Заоблачные цены на лекарства: как украинская фармацевтика получает сверхприбыли

Рынок лекарственных средств в Украине давно привлекает внимание как государственных органов, так и граждан. Заоблачные цены на медикаменты стали болезненной темой для украинцев, вынужденных тратить значительную часть своих доходов на лечение. Несмотря на неоднократные заявления властей о необходимости урегулирования цен, фармацевтический бизнес продолжает получать сверхприбыли. Что стоит за высокой стоимостью лекарства в украинских аптеках и есть ли шанс на реальное снижение цен?

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Монополизация и контроль на рынке

По данным аналитической компании Proxima Research, наибольшую часть в структуре формирования цен на лекарственные средства в Украине занимают производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов. При этом вклад аптечной розничной сети составляет 22,3%, а дистрибьюторов – 5,9%. Очевидно, что именно производители играют ключевую роль в установлении цен.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении от 11 февраля 2025 прямо заявил: "Цены абсолютно неадекватны. Аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия нашим людям". Он также анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств. Однако эксперты сомневаются, что даже радикальные меры смогут быстро изменить ситуацию. Фармацевтический бизнес в Украине контролируется несколькими крупными компаниями, диктующими правила игры на рынке и практически устраняющими конкурентов.

Почему лекарства в Украине так дороги?

Основным фактором, влияющим на стоимость лекарства, является инфляция. Почти все лекарственные средства производятся из субстанций зарубежного производства, а их цена зависит от курса доллара. По словам доктора фармацевтических наук, профессора Константина Косяченко, в стоимости любого препарата 65-70% составляет именно цена субстанции. "Если действующее вещество растет в стоимости, то вырастет и стоимость лекарств как украинского, так и иностранного производителя", — объясняет он.

Кроме объективных экономических причин, есть и субъективные. Это маркетинг, реклама, бонусные программы и маркетинговые договоры, которые фармкомпании заключают с аптеками. Вместо того чтобы продавать более дешевые аналоги, аптеки часто продвигают более дорогие препараты, поскольку их реализация приносит большие прибыли.

90% лекарств люди покупают из собственного кармана

По статистическим данным почти 90% стоимости лекарственных средств в Украине оплачивается гражданами самостоятельно, а государство компенсирует лишь около 10%. Такая ситуация объясняется несколькими ключевыми факторами, среди которых ограниченное финансирование государственных программ реимбурсации, отсутствие надлежащего контроля над ценообразованием и высокий уровень затрат на маркетинг лекарственных средств.

Средняя стоимость упаковки лекарства в 2024 году выросла на 17,7%, достигнув 150,4 грн. Основными причинами удорожания являются инфляция, повышение стоимости энергоносителей, логистические расходы и рост заработных плат в фармацевтическом секторе. Однако значительную часть в цене занимают расходы на рекламу, продвижение брендов и маркетинговые договоры между производителями и аптечными сетями.

Государство вмешивается в регулирование лишь частично – цены на препараты, входящие в программу "Доступные лекарства", остаются относительно стабильными. Однако без комплексных мер по расширению этого списка, активного привлечения Антимонопольного комитета и Министерства здравоохранения, ситуация на фармацевтическом рынке будет оставаться сложной для конечного потребителя.

Поможет ли "Декларация о взаимодействии"?

10 февраля 2025 года Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), объединяющий более 75% рынка розничной фармации, первым подписал и направил "Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств" в Министерство здравоохранения.

Декларация о взаимодействии является попыткой украинских фармацевтических производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей снизить цены на лекарства, что, по замыслу, должно обеспечить более доступные медикаменты для конечного потребителя. В рамках этой инициативы национальные производители, такие как Фармак и Дарница, обязуются снизить отпускные цены на всю номенклатуру зарегистрированных лекарственных средств. Дистрибьюторы, включая "БаДМ" и "Оптима-Фарм", в свою очередь, предлагают сниженные оптовые цены, а аптечные сети, такие как "Аптека 9-1-1", "Желаем здоровья", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня" и "Подорожник" соглашаются снизить розничные наценки.

Снижение стоимости лекарства предполагается постепенным, начиная с 1 марта 2025 года. При этом декларация предусматривает механизмы общественного контроля и взаимодействие с антимонопольными органами во избежание возможных манипуляций с ценами. Важным аспектом является обеспечение равномерного распределения лекарства по регионам, чтобы не допустить дефицита в отдельных городах или селах.

Однако эксперты рынка отмечают, что успех инициативы будет зависеть от ее реального выполнения всеми участниками. Есть риски, что аптеки или дистрибьюторы могут обходить скидки, изменяя форматы поставки или вводя дополнительные платежи. Кроме того, снижение цен не будет касаться импортных препаратов, что остается важным вопросом для пациентов, нуждающихся в зарубежных медикаментах.

"Проблема в том, что подобные декларации уже не раз подписывались, но реальных изменений на рынке не произошло. Нужен жесткий государственный контроль, который бы регулировал ценообразование и предотвращал сговор между крупными фармкомпаниями", – отмечает экономический аналитик Александр Савченко.

Несмотря на возможные трудности, "Декларация о взаимодействии" является положительным шагом к прозрачности рынка лекарств и потенциальному уменьшению их стоимости для конечного потребителя. В случае соблюдения договоренностей украинцы смогут получить доступ к более доступным лекарствам уже в 2025 году.

Перспективы перемен

У государства есть несколько механизмов влияния на рынок лекарств. Во-первых, это контроль за ценообразованием со стороны Антимонопольного комитета и Министерства здравоохранения. Во-вторых, расширение программы "Доступное лекарство", позволяющей украинцам получать определенные препараты бесплатно или со значительной скидкой.

Еще одним возможным решением является стимулирование украинских производителей к увеличению объемов производства и расширению ассортимента.

"Если государство поддержит фармкомпании из-за налоговых льгот и финансирования новых разработок, это может существенно снизить зависимость от импорта и способствовать снижению цен", – считает аналитик фармацевтического рынка Ирина Мельник.

Итоги

Украинская фармацевтика остается сверхприбыльной отраслью, в которой интересы бизнеса преобладают над потребностями граждан. Несмотря на многочисленные заявления о необходимости снижения цен, лекарство остается дорогим, а значительная часть расходов ложится на плечи самих украинцев. Сможет ли ситуация измениться в ближайшие годы – вопрос открытый. Все будет зависеть от того, смогут ли власти внедрить реальные механизмы контроля за фармацевтическим рынком и обеспечить прозрачность ценообразования.

Сегодня же украинцам остается только надеяться, что очередные инициативы государства таки принесут ощутимый результат и доступ к качественным и недорогим лекарствам станет реальностью, а не просто обещанием.