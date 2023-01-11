Украина в заложниках олигархов. Медиа и журналистика в Украине

Медиа – главный ресурс украинских олигархов, политических сил, иностранных магнатов, корпораций и институтов. Именно благодаря СМИ они руководят общественным мнением, контролируют поведение потребителей, поддерживают выгодные им экономические модели, защищают активы от возможных угроз. Также медиа и новейшие информационные технологии помогли Зе! Команде получить власть. Однако мировые тренды и внутренние украинские противоречия ставят под сомнение будущие перспективы власти и олигархов, связанные с сохранением и "процветанием" информационной диктатуры.



Независимые СМИ и журналисты в Украине: миф или реальность

Отсутствие украинского самостоятельного дискурса в СМИ

В наследство от СССР Украина получила грамотное население, как правило, люди имели привычку читать и смотреть каждый вечер актуальные новости. СССР был так называемым государством-гегемоном, советские СМИ в первую очередь занимались пропагандой, дрессурой и воспитанием "типичного строителя коммунизма". То есть контролировали сознание аудитории, пытались максимально эффективно управлять поведением с помощью медийных технологий. Центр этой масштабной компании находился в Москве. С технической точки зрения Союзом руководило не ЦК КПСС, а Отдел статистики Центрального телевидения, поскольку на основании этих цифр формировалось видение ситуации в СССР.

Также в СССР людей приучили добровольно платить за то, что им промывают мозг: большинство граждан выписывало сразу несколько периодических изданий, своевременно вносили абонентскую плату за радио и ТВ. Это не имело отношения к реальной экономической деятельности, поскольку все СМИ были государственными, их финансирование и дотации осуществлялись из расчетов Госплана. С другой стороны, это повлияло на то, что до 1991 г. в украинской журналистике не было практических навыков заработка денег. Почетное место занимала система патернализма – зависимости от определенной большой силы (государства, крупного предприятия), с легкостью решавшей главные материальные вопросы в обмен на лояльность.

По инерции, в 1990-е, во времена становления "дикого капитализма", неадаптированные к такой "рыночной экономике" редакторы изданий часто обращались к директорам предприятий, местным чиновникам со значительным авторитетом с предложением (скорее потребностью) оформить подписку на несколько тысяч экземпляров (прямо просить деньги бывшие коммунистические медиа-функционеры научились чуть позже).

В 1990-е царила доцифровая эпоха: почти без интернета с большим влиянием бумажных газет и журналов. Цензуры как таковой не было. В СМИ параллельно сосуществовали многие разные точки зрения, часто противоположные.

Подобная ситуация некоторое время была полезна и властям, и финансово-промышленным группам. В период, пока свобода слова оставалась диковинкой для большинства населения, шумное обсуждение в медиа ранее запрещенных тем отвлекало общественное внимание от приватизации и инсталляции в Украине модели феодально-компрадорской экономики.

Но журналисты и издатели, сумевшие в те времена заработать и развить новые СМИ, в большинстве случаев использовали перспективный потенциал не для того, чтобы стать самостоятельными игроками, а для накопления капитала путем продажи за большие суммы лояльности своих медиа финансово-промышленным группам. Этот этап и стал временем вымирания практически всей украинской журналистики. В принципе, поскольку в сценариях проектного управления миром не предполагалось существование мощной самостоятельной Украины, понятно, что сама система не способствовала появлению сильных независимых СМИ, способных вести исключительно проукраинский дискурс.

"За 30 лет в Украине изменилось много вывесок: "евроатлантической интеграции", "многовекторности", "балтийской интеграции" и т.д. Суть оставалась неизменной: власть имущая была обеспокоена сохранением власти и приумножением собственного капитала в то время, когда рядовые украинцы выживали, – комментирует политолог Андрей Золотарев. — В таких условиях вопрос действительно самостоятельных украинских интересов отходил на второй план или вообще не поднимался на всеобщее обозрение. В основном то, что подавалось обществу как проукраинская позиция, на самом деле отвечало интересам внешних игроков. Подобное наблюдаем и сейчас".

В этих условиях, по инерции, много лет информационное пространство Украины было таким, будто бы времена СССР до сих пор не отступили. На рынке доминировали "Комсомольская правда", "Труд", "ОРТ", передачи и проекты столичных студий и издательств. Журналисты интересовались сотрудничеством с крупными российскими медиахолдингами, питая надежды получать высокую заработную плату. На значительную часть украинских СМИ повлияли российские бизнес и спецслужбы. По состоянию на 2002 год весомый процент пакетов акций "Интера", "Нового канала" и "СТБ" находились под контролем российских олигархов Бориса Березовского, Михаила Фридмана и Вагита Алекперова соответственно.

