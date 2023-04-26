Государство как бизнес. Евгений Бакулин

Евгений Бакулин

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Все годы новейшей истории Украины чиновники рассматривали самые высокие должности как инструмент для собственных бизнес-интересов. Часто зарабатывали на торговле национальными интересами. Одними из главных причин войны является вопрос транзита нефти и газа. И Евгений Бакулин сыграл в этом не последнюю роль.

Российский агент влияния с фальшивым дипломом

Для понимания того, что такое НАК "Нафтогаз Украины" и нефтегазовая отрасль в Украине в целом, нужно знать контекст. Конкретно – идея покорения Европы в зависимости от углеводородов была флагманом внешней политики Кремля. В частности, поглощение Украины в РФ рассматривалось как установление полного контроля за важной транзитной территорией и на рынке с 50 млн потребителей и крупными промышленными предприятиями. Энергетика рассматривалась и как основополагающий инструмент для содержания Украины в статусе бесправного младшего брата в т. н. "русской зоне интересов".

Поэтому особенно важной для России была невозможность энергетической самостоятельности Украины. Боялись, что Украина сможет наладить добычу газа и нефти сначала для собственных нужд, а затем и для импорта в ЕС с вытеснением РФ с рынка. Тем более, что на Керченском полуострове очень мощное нефтегазовое месторождение, которое и является одной из главных причин российской экспансии в Крым.



Именно по этим причинам многие годы послом РФ в Украине был бывший министр газовой промышленности СССР и экс-премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. С ним многие годы сотрудничали топ-функционер украинской энергетики Юрий Бойко и его протеже, герой этой статьи Бакулин.



Евгений Бакулин родился в РСФСР в 1956 году, затем вместе с родителями переехал в украинский Донбасс. Официальной тщательной биографии по отношению к юным годам будущего топ-чиновника нет. Поэтому даже ходят слухи, что он, как и Виктор Янукович, отбывал в молодом возрасте наказание за какие-то преступления в тюрьме. Также в большинстве публикаций в СМИ о Евгении Бакулине сообщается, что он к середине 1980-х вел не очень привлекательную жизнь обычного советского рабочего низкой квалификации. Все изменилось в 1984 году, когда, по официальным данным, устроился старшим оператором Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. То есть Бакулин начал делать карьеру в агломерации Лисичанск-Рубежное-Северодонецк. В контексте того, что нефтеперерабатывающие мощности приграничной Луганской области играли немаловажную роль в сценариях Кремля. Там сделал карьеру и действующий нардеп от запретной ОПЗЖ, нефтегазовый серый кардинал Юрий Бойко, которого многие годы называют куратором и покровителем Евгения Бакулина.

В СМИ часто упоминалось, что Бойко и его соратник Бакулин еще в конце 1990-х занимались тем, что обслуживали российские интересы в агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, в первую очередь, в нефтеперерабатывающем кластере. В результате с 2000-х контроль над Лисичанским НПЗ установила российско-британская ТНК-ВР (с марта 2013 г. – российская государственная "Роснефть"). Известно, что уже с тех пор российскую нефть преимущественно контролировали руководители российской ФСБ, отрасль являлась одним из источников прибыли чекистов.

Вероятно, из-за такой результативной пророссийской экономической деятельности Бойко с Бакулиным с начала 2000-х по кулуарным согласованиям с россиянами стали регулярно получать руководящие должности в нефтегазовой отрасли Украины. В частности, Евгений Бакулин в 2003 году возглавил "Укргаздобычу", в 2007 – НАК "Нафтогаз Украины", но занимал этот пост не слишком долго. Однако в 2010 году Бакулин вернулся на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и занимал этот пост до марта 2014 года. В те же 2010-2014 годы в расцвете силы находился и покровитель Бакулина – Бойко.

За период 2000-2010 годов с Бойко и Бакулиным связывают дальнейший расцвет грязных посреднических газовых схем, прекращение закупок дешевого туркменского газа, становление "газовых" олигархов вроде Дмитрия Фирташа, рост влияния Кремля и конкретно ФСБ РФ. Поговаривали, что кроме российских спецслужб Бойко и Бакулин сотрудничали с ОПГ "Солнцевская", с криминалитетом проекта "Киев-Донбасс", с будущим близким соратником Порошенко Александром Третьяковым.

