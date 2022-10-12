Оргия на Щекавице: почему возникла такая идея



















После очередной порции заявлений из российских бункерных о применении ядерного оружия, в Украине был создан необычный флешмоб "Оргия на горе Щекавица". Обсуждается осуществление массовых сексуальных актов в случае ядерной войны. Подобные мероприятия планируются не только в Киеве, но еще в некоторых украинских городах. "Комментарии" выяснили, что такое гора Щекавица, почему сейчас возникла такая идея, какие скрытые смыслы, и какие механизмы человеческой психики ответственны за появление таких своеобразных флешмобов.

Флешмоб Оргия на горе Щекавица

Гора Щекавица

Щекавица – это мистическое место на киевском Подоле, она упоминается в легенде о создании Киева братьями Кием, Щеком, Хоривом и сестрой их Лыбидь. В древних литературных произведениях отмечается, что именно эту гору избрал брат Щек, что видно из ее названия. Также есть легенда, что на горе Щекавица похоронен полулегендарный князь Вещий Олег, тот самый, который в мифах убил местных киевских князей Аскольда и Дира и после этого установил в древнейшей Украине власть иностранцев — Рюриковичей. После этого на горе начали часто совершать погребения.

"Щекавицу в народе называют "Городом мертвых". – рассказывает киевский блогер-краевед Кожан. – Еще до советских времен почти всю вершину горы занимало большое кладбище. Также здесь были дохристианские захоронения, найденные исследователями. Из-за того, что здесь якобы был похоронен Олег Вещий у горы есть еще одно название – могила Олега. Окончательно Щекавица превратилась в кладбище после того, как в 1770 году в Киеве вспыхнула эпидемия чумы. Все местные кладбища были переполнены, а Днепр в полноводие, выходя из берегов, часто вымывал на поверхность человеческие кости. Потому в 1772 году основывают новое кладбище. Чтобы уберечься от возможности вымывания останков во время разливов Днепра, местом выбрали возвышенность – гору Щекавицу. От этого кладбища уже почти ничего не осталось. Но сегодня там есть другие кладбища – например, старообрядческое, которому более 200 лет. С ним граничит древнее татарское кладбище".

Итак, удивительно, что для флешмоба с сексуальной оргией выбрали именно Щекавицу, известную большим количеством захоронений.

Мистические смыслы и оргия на горе Щекавица

"Слово "оргия" переводится как тайный обряд для посвященных, поэтому в подлинном смысле этого понятия оргией не может быть мероприятие, на которое приглашают всех желающих, – говорит "Комментарии" специалист по ведической культуре и философии Андрей Смирнов. – При обсуждении "оргии на Щекавице" много увлеченных этой темой людей опирается на ведические корни Киева, также особенно популярны изображения эротических монументов из храма Каджурахо, посвященного Господу Шиве (кстати, именно в шиваизме один из главных символов – Шивалингам – это символ мужской силы, плодородия). Но, на самом деле, эротическая составляющая, тантрические практики в ведической культуре и шиваизме – инструмент духовного роста, пробуждения внутренней энергии, творчества, повышения осознанности. То есть те, кто действительно увлекается ведической культурой и мистикой, увидели бы в идее "оргии на Щекавице" много подозрительного, в том числе выбор места, известного кладбищами и могилами полумифологических древних деятелей".

"С точки зрения мистической составляющей в проекте "оргия на Щекавице" просматриваются другие смыслы, – продолжает Андрей Смирнов. – В ведической культуре многое основывается на системе семи чакр. Первая – муладхара – корни, в ней зарождается половая энергия, которая затем трансформируется в другие формы при прохождении через следующие чакры. Вторая чакра – свадхистана. Соответствует в том числе половым отношениям между мужчинами и женщинами. Третья чакра – манипура – отвечает за свободу человека. Вспомним, что наиболее известные бренды – Кока-кола, Айфон, Тесла – это в первую очередь общественный договор, договоренность большого количества людей, которые воспринимают эти бренды так, как их рекламируют. То есть, сила этих брендов в том, что они постоянно обращают на себя внимание людей. Где внимание, там и энергия человека. Поэтому, с точки зрения мистицизма и ведической философии, проект "оргия на Щекавице" – это чья-то попытка собрать энергию восприятия у большого количества людей, причем именно по первым трем чакрам. Возможно, это полезно тем, кто с помощью угроз ядерным оружием пытается решить какие-то собственные вопросы, на фоне того, что сегодня уже многие не интересуются официальной повесткой дня, мейнстримным толкованием действительности".

