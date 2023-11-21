Киевский институт атомной промышленности может помогать россиянам строить АЭС "Пакш-2"

На днях "Росатом" согласовал с Венгрией график строительства атомной электростанции "Пакш-2", которая будет работать на энергоблоках ВВЭР-1200 советского типа. Таким образом, правительство пророссийского премьера Виктора Орбана усилило зависимость страны от Кремля. Но строить электростанции россиянам помогает киевский институт "Энергопроект", принадлежащий семье бывшего нардепа Александра Дубового. Несмотря на антиукраинскую внешнюю политику венгров, украинский институт задействован в проектировании российской атомной станции.



Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Фото из открытых источников

Миллиарды, за которые россия "купила" лояльность Орбана

Кремль уделяет особое внимание усилению зависимости Венгрии от российских технологий. В "Росатоме" прямо говорят: строительство "Пакш-2" для них приоритетно, поэтому они отправляют на него лучших специалистов. Два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 там собираются построить к началу 2030-х годов.

Сейчас в Венгрии действует АЭС "Пакш" с четырьмя советскими блоками ВВЭР-440, работающими на российском топливе и выдающими суммарную мощность около 1900 МВт. Станция производит половину всей электроэнергии в стране. Строительство "Пакш-2" увеличит генерацию еще на 2400 МВт, что сделает зависимость венгерской электроэнергетики от России тотальной.

Этот проект практически полностью производится на российские деньги. Так, из 12,5 млрд евро, в которые оценивается его стоимость, 10 млрд евро – это российский кредит. Топливо на "Пакш-2" будет поставлять российская компания "ТВЭЛ", соответственно, станция еще много десятилетий будет под наблюдением "Росатома".

В подобных вопросах Россия не считается с расходами, потому что использует энергетику как оружие и инструмент влияния на другие государства. Да, давая деньги на строительство "Пакш-2", Москва помимо экспорта своих атомных технологий еще и добивается сокращения поставок электроэнергии в Венгрию из Украины. И это ей уже удается.

С началом полномасштабного вторжения Будапешт свел к нулю импорт электроэнергии из Украины, хотя на протяжении многих лет Венгрия была крупнейшим импортером украинской электроэнергии

Кроме того, Венгрия всячески тормозит расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Даже присоединение Украины к объединенной европейской энергосистеме ENTSO-E в марте 2022 года задержалось на три дня из-за того, что в офисе венгерского оператора системы передачи MAVIR якобы был ремонт. Примечательно, что контракт на строительство новых блоков "Пакш-2" Венгрия подписала с "Росатомом" уже после того, как россия аннексировала украинский Крым.

Почему санкции не властны над "Росатомом"

"Росатом" – едва ли не единственный из "столпов" российской энергетики, не попавший под санкции, вводимые в мире против путинского режима. Причина в том, что многие десятилетия СССР, а впоследствии и россия всячески "подсаживали" другие страны на свои технологии в атомной промышленности – с помощью дешевых кредитов, подкупа местных элит или игры на их спорах с Западом.

Благодаря этому "Росатом" сейчас контролирует 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. Чтобы уменьшить зависимость от российских ядерных технологий, всему миру нужно приложить большое количество скоординированных усилий.

Что же делает на этом фоне Виктор Орбан и его правительство? С одной стороны, они блокируют оказание военной и экономической помощи Украине, блокируют ее вступление в ЕС и НАТО. С другой – не просто препятствуют введению санкций против России и российских компаний, но еще больше интегрируют Венгрию в российскую экономику.

По сути, Венгрия сейчас подрывает внутреннее единство ЕС и НАТО, а в более широком смысле – всей антипутинской коалиции. Поэтому можно утверждать, что ее премьер Виктор Орбан, позволивший "Росатому" строить "Пакш-2", является российским агентом.

Но, как уже отмечалось, не только Орбан играет на поле россиян. Есть у "Росатома" и Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (КИЭП), который на 70% принадлежит семье бизнесмена и экс-нардепа Александра Дубового.

Как украинский "атомный" институт подыгрывает "Росатому"

Киевский институт "Энергопроект" – одна из ключевых на постсоветском пространстве организаций, занимающаяся проектированием блоков атомных электростанций с использованием технологии ВВЭР. И это не случайно: в советской энергетике Украина занимала доминирующую роль. В Украине были "прописаны" ключевые институты, в которых проектировались атомные электростанции (наряду с киевским "Энергопроектом" следует упомянуть и Харьковский институт "Энергопроект").

Эти институты до сих пор являются носителями стратегической информации – технической документации, по которой строятся атомные энергоблоки советского образца. Понятно, что ее следует тщательно охранять от россиян – и никак не делиться ею с "Росатомом" во время строительства "Пакш-2".

Однако, по имеющейся информации, институт обеспечивает своими разработками строительство венгерской АЭС.

Согласно данным государственных реестров, 25% акций КИЭП принадлежит государству в лице Минэнерго. А 71% — ЧАО "Международная энергетическая компания" (МЭК), которая в свою очередь принадлежит членам семьи бывшего нардепа Александра Дубового. Так, директором МЭК является сын нардепа Марк Александрович Дубовой, а бенефициарными владельцами – его жена Светлана Дубова и, вероятно, замужем дочь, София Погорельская. Акции МЭК также "заперты" на семью Дубового: крупнейшим акционером МЭК с долей 99,75% является ЧАО "Международная инвестиционная группа", где бенефициарами числятся жена и дочь.

Но ранее 50% акций "Энергопроекта" принадлежали россиянам. 25% — российскому ОАО "Группа Е4", еще 25% имела кипрская фирма "Antosen Ventures Ltd". "Эти структуры входят в состав российской группы "RU-COM" Михаила Абизова, сейчас работающего министром по делам "открытого правительства" России", — сообщали "Наши деньги" в 2016 году.

В 2017 году принадлежавшие россиянам доли выкупила "Международная энергетическая компания" Дубовых. Однако можно считать, что это был не "жест доброй воли" со стороны кремлевского управленца, а назначение им номинальных руководителей для своего бизнеса, чтобы он не попал под антироссийские санкции.

Помощь "Росатома" со стороны "Энергопроекта" в строительстве АЭС "Пакш-2" является свидетельством того, что россияне лишь формально потеряли контроль над украинским институтом. В то время как пророссийский менеджмент КИЭП продолжает выполнять все его указания и сотрудничает с "Росатомом".