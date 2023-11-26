Искоренить насилие над женщинами: в Международный день борьбы с этим злом

Главное – не молчать о насилии. Фото из открытых источников.

Дату 25 ноября ООН выбрала 30 лет назад как Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин – в память о политических активистках из Доминиканы. Сестры Мирабель были зверски убиты в 1960 году за сопротивление режиму диктатора. Сегодня во всем мире поднимают эту страшную проблему – главным образом из-за насилия домашнего.

По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире хоть раз подвергалась физическому или сексуальному насилию. Отечественные эксперты считают, что, по меньшей мере, нескольких миллионах украинок, уже стали жертвами насилия. Как сообщает Deutsche Welle, за первые 6 месяцев 2023 года в Украине число женщин, которые сообщили в государственные организации об актах домашнего насилия выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Для сравнения, до войны – в 2021 году, по информации Национальной социальной сервисной службе Украины, было зафиксировано более 250 тыс. обращений о насилии в семье.

В Украине об этой кричащей проблеме очень долго молчали, причем не только в самих семьях, но и на государственном уровне. Лед тронулся в 2017-м, когда была выстроена национальная система противодействия и предотвращения таких правонарушений. Женщины все чаще звонили в полицию или обращались за помощью к государству. Кстати, по официальным данным, уже в 2021 году в 18 областях и столице работало 33 приюта для пострадавших от домашнего насилия. Так, в Винницкой, Волынской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях существовало только по одному приюту. По два приюта было в Киеве и области, Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Зато в Одесской, Закарпатской, и Черновицкой областях государство создало по три шелтера. Кроме того, действовали 304 мобильные бригады специалистов, которые оказывали женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, социально-психологическую помощь. Также в Украине работали 10 дневных центров для жертв насилия.

Количество звонков, обращений к психологам и в центры резко выросло в 2020-м году, во время эпидемии коронавируса, когда многие семьи сидели дома. По данным офиса Генпрокурора, в 2019 году зарегистрировали 1563 правонарушения в рамках статьи 126-1 ККУ, из них 759 направлены в суд. А уже в 2020 году зарегистрировали 3037 правонарушений и 1829 направили в суд. Когда в феврале 2022-го началась война и сотни тысяч мужчин ушли в ТРО и на фронт, печальная статистика, наоборот, пошла на спад. А потом была Буча, Бородянка, Ягодное и десятки населенных пунктов, где украинские женщины пострадали от насилия российских солдат…

За первые 6 месяцев 2023 года, как сообщили в Департаменте превентивной деятельности Нацполиции, эта цифра снова стала расти. Впрочем, власть продолжает сохранять спокойствие, аргументируя это незначительной динамикой: около 145 тысяч зарегистрированных обращений за полгода в 2023-м и приблизительно 144 тысячи обращений в довоенном 2021-м. Да, статистика вроде не такая страшная, но ведь за каждым таким случаем стоит покалеченная женская, а часто и детская судьба. За каждым обращением – слезы, безысходность, горе, увечья тела и шрамы души.

Война в Украине, как считает директор департамента национальных горячих линий "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк, стала мощным катализатором нерешенных проблем в семьях, где женщины годами терпели домашнее насилие и многие стеснялись об этом открыто говорить. Так, в 2023 году количество обращений в эту общественную правозащитную организацию выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.

"В большинстве случаев пострадавшие женщины не считали нужным или даже откровенно боялись говорить о таких проблемах, — рассказала в одном из интервью Кривуляк. – Они считают, что когда в стране война, когда солдатам на фронте тяжело, не время говорить о своем личном горе. То есть пострадавшие от домашнего насилия уверены, что у полиции или других государственных структур и институций, а также юристов и адвокатов есть гораздо более важные кейсы — расследование военных преступлений и злодеяний российской армии".

По словам Алены, еще одна острая проблема, о которой не перестает говорить "Ла Страда" — это полное отсутствие помощи жертвам насилия от украинской власти, полиции и официальных органов на временно оккупированных территориях, а также частичное – в зонах активных боевых действий. Хотя число обращений на горячую линию "Ла Страда" зашкаливает, их совершенно не берет во внимание "успокаивающая" общество статистика правоохранительных органов.

