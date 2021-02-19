Многодетные отцы в Украине: почему общество игнорирует гендерное неравенство

Современное общество во многих странах мира переживает кризис старения населения, что связано с уменьшением количества рожденных детей в каждом следующем поколении по сравнению с предыдущим. В результате постоянно увеличивается доля пенсионеров в составе населения, вызывая социальную нагрузку на работающих, дефициты государственных пенсионных фондов в существующих солидарных пенсионных системах (когда все работающие ответственны за всех пенсионеров), покрытие нехватки ресурсов за счёт государственных бюджетов, что в свою очередь означает повышения налогов на предприятия, предпринимателей и простых граждан.



Отец с дочерьми. Фото из открытых источников

Правительства пытаются стимулировать рождаемость в своих странах путем предоставления разнообразных социальных и финансовых льгот многодетным родителям, тем не менее большинство граждан остаются безразличными к данным инициативам по разным причинам, включая желание наслаждаться благами цивилизации, не обременяя себя дополнительной ответственностью и рисками, традиционное отсутствие или разрушение традиций многодетности, стремление реализоваться в карьере, бизнесе и так далее.

На этом фоне единственным резервом для повышения рождаемости остается в принципе незначительная группа населения, которая с энтузиазмом и серьёзностью относится к одному из постулатов авраамистических религий (ислам, иудаизм, христианство), а именно "плодиться и размножаться, сделав это смыслом своей жизни.

Дополнительные льготы многодетным родителям актуализируют многочисленные вопросы и дискуссии в обществе, например, эффективность и адресность помощи (не всегда финансы доходят непосредственно детям, используются родителями для решения собственных задач и удовлетворения желаний); целесообразность преимуществ детей с многодетных семей при поступлении в высшие учебные заведения и уменьшение стоимости или полностью бесплатность посещения кружков, питания, проезда в общественном транспорте; влияние многодетности на уровень здоровья, образования и так называемой успешности детей; справедливость решения биологических задач одной части общества за счёт налоговых отчислений, в том числе бездетных и родителей с меньшим количеством потомков. Как всегда, однозначных и удовлетворяющих все стороны ответов не существует.

Защита интересов многодетных родителей в Украине

В Украине прямая или опосредованная защита интересов многодетных родителей (как матерей, так и отцов) предусмотрена в достаточном количестве нормативно-правовых актов:

ст. 46 Конституции Украины закрепляет право граждан на социальную защиту;

ст. 2 Закона Украины "Об охране детства", базирующаяся на Конституции Украины и Конвенции ООН о правах ребёнка;

ч. 3 ст. 13 Закона Украины "Об охране детства" предусматривает предоставления коммунальных льгот многодетным семьям, а также другие льготы, предусмотренные этим Законом: бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, ежегодное медицинское обследование, компенсация затрат на зубное протезирование; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси);

ст. 24 Закона Украины "Об оздоровлении и отдых детей" определяет порядок бесплатного получения оздоровления и отдыха (за счёт государственного и местных бюджетов);

п. 8 ст. 1 и ст. 5 Закона Украины "О пенсии за особый услуги перед Украиной" определяется размер надбавки к пенсиям для многодетных родителей;

ст. 19 Закона Украины "Об отпусках" и ст. 182 Кодекса законов о труде Украины содержат нормы касательно ежегодного дополнительного отпуска для работающих женщин, у которых двое и больше детей до 15 лет;

ч. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины определено право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода от одного работодателя в виде заработной платы на сумму налоговой социальной льготы, размер которой определяется в зависимости от количества детей;

ст. 11 Закона Украины "О жилищном фонде социального предназначения" предусмотрено право семей, в которых есть пятеро и больше детей без очереди получить квартиры или усадебные (одноквартирные) жилые дома;

ст. 46 Жилищного кодекса Украины закрепляет право многодетной семьи на получение жилого помещения вне очереди;

п. 2 Постановления Кабинета Министров Украины № 521 от 3 сентября 2003 г. "О дополнительных мероприятиях, направленных на социальную защиту многодетных семей", период по досмотру трёх и больше детей до 16 лет зачисляется неработающим матерям (отцам, опекунам) в беспрерывный стаж работы при вычислении помощи по временной нетрудоспособности;

ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О внешкольном образовании" установлено бесплатное получения внешкольного образования для детей из многодетных семей;

Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2003 г. № 913 "Об утверждении Порядка предоставления целевых льготных государственных кредитов для получения высшего образования" предусмотрено получения льготного государственного кредитования для получения детьми из многодетных семей высшего образования при одинаковых результатах вступительных экзаменов;

Согласно данным Министерства социальной политики Украины по состоянию на 1 января 2018 года в Украине проживало более 333 тыс. многодетных семей – на 2 процента больше, чем по состоянию на 1 января 2017 г.), в которых воспитывалось больше 1,15 млн. детей (на 3,5% больше, чем по состоянию на 1 января 2017 г.).

Органами государственной власти, которые занимаются проблемами многодетных родителей, являются Кабинет Министров Украины, Министерство социальной политики Украины и органы местного самоуправления.

Гендерные стереотипы о многодетных отцах в украинском обществе

Несмотря на поддерживаемую украинской властью точку зрения о необходимости защиты интересов многодетных родителей, практика указывает на существенное гендерное неравенство в этом вопросе с явной дискриминацией мужчин. В украинском обществе распространена точка зрения о доминирующей роли женщин в воспитании детей и значительной нагрузке на матерей с одновременным приуменьшением значения отцов и их статуса, что соответственным образом отразилось в действующем нормативно-правовом регулировании.

Многодетные мужчины, которые принимают участие в воспитании своих потомков, лишены многих видов льгот, которыми пользуются женщины. Кроме этого в нормативно-правовом регулировании полностью игнорируется проблематика современного периода, когда отцы довольно часто не проживают вместе с детьми из-за развода или по другим причинам.

Несмотря на формальное равенство родителей и необходимость учитывать интересы ребёнка при разводе, суды и органы опеки, становятся, как правило, на сторону матерей. Руководитель организации "Отец имеет право" Александр Швец утверждает, что существует так называемый "режим женской солидарности" при принятии решений, так как большинство работающих в социальных службах Украины тоже женщины. Мнение эксперта подтверждается статистикой, собранной журналистом Дмитрием Браславским, согласно которой большинство детей по решению социальных служб в 2020 году были определены для проживания с матерями, например: Луганская область – 80,8%, Житомирская область – 76,8%, Хмельницкая область – 75,0%, Киевская область – 74,9%, Тернопольская область – 72,5%, Волынская область – 72,4%, Винницкая область – 70,4%, Херсонская область – 68,0%, Закарпатская область – 66,0%, Днепропетровская область – 64,7%, Николаевская область – 63,6%, Полтавская область – 63,6%, Львовская область – 58,4%, Ровенская область – 54,3%, Черкасская область – 53,3%.

Ещё одной проблемой является отцовство при отсутствии официального брака, но при этом семейство может проживать вместе и за всеми признаки соответствовать понятию "семья". В случае женщин сам факт материнства и совместного проживания с детьми подтверждает её вклад в воспитательный процесс, по крайней мере с точки зрения общества. Существенное гендерное отличие в данной вопросе заключается в том, что для мужчин биологическое отцовство не является достаточным фактором, дополнительными доказательствами участия в судьбе ребёнка должны быть, кроме всего прочего, добросовестная оплата алиментов (в случае развода или отсутствия официального брака), а также активное участие в воспитание, которое проявляется как предусмотренный договоренностями с матерью ребёнка совместно проведенное время, дополнительные временные и материальные затраты (кроме обязательных алиментов), направленные на обеспечение максимально возможного в конкретных условиях и обстоятельствах благополучия ребёнка.

Необходимо отметить, что существенных отличий между потребностями многодетных мужчин и женщин в поддержке со стороны государства и общества не существует. Мужчинам, как и женщинам, важно получить признание особенных заслуг перед Украиной, а также дополнительных льгот, например в виде пенсионного обеспечения.

