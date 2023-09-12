Сильные молитвы за детей: кому молиться о детях, тексты лучших молитв

Считается, что молитва матери имеет особую силу. Часто благодаря материнской молитве дети бывают спасены от большой опасности на жизненном пути или страшной болезни. Молиться нужно не только за маленьких детей, но и за тех, кто уже достиг зрелого возраста. "Комментарии" собрали самые сильные молитвы за детей, для прочтения которых стоит выделить хотя бы несколько минут в день.

Молитва за детей, depositphotos.com

Какую молитву надо читать за детей

Молитва к Христу за детей

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Господи Иисусе Христе, пусть будет милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрой от всякого зла, отведи от них всякого врага, открой им уши и глаза, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создания Твои, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего, и наставь их на путь заповедей Твоих, и научи их, Отче, творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Молитва о воспитании детей

Боже и Отче всего сущего! Научи меня воспитать детей, даруемых мне Твоей благостью, сообразно со всесвятою Твоею волею и содействуй мне Твоею благодатью в исполнении сей главной моей обязанности! Да не постигнет меня суд Твой за небрежность мою в воспитании детей, но да покроет меня и их вечное милосердие Твое, да совокупно с ними прославляю человеколюбие Твое, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу-хранителю за детей

Святой Ангел-хранитель моих чад (имена), покрой их твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в ангельской чистоте. Аминь.

Кому молиться за детей

За детей молятся Богородице, Иисусу Христу, Богу, Святой Троице, Ангелам-хранителям, священномученикам. Чтобы дети хорошо учились и были здоровыми, родители молятся святым покровителям Митрофану Воронежскому, Иоанну Кронштадтскому, Сергию Радонежскому и другим. Стоит молиться Николаю Чудотворцу, когда в семье происходят частые ссоры или ребенок часто болеет. Николай Чудотворец убережет детей от порч, злых взглядов и недоброжелателей.

Как молиться Богородице о детях

Молитва к Божией Матери за детей

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Самая сильная молитва за детей

Самая сильная молитва за детей произносится Богородице, Иисусу Христу и Богу. Просьбы родителей к Святой Троице, Ангелам-хранителям, священномученикам также очень эффективны.

Молитва к Иисусу Христу за детей

Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, благослови, освяти, сохрани сие чадо мое (имя) силою животворящего Креста Твоего.

Милосердный Господи Иисусе Христе, Тебе вручаю чад наших, дарованных нам Тобою, исполни наши моления. Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам веси. Сохрани их от пороков, зла и гордости, и да не коснется души их ничто, противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будут они Тебе избранными сосудами Духа Святого, и да будет свят и непорочен пред Богом жизненный их путь.

Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнить Твою Святую волю, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Твоим Святым.

Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой, отрадою в скорби и утешением в жизни их, и да молитвою их спасались и мы, их родители. Ангелы Твои да хранят их всегда. Да будут дети наши чутки к горю ближних своих, и да исполнят они заповедь Твою любви. И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и по Своей неизреченной милости прости им.

Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в Небесные Обители Свои, куда пусть ведут они с собою и других рабов Твоих избранных. Молитвами Пречистой Твоей Матери Богородицы и Приснодевы Марии, святых (перечисляются все святые покровители семьи) и всех святых, Господи, помилуй нас, яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.