Покровителем Бойко и Бакулина на международном уровне в СМИ называют израильского бизнесмена с паспортом США Александра (Шмуэль Арье) Ровта – влиятельного функционера мирового религиозного хасидского движения. В СМИ можно найти гипотезы, что Ровт еще в 1970-е был завербован КГБ СССР. Из-за того, что дальше бизнесмен успешно участвовал в бизнесах, где имела интересы преемница КГБ – ФСБ РФ, эта гипотеза заставляет задуматься.

Бойко, Бакулин и Ровт пересекались в истории с предприятием "Азот" из Северодонецка. Примечательно, что сам Ровт наиболее сложным моментом в своей бизнес-карьере называет эпизод именно с заводом "Азот" в Северодонецке. В то время, когда на волне Оранжевой революции 2004 года общество надеялось на пересмотр сомнительных приватизационных решений времен Кучмы, завод мог сменить владельцев. К сожалению, вместо процессов в пользу государства тогда произошло противостояние двух хищников – говорят, что "Азот" у Ровта попыталась отжать Юлия Тимошенко по заказу Константина Жеваго.

"Самый тяжелый момент у меня был в конце лета 2005 года, – рассказывает Алекс Ровт. – Рейдеры пытались отобрать у меня северодонецкий "Азот". Я прилетел туда. Самолету не разрешили посадку в Северодонецке, я сел в Луганске. На заводе было 14 000 человек. Они были готовы сражаться. Я сдерживал, чтобы они не пошли на штурм. После того, как 22 конгрессмена из Сената США выступили перед президентом Ющенко, завод удалось отстоять".

Вероятно, участие Бойко и Бакулина в этих процессах на стороне Ровта повысило их статус в некоторых религиозно-бизнесовых и чекистских кругах.

Любопытно, что Ровт начинал карьеру в Венгрии. Есть активы там и сейчас. В СМИ его называют партнером российского гангстера №1 по версии ФБР Севы Могилевича. Еще Алекс Ровт является многолетним партнером российских топ-чиновников, дружит со спецслужбами и контролирует очень прибыльный бизнес по продаже российского аммиака за границу, в частности через аммиакопровод Тольятти-Одесса.

Близкими к мафиозе Могилевича Бойко и Бакулина называют не только из-за партнерства с Ровтом, но и из-за многолетнего сотрудничества с Дмитрием Фирташем. Если у Фирташа дела сейчас не очень хорошие, то Ровт, вероятно, и является одной из причин того, что удивительные поступки Бакулина и не менее яркая деятельность Бойко до сих пор не получили правовой оценки в Украине, о чем дальше.

Скорее всего, именно такие связи позволили Бакулину находиться на государственных должностях стратегического предприятия, несмотря на то, что чиновник пользовался недействительным дипломом "Славянского международного института управления бизнеса и права". Только в 2004 году Евгений Бакулин получил профильный диплом Восточноукраинского университета.

По мнению экспертов, своеобразные события в НАК "Нафтогаз Украины" не являются чем-то удивительным, поскольку предприятие и создавалось для реализации интересов РФ.

"Еще со времен Бакая НАК "Нафтогаз Украины" – это история о том, как централизовать ресурс и воровать деньги, – говорит "Комментарии" экономический эксперт Борис Кушнирук. – На пленках Мельниченко Азаров докладывает Кучме, как он упрекает какого-то чиновника: "Ты по-тупому украл 100 миллионов, даю время, чтобы ты скрыл". Итак, для чего НАК "Нефтегаз Украины" создавался, так и работал. Внедрив тотальную коррупцию на этом предприятии, РФ управляла процессами".

"Нефтегаз" и скандалы

Пиком могущества Евгения Бакулина считаются 2010-2014 годы – президентом был Виктор Янукович, энергетикой как министр и вице-премьер-министр занимался Юрий Бойко, покровитель чиновника. Вместе с Бакулиным в НАК "Нафтогаз Украины" работал и его близкий товарищ Геннадий Юрьев – считается, что они выполняли основную грязную коррупционную работу в пользу Бойко.