Гендерными стереотипами в этом контексте является точка зрения о том, что роль многодетных отцов ограничивается непосредственно процессом оплодотворения, а дальше полностью с дискурса пропадает проблема материального обеспечения, а также двойная нагрузка касательно домашней оплачиваемой работы, объём которой экспоненциально возрастает с увеличением количества детей в семье.

Другой широко распространённый в украинском обществе стереотип касается отрицания необходимости специального статуса для многодетных мужчин, добросовестно выполняющих свои отцовские обязанности. Моральное поощрение для мужчин, с точки зрения обывателей, не имеет значения, если сравнивать с ощущениями женщин. Подобный стереотип унижает достоинство многодетных отцов, которые также нуждаются в общественном признании своей важной социальной роли.

Пути преодоления гендерного неравенства

Существующие гендерные стереотипы отобразились в гендерном неравенстве, зафиксированном в нормативно-правовых актах Украины. Например, в п. 8 ст. 1 Закона Украины "О пенсиях за особенные заслуги перед Украиной" указано, что такие пенсии устанавливаются "матерям, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста выполнялось отцом, право на пенсию за особенные заслуги предоставляется отцу. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке". Таким образом, отцы игнорируются и только в случае смерти матери имеют право на получение надбавки от 35 до 40 процентов от размера прожиточного уровня, определенного для лиц, утративших трудоспособность (ст. 5 Закона Украины "О пенсиях за особенные заслуги перед Украиной. Логичным является внесение изменений в данный закон, которыми должно быть предусмотрено предоставление данной надбавки отцам независимо от матерей.

В п. 3 ч. 1 ст. 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" закреплено право на получение досрочной пенсии по возрасту женщинами, "которые родили пять и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до указанного возраста, – после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не меньше 15 лет. При этом к лицам с инвалидностью с детства принадлежат дети с инвалидностью до 16 лет. По выбору матери или в случае её отсутствия, если воспитание пятерых и больше детей или детей с инвалидностью выполнялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не меньше 20 лет".

В данном случае наблюдается дискриминация мужчин сразу по нескольким направлениям. Во-первых, закрепляется восприятие их как второсортных лиц, так как их статус зависит от решения матери, то есть обозначается зависимость мужчин от женщин. Во-вторых, выход мужчин на досрочную пенсию фиксируется на уровне 55 лет, в то время как у женщин – 50 лет. В-третьих, отличаются требования касательного трудового стажа: для мужчин – не меньше 20 лет, а для женщин – 15 лет. Указанная мульти-дискриминация обусловливает моральный вред и финансовые потери мужчин. В связи с тем, что средний пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, они теряют 10 лет (120 месяцев) дополнительного выхода на пенсию соответственно не дополучают пенсию за этот период.

В ст. 10 Закона Украины "О государственных наградах Украины" определено наличие почётного звания "Мать-героиня", а Положением о почётных званиях Украины, утверждённом Указом Президента Украины от 29 июня 2001 г. № 476/2001, урегулировано процесс присвоения данного звания. В данных нормативно-правовых актах полностью проигнорированы роль отцов, что влечёт за собой моральный вред мужчинам, значение которых приуменьшается по сравнению с женщинами. В связи с этим многодетные отцы несут дополнительные материальные потери, так как Указом Президента Украины от 25 декабря 2007 года № 1254/2007 "Об единовременном вознаграждении женщинам, которым присвоено почётное звание Украины "Мать-героиня". Размер вознаграждения составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Устранение гендерной дискриминации в данных нормативно-правовых актах возможно при внедрении почётного звания "Отец-герой" по аналогии с женщинами-героинями, отец, который воспитал до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая существенный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирование высоких духовных и моральных качеств.

Надежду на полное искоренение гендерной дискриминации многодетных отцов в Украине внушают позитивные изменения в законодательстве в отношении отпусков, тем не менее украинскому обществу необходимо пройти ещё достаточно долгий путь для обеспечения не только формальной (на уровне законодательства), но и реальной защиты их прав и интересов наравне с многодетными матерями.

Напомним, "Комментарии" писали о влиянии отца на жизнь ребенка.

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