Такую же активную позицию и готовность отстаивать в суде права пострадавших женщин заявляет украинская Ассоциация женщин-юристов "ЮрФем" — об этом рассказала руководительница аналитического центра этой организации Катерина Шуневич. По ее словам, в 2023 году количество обращений в полицию и дел в судах увеличилось, поскольку на освобожденных от оккупации территориях снова начали функционировать государственные институции и службы помощи пострадавшим. Безусловно, это повлияло на общую статистику. "В прошлом на территориях, где шли бои, — объясняет Катерина, — большинство этих государственных сервисов не работало, поэтому цифры рассмотренных административных правонарушений были намного ниже. 20 июня 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция). Это означает, что вскоре выполнение Украиной обязательств по Конвенции может стать объектом мониторинга GREVIO, который является независимым экспертным органом, ответственным за мониторинг выполнения Сторонами Стамбульской конвенции".

Еще одна категория женщин, которая предпочитает молчать о насилии и боится обращаться за помощью, – ВПЛ. Они считают, что на новом месте такая огласка проблем в семье ни к чему. Многие переселенки терпят, чтобы избежать лишних проблем в период адаптации. К тому же, многими движет страх потерять из-за этого арендованную квартиру. Как рассказала психолог мобильной бригады социально-психологической помощи Ольга Бойко, половина обращений в их службу – случаи домашнего насилия в семьях переселенцев, особенно из восточных регионов Украины. "Во время войны очень многие люди получили ментальные травмы, — продолжает Ольга. – Неудивительно, что если вовремя не обратиться к психологу, в такой семье будут часто вспыхивать конфликты, которые неминуемо перерастут в насилие".

Многие украинские психотерапевты, которые работают с жертвами, бьют тревогу: люди и общество в целом, которое практически каждый день видит насилие в жизни и читает об этом в СМИ, в конце концов, становится к нему менее восприимчивым. Такая толерантность может войти в привычку и стать условной нормой поведения. А это значит, что сам насильник не поймет и не осознает, что своими действиями уже перешагнул опасную черту. Поэтому люди, которые стали свидетелями насилия, не должны оставаться равнодушными к происходящему. Не должны терпеть зло в свой адрес и сами женщины. В целом, многие эксперты уверены: чем больше общество будет знать об этой проблеме из различных информационных и общественных движений, тем быстрее ее осознает и сможет ее предотвратить.

Об этом не перестает говорить известная телеведущая и Почётный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, которая в декабре 2021 года вместе с другими известными телеведущими и блогерами запустила кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. На экспертном уровне ее поддержали Институт когнитивного моделирования (ИКМ) и Общество Красного Креста Украины. "Моя главная миссия как Посла — просветительская, — рассказала Ефросинина. — Мы поднимаем тему домашнего насилия и выводим ее из тьмы. Даже не верится, что в 2018 году ее просто не существовало. За первые 9 месяцев работы платформы "Мені здається" нам прислали более 500 анонимных историй. Длинных, откровенных, очень сложных, от которых иногда мороз по коже. Участники проекта озвучили несколько из них, чтобы поддержать таких женщин, показать, что они не одни в своей проблеме". Меня до сих пор поражает, что колоссальное количество женщин живут в насилии, не осознавая этого. Каждый раз, когда читаю письма и вижу статистику, я шокирована. Поэтому я буду делать все, пока у меня есть силы".

В сентябре 2023 года компания Gradus Research исследовала отношение украинцев (около 2 тыс. респондентов в возрасте 18-60 лет) к проблемам насилия. Согласно результатам исследования, которые заказал Офиса Вицепремьера по евроинтеграции и Фонд Народонаселения ООН в Украине (UNFPA), две трети опрошенных лично сталкивались с домашним насилием или наблюдали его в своем окружении. Считают неприемлемыми какие-либо проявления домашнего насилия 68,7% опрошенных — 71,8% женщин и 65,3% мужчин. А 46,5% респондентов заявили, что хотят знать больше о проблеме домашнего насилия и способах его превенции. Также 75,6% опрошенных украинцев убеждены, что сегодня обращение за помощью в случаях домашнего насилия актуально как никогда.

Если вы или ваши подруги, знакомые страдает от домашнего насилия и нуждаются в помощи:

15 47 — бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116-123 или 0-800-500-335 116 123 (с моб.) — горячая линия "Ла Страда Украина"

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи.

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

rozirvykolo.org — специальный сайт "Разорви круг насилия", где есть вся необходимая информация, а также контакты и телефоны всех организаций — rozirvykolo.org/kontakty-dopomogy