Самым известен кейс так называемых "вышек Бойко" – когда были приобретены две морские буровые платформы для госпредприятия "Черноморнефтегаз" по завышенной цене. По подсчетам экспертов нанесенный ущерб государству мог составить 400 млн долларов.

Также во времена Януковича с участием Бакулина произошла история, когда у НАК "Нафтогаз Украины" украли 2 млрд гривен (времена, когда доллар был по 8 грн) из-за сделок с симферопольскими фирмами "ГазУкраина-коммерс" и "ГазУкраина-трейдинг". Структуры связывали с "младоолигархом" Януковича Сергеем Курченко.

Были и более масштабные махинации времен пребывания Бакулина в качестве руководителя НАК "Нефтегаз Украины".

"Главный механизм "дерибана" – правило, что добытый в Украине газ предполагалось использовать для нужд населения. В условиях, когда реального учета расхода газа в этом направлении не было, – рассказывает Борис Кушнирук. – Этот газ, который производился как для населения, в реальности поставлялся коммерческим структурам по соответствующим ценам. В 2010-2014 годах при Бакулине на разнице цен причастные к схеме каждый год зарабатывали 1-1,5 млрд долларов. После Бакулина ситуация несколько изменилась, но подобные схемы в том или ином виде сохраняются в НАК "Нефтегаз Украины" и сейчас".

Несмотря на причастность к таким схемам, Евгений Бакулин декларировал скромное состояние и уровень жизни. Так, в декларации за 2013 год на то время глава НАК "Нафтогаз Украины" указал, что получил 2318873,24 грн дохода. Из этих денег чуть больше половины составила зарплата чиновника, остальное – дивиденды и проценты. Еще в декларации 2013 года были отражены сбережения в банках на сумму 14171513,38 грн. По недвижимости Евгений Бакулин задекларировал земельный участок в 5000 кв. м, дом 535,9 кв. м., квартиры общей площадью 1841 кв. м. и гараж 14,7 кв. м. Из техники в декларации-2013 были автомобили ГАЗ-21Л 1962, Porsche 2011 и Nissan 2012, а также водяной скутер 2004 года выпуска.

Следует понимать, что этот официальный уровень жизни Бакулину оплатили украинские налогоплательщики – за многолетнюю работу в пользу сумасшедшего соседа и содействие коррупции внутри отрасли.

После событий Майдана-2014 ситуация выглядела так, что Евгений Бакулин взял на себя основные скандалы вокруг НАК "Нафтогаз Украины", чтобы отвлечь негатив от собственного партнера Юрия Бойко, надеявшегося на продолжение политической карьеры. Действительно, весной 2014 года шума вокруг Бакулина было много – его показательно задержали на рабочем месте, обыскали и арестовали по приказу нового главы МВД Арсена Авакова.

В СМИ сообщалось, что во время обысков в кабинете чиновника обнаружили золото, драгоценности, ценные бумаги, документы на активы в разных странах мира. Только из одного из тайников Бакулина достали 42 кг золота и около 5 млн долларов США. В то время глава МВД Арсен Аваков заявил , что его подчиненные расследуют дело о нанесении государству ущерба на 4 млрд долларов при участии Бакулина, и что это лишь один из эпизодов.

После крушения Януковича стало известно и о том, что Бакулин в должности главы НАК "Нафтогаз Украины" через фирму ООО "АК бизнес джет тревел" организовывал и финансировал перелеты Юрия Бойко и главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина. Сообщалось, что на это уходило около 5 млн гривен ежегодно из средств налогоплательщиков.

Поговаривают, что такие связи Бакулина с лояльными Кремлю политиками, а также вероятное существование тайных договоренностей между командами Порошенко и Путина, привели к тому, что бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" был освобожден из-под ареста. В сентябре 2014-го уголовное производство в отношении Бакулина было закрыто Генпрокуратурой. Затем производство возобновили и передали в МВД, где впоследствии окончательно похоронили.

Как верного и проверенного человека, сыгравшего весной 2014 года роль в пользу партнеров, Бакулина выдвинули в депутаты Верховной Рады VIII созыва. Экс-чиновнику разрешили избираться в опорном регионе клана Бойко – Северодонецком.

