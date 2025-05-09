Что произошло с исчезнувшими украинскими городами: 5 историй о городах-призраках

В Украине есть города, которые больше не найти на карте. Когда-то живые города и поселки сегодня напоминают о себе тишиной, руинами или водной гладью. Это не просто исчезнувшие города, это символы перемен, которые пережила Украина за последние десятилетия. Портал "Комментарии" подготовил 5 историй о городах-призраках в Украине.

5 заброшенных городов-призраков Украины. Фото: comments.ua

Припять: самый известный исчезнувший город Украины

Заброшенные города Украины: Припять

Припять была построена в 1970 году как образцовый город для работников Чернобыльской атомной электростанции, которая находилась в двух километрах. Это был образец советской урбанистики с современными домами, инфраструктурой, детскими садами, школами и парками аттракционов. За 15 лет существования численность города выросла почти до 22 тыс. людей.

26 апреля 1986 года все изменилось. После взрыва на ЧАЭС Припять стала эпицентром величайшей техногенной катастрофы в истории человечества. Город был покинут и выселен за считанные дни, оставшись навсегда зоной отчуждения. По переписи 2001 года в заброшенном городе Припяти не проживало ни одного человека.

Однако со временем оставленный людьми город стал туристической Меккой. Только в 2021 году в Припяти официально побывали около 75 тысяч. туристов.

Орбита: пропавший поселок, так и не ставший городом

Исчезнувшие города Украины: Орбита

Еще одним городом-призраком Украины стал поселок Орбита возле Чигирина. Он строился как будущий город-спутник для работников Чигиринской атомной электростанции. Проект разработанный в начале 80-х предусматривал 20 тыс. жителей с современным жильем, больницами, магазинами, школами и садами. Однако после Чернобыльской катастрофы проект был отменен.

Сегодня в полуразрушенном городе почти без коммунальных услуг осталось около 160 человек. Они живут в двух пятиэтажных домах. Из почти 200 жилых квартир заселено 80, преимущественно пенсионерами.

Если Припять невозможно заселить из-за радиации, то у Орбиты есть шансы на возрождение. В 2024 году Минэнерго сообщило о планах завершения строительства Чигиринской АЭС для увеличения отечественной генерации атомной энергетики.

Бакота: пропавший город Украины под водой

Пропавшие города Украины: Бакота

Если по предыдущим городам-призракам Украины можно побродить, то с Бакотой это невозможно. Она находится глубоко под водой, как и три других летописных города Студеница, Калюс, Ушица.

Бакота была важным центром княжеских времен, столицей Понизья с известным мужским скальным монастырем основанным монахом Антонием, который также построил Киево-Печерскую лавру. Но в 1981 году Бакота исчезла. Ее затопили ради строительства Днестровского гидроузла. Людей принудительно выселили, а вместо села появилось Днестровское водохранилище. Затопление коснулось более 7 тысяч семей в регионе.

Однако сегодня место под названием Бакота переосмыслено. Это живописное место, скрывающее трагедию пропавшего мира под толщей воды и ила. Бакота привлекает многочисленных путешественников и паломников, которые могут насладиться видами Днестровского водохранилища, которое иногда называют "Галицким морем".

Бахмут: стертый войной город-призрак Украины

Города-призраки Украины: Бахмут уничтожен войной

Бахмут – это один из старейших городов Донбасса, основанный казаками в 17 веке. До войны город славился солеварнями, культурными инициативами и относительным спокойствием. Но после 2022 года Бахмут превратился в символ сопротивления и воспет, как город-крепость.

Битва за город продолжалась с августа 2022 по май 2023 года – девять месяцев. В результате российской агрессии город разрушен более чем на 80%. К началу полномасштабного вторжения Бахмут населяло более 70 тыс. людей. Сегодня – 0.

Марьинка: город-призрак Украины

Покинутые города Украины: Марьинка

Поселок Марьинка берет начало из запорожских займов 17 века. В современной истории Украины это пригород Донецка, попавший под российскую оккупацию еще в июне 2014 года. Однако уже в августе того же года был освобожден украинскими силами.

После начала полномасштабного вторжения русские войска вторично оккупировали Марьинку. 19 апреля 2022 года город был снова освобожден, и с тех пор на полтора года стал ареной непрерывных боев. Сегодня от 10-тысячного города остались только развалины без людей. Это еще один символ того, как война и "русский мир" в прямом смысле слова стирают города.

"То, что россияне не могут взять силой, они разрушают. Это их тактика, она всегда одинакова, как в Мариуполе и Бахмуте", – рассказал начальник Марьинской городской военной администрации Юрий Григулец.

Могут ли города-призраки снова вернуться к жизни

Покинутые города существуют по всему миру. Они возникают из-за экономического упадка, истощения ресурсов, разрушения от войны, экологических катастроф и стихийных бедствий. Однако история знает немало примеров, когда заброшенные города получали второй шанс. Иногда они возрождаются как культурные символы, туристические достопримечательности, или возвращались как полноценные жизнеспособные населенные пункты.

К примеру, австралийский городок Волгалла почти опустел после закрытия золотой шахты в 1914 году, но сегодня стал примером того, как туризм может вернуть жизнь в город-призрак. В свою очередь города Риаче в Италии и Муньотелло в Испании обрели новую жизнь благодаря мигрантам и беженцам.

Украина также может восстановить свои города или превратить их в нечто новое. Припять после Чернобыльской катастрофы трансформировалось в туристическую Мекку. А благодаря сериалу HBO "Чернобыль" и игре S.T.A.L.K.E.R. интерес к городу только возрос. Зато оставленная Орбита может возродиться с возобновлением строительства Чигиринской АЭС.

Затопленная при создании Днестровского водохранилища село Бакота, сегодня привлекает туристов тишиной, видами и историческим наследием. Несмотря на то, что деревня официально не существует, сюда едут путешественники в поисках новых эмоций.

Возможно ли восстановление разрушенных городов от войны

Послевоенная история знает много примеров того, что разрушенные войной города снова восставали. Уничтоженная во время Второй мировой войны Варшава была восстановлена с соблюдением исторических архитектурных форм. Также отстроили уничтоженный Дрезден, хоть и с меньшим соблюдением аутентики.

Разрушен войной и отстроен Дрезден

А Роттердам сделал ставку на современность. После почти полного уничтожения центр города не восстанавливали, а построили с нуля, превратив город в один из самых инновационных архитектурных центров Европы.

Уничтожен центр Роттердама, где осталась стоять только церковь

Современный Роттердам – уничтоженный город, который был отстроен после войны

История городов-призраков показывает, что даже самые большие разрушения не являются приговором. Украинские города, разрушенные во время полномасштабной войны, могут быть не просто восстановлены, но переосмыслены. Они имеют шанс стать центрами новой архитектуры и культурного возрождения.

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