Известные российские журналисты часто переезжали в Украину, поскольку их встречали здесь как настоящих профессионалов своего дела; они становились главными звездами ведущих СМИ.

Даже музыку в Украине и РФ фактически до 2014 слушали одинаковую. Фестиваль "Песня года" считался главным событием. Большинство коммерчески успешных украинских артистов переезжали в Москву в надежде раскрыть свой творческий потенциал.

Вследствие этого, уровень критического мышления среди населения из-за сомнительных совместных действий власти, олигархов и внешних игроков существенно снизился. Понимание адекватного медийного информационного рынка, когда потребитель собственным вниманием и деньгами выбирает и поддерживает качественный новостной, аналитический продукт, способствующий развитию, был полностью обезображен.

Знаковым событием стало убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. В результате мощной рекламной кампании, которую спонсировали иностранные институции, он превратился в икону украинской независимой журналистики. Убийство Гонгадзе, с которым на основании "пленок Мельниченко" стали связывать Кучму и топ-функционеров его команды, стало переломным моментом. Акция "Украина без Кучмы" выглядела как обучение перед Оранжевой революцией 2004 года. С того момента из крупных СМИ страны совсем исчез самостоятельный украинский дискурс.

В информационном пространстве осталось два типа медиа – прозападные или пророссийские. С 2000-х путем подогрева фальшивых конфликтов между Востоком и Западом Украины, украинские и иностранные олигархи совместно с транснациональными корпорациями эффективно решали собственные вопросы в Украине.

Кукловоды и тренды украинской журналистики

В Украине сформировалось несколько основных медиагрупп.

Воспитанное на лояльности к "центральному телевидению" население долгое время смотрело преимущественно пророссийский телеканал "Интер". Он позиционировался как наследник первой кнопки ТВ СССР. Этот канал и получал самые большие доходы от рекламы.

С 2005 года контроль над "Интером" установил Валерий Хорошковский, которого связывают с российскими спецслужбами и олигархами. Превращение Хорошковского в медиамагната сопровождалось загадочными убийствами. В 2002 году в лесу нашли тело журналиста Михаила Коломийца, совладельца агентства "Українські новини". Коллеги наиболее вероятной признали версию о том, что Коломийца довел до самоубийства его партнер по агентству Хорошковский. В 2005 году, одновременно с появлением у Хорошковского желания купить на тот момент главный телеканал страны "Интер", загадочно скончался его владелец, народный депутат Игорь Плужник. После этого внезапно обладателем "Интера" стал Хорошковский, вроде как воспользовавшись поддельными документами.

Была версия, что Хорошковский был номиналом, а настоящим обладателем Интера были российский олигарх Александр Абрамов и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. И что якобы существовали закулисные договоренности, что "Интер" использовался в интересах российских криминала и спецслужб.

Главные бенефициары другой медиа-группы "1+1" и его сателлитов Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются топ-прихожанами главы "Хабада" раввина Шмуеля Каминецкого. Также считается, что частично они обязаны ему успешным развитием бизнеса. Бенефициара "ICTV " Виктора Пинчука называют товарищем Джорджа Сороса.

Наиболее состоятельный украинец Ринат Ахметов позже других создал общеукраинскую медиагруппу. Сначала он массово скупил газеты и телеканалы Донбасса. Затем, с помощью российских и западных технологов, вывел на новый уровень телеканал "Украина" и сделал газету "Сегодня" ведущим ежедневным печатным изданием. Вероятно, важность наличия собственных медиа Ахметов понял после того, как в 2004 году, в рамках информационной поддержки Оранжевой революции, появилось много интересных материалов о "донецкой мафии" и "криминальной оккупации Донбасса".

Ранее Ахметова обзавелся собственным медиа один из соучредителей "Партии регионов" Петр Порошенко. На распространение его условно патриотической и антироссийской демагогии выделялся достаточно большой ресурс. Одновременно существовали секретные договоренности, что в крупных СМИ отсутствует дискурс о том, что Порошенко мог способствовать экспансии российского автопрома на украинский рынок и мог иметь отношение к контрабанде через одесские порты в интересах российских боевиков Приднестровья.

