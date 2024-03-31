Выплаты на детей и декретные: кому и когда будут выплачиваться в 2024 году

Выплаты для новорожденных



Социальные выплаты. Фото: из открытых источников

В 2024 году украинские семьи получают пособие при рождении ребенка, которое составляет 41 280 грн. Эта сумма доступна для всех семей, независимо от того, это первый, второй или третий ребенок.

Сразу после рождения ребенка семья получает 10320 грн, а затем в течение 3 лет получает 860 грн ежемесячно.

Следует отметить, что решение об этих выплатах было принято еще в 2014 году, и они остаются неизменными до сих пор. Эта сумма не зависит от прожиточного минимума и может быть изменена только по отдельному правительственному решению.

Правительство уже подготовило законопроект, предусматривавший увеличение пособия до 50 тыс. грн и индексацию с 2023 года. Но эти инициативы не были реализованы. Учитывая демографические проблемы в стране и тяжелую социально-экономическую ситуацию, следует ожидать, что этот вопрос снова будет выдвинут на рассмотрение украинского парламента.

Беби-бокс

Украинцы, в семье которых появился новый член, имеют право на пакет малыша — набор из 80 необходимых предметов по уходу за ребенком. Этот пакет, также известный как бэби-бокс, содержит все, что понадобится в первые месяцы жизни малыша, включая подгузники, пеленки, одеяла, игрушки и средства гигиены. Важно отметить, что в 2024 году содержание бэби-бокса было скорректировано, увеличено количество товаров и изменен размер некоторых предметов.

Свертки малыша предоставляются бесплатно украинским семьям после рождения ребенка. Их стоимость составляет 7689 грн, что соответствует трем размерам прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет. Если родители решают не использовать бэби-бокс, они могут получить эту сумму деньгами вместо него. Для этого нужно написать отказ или обратиться в органы социальной защиты.

Эти пакеты доступны не только биологическим родителям, но и усыновителям, опекунам и другим лицам, берущим на себя воспитание ребенка. Кроме того, находящиеся за рубежом украинцы также могут воспользоваться этой поддержкой. Это важная помощь для многих семей, что существенно помогает в первые дни ухода за ребенком.

Декретные выплаты

Украинские женщины имеют право на декретный отпуск по беременности и родам, во время которого им предоставляются декретные выплаты. Продолжительность декретного отпуска составляет 126 дней, включая 70 календарных дней перед родами и 56 дней после них. В случае осложненных родов или рождения двоих или более детей продолжительность отпуска может увеличиться до 140 календарных дней.

Женщины, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на 180 дней отпуска, из которых 90 дней – до родов и 90 дней – после.

Трудоустроенные женщины получают 100% средней заработной платы, выплачиваемой Пенсионным фондом, в течение всего периода отпуска. Нетрудоустроенные женщины, не зарегистрированные в Центре занятости, получают 25% размера прожиточного минимума, что составляет 757 грн ежемесячно.

Важно учитывать, что сумма месячных декретных не может превышать максимальной величины базы начисления единого социального взноса. Также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы.

В 2024 году для трудоустроенных женщин:

Максимальный размер пособия составляет 10 6500 грн в месяц.

Минимальный размер пособия составляет 7100 грн в месяц.

Для неработающих женщин размер декретных выплат установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3028 гривен в 2024 году.

Кроме того, женщины, не имеющие обязательного государственного социального страхования, также могут получить пособие по беременности и родам. Эта помощь составляет:

100% среднемесячного дохода для тех, кто был уволен из-за ликвидации предприятия;

100% минимального размера пособия по безработице для безработных женщин, зарегистрированных в Центре занятости;

100% денежного довольствия для женщин-военнослужащих;

выплаты в размере месячной стипендии для студенток.

Выплаты для одиноких матерей (родителей)

Для одиноких матерей (или родителей), которые самостоятельно воспитывают детей и не состоят в браке, предусмотрена государственная помощь. Это право предоставляется в следующих случаях:

Если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка. В случае смерти родителя, если одинокая мать (или отец) не получает пенсию за потерю кормильца или другую государственную помощь.

Помощь оказывается к достижению ребенком 18 или 23 лет (если ребенок учится на стационаре).

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для ребенка и совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев. В 2024 году прожиточный минимум составляет:

2563 грн для детей до 6 лет;

3196 грн для детей от 6 до 18 лет;

3 028 грн для детей от 18 до 23 лет обучающихся.

В случае развода родителей, тот, кто остался с ребенком, имеет право на алименты от другого (отца или матери).

Если родители уклоняются от уплаты алиментов, государство может оказать временную помощь. Максимальные размеры этого пособия составляют:

2563 грн на детей до 6 лет;

3196 грн на детей от 6 до 18 лет.

Также установлены гарантированные размеры выплат:

1 281,50 грн. на детей до 6 лет;

1598 грн на детей от 6 до 18 лет.

Выплаты для опекунов

Государство оказывает помощь опекунам детей, лишившихся родительской опеки. Эти выплаты предназначены для помощи именно ребенку. Размер пособия зависит от прожиточного минимума и составляет:

Для детей до 6 лет: 6407,5 грн ежемесячно.

Для детей от 6 до 18 лет: 7990 грн ежемесячно.

Если у ребенка инвалидность, суммы пособия увеличиваются:

Для детей до 6 лет с инвалидностью: 8970,5 грн ежемесячно.

Для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью: 11186 грн ежемесячно.

Эти выплаты должны обеспечить достойные условия и поддержку для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь многодетным

В 2024 году государство продолжает оказывать помощь многодетным семьям. Эти выплаты составляют 2100 гривен и предназначены для третьего и каждого следующего ребенка в семье.

Деньги выплачиваются каждый месяц до достижения ребенком 6 лет. Заявление на получение помощи можно подать в любое время, даже если у ребенка уже 3 или 4 года. Чтобы получить эти выплаты, один из родителей должен обратиться с заявлением в соответствующий орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Государство оказывает социальную помощь детям с инвалидностью и их смотрителям, чтобы обеспечить им адекватную поддержку.

Помощь детям – инвалидам

Дети с инвалидностью до 18 лет могут получать выплату, которая составляет 70% прожиточного минимума для лиц с утратой трудоспособности. В 2023 году эта сумма составляет 1652,7 грн.

Кроме того, людям, выполняющим уход за детьми с инвалидностью, предусмотрена надбавка по уходу. Такие мероприятия помогают создать благоприятные условия для развития и благосостояния детей с особыми потребностями и семей.

Выплаты для детей — ВПО

Государство оказывает помощь детям, ставшим внутренне перемещенными лицами вместе со своими родителями в результате полномасштабной войны в Украине.

Для детей с инвалидностью и других детей, пострадавших от событий, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 3000 гривен.

Подытоживая, так как украинское законодательство периодически меняется, для родителей важно следить за последними коррективами выплат на детей в 2024 году, чтобы семья могла вовремя воспользоваться государственной поддержкой и обеспечить финансовую стабильность и лучшее будущее для детей.