Комиссары духа: 25 октября мир отмечает День военного капеллана

Международный день военного капеллана отмечают и украинские священники. Фото из открытых источников.

Эти удивительно сильные люди, которые верят в Бога и нашу победу, разделяют с воинами все тяготы боевой жизни. Они как психологи слушают "исповеди" солдат и дают мудрые советы. Они скорбят, отпевая побратимов, и нередко первыми сообщают родным о том, что их герой погиб. Парадоксально, но в нашей, по большому счету атеистичной стране, военные капелланы возродили истинное понимание Веры…

Институт военного капелланства – мировая практика, охватывающая все основные религии и даже культы. Дата 25 октября выбрана неслучайно – это день памяти епископа Турского Мартина, жившего в IV веке нашей эры. Его церковь называет покровителем и основателем "армии" военных капелланов. По легенде, лютой зимой 338 года Мартин вместе с легионерами был в гарнизоне близ города Амьен. Там он встретил нищего в лохмотьях и, не раздумывая, оторвал часть своего плаща и отдал замерзающему бедняге. А ночью епископ увидел во сне Христа, который был облачен в эту самую половину плаща – капу. Она стала предметом поклонения, для капы создали в палатке походный храм – капеллу. А священника, который служил в такой импровизированной церкви, нарекли капелланом.



Если говорить о временах Киевской Руси, то за храбрость воинов тогда тоже отвечали священнослужители. Летописи свидетельствуют, что были такие наставники и у казаков Запорожской Сечи, и у их смелых потомков, боровшихся за свободу Украины в 20-е годы прошлого века, а также воинов УПА – Украинской повстанческой армии. Современная история военных капелланов украинской армии началась в 2014 году: когда правительство осознало, как они необходимы в зоне АТО, был издан приказ, "закрепивший" службу военного духовенства в рядах ВСУ. А уже в 2016-м году в нашей армии впервые появились первые штатные капелланы. Только через 5 лет, в 2021-м году, Верховная Рада приняла полноценный закон "О Службе военного капелланства", вступивший в силу летом 2022 года. В нем закреплялись: запрет на выдачу оружия и боеприпасов военным священникам, равенство служителей всех религий и толерантность капелланов одной конфессии к вере представителей другой. И самое главное – теперь капелланы становились военнослужащими. И только 25 октября 2022 года, за 4 месяца до начала войны, первые официальные документы от Госслужбы по этнополитике и свободе совести получили 83 военных капеллана. Через год после начала полномасштабного вторжения, в апреле 2023 года, состоялся первый выпуск капелланов, прошедших специальную военную подготовку и получивших офицерские звания. Тогда впервые 30 необычных выпускников с гордостью пронесли почетное знамя Службы военного капелланства Украины. Следующий выпуск, скорее всего, состоится на базе Военного института КНУ им. Тараса Шевченко, где планируют создать новый центр подготовки военных капелланов.

На сегодняшний день на фронте пребывает 244 священника с такими мандатами, тогда как общая "квота" для ВСУ – 738 капелланов. Конечно же, численность духовных пастырей в нашем войске в разы больше. Ведь капелланов готовят на фронт разные религиозные организации. Среди них – Синодальное управление военного духовенства Православной церкви Украины (СУВД ПЦУ). Оно было создано в 1999 году с целью подготовки военных капелланов и "распространения христианской веры и практической координации пастырской и духовно-просветительской деятельности капелланов ПЦУ" среди служащих ЗСУ, пограничников и других военных формирований, а также органами исполнительной власти. Поэтому еще в 2001-2003 году при Киевской Духовной Академии были организованы богословские курсы для силовиков Минобороны, СБУ, МВД, МЧС и других ведомств, а обучение прошло более 150 офицеров. Кроме того, В 2005 году был специально издан "Молитвенник для воина", а год спустя его тираж удвоили. И, наконец, в 2008 году представители всех религий и конфессий подписали Меморандум про пастырство в рядах ВСУ. На основе этого документа в 2009 году Министр обороны подписало приказ "О Совете по делам пастырской опеки при Минобороны Украины".



После начала военных действий в 2014 году многие украинские священники записывались в добровольцы, чтобы иметь право находиться вместе с солдатами. Уже летом 2015-го СУВД отправила на фронт первую партию подготовленных военных капелланов, которые носили шеврон с изображением крылатого архангела, держащего в руках меч и щит. За все время при содействии СУВД состоялось 25 ротаций военных священников, а это более 500 капелланов. А в 2017 году председатель СУВД Иоанн и митрополит Эпифаний освятили икону "Пресвятой Богородицы Покровительницы украинских воинов", которая сразу же была доставлена капелланами в зону ООС.

Современный институт украинских военных капелланов – это часть славной истории Украины. Это личный пример мужества и стойкости духа, который наследуют наши воины. Это героическая история капеллана и священника из Одессы Василия Верозуба и сотен таких как он. Вера помогла Василию не сломиться долгие 70 дней в плену, в который он попал, когда в феврале 2022-го отправился на судне "Сапфир" забирать тела украинских пограничников на острове Змеиный.

Сегодня военные капелланы в Украине – это история про разрушение гендерных стереотипов, когда слово Божье несут не только сильные мужчины, но и хрупкие женщины. Например, одним из тех 30-ти апрельских выпускников-офицеров стала Александра Андрияшина. Женщина на войне с 2014 года, тогда Александра ездила на фронт в качестве волонтера. Общаясь с воинами, она осознала, как остро воины нуждаются в духовной поддержке и наставничестве. Поэтому вскоре, не раздумывая, оставила любимую профессию преподавателя иностранных языков и стала военным капелланом.

Для улыбчивой красавицы Лоры Когут капелланство – это призвание всей жизни. Обыкновенная учительница музыки с необыкновенной гражданской позицией стала одной из первых украинских женщин-капелланов. В военную профессию Лариса пришла из мирной – она была учителем музыки и 12 лет преподавала детям в одном из гимназий Черкасс. Параллельно Лора Когут помогала детям в городских и областных интернатах и детских домах в рамках программ благотворительного фонда "Время надежды", который она же создала. Войну Лариса также начала волонтером, а затем стала военным священнослужителем. За лучезарную улыбку и оптимизм она получила позывной "Солнышко". Лора – капеллан особый, протестантский, и особенный – поющий. Именно душевная песня, как считает Лариса, может открыть сердце и согреть светом самые темные уголки души…

Если же говорить о международной практике, то в мире быть капелланом-офицером – важно и престижно. Священники есть в армиях Бундесвера, израильском Цахале, армиях стран Востока, Королевских войсках Британии и армии США. Украинским реалиям больше всего подходит американская модель поликонфессионального капелланства, а не моноконфессиональной Польши и Италии, где 90% служащих являются римо-католиками. А вот в плане социально-материального обеспечения, нам нужно равняться на США, где достойную зарплату капелланам платит государство, оно же гарантирует медицинское обслуживание, жилье, социальные льготы и страховку на несколько сотен тысяч долларов. А поскольку капеллан не имеет права применять оружие, каждого священника на фронте защищает личный военный помощник.

Под пулями в окопах, во время затишья в поле, в полуразрушенной хате – сегодня в Украине благодаря военным капелланам слово Божье, придающее сил, надежды и решимости уничтожить врага, звучит все чаще. А это значит, все ближе победа…