 50% больше, чем в 2024 году (1,5 миллиарда гривен). Ключевая инициатива – программа "Научно-техническая школа 2.0", которая расширяет сеть современных лабораторий при школах. По данным МОН, в 2025 году создано 100 новых научно-технических центров, оснащенных оборудованием для экспериментов по робототехнике и программированию. Общий бюджет на субвенцию для научно-технического оборудования составил 118,89 миллионов гривен, распределенных между 136 школами по всей стране.

Эти средства позволили не только закупить оборудование – от 3D-принтеров до наборов для моделирования солнечных панелей, – но и провести обучение для 300 тысяч учителей по цифровой грамотности. По словам заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова, инновации – это ядро экономического роста страны, но без образования их развитие невозможно. Поддержка научно-технических парков будет способствовать развитию высокотехнологичных секторов экономики, созданию рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и привлечению инвестиций. Научно-технические парки планируют увеличить с 5 до 15 за 3 года, привлекая 500 миллионов гривен частных инвестиций.

Пилотные проекты в рамках программы показали первые результаты. В 43 университетах и школах, оснащенных при поддержке Всемирного банка, доставлено оборудование стоимостью 3,3 миллиона долларов (около 130 миллионов гривен) — хроматографы, спектрофотометры и цифровые системы для 103 тысяч учеников. Результаты: средний балл по физике и математике в пилотных школах вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. Это не только цифры — это основа для закрытия дефицита кадров, ведь, по прогнозам Национального банка Украины, к 2030 году Украине понадобится 500 тысяч квалифицированных специалистов, из которых 150–200 тысяч в информационных технологиях и инженерии.

Проекты от промышленных гигантов

Частный сектор не отстает от государства. Группа компаний "Метинвест", один из крупнейших инвесторов, потратила 570 миллионов гривен на развитие образования с 2022 по 2025 год с фокусом на научно-техническое направление для школьников. В 2025 году компания запустила программу "Метинвест Политехника", где более тысячи студентов и школьников из Днепропетровской и Харьковской областей изучают инженерию через практические проекты. По результатам, 143 магистра выпущены в 2024 году, а в 2025-м – еще 124, из них 40% – школьники по партнерским программам.

Аграрный гигант Kernel инвестировал в научно-техническое образование через проекты биотехнологий, выделив 150 миллионов гривен на лаборатории в школах Киевской и Полтавской областей. Энергетическая компания ДТЭК (ДТЭК) пошла дальше: вместе с EdTech Ukraine Association организовала конференцию "Цифровая инновация в образовании 2025" 22 октября, где представлены проекты по энергетической модели для 500 школ. Инвестиции ДТЭК составили 200 миллионов гривен, с акцентом на регионы с дефицитом кадров – Харьковскую и Днепропетровскую области. По данным ассоциации, эти инициативы охватили 780 учащихся и 29 стартапов, привлекая европейские гранты на 3,75 миллиона евро (около 160 миллионов гривен).

Благотворительные фонды дополняют картину. Фонд Сергея Притулы, несмотря на фокус на оборону, инвестировал 50 миллионов гривен в образовательные хабы для школьников-переселенцев, включая научно-технические курсы. Фонд "Вернись живым" через партнерства с Киевстар собрал 47 миллионов гривен на школу операторов дронов, где учатся 400 специалистов — часть из школьников старших классов. Директор фонда Тарас Чмут отметил : "Как фонд мы ценим партнеров, которые понимают важность учебных проектов для усиления войска. Обучение завершили более 400 операторов, и это только начало".

Региональный разрыв: почему Харьков и Днепр опережают Киев

Хотя общие инвестиции впечатляют, распределение неравномерно. Харьковская область, невзирая на близость к фронту, лидирует по эффективности пилотных проектов. По данным МОН, в регионе создано 25 научно-технических центров, оснащенных за 50 миллионов гривен. Результаты: 12 медалей на Всеукраинской олимпиаде по физике, на 25% больше, чем в 2024 году. Причина – тесное сотрудничество с бизнесом: "Метинвест" и ДТЭК инвестировали 300 миллионов гривен в местные школы, фокусируясь на инженерии для промышленности. Университет имени Каразина получил 3,3 миллиона долларов оборудования от Всемирного банка, охватив 20 тысяч школьников.

Днепропетровская область не отстает: областной конкурс изобретательских проектов "Научно-техническая идея" собрал 500 работ от школьников с бюджетом 30 миллионов гривен. Результаты пилотов – рост успеваемости на 20% в математике, по данным Днепровской академии непрерывного образования. Здесь доминирует "Метинвест", обучающий 460 учеников в партнерских программах. Напротив, Киевская область, несмотря на 40% общих инвестиций (800 миллионов гривен), отстает: только 10% школ оборудованы современно через бюрократию. По словам экспертов Киевской школы экономики, региональный разрыв — потеря 15–20% потенциала, ведь столица генерирует 30% ВВП, но не закрывает дефицит кадров.

Чтобы иллюстрировать динамику, приведем таблицу ключевых показателей пилотных проектов по регионам (данные МОН и региональных администраций за 2025 год):

Регион Количество новых центров Инвестиции (млн грн) Рост успеваемости (%) Количество участников (учащихся) Харьковская область 25 350 25 20 000 Днепропетровская область 20 300 20 15 000 Киевская область 15 800 10 25 000 В целом по Украине 100 2 150 15 103 000

Эта таблица показывает, что эффективность зависит не от размера средств, а от их целевого использования: промышленные регионы интегрируют образование с бизнес-потребностями, в то время как Киев распыляет ресурсы.

Покрытие дефицита специалистов: прогнозы на 5–10 лет

Дефицит 150–200 тысяч специалистов в информационных технологиях и инженерии – реальная угроза. По данным Национального банка Украины, 74% компаний испытывают значительную нехватку кадров, особенно рабочих и технических специальностей. Инвестиции могут изменить ситуацию: если охват научно-техническим образованием вырастет с 10% до 50% школьников, к 2030 году мы получим 100 тысяч новых специалистов. По прогнозам Atlantic Council, малые и средние предприятия (МСП) могут закрыть 1 миллион вакансий из-за подготовки, если STEM станет приоритетом.

Через 10 лет Украина может стать хабом инноваций в Восточной Европе: рост ВВП на 2–3% STEM-градуатов, по аналогии с ЕС, где инвестиции в образование окупаются за 7–8 лет. Но риски есть – эмиграция (до 20% айтовцев) и война. Эксперты EdTech Ukraine советуют: усилить региональные хабы и гендерную инклюзию, где доля девушек в проектах выросла до 60%.

В настоящее время миллиарды гривен от государства, бизнеса и фондов трансформировали научно-техническое образование для школьников. Поэтому если масштабировать успехи пилотных проектов, закрыть дефицит кадров за 5–10 лет становится вполне реальной задачей. Украина находится на пороге прорыва – миллион маленьких инженеров готовы строить ее будущее.