Сообщалось, что, несмотря на депутатскую неприкосновенность и вероятные тайные договоренности с Порошенко и его партнерами, Бакулин с 2015 года стал проживать преимущественно в России. На нее с самого начала он и делал ставку, поскольку жена и дети Бакулина – граждане России.

В 2016 году загадочно погиб Геннадий Юрьев – друг и партнер Бакулина, важный функционер в коррупционных кейсах НАК "Нефтегаз Украины" и схемах Юрия Бойко. Несмотря на официальную версию, что Юрьев застрелился после того, как к нему прибыли следователи прокуратуры взять показания по "вышкам Бойко", есть гипотеза, что покинуть этот мир Юрьеву помогли в интересах его партнеров.

Состояние и тайны Бакулиных

Декларация за 2016 год считается наиболее полной из поданных Бакулиным. В ней есть и элитная недвижимость его супруги и детей – граждан РФ. В документе указана квартира в Киеве площадью 184,1 кв. м., дачный дом 678,9 кв. м., земельные участки площадью 3438 кв. м., 2400 кв. м., 4 584 кв. м., 995 кв. м. 988 кв. м. 1514 кв. м., 4 943 кв. м., 1515 кв. м. в Хотяновке Киевской области, машиноместо 14,7 кв. м. в Киеве, дом 535,9 кв. м. в Козине Киевской области и нежилое помещение площадью 14,2 кв. м. в Северодонецке Луганской области.

Последняя доступная декларация Евгения Бакулина датирована 2017 годом. Из документа исчезла элитная недвижимость родственников на то время депутата. Но в декларацию добавлен автомобиль Mercedes Бакулина-младшего.

С доходов за 2017-й экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" задекларировал 25 919 грн зарплаты, 1 808 382 грн, 137 532 грн и 11 грн процентов. Указал, что хранит наличными 537 200 грн, 16 100 долларов, 14 700 евро, а на банковских счетах — 726 292 грн, 4 289 грн, 460 291 долларов, 155 264 доллара, 1 359 долларов, 442 евро.

Задекларирована также зарплата сына – 1 188 704 грн и у него наличными 68 000 грн, 13 000 долларов и 9 000 евро. У дочери наличными – 16 000 грн, 11 000 долларов и 3 000 евро. У жены – 252 800 грн, 6900 долларов и 6300 евро.

Тогда же журналисты писали, что Бакулин в декларации не указал элитную квартиру своей дочери в Москве, рыночная цена которой составляет 9,4 млн долларов.

Со 2 апреля 2018 года скрывавшегося в России Евгения Бакулина объявили в розыск. По словам в то время генерального прокурора Юрия Луценко, бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" подозревали в хищении 144 млн долларов – это значительное уменьшение суммы причиненного ущерба по сравнению с заявлениями Арсена Авакова в 2014 году о 4 млрд долларов. Но и это смотрится как профанация.

Старая схема, когда чиновники деньги и недвижимость сомнительного происхождения оформляют на семью, использована Евгением Бакулиным и его родственниками по полной. Несмотря на Водный кодекс и нормы законодательства, семья бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" владеет элитной недвижимостью на берегу Киевского водохранилища. Расположение домиков дополнительно показывает связи и взаимоотношения среди условно пророссийского истеблишмента.

Дом Евгения Бакулина построен на дамбе. Его соседи – Анатолий Бойко (сын Юрия Бойко), Александр Присяжнюк (функционер "Народного фронта" Яценюка, муж дочери авторитетного донецкого политика Василия "Биты" Джарты) и его мать, Татьяна Присяжнюк. Еще рядом имение Елены Юрьевой – дочери застрелившегося партнера Бакулина Геннадия Юрьева. Там же расположены элитные поместья клана Кацуб, считающиеся еще одними важными партнерами Бакулина и Бойко.

