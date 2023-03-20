Ремонты вместо пожарных машин: как руководители ГСЧС Трегубенко и Ивлев тратят деньги во время войны

Спасатели взрываются на минах, российские оккупанты обстреливают пожарные машины и уничтожают ракетными ударами целые пожарные части на территории Украины. Поэтому работоспособность и так бедного автопарка ГСЧС стала критической.



Сергей Трегубенко и Константин Ивлев, ГСЧС

Из около 5 тысяч пожарных автомобилей, находящихся на балансе ГСЧС, за время войны уничтожено около 700, а еще почти 3 тысячи имеют износ 90%, то есть фактически непригодны. Таким образом, полноценно работать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций способна очень маленькая часть украинских пожарных машин. А напряженность в работе спасателей с наступлением войны только увеличивается.

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Помогает ГСЧС почти весь мир: технику передают Франция, Германия, Нидерланды, Люксембург и многие другие европейские страны. На закупку пожарных машин для спасателей собирали деньги даже волонтеры. Даже сами пожарные открывали счета для сбора денег с украинцев на снаряжение и технику, которой постоянно не хватает для борьбы с военной агрессией России.

Но все равно это — всего лишь единицы техники, дополнительная помощь, не покрывающая все потребности ГСЧС: возобновлять свой спасательный автопарк Украине необходимо самостоятельно. Иначе пока будут гореть украинские города и поселки от российских обстрелов, тушить огонь будет нечем. Спасательный фронт – не менее важный и затратный, чем основной.

И если с изысканием бронетехники и танков украинцам более-менее все понятно — о предоставлении странами-партнерами оружия Украине сообщается почти каждый день, защищена ли страна спасательной техникой в условиях войны — непонятно.





Сотрудник пожарной части одного из прифронтовых городков, пожелавший остаться неназванным, рассказал о том, что ситуация действительно критическая: кроме уничтоженной техники есть еще много поврежденной от обстрелов, которая выходит из строя и идет на ремонт. Поэтому спасатели постоянно ожидают, когда государство найдет возможность направить из других регионов машины на замену. И выискивать их с каждым разом управленцам ГСЧС становится все труднее. Между тем, количество вызовов на помощь от военных и населения не уменьшается. Поэтому мы часто можем видеть видеозаписи с фронта, как в Бахмуте догорают целые здания, которые никто не тушит.

Как пишет издание Telegraf, на сегодняшний день в Украине обновлению подлежит 73% всей пожарной техники. Но государство финансирует приобретение новых пожарных машин всего на 2-3% от потребности.

В августе 2022 года пресс-служба ГСЧС отчиталась о закупке всего 24 новых пожарных машин. По данным электронной системы Prozzoro, за второе полугодие военного года были проведены тендеры на покупку чуть более двух десятков единиц техники. Но критическую ситуацию с нехваткой техники для спасения граждан и военных такой уровень закупки не решает. При этом на публику ГСЧС громко отчитывается, что ”автопарк службы ежедневно пополняется новыми современными автомобилями, тягачами, пожарными цистернами и другой техникой”.

Можно предположить, что у ГСЧС нет денег, однако система Prozzoro изобилует отчетами о ремонтах в служебных кабинетах руководителей ГСЧС, админзданий, лестничных клеток, прилегающих территорий и даже туалетов. Во время, когда большинство украинских городов остановили расходы на капитальные ремонты из-за высокой вероятности прилета российской ракеты, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям тратит на ремонты десятки миллионов гривен.

Региональные СМИ сообщают о растратах спасателей в военное время. ”Военнослужащий Андриан Волгин обратил внимание на то, что первый государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области заключил договор на “капитальный ремонт туалета на 5 очков” на сумму полмиллиона гривен. Ремонт предполагает установку новых умывальников, унитазов и писсуаров”, — пишет франковское издание ”Галка”.

