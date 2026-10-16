Как братья Клюевы продолжают зарабатывать в Украине

В Украине "регионалы", несмотря на люстрацию, войну и прозападную позицию новой власти, зарабатывают сотни, а то и миллиарды гривен. И если одни, как например экс-нардеп Петр Дыминский делают это посредством своих родственников, другие используют надежных доверенных лиц с многолетним опытом сотрудничества.

Фото: портал "Комментарии"

Так, "Комментарии" разбирались, как украиснкие политики и бизнесмены братья Андрей и Сергей Клюевы, покинувшие Украину в 2014-2015 годах из-за обвинений, в том числе в госизмене, могут продолжать зарабатывать сотни миллионов гривен.

Стать мульмиллионерами и кинуть госбанки почти на 30 миллиардов гривен

Братья Клюевы – старший Андрей и младший Сергей, будучи выходцами из Донецка, с 2000-х и до 2014-го совершили головокружительную карьеру. Занявшись бизнесом в 1990-е, в начале 21 века они перешли в политику. В результате, к 2014-у Андрей Клюев успел трижды побывать вице-премьер-министром и даже ненадолго возглавить Администрацию президента Виктора Януковича, а Сергей просидел депутатом в четырех созывах Верховной Рады.

Параллельно братья активно "раскручивали" свой бизнес в двух направлениях – многопрофильная корпорация "Укрподшипник" и Activ Solar, занимавшаяся солнечной энергетикой. Именно братья оказались одними из лоббистов принятия "зеленого тарифа" в Украине, обеспечившего бизнес сверхприбылью. Как сообщали "Комментарии", братья построили с помощью государственных кредитов и льгот солнечные электростанции в Крыму, а в 2015 году эти мощности были проданы китайской компании "CNBM International".

На пике состояние братьев оценивалось в сумму чуть менее 1 млрд дол, но все закончилось для них в 2014-2015 годах. Так, сперва Андрей Клюев покинул Украину и был обвинен в разгоне Майдана. Спустя год Сергей был лишен неприкосновенности и сбежал после обвинений в мошенничестве и хищении средств. Речь шла о невозврате государственным банкам порядка 28 млрд грн. кредитов, на которые, собственно, братья Клюевы и построили энергетический бизнес. Последний конфисковать в пользу государства также не удалось, поскольку в основном солнечные электростанции располагались в Крыму, а позднее были проданы китайцам.

Кроме того, фамилия братьев засветилась в расследовании украинских правоохранителей. Так, по версии ГБР бывший заместитель СНБО Владимир Сивкович и экс-председатель Администрации президента Украины Андрей Клюев, создали так называемый "политический офис", который должен контролировать деятельность влиятельных украинских политиков, должностных лиц и правоохранителей.

Впрочем, в 2019-м году Андрей Клюев даже пытался принять участие в выборах в ВР, но был снят с регистрации ЦВК.

Бизнес в России – от энергетики до ВПК

Обосновавшись в РФ, братья Клюевы продолжили заниматься бизнесом. Причем с началом войны в 2022-м году масштаб последнего только вырос.

Зарегистрировав на старшего сына Андрея Клюева — Богдана и жену Сергея Клюева — Ирину, группу компаний "Арктик энерго капитал" и дочерние предприятия, братья занялись импортом товаров в РФ.

Согласно открытым данным, структуры "Арктик энерго капитал" и связанные с ними компании поставляют в РФ импортное оборудование и материалы в обход санкций. Речь идёт не о второстепенных товарах, а о критически важной продукции: газопоршневых генераторах американской Caterpillar, антикоррозионных покрытиях французской MAESTRIA и другом технологическом оборудовании, без которого невозможна стабильная работа энергетических объектов. Эти поставки оформляются через цепочку юридических лиц и "дочек", что позволяет маскировать конечное назначение продукции и реальных выгодоприобретателей.

В условиях начала полномасштабной войны, ограничения импорта и роста потребности в импортных комплектующих этот бизнес стал особенно прибыльным. Хотя согласно данным российских бизнес-реестров выручка компании в 2025-м году составила всего 165,2 млн рос. руб. или около 2 млн дол., очевидно, что масштаб бизнеса они не показывают. Собственно, при такой выручке чистая прибыль ООО "Арктик энерго капитал" составляет всего 259 тыс. руб., а это — рентабельность всего в 0,15%, что может говорить об уклонении от налогов, как минимум.

Другое направление бизнеса братьев – строительство энергетических объектов на территории страны-оккупанта. В условиях частых ударов ВСУ по таким объектам, это востребованный и выгодный бизнес. Причем компании группы не просто строят теплоэлектроцентрали и солнечные электростанции — они инвестируют в них собственные средства, после чего сдают объекты в аренду заказчикам, получая долгосрочный и устойчивый доход.

Один из наиболее показательных примеров — строительство электростанции для завода "Курскрезинотехника", находящегося под санкциями и напрямую работающего на российский военно-промышленный комплекс. Продукция этого предприятия поставляется таким гигантам ВПК, как "Уралвагонзавод", "Северная верфь" и "Омсктрансмаш", которые задействованы в производстве бронетехники, кораблей и вооружения для армии РФ.

Какие суммы такой бизнес приносит братьям в России – неизвестно, ведь из-за структуры группы, отследить ее доходы тяжело.

Бизнеса в Украине нет

Согласно официальным данным, бизнес в Украине для братьев фактически кончился. Суд признал банкротом "Укрподшипник" еще в 2019м. Уже во время российского вторжения в 2023-м году в рамках ликвидационной процедуры офис корпорации был продан за 200 млн грн. компании, связываемой с другим украинским VIP-беглецом, экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским, о котором "Комментарии" также писали. Впрочем, существует версия, что тем самым братья просто вывели свои активы до момента их конфискации Генпрокуратурой.