Итак, по смыслу, оргия подразумевает некую цель. Просто оргия ради оргии – это не оргия в подлинном смысле этого термина. Что касается маркетинговой составляющей, то известные украинские бренды, структуры, политические и общественные деятели уже подключились к флешмобу "Оргия на Щекавице", получившего большую огласку. Ловят хайп на теме, которой заинтересовалось большое количество людей.

Культура и информационное пространство через призму оргии на Щекавице

Тема угрозы ядерной войны и уничтожения жизни не нова в качестве стержня мировой повестки дня. Попытки ее осмыслить и как-то упорядочить вызваны тем, что разум человека всегда пытается избежать чего-то нового, непредсказуемого и стремится к ожидаемому и понятному будущему. Так называемая "зона комфорта". Это описывают и эзотерики, например, Карлос Кастанеда, и современные ученые – как американский нейрофизиолог Джо Диспенза.

В литературе эта тема впервые встречается у ведущих американских фантастов второй половины XX века. В частности, есть сюжеты, в которых рассказывается, что человечество прекратило жить в больших городах и перешло к жизни в сельской местности: мол, есть стратегический смысл в войне бить ядерными бомбами по большим городам и нет смысла бить по площадям, где 2 семьи проживает в одном доме. Рей Брэдбери в книге "451 по Фаренгейту" пишет, что люди, предчувствовавшие ядерную войну, скрылись в лесу и в своих мозгах сохранили главные культурные ценности человечества, чтобы последующие поколения росли, имея такое наследие.

Российский ядерный шантаж, после которого и зародился флешмоб "оргия на Щекавице", скорее всего, тоже имеет корни в литературе. В Советском Союзе, из условно закрытого информационного пространства, из которого происходят нынешние российские вожди, тема ядерной войны рассматривалась в книге Братьев Стругацких "Населенный остров" (фильм по этой книге был снят в украинском Крыму на Керченском полуострове). В этой книге сюжет построен на том, что после ядерной войны на землеобразной планете образовались три сверхдержавы, в которых царит жесткая автократическая тоталитарная диктатура. Это мир мечты путина.

Украинцы – не животные. Психология оргии на Щекавице

Одним из смыслов войны против Украины и украинцев является отношение РФ к нашим людям как к животным, скоту. Психологи говорят, что с точки зрения науки, флешмоб "Оргия на Щекавице" на уровне обычных людей доказывает, что, несмотря на войну и геноцид, люди остались людьми.

"Мы придерживаемся эволюционной теории, главная идея которой – выживание, – говорит "Комментарии" психолог, схема-терапевт, гештальт-терапевт Дарья Лапшина. – Существует три вида инстинкта самосохранения: инстинкт самосохранения личности, инстинкт самосохранения группы (иерархический – социальный инстинкт), инстинкт самосохранения рода (половой). В периоды сильного стресса психика регрессирует на "животный", инстинктивный уровень, где отсутствуют вопросы красоты, творчества, творения. Они отходят на второй план, поскольку требуют больших затрат энергии и не способствуют выживанию. Отдаться половому инстинкту и соединиться в момент опасности – это заложено у нас эволюцией, и объясняет потребность животного осуществить оргию".

По мнению психолога, такое явление является развитием ситуации, психологической схемы, в которой большая общественная масса стремится к осознанию себя не животными, а людьми.

"Следующий шаг – обращение к экзистенциальной психологии, встреча с собственным страхом, осознание бессилия, признание, что мы не можем повлиять на некоторые события, и в этом отчаянии обрести новые смыслы, – продолжает Дарья Лапшина. – Само нахождение новых смыслов делает нас людьми, животным эта функция не подвластна".

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