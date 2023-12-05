Как глобальное потепление повлияет на экономику Украины в ближайшие годы

В последние годы все более очевидными становятся изменения климата, вызванные глобальным потеплением. Украина как часть европейского континента и один из важных поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире также может серьезно пострадать от стремительного изменения климата.

Глобальное потепление в мир (фото из открытых источников)

Изменение климата повредит глобальному экономическому росту

Мировая экономика может потерять до 18% ВВП к 2050 году, если не принять меры по смягчению последствий изменения климата, предупреждает одна из крупнейших перестраховочных компаний в мире Swiss Re . По оценкам страховщика, этот показатель снизится до 11-14%, если будут приняты определенные меры, и может составить лишь 4%, если будут достигнуты цели Парижского соглашения 2015 года.

В настоящее время Европа может потерять около 11% своего ВВП, а США – почти 10%, говорится в отчете компании за 2021 год. Однако больше всего пострадают азиатские экономики: Китай рискует потерять почти 24% своего ВВП при худшем сценарии.

Европейский континент страдает больше всего от глобального потепления

По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 30 леттемпература воздуха в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировым показателем – больше, чем на любом другом континенте. По данным организации, в период с 1991 по 2021 год температура росла в среднем приблизительно на 0,5°C за десятилетие. Альпийские ледники потеряли 30 метров толщины льда с 1997 по 2021 год.

По оценкам Евростата , за последнее десятилетие жара, наводнения и штормы повлекли за собой 145 миллиардов евро экономический ущерб в ЕС.

По данным статистического управления Европейской Комиссии, 30-летний средний показатель экономических потерь, связанных с климатом, увеличился почти на 2% в год за тот же период времени. Это свидетельствует о четкой тенденции, изложенной в оценках Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС).

Самые высокие общие потери между 2010 и 2020 годами были в 2017 году, составив почти 27,9 миллиарда евро. Европейская комиссия объясняет это сильными волнами жары, которые повлекли за собой лесные пожары в том году.

Данные ЕЭС, опубликованные в начале 2022 года, свидетельствуют, что в период с 1980 по 2020 год экономические потери, вызванные экстремальными явлениями, связанными с изменением климата, составили 487 миллиардов евро.

Изменение климата и сельское хозяйство

Изменение климата оказывает влияние на сельскохозяйственные системы комплексно. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере, повышение температуры и изменения в характере осадков, включая засухи, оказывают влияние на количество, качество и стабильность производства продуктов питания. Ожидается, что продовольственная безопасность в ЕС не будет под угрозой, но каскадное влияние изменения климата из-за пределов Европы может еще больше повлиять на доходы от сельского хозяйства и уровень цен в Европе из-за изменений в структуре торговли.

Последствия изменения климата, включая увеличение количества засух, влияют на сельскохозяйственное производство, торговлю и, наконец, цены на сельскохозяйственную продукцию и доходы фермеров. На доходы сельхозпроизводителей также оказывают влияние сельскохозяйственная политика, политика землепользования и политика смягчения последствий изменения климата. Ограничить отрицательные последствия и усилить положительное влияние изменения климата на сельское хозяйство можно с помощью соответствующих адаптационных мероприятий, таких как адаптация сортов сельскохозяйственных культур, изменение сроков посева и улучшение орошения.

Ливневые паводки и пожары

Большинство ливневых паводков является следствием сильных дождей в течение короткого периода времени, от нескольких часов до нескольких дней. Прогнозируется, что изменение климата приведет к увеличению интенсивности дождей на большей части Европы, что увеличит риск ливневых паводков.

