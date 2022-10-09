Нужно ли в Украине двойное гражданство

В Украине годами закрывали глаза на наличие двойного гражданства у некоторых лиц, что имело негативные экономические последствия для страны. С 2021 года ситуация поменялась. Первоначально президентским указом за наличие нескольких паспортов лишили гражданства Украины деятелей, признанных СНБО контрабандистами. В 2022 году по аналогичному основанию лишили гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, его бывшего сообщника Геннадия Корбана, уволили главу КХС судью Львова, обвиняемого в наличии гражданства страны-агрессора РФ. Но ведь в этих случаях больше ручного управления, чем соблюдение законов. Поэтому перед государством и обществом возникла необходимость проанализировать ситуацию с институтом гражданства Украины, паспортами и найти гармоничное решение этого вопроса, учитывая кардинальные изменения в Украине и мире.

чем грозит принудительная паспортизация украинцев

Начинать нужно с того, что большинство украинцев до конца не понимают, что такое паспорт гражданина Украины. По законодательству – это инструмент экономического регулирования отношений гражданина и государства. Без наличия гражданства и паспорта человек не сможет получить большинство жизненно важных услуг, не сможет осуществить большое количество повседневных рутинных операций в социуме, или получить доступ к статусу, когда даже для банальных действий требуется документ или какое-либо постоянное подтверждение личности.

Слово "паспорт" происходит от ивритского Пасха, Песах, что означает "прошло мимо" и латинского Портус, что означает "порт, пристань". То есть сначала это был документ на переход, выход из порта, паспорт удостоверял личность за границей. То есть паспорт – это документ морского права, экономический документ, поскольку сегодня 80% мировой торговли осуществляется через мировой океан.

Неудивительно, что наиболее громкие скандалы в Украине касаются именно государственной экономики – началось с контрабандистов, продолжилось бизнесменом Геннадием Корбаном, которого СМИ называют "рейдер Коломойского", самим "олигархом" Игорем Коломойским, у которого состоялись обыски по делу "Укрнафты". Пока что кульминацией является отчисление из состава Верховного суда Украины по обвинению в наличии паспорта РФ председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова – человека, занимавшего высшую должность в сфере экономического арбитража в Украине.

Лишение гражданства и паспортов Украины вышло на новый уровень после того, как ВСУ одержали ряд серьезных побед над российскими войсками. Одновременно начал повышаться авторитет Украины в мире, поэтому лишение паспорта и гражданства стало гораздо болезненнее, чем это могло быть раньше. Еще и потому, что после победы Украины очень большие деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры – лишенным гражданства и паспортов бизнесменам будет гораздо сложнее приобщиться к этому процессу.

Но в прошлом в истории с двойным гражданством в Украине было много скандалов, ошибок, что, в том числе, нанесло нашей стране серьезный ущерб.

Первый громкий скандал – это гражданство Израиля у депутата Верховной Рады многих созывов Ефима Звягильского, причастного к масштабному установлению контроля над целыми отраслями Украины во время приватизации. Звягильского называли "отцом донецкого сепаратизма". С паспортом Израиля он по закону не мог быть депутатом ВР и оказывать политическое и экономическое влияние на жизнь страны. Но тогда законодательство было проигнорировано, что в том числе привело к событиям на Донбассе 2014-2022 годов.



Еще более интересная тема – российская "паспортизация" Крыма, которая являлась грубым нарушением даже российского законодательства. Поскольку п. 4 ст. 15 Конституции РФ подчеркивает: "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные законом, то используются правила международного договора". Согласно Будапештскому меморандуму и Большому договору между Украиной и РФ 1997 года – Крым – это Украина даже по российскому законодательству. Более того, по действующему на 18.03.2014 года внутреннему российскому законодательству 62-ФЗ "О гражданстве" не было никаких оснований для выдачи российских паспортов в Крыму и "принятия в гражданство".

