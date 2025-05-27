Регистрация животных в 2025 году: европейский опыт и украинские реалии

С 12 мая 2025 г. в Украине официально стартовала кампания по регистрации домашних животных, что стало очередным шагом на пути к гармонизации с законодательством ЕС. Введенные нормы призваны не только систематизировать учет любимцев, но и обеспечить их защиту и повысить ответственность владельцев.

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Регистрация собак

Обязательная регистрация собак предусматривает обращение владельцев в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), где необходимо заполнить форму №1, предоставить копию ветеринарного паспорта с отметками о прививках и оплатить услугу, которая, по данным Минцифры, стоит от 35 до 45 грн. После этого владелец получает официальное регистрационное удостоверение и уникальный номер своего любимца. Эти данные вносятся в Единый государственный реестр домашних животных.

"Процедура занимает в среднем до 15 минут, а пользы – гораздо больше: в случае потери собаки найти ее гораздо проще. К тому же такая регистрация подтверждает право собственности", — делится опытом жительница Киева Екатерина, которая уже прошла эту процедуру в одном из ЦНАПов столицы.

В столице подобная практика действует еще с 2019 года, когда был введен муниципальный реестр, в настоящее время охватывающий более 15 000 собак. С 2025 года этот реестр будет синхронизирован с национальной системой, унифицирующей учет животных по всей стране.

Добровольная регистрация кошек

В отличие от собак, регистрация кошек пока остается добровольной. Однако многие эксперты и зоозащитники призывают воспользоваться этой возможностью.

Процедура для кошек аналогична: заполнение формы в ЦНАПе, уплата пошлины и предоставление документов о прививках. Как и для собак, владелец получит индивидуальный номер и удостоверение. Во Львове, где уже почти десятилетие действует сервис Animal ID, кошек тоже регистрируют, хоть и без долга. Согласно внутренним данным платформы, уже более 3 тысяч кошек в городе имеют электронные профили с информацией о прививках, стерилизации и контактных данных владельца.

С 2025 года ожидается интеграция данных о зарегистрированных животных в мобильное приложение Действие. Это позволит создать цифровые ветеринарные паспорта. Такой документ станет незаменимым при пересечении границы, а также при потере бумажных документов. "Цифровизация не обошла стороной и домашних любимцев — мы стремимся сделать процессы максимально удобными для людей", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров.

Единый реестр домашних животных

Единый государственный реестр домашних животных, созданный по постановлению Кабмина от 3 ноября 2023 года, начал функционировать с 25 ноября 2024 года. Его основная цель — унифицировать всю информацию о домашних животных, в частности собак, кошек и хорьков. Система содержит данные о прививках, стерилизации, владельцах и даже чиповке.

По словам заместителя министра аграрной политики Дениса Башлыка, цель нововведения — сделать учет доступным и удобным для всех участников:

"Государственные клиники не будут иметь исключительного права на регистрацию животных. Благодаря новой системе любой ветеринар сможет оформить паспорт государственного образца. При этом сам процесс регистрации станет бесплатным как для врачей, так и для владельцев животных", — отмечает Башлык.

Интеграция с приложением Действие позволит владельцам иметь под рукой цифровой паспорт животных, что особенно важно во время путешествий или эвакуации. В 2025 году планируется полная синхронизация между реестром и частными и государственными ветклиниками. Это позволит врачам вносить данные непосредственно в систему.

Процедура в ЦНАПах

Чтобы зарегистрировать животное, необходимо обратиться в ближайший ЦНАП, которых в крупных городах функционирует более полусотни. В столице, например, можно воспользоваться системой предварительной записи. После обращения администратор предоставляет форму №1 для заполнения, проверяет документы и принимает платеж.

При оформлении обязательно предоставляется копия ветпаспорта с отметкой о прививках от бешенства, а в случае отсутствия микрочипа — животное направляют в клинику для имплантации. Стоимость чипирования в среднем составляет 70 грн, а изготовление жетона – еще 35 грн.

Интересно, что жителям Киева доступна верификация через систему Киев ID, которая позволяет упростить доступ к муниципальным услугам и ускорить внесение информации в базу.

Безопасность животных и ответственность владельцев

Регистрация животных – это не только формальность, но и ключевой элемент безопасности. В случае потери любимца данные из реестра позволяют быстро идентифицировать владельца. Кроме того, владельцы животных несут юридическую ответственность за их содержание. Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за ненадлежащее обращение с животными или их содержание без регистрации предусмотрен штраф.

"Этот вопрос не только комфорта, но и безопасности как для самих животных, так и для общества в целом", — отмечает заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Регистрация животных также является шагом к выполнению обязательств Украины по Европейской конвенции о защите домашних животных, которую наше государство ратифицировало еще в 2013 году.

В перспективе Украина также рассматривает введение налога на содержание собак как во многих странах ЕС. Однако пока акцент делается именно на учете и ответственном отношении.

Регистрация животных в разных странах ЕС

В большинстве стран Европейского Союза действует обязательная система идентификации и регистрации домашних животных, основанная на электронных микрочипах и централизованных базах данных. Такие меры способствуют эффективному контролю за популяцией животных, ответственности владельцев и быстрому возвращению любимцев в случае их утраты. Ниже приводятся примеры регулирования этой сферы в отдельных странах.

Бельгия

В Бельгии действуют подробные правила, охватывающие кошек, собак и их заводчиков. Все собаки должны быть идентифицированы микрочипом до момента продажи или передачи, но не позднее восьминедельного возраста. Что касается котов, то ветеринары обязаны регистрировать их в официальной базе данных с помощью электронного идентификатора.

Дания

В Дании предусмотрена обязательная регистрация собак в Датском реестре собак. Идентификация осуществляется через микрочип или ушную татуировку до достижения восьминедельного возраста. За несвоевременную регистрацию владельцам животных грозят штрафы, стимулирующие соблюдение законодательства.

Латвия

Латвийское законодательство требует обязательной идентификации собак микрочипом до достижения шестимесячного возраста с последующей регистрацией в Сельскохозяйственном информационном центре. Для котов чиповка не обязательна, но стерилизация и регистрация нужна, если животные проживают в населенных пунктах или вблизи домов в сельской местности.

Италия

В Италии существует обязательная система идентификации и регистрации собак в национальном реестре животных. Реестр администрируется Министерством здравоохранения по сотрудничеству с региональными органами власти. Для кошек регистрация добровольна, если не планируется оформление ветеринарного паспорта.

Франция

Во Франции кошек и собак можно идентифицировать с помощью микрочипа, татуировки или обоих методов одновременно. Самым распространенным вариантом является микрочип, признаваемый единственным приемлемым средством удостоверения животного при международных поездках.

Нидерланды

В Нидерландах все собаки, рожденные или ввезенные в страну, должны быть чипированы и зарегистрированы в государственной базе данных до достижения семи воскресного возраста. Это правило обязательно и направлено на обеспечение полного учета животных, предупреждение безответственного разведения и защиты животных.