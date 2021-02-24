Почему в Украине необходимо ужесточить ответственность за торговлю людьми

"11 февраля в аэропорту "Киев" задержали участника банды, который занимался вербовкой украинских моряков в Турцию для нелегальной перевозки мигрантов в ЕС"

"19 февраля на Кировоградщине полиция задержала трех сообщников, которые заманивали жителей других областей в "реабилитационный центр", где их принуждали к тяжелому неоплачиваемому труду"

"21 февраля в аэропорту Одессы задержали женщину, которая продавала украинок за границу для сексуальной эксплуатации"

Фото из открытых источников

И это только самые громкие задержания за последний месяц. Многие остаются без внимания СМИ. Всего за 30 лет независимости в Украине от преступлений, связанных с торговлей людьми, пострадали более 230 тыс. человек. Но большинство осужденных выходит под залог или отделывается условным сроком. Об этом говорит официальная статистика департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины.

За 2020 год выявлено 212 уголовных преступлений по статье 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми". Всего установлено 92 лица, которым вручено подозрение. Из них лишь относительно 24-х избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Наиболее "ходовой товар" - молодые девушки, дети и рабы

Занимаются торговлей людьми преимущественно преступные группировки с высоким уровнем организации, значительными финансовыми ресурсами и разветвленными международными связями.

Только за прошлый год полиция разоблачила 9 таких группировок в Днепропетровской, Винницкой, Киевской и Львовской областях.

Наиболее распространенным преступлением в этой сфере является сексуальная эксплуатация, от которой в основном страдают украинские девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Только за прошлый год департамент миграционной полиции установил 88 фактов продажи украинок в сексуальное рабство за границу — в Турцию, РФ, Израиль, Германию, Словакию, Италию, Китай, на Кипр и Мальту.

В частности, полиция задержала в Киеве подпольную организацию, которая в течение длительного времени "поставляла" женщин в Стамбул под видом официального трудоустройства в гостиницах, ресторанах и модельных агентствах. После прибытия в Турцию их продавали местным сутенерам за 500-800 долларов США.

На втором месте по количеству случаев — трудовая эксплуатация. За 2020 год полиция разоблачила несколько группировок, которые работали в Украине под видом агрофирм и реабилитационных центров для инвалидов, пенсионеров, а также алко- и наркозависимых.

Людей принуждали выполнять тяжелую работу в лучшем случае за еду. Кроме этого, украинцев регулярно втягивают в разного рода незаконную деятельность. Например, делают курьерами наркотрафика или заставляют перевозить нелегальных мигрантов. От рабства у таких "работодателей" в 2020 году правоохранители освободили 172 человека.

Но самыми незащищенными являются дети-сироты и младенцы, которых пытаются продать их родители. В августе прошлого года во время передачи 400 тыс. грн за новорожденного была задержана жительница Мариуполя. В ноябре жительница Запорожья пыталась сдать "в аренду" 12-летнего сына за 600 грн для занятия попрошайничеством. А в Кривом Роге задержали женщину, которая продала новорожденную дочь "профессиональным попрошайкам" из Киева.

Юридические лазейки: "аренда" и передача людей "в подарок"

Согласно статье № 149 Криминального кодекса, ответственность за торговлю людьми в Украине — от 3 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от тяжести преступления и роли осужденного.

Однако несовершенство законодательства позволяет преступникам избегать наказания. Они оформляют свою деятельность как посреднические компании, которые занимаются "арендой людей", "передачей в подарок" и другими подобными "услугами".

По мнению экспертов, чтобы исправить ситуацию, необходимо внести соответствующие изменения в Криминальный кодекс Украины.

Так, 22 февраля народные депутаты из группы "Партия "За майбутнє" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5134, который предусматривает ответственность за торговлю людьми независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и т.п. Кроме того, предлагается увеличить минимальный срок лишения свободы с трех до шести лет.

"Торговля людьми — это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционирует большое количество преступных группировок, которые вовлекают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют, — рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат Дмитрий Лубинец. - После того, как полиция ловит преступников с поличным, оказывается, что это посреднические компании. То есть они находят юридические основания, чтобы уйти от ответственности. А наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки".

По его словам, в результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы через какое-то время вернуться и начать свой бизнес вновь.

"Поэтому мы вместе с коллегами из группы "Партия "За майбутнє" и экспертами департамента миграционной полиции НПУ разработали законопроект, задача которого сделать невозможным такие юридические махинации и ужесточить наказание за торговлю людьми", - отметил Лубинец.

По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, за первое полугодие 2020-го уровень бедности среди украинцев составлял 51%. И он продолжает расти, ведь многие граждане лишились дохода из-за карантинных ограничений. Соответственно увеличится количество граждан, которые станут "легкой добычей" для различных преступных группировок. Чтобы защитить их от преступлений, связанных с торговлей людьми, необходимо ужесточить наказание и ликвидировать юридические "лазейки", позволяющие избежать ответственности.

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