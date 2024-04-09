Как изменится фармацевтический рынок мира в 2024 году

Фармацевтическая отрасль в мире после окончания пандемии COVID-19 переживает один из самых сложных периодов, связанных прежде всего с перестройкой рынка, изменением форм взаимодействия с клиентами и использованием революционных методов для создания новых препаратов.

Как изменится фармацевтический рынок. Фото из открытых источников

Факторы, влияющие на мировую фармацевтику в 2024 году

В 2024 году на мировую фармацевтическую индустрию влияют три основных фактора, которые испытают ее на прочность и определят дальнейшую эволюцию отрасли благодаря прорывным научным разработкам и инновационным стратегиям работы с клиентами.

Реформы системы здравоохранения

Фармацевтические компании в 2024 году столкнулись с более жесткими условиями доступа и ценообразования в ключевых регионах мира из-за реформ, проводимых системами здравоохранения с целью сокращения расходов на здравоохранение.

В США правительство огласило первые 10 препаратов, которые обсуждаются в рамках Закона о снижении инфляции (IRA).

Предложенное законодательство ЕС сократит срок эксклюзивности лекарственных средств с 10 до 8 лет для новых препаратов, не выходящих на рынок во всех 27 странах-членах ЕС в течение двух лет с момента их первого запуска.

В Германии правительство стремится устранить недостатки национального фармацевтического законодательства (AMNOG 2.0) и провести дальнейшие реформы для контроля стоимости лекарственных средств; одновременно в Италии продолжается долгожданная реорганизация Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA).

В Японии и Китае правительства реализуют аналогичные инициативы по снижению цен на лекарственные средства.

В результате этих далеко идущих инициатив фармацевтическая отрасль сталкивается с неопределенностью и перспективой значительного давления на ее модель работы.

Демографические сдвиги

Большинство стран мира испытывают серьезные социально-экономические трудности, вызванные скорым старением населения и снижением рождаемости.

Например, Испания прогнозирует полное изменение вклада рабочей силы в рост ВВП (с 0,6% в период с 2000 по 2018 год до -0,6% в 2040 году), что превратится из трудового стимула в будущее бремя; Швейцария, в свою очередь, прогнозирует рост государственных расходов на здравоохранение на 30% к 2050 году, в основном путем проектов с долгосрочным периодом.

Южная Корея и Китай сталкиваются с экономическими последствиями того, что все меньше взрослых трудоспособного возраста платят налоги, необходимые их правительствам для финансирования медицинских услуг для растущего геронтологического населения.

Эти изменения подчеркивают неотложную необходимость инвестировать в профилактику здоровья, чтобы снизить будущие затраты на лечение заболеваний.

Смена настроений и ожиданий пациентов

Несмотря на то, что доверие к фармацевтическим компаниям восстановилось после недавних минимумов, большинство потребителей медицинских услуг негативно относятся к здравоохранению в целом и фармацевтической промышленности в частности.

Как отмечается в отчете ZS "Будущее здравоохранения в 2024 году", примерно половина потребителей медицинских услуг в шести странах утверждают, что система не работает на таких людей, как они. Кроме того, между врачами и их пациентами сохраняются разногласия по качеству обслуживания: врачи значительно реже считают, что их пациенты удовлетворены полученным медицинским обслуживанием, чем пациенты говорят то же самое.

Но еще большую тревогу, чем разрыв между врачами и пациентами, вызывает то, что все больше потребителей предпочитают избегать системы здравоохранения. По данным того же исследования, каждый четвертый пациент избегает обращаться за медицинской помощью из-за неудобств, и столько же – из-за дороговизны.

Эти негативные настроения создают серьезные проблемы для фармацевтических компаний, пытающихся привлекать и лечить пациентов.

Разработка новых революционных препаратов в 2024 году

Сейчас мы переживаем то, что газета The New York Times назвала "золотым веком медицины". В то время как некогда революционные платформы и методы, такие как моноклональные антитела (mAbs), стали привычным явлением, мы наблюдаем появление радикально новых методов, таких как мРНК, лекарственные конъюгаты антител (ADCs) и терапия на основе микробиомов.

Среди наиболее популярных тенденций, которые будут преобладать на фармацевтическом рынке в 2024 году, следует выделить 3 группы лекарственных препаратов, наиболее востребованные среди потребителей всех стран мира.

Препараты против ожирения

Новые препараты совершат революцию в лечении ожирения. Несмотря на многолетние усилия по лечению избыточного веса путем изменения образа жизни, хирургического вмешательства и других мер, бремя этого хронического заболевания для здоровья и экономики продолжает расти: по последним оценкам, около 800 миллионов человек в мире живут с этим хроническим заболеванием.

Препараты GLP-1 и GLP1/GIP, одобренные для лечения ожирения, показали отличные клинические результаты — потеря веса достигает 25% по сравнению с 7% у препаратов предыдущих классов, что кардинально изменяет картину лечения для пациентов и поставщиков услуг. Благодаря сочетанию лекарственных средств, технологий, коучинга и других методов наконец-то появился надежный путь к победе над ожирением.

Препараты против заболеваний центральной нервной системы

Значительные возможности для роста демонстрируют препараты, которые модифицируют заболевания центральной нервной системы (ЦНС). Болезнь Альцгеймера характеризуется высокой неудовлетворенностью потребностей и 99% частотой неудач клинических испытаний за последние два десятилетия.

Препараты, модифицирующие течение болезни, такие как леканемаб компании Eisai и донанемаб компании Eli Lilly, которые, по прогнозам, станут одними из самых востребованных к 2028 году, не только устраняют симптомы, но и замедляют прогрессирование болезни.

Инвестиции в терапию ЦНС будут продолжаться, выходя за пределы антиамилоидных препаратов, включая вакцины, терапию стволовыми клетками и лечение, направленное на агрегаты тау.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Инновации в лечении сердечно-сосудистых заболеваний выходят на новый уровень.

Несмотря на многочисленные эффективные методы лечения, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из наиболее распространенных причин смертности в мире. Это подчеркивает необходимость уделять больше внимания ранней диагностике и вмешательству, а также продолжать инновации, особенно в области специализированных методов лечения.

В 2024 году появятся или ускорятся 4 тенденции в области сердечно-сосудистых заболеваний: более широкое использование искусственного интеллекта для профилактики и первичной медицинской помощи; дальнейшее использование точной медицины для предоставления индивидуального лечения; определение новых молекулярных мишеней для лекарств, таких как уровень Лп(а) для сердечно-сосудистых заболеваний, для более раннего выявления заболевания; и повторное назначение лекарства, примером чего являются ранние испытания, которые показывают клинические преимущества GLP-1 не только при ожирении и диабете.

Фармацевтические компании также в текущем году продолжат переход на персонализированную клеточную и генную терапию.

Фармацевтическая отрасль в 2024 году столкнулась с серьезными вызовами. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособной, фармацевтический рынок должен адаптироваться к этим вызовам и использовать стратегии, основанные на инновациях в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.