К сожалению, во времена Порошенко, известного поставками электроэнергии в т.н. "крымский федеральный округ", никаких действий в этом направлении на государственном уровне совершено не было.

Более того, в Крым было завезено около 4 млн российских паспортов при населении региона 2 млн жителей. В среднем "российский паспорт" из-за махинации с "судами" продавали по 2000 $. Это были откупные для предателей из числа бывших украинских чиновников и силовиков региона. Так Кремль расплатился с ними за согласие работать на оккупационный режим.

Признаки информационно-психологической спецоперации по легитимизации крымских российских паспортов имеет история с российским паспортами известного дружбой с байкером Хирургом бывшего ректора Таврического университета Владимира Казарина и его сына, журналиста Павла Казарина. Павел вообще громко отказывался от российского гражданства по процедуре через консульство РФ, несмотря на то, что его "крымский российский паспорт" и поначалу был юридически ничтожным.

Многолетнее бездействие в вопросе "паспортизации" Крыма, которое впоследствии переросло в "паспортизацию" Донбасса также нанесло Украине колоссальный экономический ущерб.

Паспорта других стран и паспортизация населения приграничных территорий

В некоторых приграничных областях Украины распространена паспортизация местного населения документами стран-соседей. Это раздача паспортов Венгрии в Закарпатье, программы раздачи румынских паспортов в Одесской и Черновицкой областях, причем на сайтах указывается, что Румыния считает эти земли исторически своими. Это уже приводило к политическим скандалам. Но успехи ВСУ против войск РФ продемонстрировали единство всех украинцев давать отпор любым сепаратистским проектам. Поэтому даже "друг путина" венгерский премьер Виктор Орбан лишь иногда повторяет нарративы пропаганды Кремля с целью сохранить собственные интересы в области поставок энергоносителей, но ничего не говорит о каких-либо относительно носителей венгерских паспортов в Украине.

Поэтому на первый план снова выходят экономические вопросы: большое количество людей с двойным гражданством являются на низовом уровне участниками постоянных громких скандалов вокруг контрабандных схем на украинских границах, в том числе сигаретной контрабанды.

С другой стороны, в обществе возникает ощущение, что на основании своего положения в современном политикуме в Украине есть "неприкосновенны". Так не разгорелся скандал с иностранными паспортами главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, экс-главы "Укроборонпрома" Айваруса Абромавичуса, действующего нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого, заместителя исполнительного директора Украины в МВФ Владислава Рашкована. Также очень своеобразно выглядит история с многократным получением украинского паспорта грузинским политиком Михаилом Саакашвили, привлеченным в государственное управление, несмотря на наличие гражданства других стран. Напомним, что согласно законодательству государственные должности не могут занимать лица без украинского гражданства или люди с двойным гражданством.

Более того, после Майдана-2014 в Украине развился институт наблюдательных советов в государственных корпорациях – там тоже много функционеров или с двойным гражданством, или вообще без украинского гражданства. Учитывая состояние экономики, качество жизни украинцев и экономическую безопасность государства, это явление пользы Украине не придало.

Вообще под действие украинского законодательства о гражданстве подпадает большое количество лиц, играющих значительную роль в экономической жизни Украины.

"Согласно статье 17 Закона Украины "О гражданстве" гражданство Украины прекращается, в частности, вследствие выхода из гражданства Украины (добровольное прекращение, – ред ) и вследствие утраты гражданства Украины (так называемое принудительное прекращение), – говорит "Комментарии" юрист Александр Захаров. - Статьей 18 этого же Закона детализированы случаи выхода из гражданства и указано, что он происходит по ходатайству самого гражданина.

Статьей 19 Закона установлены основания для утраты гражданства Украины, основным из которых является добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия. Добровольным приобретением являются все случаи, когда гражданин Украины обращался с заявлением или ходатайством к органам другого государства о таком приобретении, в соответствии с порядком, установленным законодательством государства, гражданство которого приобретено".

