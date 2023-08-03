Сергей Тронь: от связей с «донецкими» до криптобизнесмена

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Виталий Войчук
Украинский
IT-бизнес по праву считается одним из
флагманов украинской экономики, особенно в военное время. Но выходит так, что в
эту сферу потянулись бизнесмены с весьма сомнительным прошлым, которое не
мешает им слыть гуру IT-бизнеса.
Как авторитетный криптобизнесмен Тронь связан с авторитетом по кличке Нурик
Одним
из таких бизнесменов можно назвать основателя компании
"White Rock Management", специализирующейся на IT-бизнесе и
строительстве дата-центров, Сергее Николаевиче Троне.
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В украинском информационном пространстве бизнесмен получил известность последние 2 года как успешный IT-бизнесмен, специалист по майнингу криптовалют, и наверняка ему нравится эта репутация.
"Человек,
создавший себя сам" — так в США называют воплощение той самой пресловутой
"американской мечты", от бедняка к миллионеру.
Стоит
ли говорить, как много украинских бизнесменов позиционируют себя именно так, и
их официальная биография выглядит соответствующе. То же самое можно сказать и
об официальной биографии Сергея Троня, размещаемой в СМИ.
Так,
как утверждает издание "Левый берег",
уроженец города Каменское Днепропетровской области уже в возрасте 22 лет возглавил
ООО "СТ-Транс", занявшееся таким непростым, но денежным делом, как торговля
топливом.
Впрочем,
по данным различных реестров владельцем данной фирмы Сергей Тронь не значился,
то есть выступал исключительно руководителем.
В
2009-м году Тронь основал ООО "Екоойл" (г.
Донецк). Предприятие специализировалось на добыче нефти и производстве
продуктов нефтепереработки. Затем были:
- ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп", компания, работающей в сфере неспециализированной оптовой торговли, предоставлявшей консультации по вопросам коммерческой деятельности, управления и др;
- должность первого вице-президента корпуса вице-президентов аппарата при наблюдательном совете банка ЗАО "Городской коммерческий банк";
- в 2016 году основал компанию "White Rock Management", занимающуюся инвестициями в сфере IT и строительством дата-центров;
- соучредитель, а впоследствии председатель наблюдательного совета компании "УкрТВС" (производство ядерного топлива);
- в 2020 году основал международный инвестиционный фонд "Parea Foundation". Специализация Фонда: инвестирование в IT-сектор, логистику, энергетику на территории Украины, Казахстана, России, Канады, Швеции, Лихтенштейна.
Непонятно,
как Сергею Троню удалось в 22 года возглавить топливную компанию, но вот про
его бизнес-проект – ООО "Экоойл" известно гораздо больше. Компания интересна
бизнес-партнерами Сергея Троня и своими участиями в государственных тендерах,
точнее, суммами, которые она на этом заработала.
Так,
по данным Clarity
project info, соучредителями фирмы вместе с Сергеем Тронем были
жители Донецка Нурулислам Аркаллаев и его родной брат Роман Аркаллаев. Причем
именно Нурулисламу принадлежала чуть большая часть фирмы – 33,4%, два других
партнера имели по 33,3%.
Возможным
объяснением успеха "Экоойла" был именно Нурулислам Аркаллаев, с ноября 2007
года – народный депутат Украины от Партии регионов. В интернете можно найти
информацию, что человек с именем и фамилией Нурудислам Аркаллаев является криминальным
авторитетом по кличке "Нурик".
При
этом динамика развития бизнеса, если верить данным аналитической системы YouControl,
выглядела чрезвычайно странно. Например, в 2010-м году "Экоойл" заработало
порядка 5 млн грн, в 2011-м не более 100 тысяч, в 2012-м году это были около 69
млн грн, в 2013-м свыше 230 млн грн.
Но
основные доходы компания получала на государственных тендерах, особенно от
Минобороны и "Укрзализныци".
Так,
в 2011-м году для нужд УЗ удалось продать топлива на 469 млн грн, в 2012-м году
– на 586 млн грн, в том числе МО Украины, а в 2014-м был поставлен рекорд — 1
млрд 313 млн грн.
Как
писали тогда "Наши гроши",
"Экоойл" занял третье место среди крупнейших поставщиков "Укрзализныци".
Впрочем, к 2012-у году, если верить официальной биографии Сергея Троня, он уже занялся другими бизнес-проектами: ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп" и банком ЗАО "Городской коммерческий банк".
В сентябре 2014 года тогда еще органы МВД открыли уголовное производство, в котором подозревали, что должностные
лица ЗАО "Городской коммерческий банк" и офшорной компании "MELFA GROUP LTD",
под видом кредита для данной компании вывели из ЗАО "Городской коммерческий
банк" более 59 миллионов евро, которые украинский банк держал в австрийском
банке "MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT".
Как
гласят судебные документы, руководство украинского банка, якобы зная, что
кредит возвращен не будет, гарантировало его возврат своими деньгами, которые
ЗАО "Городской коммерческий банк" были в итоге потеряны в сумме 59,3 млн евро.
Но
куда интереснее другое – в рамках следствия украинские правоохранители наложили
арест на имущество одного из участников схемы, которому
принадлежали 25% в ООО "Глобал Финансиал
Менеджмент Групп" и 154 179 гривен в уставном фонде ООО "Экоойл".
По данным аналитической системы YouControl 154 179 гривен
в уставном фонде "Экоойла" принадлежат Роману Аркаллаеву, тому самому брату
"Нурика".
Напомним,
именно вице-президентом "Первого городского банка" в тот момент был Сергей
Тронь, а формулировка следствия — "должностные лица и руководство банка", может
включать в себя разные фамилии.
Также
следует подчеркнуть, что даже после формального ухода из "Экоойла" Сергей Тронь
продолжил совместный бизнес с братьями Аркаллаевыми.
Да
и сама ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп"
принадлежит сразу четырем офшорным компаниям, так что к тому, как Сергей Тронь
платит налоги со своего бизнеса в Украине, вопросов не меньше, чем к составу
его бизнес-партнеров.
Собственно,
рекламируемая им в информационном пространстве Украины компания "White Rock Management" и вовсе зарегистрирована в
Швейцарии, в которой фискальная нагрузка весьма либеральна в сравнении с Европой.
Но главное все же то, что компания не зарегистрирована в Украине и потому не
платит тут налоги, а только зарабатывает. И не зря сам Сергей Тронь
уделяет так много внимания своему имиджу именно в Украине.
А
значит, весьма вероятно что где-то рядом с этим IT-бизнесом
находятся братья Аркаллаевы – Нурик и Роман.
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