Кроме олигархов, финансировавших работу ведущих СМИ, в Украине были и бизнесмены, которые превратились в влиятельных магнатов благодаря СМИ. Самый известный – это Борис Ложкин, чья карьера началась после знакомства с харьковскими политиками и бизнесменами Кернесом, Добкиным и Фельдманом, а также днепровским олигархом Тигипко. Ложкин создал "Украинский медиа холдинг" (УМХ), руководивший рядом популярных СМИ, в том числе и франшизами российских популярных изданий. Причем, учитывая значение СМИ для русской диктатуры, принцип франшиз был условен. Генеральный директор любимого холдинга путина "Комсомольская правда" Сунгорин (занимает почетное место в первом ряду на концерте Кобзона), не скрывая, говорил: "это мы издаем КП в Украине".

Итак, УМХ с 1990-х по середину 2010-х прямо или косвенно работало на продвижение идеологии "русского мира". УМХ Ложкина во времена Януковича по достаточно сомнительным схемам был продан молодому олигарху Курченко. Затем, спустя некоторое время, при Порошенко Курченко лишили контроля над УМХ. С 2020 года издание холдинга фактически было отдано в управление топ-менеджерам Игоря Коломойского; они нейтральны и лояльны власти.

Еще один тренд – это внедрение в Украине так называемых ведущих стандартов западной журналистики, щедро спонсируемых иностранными ресурсами. На самом деле это не было инсталляцией какой-то честной, справедливой и полезной журналистики, наоборот – вырисовывалась картина типовой корреспонденции в интересах транснациональных корпораций (ТНК) со стандартизацией украинского информационного пространства под проект перехода к шестому технологическому укладу.

В принципе, несовместимое сочетание с ориентированной на ТНК западной модели и советского образца тотальной пропаганды привело к деградации журналистики и социума в целом. Совпало это с массовым переходом СМИ в электронный формат и фактически окончанием эры бумажных газет и журналов. С одной стороны, интернет и информационные технологии дали множество новых возможностей для СМИ и развития отрасли, облегчили доступ к информации для зрителей, читателей и слушателей. С другой стороны, ранее журналистика была живой, от корреспондента больше требовалось и многое зависело.

В новом мире электронных медиа журналист из творческой единицы превратился в рабочего конвейера по производству типовых новостей. Все было подчинено цели создания типового общества с предусмотренным потреблением нормированной продукции.

Руины старых медиа

До начала войны, в Украине самыми влиятельными медийными магнатами были Игорь Коломойский (1 1 и сателлиты), Виктор Пинчук ( ICTV и сателлиты, пул ведущих радиостанций), Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин (Интер), Ринат Ахметов (ТРК Украина и Сегодня мультимедиа), Константин Жеваго (Эспрессо ТВ) Евгений Мураев(НАШ), Томаш Фиала (Украинская правда), Петр Порошенко (5 канал, Прямой), Андрей Садовый (24 канал и сателлиты, пул радиостанций), киевский бизнесмен Дмитрий Бондаренко (Лига), Дмитрий Гордон (Гордон), Михаил Бродский (Обозреватель). Также эксперты видели влияние на информационное пространство со стороны семьи экс-министра доходов времен Януковича Клименко (Известия) и бывшего медиа-менеджера Рината Ахметова Игоря Гужвы (Страна.юа). Властвует также точка зрения, что за Гужвой и проектом "Страна.юа" стоит экс-глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин. Также имел некоторую аудиторию связанный с ФСБ РФ беглый блоггер Анатолий Шарий. Перед началом войны по инициативе властей был закрыт телеканал Мураева "НАШ".

Для украинских СМИ новое российское нашествие стало огромным вызовом.

"В условиях полномасштабного российского военного вторжения все модели независимого существования украинских медиа разрушены, рынок рекламы обрушился, – комментирует первый секретарь Национального Союза журналистов Украины Лина Кущ. – На основании проведенного исследования и изучения ситуации в 400х редакциях, с уверенностью можно сделать вывод, что 90 % из них потеряли рекламодателей. Многие медиа сейчас перед выбором: "заморозить" деятельность или вообще прекратить. По актуальным данным, уже 30% украинских медиа приостановили работу, однако ищут разные варианты ее восстановления".

Как ни парадоксально, но российское вторжение помогло действующей власти стать гигантским медийным олигархом, олицетворением властной команды из книг Оруэлла. После запуска телемарафона "единые новости" старые финансово-промышленные группы почти лишились влияния на информационное пространство. Летом 2022 года о закрытии собственной медиаимперии объявил Ринат Ахметов, объяснив это "законом об олигархах". Но впоследствии бывшие его работники, говорят что при поддержке ОП, создали лояльное властям СМИ "Мы — Украина", которое подозрительно быстро попало в "единый марафон". Это выглядит как попытка самого богатого украинского бизнесмена встроиться в новую медиа-реальность Зе!команды, признавая новый статус "младшего партнера". Также это свидетельство того, что Ахметов и его интеллектуальный блок не в состоянии предложить украинцам альтернативную повестку дня, чтобы договариваться с "зелеными" с позиции "сильной руки".