С юридической точки зрения, именно отсутствие влияния на общественно-экономическую жизнь Украины является основанием для сохранения украинского гражданства для людей с двойным гражданством.

"Действительно, является общеизвестным фактом наличие у многих тысяч украинцев гражданства Венгрии, Румынии, Израиля и тому подобное, – продолжает Александр Захаров. – Однако, как усматривается из вышеприведенных норм Закона Украины "О гражданстве", есть случаи, когда даже наличие у лица гражданства другого государства еще не является основанием для утраты им гражданства Украины. Следовательно, каждый конкретный случай требует детального изучения этих оснований и принятия обоснованного решения. Есть ли у государства средства для такого изучения и есть ли у народа желание, чтобы государство привлекало дополнительные финансы для установления таких фактов – вопрос риторический.

Также, хотя уголовное законодательство пока не содержит ответственности за наличие гражданства другого государства, для ответа на вопрос действительно ли в стране существует двойное толкование законодательства только относительно конкретных, одиозных лиц, предлагаю обратиться к статье 11 Уголовного кодекса Украины. Ею установлено, что не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки любого деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но из-за малозначительности не представляет общественной опасности, то есть не причинило и не могло причинить существенного вреда физическому или юридическому лицу, обществу или государству. Проводя аналогию, можно заключить, что наличие двойного гражданства у определенных, "интересных" государству лиц несет или может нести общественную опасность, а наличие гражданства других государств у "простых" граждан Украины такой опасности не несет".

Требуется конкурентоспособность резидентства и паспорта Украины

Это более широкий вопрос, чем институт паспортов и двойного гражданства. Реформы действительно созрели, – говорит директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. – Здесь мы говорим о миграционной политике. Еще до войны, по состоянию на февраль этого года, в Украине был дефицит кадров. Сейчас в мире такая ситуация, что США и Европа перетягивают к себе квалифицированных специалистов. Это люди, которые создают и употребляют продукт, что существенно влияет на ВВП. У Украины по причине архаического законодательства сегодня нет инструментов, чтобы тоже конкурировать и поощрять таких специалистов переезжать в Украину".

Также, по мнению Анатолия Амелина это и вопрос интеграции в украинскую экономику украинцев, проживающих за рубежом.

"Сейчас примерно 14-17 млн этнических украинцев живут за границей и, по имеющимся данным, некоторые из них желают иметь гражданство Украины, – продолжает Анатолий Амелин. – Этот вопрос обсуждается в Офисе президента. В частности, обсуждают введение налоговой ставки на доходы граждан 10%, чтобы в Украине было выгоднее платить налоги, чем в других странах. Пример – многие успешные американские бизнесмены имеют налоговое резидентство Ирландии и платят там налоги, потому что там это выгоднее, чем в США. Поэтому нужно сделать так, чтобы украинское резидентство было выгодно. Стране нужны полезные люди – предприниматели, таланты.

Но сейчас даже получить разрешение на работу для иностранца достаточно проблематично. Пока не следует забывать, что с началом войны в качестве беженцев за границу выехало 6 млн украинцев. Часть, к сожалению, не вернется. Для этих людей также важен вопрос двойного гражданства. Введение в Украине института двойного гражданства позволит этим людям лучше сохранить связь с Украиной. Более того, с помощью современных телекоммуникационных технологий можно внедрить электронное получение гражданства, чтобы люди имели возможность обрести гражданство нашей страны даже не посещая ее территории".

Итак, в войне с РФ Украина и украинцы силой собственного духа и подвигами уже обрели статус одного из лидеров и архитекторов нового послевоенного мироустройства. Учитывая этот факт, а также учитывая ошибки и опыт 30-летней истории института паспортов Украины, нужно провести реформу этой сферы. Возможно, вообще на смену паспорту придет что-то другое, более гармоничное для нового цивилизационного этапа истории нашей страны и человечества.

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