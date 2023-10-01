Каких знаний требуют от учителей в разных странах и какие бонусы дает им профессия

Урок в школе. Фото из открытых источников.

Всеукраинский и международный День учителя, который отмечают в начале октября, – не только праздник, но и повод поразмышлять о роли педагогов в жизни школьников. Увидеть, как изменились требования к тем, кто дает знания, и как воспринимает их общество в Польше, Германии, Франции, Испании, Британии, Турции, Финляндии, Канаде и Японии.



Наши соседи поляки отмечают День учителя в середине октября и дети, как и в Украине, вручают им букеты цветов. Другие, более дорогие знаки благодарности учитель в Польше откажется принять. Во-первых, коллеги могут осудить его за такой поступок, а родитель, сделавший презент, может потребовать индивидуального внимания к своему ребенку или даже хороших оценок. Из тех же соображений учитель, скорее всего, откажется давать дополнительные частные, а значит платные уроки ребенку из своей школы. К слову, не практикуют подобное и украинские педагоги.

Если на подарки в этой стране Евросоюза табу, то работа сверх нормы тут только приветствуется. Хочет молодой специалист вкалывать на полторы ставки? Пожалуйста! Однако вести уроки можно не более 30 часов в неделю, причем каждый педагог кроме положенной нормы должен отработать в школе бесплатно 2 часа в неделю. Но это скорее приятная обязанность и возможность наладить контакт с детьми. Ведь под отработкой подразумевается "произвольная программа", то есть всевозможные экскурсии в музеи, вылазки на природу, проведение тематических кружков. Для сравнения: учителя в Словакии вообще могут пойти со школьниками в поход на неделю – исследовать природу и улучшать отношения в коллективе. Отличников образования каждое воеводство поощряет добавками к зарплате и бонусами, в виде ощутимой скидки на проезд или возможности обменять заработанные баллы на продукты в магазине.



Более строгие правила существуют для учителей в Британии. Государство запрещает давать им частные уроки не только в своем классе, но и вообще. К счастью, британским учителям это и не нужно, ведь они получают достойную зарплату, которая часто превышает среднюю в стране. Так что педагог может снимать жилье, которое в Англии довольно дорогое, путешествовать по миру и получать удовольствие от преподавания и жизни.

Неужели все так просто? Увы, нет. Дело в том, что путь британского учителя "к звездам" профессии лежит в буквальном смысле слова через тернии. Будущий педагог должен окончить профильный университет, а затем на целый год сесть за парту в специальном колледже. Но и это еще не все. Дальше учителя ждет некое подобие медицинской ординатуры, когда еще год учитель должен пройти практику в школе. И не просто доказать, что он знает свой предмет и отлично ладит с детьми – всю работу педагога пристально оценивает инспектор из министерства образования. И только чиновник вправе решать, сдал профессиональный "экзамен" начинающий педагог или провалил.

Еще больше довольны своей зарплатой и судьбой учителя в Германии. Еще бы: работают немецкие педагоги всего 25-27 часов в неделю, зато зарабатывают на полторы-две тысячи евро больше представителей других серьезных специальностей. Кроме того, можно совмещать преподавание 2-3 предметов, что тоже увеличивает заработок. Еще один большой плюс в том, что по статусу педагог приравнивается к государственному служащему со всеми вытекающими из такого ранга привилегиями. Это и уменьшение налогового пресса, и гарантированная хорошая пенсия, которая позволит и в старости путешествовать по миру. Да, у немцев тоже все сложно и высокое звание педагога не дается без интеллектуального труда и нескольких экзаменов на профпригодность. Один новичку предстоит сдать уже после окончания института или университета. Затем идут два года практики в школе, причем именно той, куда отправило учителя государство. И только потом наступает время для второго решающего экзамена. Только после стольких лет учебы и работы молодой специалист умеет право преподавать и свободу выбирать, будет ли это частная школа или государственная.

