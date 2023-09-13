Как правильно молиться, чтобы Бог услышал: три основные молитвы

Молитва – это беседа человека с Богом. В молитвах мы общаемся с Богом, рассказываем Ему о радостях и тяготах в своей жизни, просим Его о благословениях и прославляем Его. В этой статье "Комментарии" расскажут, как молиться правильно, чтобы Бог услышал ваши молитвы.

Правильная молитва, depositphotos.com

Какие три основные молитвы

"Отче наш" или Молитва Господня

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"Отче наш" (Молитва Господня) — самая известная молитва христиан. Ее текст был оставлен людям самим Иисусом Христом.

Текст молитвы

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.

Аминь.

Символ веры

Символ веры считается одной из основных молитв, ведь она кратко излагает суть христианского учения. Молитва состоит из двенадцати утверждений, и каждое из них раскрывает основные положения и догматы веры.

Текст молитвы

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых

И жизни будущаго века.

Аминь.

Иисусова молитва

Иисусова молитва — одна из самых коротких молитв. Это обращение к Иисусу Христу о помиловании, которое многие святые советовали регулярно произносить в течение дня.

Текст молитвы

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Как молиться, чтобы Бог услышал

Некоторым людям может казаться, что Бог не слышит их молитв. Мы расскажем, как правильно молиться, чтобы быть услышанными Богом.

Молитесь Богу искренне

Искренняя молитва должна исходить из сердца. Ваша искренность при общении с Богом делает молитву по-настоящему сильной. Не лукавьте, ведь Бог знает вас лучше, чем вы сами. Бог увидит, что вы ничего от Него не скрываете, и даст вам понять Свою волю.

Будьте смиренны

Во время молитвы нужно осознавать, что Бог — наш Создатель. Мы все находимся во власти Бога, и все происходящее в нашей жизни — по Его замыслу. Не требуйте ничего у Бога, ведь это отдаляет вас от Него. Чтобы проявить истинную любовь к Богу, в молитве нужно благодарить и прославлять Его. Если усмирить сердце перед Богом, довериться Ему и Его замыслу, молитва будет услышана.

Можно ли читать молитвы с телефона

Современные технологии дают нам возможность читать молитвы с телефона, имея доступ к их текстам в любое время. Чтение молитв с телефона абсолютно допустимо, ведь совершенно неважно, где написан текст молитвы. Главное — это молиться искренне, открывая Богу свое сердце.

Можно ли помолиться лежа в постели

Молиться допустимо в любом положении тела, даже лежа в постели. Это не служит препятствием для молитвы. Главное — это состояние вашей души. В молитве важно именно то, с каким смирением, кротостью и искренностью вы приходите поговорить с Господом. Но если вы можете выбрать другое положение тела, то лучше молиться стоя перед иконами или склониться на колени перед Господом.

Надо ли ходить в храм, чтобы помолиться

Хождение в храм является важной частью духовной жизни христианина, но ходить в храм не обязательно для молитвы. Вы можете молиться в любом месте, где вы чувствуете единение с Богом. Некоторые люди предпочитают молиться уединенно, дома или на природе. Храм дает возможность поучаствовать в совместном богослужении, но это не единственное место, где можно молиться.

Как правильно креститься

Правильно креститься тремя пальцами правой руки — большой, указательный и средний палец нужно сложить на одном уровне. Этот жест символизирует Троицу. Мизинец и безымянный палец нужно опустить на ладонь. Прикладывая пальцы к челу, нужно говорить: "Во имя Отца", затем нужно приложить пальцы к животу и сказать: "И Сына", а перекрещивая правое и левое плечо, нужно сказать: "И Святого Духа". Обязательно нужно креститься с правого плеча к левому.