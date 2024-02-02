В каких странах Европы наибольшие соцвыплаты на детей и сколько получают украинские родители

С началом полномасштабной войны России против Украины тысячи украинских семей вынуждены были покинуть территорию нашего государства и искать убежища в европейских странах. Поэтому неудивительно, что для беженцев из Украины встал остро вопрос о социальной защите детей. Какие выплаты на детей получают жители больших европейских стран и на что может рассчитывать украинская семья, планируя рождение ребенка.



Социальные выплаты на детей в странах Европы. Фото из открытых источников

Германия

Немецкое государство выплачивает 250 евро в месяц на каждого рожденного ребенка. Выплата не зависит от дохода семьи, единственным условием является постоянное место жительства одного из родителей в Германии.

Кроме того, украинские беженцы, приравнивающиеся к гражданам Германии с точки зрения социальных выплат по безработице, ежемесячно имеют право получать на детей до 14-17 лет – 420 евро; детей в возрасте 6-13 лет – 348 евро; детей до 5 лет – 318 евро.

Польша

В Польше пособие по уходу за ребенком предоставляется на общую сумму до 12 000 злотых (2800 евро) на одного ребенка всем без исключения родителям, проживающим в стране. Ежемесячную сумму выплат также выбирают родители.

Также родителям предоставляется пособие на ребенка до 5 лет в размере 95 злотых (22 евро) в месяц, на ребенка в возрасте от 5 до 18 лет — 124 злотых (28 евро) в месяц, для ребенка в возрасте 18-24 лет пособие составляет 135 злотых (31 евро) в месяц.

Великобритания

В Великобритании существует фиксированная еженедельная выплата, которая предоставляется всем родителям на первенца и составляет 24 фунта стерлингов в неделю (28 евро) в 2024 году.

Они получают эту помощь до достижения ребенком 16 лет (или до 20 лет, если он продолжает обучение на дневной форме), а на всех последующих детей родители получают 15,90 фунтов стерлингов в неделю (19 евро).

Родители из Европейской экономической зоны могут получать эти выплаты, если их ребенок не проживает с ними, при соблюдении определенных условий.

Один из родителей должен уплатить национальное страхование (налог взимается непосредственно с заработной платы), а если он прибыл в Великобританию без трудоустройства после 1 июля 2014, то должен отработать 3 месяца до получения детской помощи.

Ирландия

Соседка Великобритании имеет схожую систему, не зависящую от уровня дохода — фиксированная ставка в размере 140 евро в месяц доступна для каждого ребенка до достижения им 16 или 18 лет, если он учится на дневной форме обучения или имеет инвалидность и не может удерживать себя самостоятельно.

Чтобы получить деньги, родители или опекуны должны соответствовать обычным условиям проживания, учитывающим такие факторы, как право на проживание и продолжительность пребывания в стране.

Дания

Финансовая помощь в Дании зависит от возраста ребенка, уменьшается с возрастом и прекращается, когда ребенку исполняется 17 лет. Выплаты варьируются от 4506 крон (605 евро) в квартал до 2808 крон в квартал (377 евро).

Размер пособия зависит от дохода получателей, и если родители зарабатывают более 765 800 крон в год (102 730 евро), размер пособия уменьшается.

В 2017 году Дания ужесточила правила для граждан ЕС, желающих получить помощь на ребенка, и теперь требует, чтобы родители проработали 6 лет для получения полной выплаты, тогда как раньше это было 2 года.

Франция

Во Франции родители получают ежемесячное пособие на ребенка, которое не зависит от уровня доходов, начиная со второго ребенка. Они получают 142,77 евро при рождении двоих детей, 299,20 евро при рождении троих и дополнительно 168,04 евро на каждого последующего ребенка.

Единовременные выплаты при рождении (953,03 евро) или усыновлении (1906,05 евро) ребенка предоставляются родителям, причем обе выплаты зависят от их материального положения.

Существуют дополнительные выплаты, некоторые из них требуют проверки семейного состояния, например, прибавка к семейному доходу (170,71-256,09 евро в месяц). В этом случае размер семейной помощи корректируется в соответствии с общим доходом домохозяйства или лица, ответственного за детей. Указанные суммы применяются к семьям, годовой доход которых меньше или равен 71 194 евро (для семьи с 2 детьми), 77 126 евро (для семьи с 3 детьми), 83 058 евро (для семьи с 4 детьми) + 5 932 евро на каждого дополнительного ребенка для семьи с более чем 4 детьми. Для семей, чей годовой доход превышает эти суммы, семейная помощь делится на 2 или 4 в зависимости от уровня дохода.

Другие выплаты на детей, например, пособие на содержание семьи (115,30-153,70 евро), не требуют проверки. Также возможны дополнительные формы финансирования.

Согласно информации CLEISS (Центр европейских и международных связей по вопросам социального обеспечения во Франции) для получения семейной помощи оба родителя и ребенок должны проживать в стране, а родители должны доказать, что они постоянно проживают во Франции.

Испания

Помощь оказывается единовременно при рождении ребенка и рассчитывается на основе минимальной месячной заработной платы за соответствующий год, которая в 2024 году составляет 1134 евро.

Размер пособия также зависит от количества детей в семье – для двоих детей выплата составляет 4-кратный размер минимальной заработной платы, для троих детей – 8-кратный, а для четырех и более детей – 12-кратный размер минимальной заработной платы.

Для получения этой выплаты родитель должен постоянно проживать в Испании и иметь постоянное место жительства в стране, поэтому иностранцы могут иметь право на ее получение.

Законодательство ЕС предусматривает, что выплаты на детей осуществляет страна, где проживает или работает гражданин ЕС, независимо от его гражданства.

Турция

В Турции родители получают единовременную выплату при рождении каждого ребенка – за первого ребенка они получают 300 турецких лир (9 евро), за второго – 400 (12 евро) и за каждый последующий – 600 (18 евро). Они также получают 122 лиры ежемесячно.

Чтобы иметь право на пособие на ребенка, один из родителей должен проработать не менее 4 месяцев.

Мать или родитель ребенка должны иметь турецкое гражданство, чтобы получать любую помощь на ребенка.

Россия

В стране-оккупанте родители получают выплату под названием "Материнский капитал" в размере около 453 000 рублей (4850 евро), которая может изменяться в зависимости от дохода, а также места жительства семьи.

Эта помощь является целевой и может быть потрачена на образование, няню, детскую комнату или улучшение жилищных условий.

Также доступны ежемесячные гранты, зависящие от уровня дохода семьи в зависимости от региона, где она проживает. В Москве выплаты составляют от 20 до 200 евро.

Иностранцы не имеют права на материнский капитал, но если у них есть государственная медицинская страховка, они могут получить определенные выплаты на основе дохода при рождении ребенка.

Украина

В связи с полномасштабной войной, помощь на детей в нашем государстве не индексируется, и как и в 2021 году, родители в Украине получают 41 280 гривен при рождении каждого ребенка, причем выплаты растянуты на 3 года и разделены на разные суммы в зависимости от года.

Существуют и другие выплаты, зависящие от обстоятельств, например, для матерей-одиночек с низким уровнем дохода.

Родители могут получать выплаты, если они когда-либо были зарегистрированы в качестве работников или работодателей.

Сейчас большинство европейских стран продолжают выплачивать пособие на детей гражданам Украины, которые находятся на их территории в статусе беженцев или имеют временное разрешение на работу и проживание.