"В Украине — якобы демократия, но в медиасфере главный олигарх сейчас — государство, – комментирует медиаэксперт Сергей Дойко. – Есть общественное вещание, вместе с ним сосуществует муниципальное телевидение, где ориентация на государственную политику, на Офис президента. Кроме этого, есть КиевТВ, ему дают деньги депутаты Киеврады. Журналисты же не будут критиковать своих спонсоров. В частных СМИ корреспонденты пытаются в работе не нанести вред владельцу".

По мнению эксперта, более свободно позволяют выражать собственное мнение соцсети, однако, следует помнить, что это только другой тип цензуры. Правды там нет. Или ты принимаешь правила игры и работаешь в Facebook и Twitter, или, если ты за правду и желаешь остаться собой, социальные сети не для тебя.

"И цифровые олигархи мирового масштаба, и ТНК, и местные магнаты – все они вместе вносят вклад в разрушение свободы слова и прав человека, – говорит Сергей Дойко. – Если деятельность какого-нибудь СМИ угрожает бизнесу ТНК, они просто ликвидируют эту "проблему" полностью". Примером является убийство Шеремета.

Трансформация СМИ и новые медиа

Благодаря установлению медийной монополии, в результате введения военного положения, Зеленский и его ближайшие соратники получили наибольший рейтинг за все время пребывания у власти. В руках Зе! Команды оказалась вся империя СМИ. Власть может попытаться перейти от олигархической модели управления государством, где была хоть какая-то конкуренция, к авторитаризму. А внедрение нового закона о медиа является первым шагом на этом пути. Нацсовет по телевидению и радиовещанию сможет блокировать любое СМИ даже без решения суда. Это представляется в обертке борьбы с российской пропагандой. Но все хорошо помнят, что во времена Порошенко любого неудобного власти журналиста или блоггера с помощью админресурса легко объявляли "агентом Кремля". Сейчас все выглядит так, что нынешняя власть собирается пользоваться той же практикой в своих политических и экономических целях. Несмотря на то, что 95% национальных СМИ против того, чтобы их регулятором был Нацсовет.

"В Украине вводится цензура под соусом борьбы с российской пропагандой, – говорит председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская. – На самом деле власти нужно решить вопрос с выборами. В частности, им нужно ограничить критику в СМИ. Властям нужно, чтобы в медиа была только "теплая ванна". Лучше всего - только информация из их официальных источников без обсуждения и выражения альтернативных мнений. Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2023 года. Поэтому власть будет делать все, чтобы построить для себя удобную информационную площадку".

Сомнительный новый закон о медиа уже успели обкатать на радио, где остался только развлекательный контент и согласованная с властями официальная повестка дня. Ситуация по радио демонстрирует договоренности Зе!команды с некоторыми мировыми элитами – сейчас есть группа радиостанций "Тавр медиа", близкая к лояльному к власти и Джорджу Соросу бизнесмену Виктору Пинчуку, "НВ" партнера Сороса Томаша Фиалы, государственное радиовещание и лояльное власти и Соросу Общественное радио. При этом на Крым и Донбасс говорит радио "Крым.Реалии" и "Донбасс.Реалии", которые продвигают сомнительные с точки зрения национальных интересов Украины нарративы. А государство в этом направлении вообще не занимается информационной деоккупацией, однако пиарит исключительно первых лиц ОП.

Еще более показательно то, что на деньги налогоплательщиков канал ВР "Рада" вместо трансляции сюжетов о работе законодательного органа занимается в основном пиаром власти. А на официальные запросы журналистов кто управляет каналом и на что тратятся средства налогоплательщиков "Рада" отказывается отвечать.

Но для внедрения полноценной медийной диктатуры нужна монолитность у коллективного "Большого брата". В Зе!команде наоборот уже сейчас сливают друг на друга компромат, борются друг с другом за контроль над будущими финансовыми потоками на восстановление Украины.

К сожалению, в общеукраинском дискурсе пока не появилось идей, как восстановить для журналистов и издателей СМИ возможности самостоятельно находить деньги для оплаты труда и развития. Западные партнеры, и власть дают деньги или какие-то преференции СМИ только в обмен на что-то. Но старая система разрушена, поэтому и властям, и бизнесу, и СМИ нужно искать новые идеи и модели. Очень вероятно, что именно из-за изменений в медиапространстве Украина сможет освободиться от олигархической диктатуры и влияния внешних игроков с обеих сторон.

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