Масштабы лесных пожаров в Европе сильно варьируются из года в год, что значительно обусловлено изменениями погодных условий. В последние годы обширные лесные пожары охватили несколько регионов в Северной и Западной Европе, где ранее пожары не были распространены. В 2018 — 2022 годах больше европейских стран подверглись большим лесным пожарам, чем когда-либо ранее, а беспрецедентные лесные пожары в нескольких европейских странах совпали с рекордными засухами и жарой. Более суровая пожарная погода и, как следствие, значительное расширение пожароопасных территорий и более длинные пожарные сезоны прогнозируются в большинстве регионов Европы, в частности, по сценарию высоких выбросов.

Глобальное потепление в Украине

Последние 30 лет в Украине были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Почти среднегодовая температура воздуха за этот период повысилась почти на 1,2°С. Так, в январе среднесуточная температура выросла на 2,3°С, а в июле — на 1,4°С.

Таким образом, лето в Украине становится все жарче, а зима все теплее. Периоды аномально высокой для сезона температуры участились, а экстремального холода – реже.

В результате потепления климата, участились засухи, уменьшилась водность в водоемах, появились не характерные для Украины аномальные природные явления.

Научные исследования и наблюдения метеорологов свидетельствуют, что засушливые условия начали преобладать в Украине, а их интенсивность увеличилась в последние 20 лет. До этого времени украинский климат отличался слабыми засухами и высокой атмосферной влажностью.

Согласно научным исследованиям, если тенденция потепления будет продолжаться, то в течение 2020-2050 годов каждый второй год в Украине будет засушливым.

Уровень воды в украинских водоемах также остается ниже нормы в последние 30 лет. Данные о количестве осадков за этот период также свидетельствуют об изменениях в интенсивности осадков и их характере выпадения. .

Потепление согласно исследованиям ученых будет способствовать уменьшению водостока рек и водообеспечения отдельных регионов. Больше всего это коснется бассейнов таких рек как Припять, Южный Буг и Днестр. К концу столетия водность может снизиться еще на 30%, при этом водосток малых рек может совсем прекратиться.

Согласно научным исследованиям, из-за климатических изменений существуют большие риски повышения уровня моря для прибрежных районов на юге Украины.

Так, по прогнозам ученых, к 2100 году около 650 тыс. га могут быть затоплены, а если учесть нагоны моря — до 1 млн. га, что примерно равно площади Тернопольской области. Повышение уровня воды в Черном море чревато многими промышленными объектами, жилыми микрорайонами и может разрушить прибрежную экосистему.

Последствия глобального потепления для экономики Украины

Как утверждают в Министерстве природы и защиты окружающей среды Украины, влияние глобального потепления уже ощутимо сейчас и оно будет только усиливаться в будущем.

К середине 21 века экономика Украины будет нести значительные потери в сельском и лесном хозяйстве, энергетические отрасли из-за изменения интенсивности осадков и возникновения аномальных природных явлений

"Что касается экономики, то следует ожидать аридизации – уменьшение количества осадков. Влага имеет свойства сглаживать перепады температур. При отсутствии влаги происходит процесс опустошения", – утверждает сотрудница Института возобновляемой энергетики Екатерина Петренко .

Еще одним следствием потепления климата есть дефицит воды и снижение ее качества. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН , 70% сельскохозяйственных угодий Украины через несколько лет потребуют принудительного полива, что на 30% больше, чем сейчас. Недостаточное количество воды может послужить причиной падения урожайности зерновых на 40-60%.

Еще одно последствие глобального потепления для Украины – повышение температуры поверхностных вод, питающих охлаждающие водоемы АЭС, ТЭС и ТЭЦ. Это может привести к уменьшению энергетической мощности и сбоям в работе энергосистемы.

Повышение уровня Черного моря ставит под угрозу работу крупных портов на юге Украины. В зону затопления могут попасть прибрежные районы таких промышленных городов, как Одесса, Херсон, Бердянск и Мариуполь.

В целом изменения климата для Украины не являются катастрофой, но для того чтобы минимизировать влияние глобального потепления на экономическое развитие страны, нужно уже сейчас активизировать работу по уменьшению его влияния и внедрять современные методы по компенсации экономических потерь.