В предварительных расследованиях приводились данные фирм клана Бакулиных. Это "Апикс" и "Расмус", которые, вероятно, переписаны на "фунтов". Это и фирма "Ринтол", которая и в 2023 году указана действующей, а ее бенефициарами указаны граждане России Светлана и Николай Бакулины. Действующей указана и фирма ООО "Клим", среди бенефициаров которой до сих пор Евгений Бакулин, кипрские и белизские оффшоры, причастные к банку "Альянс" предприниматели. Вероятно, такие структуры могут использоваться для сомнительных операций с газовыми деньгами в пользу клана Бойко, но и по состоянию на февраль 2023 все это не получило правовой оценки. Единственное юридическое лицо Евгения Бакулина, деятельность которого прекращена, – это фирма "Евротрубпласт-Украина", учредителем которой указана швейцарская фирма.

Итак, по состоянию на февраль 2023 года ситуация выглядит так: с помощью админресурса клан Бакулиных в составе клана Бойко серьезно обогатился, помог усилить пророссийских олигархов, и все это не имело какой-либо реакции. К членам клана Бакулиных нет особого внимания украинских правоохранителей, сам бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" с комфортом живет в стране-агрессоре РФ.

В 2020 году член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявил, что в Швейцарии арестованы счета членов семьи Евгения Бакулина. Но прошло уже три года, а новостей о дальнейшем развитии ситуации не было – нельзя исключать, что Бакулины без шума отменили арест.

Наиболее удивительное событие произошло в январе 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения РФ. Обозреватель Евгений Хурсин заявил, что РФ якобы собирается выдать Бакулина украинским стражам порядка. Развития эта новость не получила, поэтому выглядело все как попытка привлечь чье-то внимание к каким-либо тайным процессам в нефтегазовой политике.

В целом похоже на то, что клан Бакулиных в составе клана Бойко является какими-то "неприкосновенными", "элитой сверх закона". Причем, учитывая имеющуюся информацию, у них очень интересные покровители. Это бизнесмен Алекс Ровт, с которым Бакулин и Бойко сотрудничали еще в Луганской области и затем реализовали много совместных проектов в газовой отрасли. Здесь показательно, что в сентябре 2019 года, вскоре после президентской гонки, Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк и наградил там Алекса Ровта орденом Ярослава Мудрого. Интересно, что примерно в то же время появились сообщения об установлении хороших отношений между причастным к нефтегазу кланом Кацуб, которых называли близкими к протеже Ровта – Бойко и Бакулина, и Зеленским. Еще при шестом президенте Украины значительно ухудшились дела у олигарха Константина Жеваго, связываемого с попыткой "отжать" у Ровта и клана Бойко завод "Азот". Это дополнительно указывает на очень своеобразную закулисную архитектуру нефтегазовой отрасли.

Уже во времена Зеленского Ровта, финансово поддерживающего исследования в области биотехнологий и стволовых клеток в Венгрии, даже связывали с деятельностью "черных трансплантологов" на Донбассе.

Ровт бывает в Украине и сейчас – в октябре 2022 совместно с послом Израиля Михаэлем Бродским, почетным консулом Украины в венгерском Сегеде Йонатаном Бен Дором и главой Закарпатской ОВА Виктором Никитой провели рабочую встречу. Никита поблагодарил Ровту за помощь в 500 тыс. грн для погибших закарпатских бойцов. Учитывая, что Ровт – долларовый миллиардер, много заработавший в Украине благодаря Бойко и Бакулину, а зарплата бойца на фронте составляет 120 тыс гривен, 500 тыс – это действительно весомый взнос от мецената для региона.

По мнению экспертов, с одной стороны, война с россией позволяет "элитам" уменьшать резонанс вокруг коррупционного дискурса, с другой – действующая власть не настроена преследовать функционеров времен Януковича в случаях, когда это может сломать те схемы, которые они сами используют.

"Сейчас все внимание приковано к войне, другие вопросы на втором или даже на третьем плане, – говорит политолог Виталий Бала. – По поводу клана Бойко и Бакулина – действительно их деятельность очень негативно повлияла на энергонезависимость Украины. Но следует помнить, что "Нефтегаз" еще со времен Бакая – это сфера влияния президента. Туда всегда назначались люди, которые отвечали критериям организации заработка для власти и олигархов".

Следовательно, благодаря защите некоторых отечественных и иностранных политиков и бизнесменов некоторые выдающиеся украинские чиновники могут спать спокойно. Поклонники феодально-компрадорской модели "Государство как бизнес" даже по состоянию на март 2023 пытаются влиять на процессы в Украине.