Если раньше во Франции говорили "сherchez la femme", то сейчас искать нужно французского учителя – счастливого, обеспеченного, с высокой мотивацией и возможностью самому выбирать методику преподавания и создавать авторские уроки. Работают они в среднем 18-20 часов в неделю, причем имеют свободный график и не обязаны находиться в кабинете, если запланированный на этот день урок уже прошел. Кроме небольшой нагрузки педагогам в этой стране Евросоюза положен большой отпуск – суммарно он составляет целых четыре месяца в году. Также после шести лет работы в одной школе можно взять годовой отпуск за свой счет. Интересно, что в это время никто не может занять должность счастливчика. Конечно же, есть и свои подводные камни: среди выпускников ВУЗов государство проводит большой конкурс на должность учителя, а конкуренция на одно место довольно большая. Решающее значение имеет голос чиновника из министерства, а не директора. Клерк определяет, кто и куда пойдет работать. Словом, бюрократия во всей красе. Зато среди учеников царит полная демократия, граничащая с анархией. Им в школе разрешено все: нет домашних заданий, нет дисциплины на уроке и можно "залипнуть" в смартфон или болтать с одноклассником. И при этом учитель не должен повышать голос на непоседу и обязан терпеть любое поведение детей. Молоко за вредность французским учителям не дают, зато оформляют специальные "карточки учителя". Благодаря такому удостоверению педагог, который собирает материалы для очередного урока, может бесплатно посещать любой музей.







Полную свободу творчества и автономию имеют финские учителя, которые могут придумывать интересные уроки и выходить далеко за рамки привычной школьной программы. Что же касается нагрузки, то в Финляндии она средняя и не превышает 32-35 часов в неделю. Кроме преподавателей, за которыми закреплен один или несколько предметов, существует специальный наставник по профессиональной ориентации. Такой учитель помогает старшеклассникам определиться с будущей специальностью, выявить свои сильные качества.

Высоким социальным статусом могут похвастаться учителя в Канаде. Это вполне закономерно, учитывая высокий уровень зарплат в стране и высокие стандарты образования. Уроки, а на каждого учителя приходится 45 часов в неделю, здесь проходят в полной тишине, и педагог является авторитетом номер один. Чтобы стать педагогом, нужно знать оба государственных языка – английский и французский, а также получить степень бакалавра в университете и сертификат преподавателя. В Канаде приветствуются различные курсы профессионального развития учителей, которые финансируют и устраивают профсоюзы.

Больше всех работают педагоги в Японии, их норма – 56 часов в неделю. В этой стране самый высокий конкурс на одно место – более 20 человек. Кроме того, что японцы считаются заядлыми работоголиками, они еще и ужасные эйджисты – директора школ предпочитают брать на работу учителей до 30 лет. Безусловно, у молодых специалистов есть запас сил и терпения, но у них точно недостаточно жизненного опыта, чтобы быть достойным примером высокой нравственности для детей. Не говоря уже о традициях и культурных ценностях, которых в Японии так много, что современный учитель вряд ли знает все наследие предков.

Больше всего любят учителей в Турции: родители приглашают их в гости и выстраивают с педагогом доверительные и даже дружеские отношения, а ученик запросто может поцеловать педагогу руку. Всенародное уважение к этой профессии у турок – в крови и в давней традиции. В этой стране дети могут дарить учителям дорогие подарки, особенно в их профессиональный праздник, который отмечают в конце ноября.

Страстные по натуре испанцы тоже приветствуют проявление эмоций у детей. Более того, современная программа в испанской школе направлена именно на развитие эмоционального интеллекта и повышение уровня EQ. И не только учеников, но и самих учителей. Кстати, система их подготовки – вторая по эффективности в мире! Испанцы всем сердцем верят, что только эмоциональный педагог способен по-настоящему заинтересовать ученика. И только окрашенный и закрепленный эмоциями урок способен лучше всего усвоить ученик.