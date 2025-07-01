Сотни миллионов на скандальный ЕДАПС: кто освоит

В последние несколько дней информационное пространство страны наполнилось новостями о двоих весьма "скромных персонах" – Сергее Стефураке, советнике премьер-министра Дениса Шмыгаля на общественных началах, и его любимой женщины Алине Нагирняк. В свое время "Комментарии" писали о важной роли советника премьера, но сейчас речь может идти о сотнях миллионах гривнах, которые может получить реинкарнация скандально известного концерна ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система) времен Ющенко и Януковича.

Сотні мільйонів на скандальний ЄДАПС

Каким образом это может произойти, о каких суммах может идти речь, и кто может это пролоббировать, узнавали "Комментарии".

Какую жизнь ведет Сергей Стефурак

Советник премьер-министра Дениса Шмыгаля на общественных началах Сергей Стефурак привлек внимание СМИ к себе еще до полномасштабного вторжения РФ "благодаря" любимой женщине – Алине Нагирняк. Девушка, которая официально почти 11 лет трудится в компании TenantCloud (IT-компания, разрабатывающее ПО для управления недвижимостью), носила дорогие брендовые вещи, общую цену которых оценили почти в 0,5 млн грн.

Такая роскошь привлекла внимание и журналисты "Украинская правда" еще в 2021-м утверждали, что благосостояние советника и его любимой объяснялось лоббированием интересов ЕДАПСа. Журналисты ссылались при этом на совещание по теме "Изготовление защищенных документов и использование мощностей полиграфкомбината "Украина"". Одним из его участников как раз и был Сергей Стефурак, а собеседники "УП" в Кабмине указывали на него как на человека, который лоббировал ЕДАПС в правительстве.

Был ЕДАПС — стал Industrial Innovation Group

Более 20 лет назад, в 2004-м, был создан консорциум из разных компаний, чьей задачей стало изготовление различных документов государственного образца высокой степени защиты. В 2015-м году Кабмин официально обвинил ЕДАПС в завышении цен на свои услуги, ведь после того как изготовление документов передали государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина"" их стоимость снизилась более чем вдвое — с 270 до 120 гривен.

После этого дни компании были сочтены и в 2016-м она была ликвидирована, а еще раньше ее собственников Александра Васильева и Юрия Сидоренко обвинили в подкупе чиновников США, и последний сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, где пребывает и сейчас.

Однако, еще в том же 2015-м ЕДАПС сменил "вывеску" и превратился в ООО "Инновационно-индустриальная группа" (ИИГ) и стало участником Industrial Innovation Group. Последняя пытается позиционировать себя как международную группу компаний, чему должен способствовать состав ее владельцев, которыми по данным аналитической системы YouControl, являются бизнесмен из ОАЭ Тариям Матар Мохаммед, украинка Ирина Обиденко (по 24,9% у каждого), а также фирмы из Швейцарии и ОАЭ.

ООО "Инновационно-индустриальная группа" (деятельность в сфере информационных технологий, уставной фонд – 1,5 млн грн.) на первый взгляд, не впечатляет доходами, хотя 187,8 млн грн. в 2024-м году после 62 тысяч в 2022-м, говорит о позитивной динамике. Но ее задача состоит в другом – владеть настоящим "денежным кошельком" ИИГ/ЕДАПСа в лице ООО "Полли-сервис".

Цена возврата ЕДАПСа на рынок для госбюджета – 14 млрд грн

ООО "Полли сервис" (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд 20 500 гривен) стала той самой курицей, которая несет ИИГ "золотые яйца". Шутка ли – победы в тендерах на общую сумму в 13 млрд 383 млн. грн., причем в 2021-2023 годах доходы от государства были выше, чем от других заказчиков. Рекорд был поставлен в 2022-м году, когда "Полли-сервис" заработал на аукционах 7 млрд. 72 млн грн. и 969 млн грн. от других клиентов.

Владеет такой сверхприбыльной компанией то самое ООО "Инновационно-индустриальная группа" (85%) и директор "Полли-сервис" Наталья Кочубей (15%).