В Кропивницком ремонтируют админздание ГУ ГСЧС за 2,5 млн грн, в Черновцах 3 млн грн ”бросили” на улучшение своих помещений и на капремонт здания пожарного отряда. Во Львове срочно понадобилось заменить покрытие прилегающей территории на 1 млн грн, благоустройством территории еще на 1 млн грн занимаются спасатели на Закарпатье.

Получается, что руководство ГСЧС вместо срочной закупки на фронте пожарной техники занимается ремонтом своих кабинетов и туалетов в здании ГСЧС на улице Гончара 55А в Киеве. Так, уже почти 7 млн грн потрачены на ремонт семи кабинетов руководства ГСЧС и коридора левого крыла этого здания, на обустройство навесов и кровель на входах в здание и на ремонт других служебных помещений. За полмиллиона гривен служба решила сделать капремонт системы доступа контроля доступа. Еще миллион прямо сейчас тратится на закупку новой мебели в кабинеты, и еще сразу 6,2 млн грн запланированы на март 2023 года на текущий ремонт туалетных комнат в главном здании ГСЧС.





Еще дальше пошли в Главном управлении ГСЧС в Киеве, где также не нужны пожарные машины, а 25 млн грн пойдет на утепление фасадов и капитальный ремонт кабинетов. На эту сумму, к слову, можно было приобрести минимум две новые пожарные машины. Но ремонты во время войны, по мнению руководства ГСЧС, важнее.

Причем, следует отметить, большинство этих ”ремонтных” закупок проходят по упрощенной процедуре без торгов. Спасатели ссылаются на постановление Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 года №169 ”О некоторых вопросах осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения”, которым Правительство разрешило государственным заказчикам в сфере обороны закупать необходимые для фронта товары и услуги без применения закупочных процедур, то есть торгов.

Какое отношение унитазы в ГСЧС и ремонты в кабинетах его начальников имеют к обороне страны — непонятно, но понятно, что использование этого постановления позволило Госслужбе по чрезвычайным ситуациям потратить бюджетные средства по своему усмотрению. Законно ли это произошло – вопрос к правоохранительным органам, которые, в свою очередь, уже обратили внимание на двоих из руководителей ГСЧС.

Как оказалось, кроме траты денег на ”крайне необходимые” во время войны ремонты, ГСЧС ”слила” почти 1 млрд гривен на закупку непрофильной техники в рамках программы ”Большое строительство”. Закупки в ГСЧС проходят через заместителя председателя службы Сергея Трегубенко и начальника Департамента материально-технического обеспечения и логистики Константина Ивлева. Именно эти два человека сейчас проходят по уголовному делу экс-замминистра инфраструктуры Василия Лозинского, которого в январе этого года задержало НАБУ при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

По данным НАБУ, эти деньги Лозинский получил за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Позже вслед за бывшим замминистра суд арестовал днепровского предпринимателя Сергея Кривого, который как раз и проводил переговоры с Лозинским по поставкам товаров и передаче неправомерной выгоды.

”В рамках этого дела НАБУ обнаружил еще один эпизод, по которому сейчас проходят два руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — Трегубенко и Ивлев. При посредничестве того же Кривого они закупили у предприятий ООО ”Поликар” и ООО ”Спецкомсервис” якобы по завышенным ценам на почти 1 млрд грн ряд непрофильной техники — самосвалы, тягачи, бензовозы, которые были завезены в Украину в рамках реализации программы ”Большая стройка”, — сообщил один из детективов НАБУ.

По его информации, бюро уже провело обыски в ГСЧС и в частности у Сергея Трегубенко и Константина Ивлева, проводится следствие по факту нецелевого использования и растраты бюджетных средств.

В интернете есть подтверждение того, что ООО ”Поликар” и ООО ”Спецкомсервис” действительно в начале 2023 года поставляли ГСЧС более десяти топливозаправщиков.



Почему вместо необходимых пожарных машин и автоцистерн Трегубенко и Ивлев заказывают ремонты в своих кабинетах и закупают другую непрофильную для службы технику — вопрос, ответ на который мы должны услышать от НАБУ.