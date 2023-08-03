Сергей Тронь: от связей с «донецкими» до криптобизнесмена

Украинский IT-бизнес по праву считается одним из флагманов украинской экономики, особенно в военное время. Но выходит так, что в эту сферу потянулись бизнесмены с весьма сомнительным прошлым, которое не мешает им слыть гуру IT-бизнеса.



Как авторитетный криптобизнесмен Тронь связан с авторитетом по кличке Нурик

Одним из таких бизнесменов можно назвать основателя компании "White Rock Management", специализирующейся на IT-бизнесе и строительстве дата-центров, Сергее Николаевиче Троне.

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В украинском информационном пространстве бизнесмен получил известность последние 2 года как успешный IT-бизнесмен, специалист по майнингу криптовалют, и наверняка ему нравится эта репутация.

Self-made-man Сергей Тронь

"Человек, создавший себя сам" — так в США называют воплощение той самой пресловутой "американской мечты", от бедняка к миллионеру.

Стоит ли говорить, как много украинских бизнесменов позиционируют себя именно так, и их официальная биография выглядит соответствующе. То же самое можно сказать и об официальной биографии Сергея Троня, размещаемой в СМИ.

Так, как утверждает издание "Левый берег", уроженец города Каменское Днепропетровской области уже в возрасте 22 лет возглавил ООО "СТ-Транс", занявшееся таким непростым, но денежным делом, как торговля топливом.

Впрочем, по данным различных реестров владельцем данной фирмы Сергей Тронь не значился, то есть выступал исключительно руководителем.

В 2009-м году Тронь основал ООО "Екоойл" (г. Донецк). Предприятие специализировалось на добыче нефти и производстве продуктов нефтепереработки. Затем были:

- ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп", компания, работающей в сфере неспециализированной оптовой торговли, предоставлявшей консультации по вопросам коммерческой деятельности, управления и др;

- должность первого вице-президента корпуса вице-президентов аппарата при наблюдательном совете банка ЗАО "Городской коммерческий банк";

- в 2016 году основал компанию "White Rock Management", занимающуюся инвестициями в сфере IT и строительством дата-центров;

- соучредитель, а впоследствии председатель наблюдательного совета компании "УкрТВС" (производство ядерного топлива);

- в 2020 году основал международный инвестиционный фонд "Parea Foundation". Специализация Фонда: инвестирование в IT-сектор, логистику, энергетику на территории Украины, Казахстана, России, Канады, Швеции, Лихтенштейна.

Миллиард на гостендерах: Тронь — партнер авторитетов донецкой ОПГ

Непонятно, как Сергею Троню удалось в 22 года возглавить топливную компанию, но вот про его бизнес-проект – ООО "Экоойл" известно гораздо больше. Компания интересна бизнес-партнерами Сергея Троня и своими участиями в государственных тендерах, точнее, суммами, которые она на этом заработала.

Так, по данным Clarity project info, соучредителями фирмы вместе с Сергеем Тронем были жители Донецка Нурулислам Аркаллаев и его родной брат Роман Аркаллаев. Причем именно Нурулисламу принадлежала чуть большая часть фирмы – 33,4%, два других партнера имели по 33,3%.

Возможным объяснением успеха "Экоойла" был именно Нурулислам Аркаллаев, с ноября 2007 года – народный депутат Украины от Партии регионов. В интернете можно найти информацию, что человек с именем и фамилией Нурудислам Аркаллаев является криминальным авторитетом по кличке "Нурик".

При этом динамика развития бизнеса, если верить данным аналитической системы YouControl, выглядела чрезвычайно странно. Например, в 2010-м году "Экоойл" заработало порядка 5 млн грн, в 2011-м не более 100 тысяч, в 2012-м году это были около 69 млн грн, в 2013-м свыше 230 млн грн.

Но основные доходы компания получала на государственных тендерах, особенно от Минобороны и "Укрзализныци".

Так, в 2011-м году для нужд УЗ удалось продать топлива на 469 млн грн, в 2012-м году – на 586 млн грн, в том числе МО Украины, а в 2014-м был поставлен рекорд — 1 млрд 313 млн грн.

Как писали тогда "Наши гроши", "Экоойл" занял третье место среди крупнейших поставщиков "Укрзализныци".

Впрочем, к 2012-у году, если верить официальной биографии Сергея Троня, он уже занялся другими бизнес-проектами: ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп" и банком ЗАО "Городской коммерческий банк".

Сергей Тронь: Как обанкротить свой банк и заработать на этом

В сентябре 2014 года тогда еще органы МВД открыли уголовное производство, в котором подозревали, что должностные лица ЗАО "Городской коммерческий банк" и офшорной компании "MELFA GROUP LTD", под видом кредита для данной компании вывели из ЗАО "Городской коммерческий банк" более 59 миллионов евро, которые украинский банк держал в австрийском банке "MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT".

Как гласят судебные документы, руководство украинского банка, якобы зная, что кредит возвращен не будет, гарантировало его возврат своими деньгами, которые ЗАО "Городской коммерческий банк" были в итоге потеряны в сумме 59,3 млн евро.

Но куда интереснее другое – в рамках следствия украинские правоохранители наложили арест на имущество одного из участников схемы, которому принадлежали 25% в ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп" и 154 179 гривен в уставном фонде ООО "Экоойл".

По данным аналитической системы YouControl 154 179 гривен в уставном фонде "Экоойла" принадлежат Роману Аркаллаеву, тому самому брату "Нурика".

Напомним, именно вице-президентом "Первого городского банка" в тот момент был Сергей Тронь, а формулировка следствия — "должностные лица и руководство банка", может включать в себя разные фамилии.

Также следует подчеркнуть, что даже после формального ухода из "Экоойла" Сергей Тронь продолжил совместный бизнес с братьями Аркаллаевыми.

Да и сама ООО "Глобал Финансиал Менеджмент Групп" принадлежит сразу четырем офшорным компаниям, так что к тому, как Сергей Тронь платит налоги со своего бизнеса в Украине, вопросов не меньше, чем к составу его бизнес-партнеров.

Собственно, рекламируемая им в информационном пространстве Украины компания "White Rock Management" и вовсе зарегистрирована в Швейцарии, в которой фискальная нагрузка весьма либеральна в сравнении с Европой. Но главное все же то, что компания не зарегистрирована в Украине и потому не платит тут налоги, а только зарабатывает. И не зря сам Сергей Тронь уделяет так много внимания своему имиджу именно в Украине.

А значит, весьма вероятно что где-то рядом с этим IT-бизнесом находятся братья Аркаллаевы – Нурик и Роман.