Тем удивительнее на фоне тотального официального банкротства украинского бизнеса Клюевых некоторые данные о росте стоимости их активов к 2019-у году на 285% всего за год. На двоих братья имели 104 млн дол. и занимали 61-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев нового времени. Правда ключевой актив авторы рейтинга сами так и не определили.

Сотни миллионов гривен из госбюджета и уклонение от налогов – "жирный" бизнес Клюевых на украинском подсолнечном масле

Между тем в 2023-м году братья привлекли внимание благодаря информации о том, что с января 2022 по апрель 2023-го ООО "Нежинский жиркомбинат" получил из госбюджета 340 миллионов гривен возмещения НДС.

Официально, ООО "Нежинский жиркомбинат" (НЖК) вместе с еще рядом компаний является частью группы компаний "Агрекс", занимающейся производством подсолнечного масла, которая принадлежит Олегу Илляшенко, Михаилу Гончаренко и его жене Наталье.

Согласно данным аналитического сервиса YouControl ООО "Нежинский жиркомбинат" (сфера деятельности – производство масла и животных жиров, уставной фонд – 9 млн грн) на 100% принадлежит Михаилу Гончаренко. Согласно финансовым показателям, дела завода с началом войны идут просто блестящею Так, выручка с 1,4 млрд грн. в 2021-м году выросла в 5,5 раз до 8,3 млрд грн. в 2025-м. Но такие показатели не мешают, а может и напротив – помогают, предприятию участвовать в многочисленных схемах.

Так, согласно материалам уголовного производства № 42025270000000093 от 29 сентября 2025 года, предприятие, покупая за наличные у фермеров подсолнечник, в своей отчетности отражало покупку за безналичный расчет у юрлиц, являющихся якобы фиктивными компаниями. Благодаря этому, НЖК мог официально списывать на расходы средства предприятия, тем самым занижая свою прибыль и налоги. По версии следствия речь идет об операциях с фиктивными компаниями на 433 млн грн. за 2024-2025 годы, что позволило "сэкономить" на налоге на прибыль 78 млн грн.

Впрочем, это сущий пустяк на фоне уголовного производства № 42025110000000363, в рамках которого Киевская областная прокуратура получила решение Соломенского районного суда Киева об аресте 100% прав того же НРК и ряда других предприятий, которые по данным YouControl принадлежат Михаилу Гончаренко.

Согласно версии следствия, не позднее 2023 года "Маслоэкстракционный завод", входящий в состав ООО "Сватовское масло" (сфера деятельности – производство масла и животных жиров, уставной фонд – 47 млн грн) был перерегистрирован согласно российского законодательства и начал платить налоги стране-агрессору. В СБУ это трактовали как "пособничество государству агрессору" — статья 11 УК Украины, а прокуратура добилась ареста корпоративных прав предприятий, владельцем которых является Михаил Гончаренко. При этом сам он проходит одним из 8 подозреваемых по этому уголовному производству.

Но что толкнуло бизнесмена на регистрацию предприятия по российскому законодательству, имея контроль над ООО "Нежинский жиркомбинат", находящийся на неоккупированной территории — в Черниговской области, и генерирующий 8 млрд грн. выручки в год? Вероятным ответом на этот вопрос может быть тот факт, что Михаил Гончаренко несамостоятелен в своих действиях.

Так, еще в 2006-м году ООО "Агрекс" по некоторым данным являлось частью корпорации братьев Клюевых "Укрподшипник" и объединяло сельскохозяйственные активы корпорации. Михаил Гончаренко же на протяжении многих лет являлся частью бизнес-империи Клюевых и их политическим помощником.

Так, в списке компаний, в которых ранее трудился Михаил Гончаренко, находится ЧАО "Укрподшипник" (сфера деятельности – деятельность главных управлений (хэд-офисов), уставной фонд – 373 тыс. грн.) и собственно главная компания одноименной корпорации братьев.

А кроме того, в течение 8 лет – с 2006 по 2014 годы, Михаил Гончаренко успел побывать помощником Андрея и Сергея Клюевых в бытность их народными депутатами в трех созывах Верховной Рады.

Словом, нынешнего владельца ООО "Нежинский жиркомбинат" и совладельца группы компаний "Агрекс", ранее принадлежавшая братьям, можно смело считать человеком близким к обоим Клюевым.

А контроль над Нежинским жиркомбинатом Михаил Гончаренко получил в 2020-м году, через год после признания банкротом "Укрподшипника" и снятия санкций ЕС с братьев Клюевых. А еще через год – в 2021-м, в России было зарегистрировано то самое ООО "Арктик энерго капитал" на ближайших родственников братьев. То есть передача контроля над бизнесом братьев Клюевых в Украине проверенному топ-менеджеру и помощнику в политике выглядит абсолютно логичным шагом.

Именно этим могут объясняться дальнейшие кульбиты компании с легальными миллиардными оборотами – уклонение от налогов, получение сотен миллионов гривен НДС из госбюджета, переоформление активов согласно российскому законодательству.

Однако судя по уголовным делам, и у Михаила Гончаренко и его бизнеса, вероятно на деле принадлежащего братьям Клюевым, начинаются проблемы в Украине. Так, тот же "Нежинский жиркомбинат" был исключен из Клуба белого бизнеса. Это значит, что компанию относят к неблагонадежным в плане уплаты фискальных платежей в госбюджет.

Между тем другой особо приближенный к Виктору Януковичу – экс-председатель НБУ Сергей Арбузов стал депутатом Госдумы РФ. Он также может иметь ряд компаний, которые будучи оформлены на подставных лиц продолжают работать в его интересах.