Такому колоссальному успеху ООО "Полли-сервис" по мнению журналистов "Экономической правды" обязана назначенной в марте 2021 года директором полиграфкомбината "Украина" Татьяне Бондаренко. Последняя якобы является подругой одной из владелиц ИИГ Ирины Обиденко, которая работала с экс-владельцем ЕДАПСа Юрием Сидоренко с 1993-го с банка "Диамант". Якобы именно Юрий Сидоренко и пролоббировал назначение директором полиграфкомбината "Украина" Татьяны Бондаренко как "своего" человека – подруги собственного бизнес-партнера Ирины Обиденко.

Стоит отметит, что именно с 2021-го года у ООО "Полли-сервис" наблюдается резкий скачок заказов от государства – с 12,4 млн грн. в 2020-м до 515,2 млн. грн. в 2021-м, то есть ровно с того времени как в кресло директора полиграфкомбината "Украина" села Татьяна Бондаренко.

ЕДАПС сможет получить от государства еще сотни миллионов гривен

Заметим, что в 2025-м году ООО "Полли-сервис" пока не добился интересных заказов от государства – всего 10,4 млн грн., и это после 1,2 млрд грн. в 2024-м. Но "Комментарии" заметили одну любопытную закономерность.

Так, в прошлом году львиная доля по сумме денежных средств у ООО "Полли-сервис" пришлись всего на 3 выигранных ею тендера все у того же ГП "Полиграфический комбинат "Украина": 261,7 млн грн. 29 мая, 232,5 млн грн. — 6 июня, и 275,5 млн. грн. — 20 июня. Как несложно подсчитать, в ходе этих 3 тендеров компания получила почти 770 млн грн. из общей суммы госзаказов в 1,2 млрд грн. ща 2024-й год, причем ни в одном из этих случаев конкурентов у "Полли-сервиса" не было.

Но интересно другое – поскольку ГП "Полиграфический комбинат "Украина" производит теперь документы сам, он покупает у "Полли-сервис" только необходимые ему товары для изготовления документов, так сказать "сырье", что нужно полиграфкомбинату для выполнения собственных госзаказов.

И вот, 8 мая 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" получает от Главного сервисного центра МВД Украины заказ в 459,3 млн грн. на изготовление бланков техпаспортов на авто, а спустя 3 недели делает заказ на "сырье" для документов на 261,7 млн грн. Такое вот совпадение.

Любопытно, что еще в феврале 2025 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" получил от Главного сервисного центра МВД Украины новый заказ почти на 593 млн грн. и снова на бланки техпаспортов для авто. Но закупки "сырья" у "Полли-сервис" пока не производились, что может быть связано с отсутствием возможности провести авансовые платежи.

Впрочем, срок выполнения заказа Главного сервисного центра МВД до декабря, а значит у года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" еще есть время для закупки "сырья" у ООО "Полли-сервис" на сотни миллионов гривен.

Не Стефураком единым – или Давид Арахамия не велит

Впрочем, у отсутствия заказов от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" у ООО "Полли-сервис" может быть и другое объяснение – фактор главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии.

Так, еще в 2021-м году издание "Апостроф" сообщало, что Давид Арахамия выступил лоббистом импорта электроэнергии из Беларуси в конце 2021 года через компанию Vector Energy Innovation. Последняя тогда покупала электричество по 59 долл. за МВт·час и продавала украинским компаниям-потребителям по 100 долларов. Подписантом, а то и владельцем Vector Energy Innovation является Тариям Матар Мохаммед, тот самый владелец 24,9% ООО "Инновационно-индустриальная группа".

То есть кроме Сергея Стефурака в цепочке ЕДАПС-ИИГ-Полли-сервис вполне может присутствовать еще и Давид Арахамия, собственно, то же самое еще в 2021-м году утверждала "Украинская правда". Более того, по данным "Нового времени", именно глава фракции "СН" в 2024-м году помог Денису Шмыгалю остаться на посту главы правительства, так что его возможное лоббирование интересов ЕДАПСа через советника премьер-министра кажется вполне возможным.

Заметим, что в 2025-м году то и дело звучат разговоры о возможном уходе Давида Арахамии с поста главы фракции, что говорит об ослаблении его позиций в системе сегодняшней украинской власти. Но еще сильнее сгущаются тучи над собственно Денисом Шмыгалем, которого могут отправить в отставку уже 7-8 июля.

Не исключено, что отсутствие госзаказов у "Полли-сервис" в 2025-м году является отражением падения влияния ее основных лоббистов в лице Давида Арахамии и советника главы Кабмина Сергея Стефурака.