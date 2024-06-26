Война и выпускные. Образование в Украине не в информационном тренде

Путь к миру: в Швейцарии и на украинских школьных линейках

Выпускной 4-х классов в одной из школ столицы, 14 июня 2024 года

В минувшие выходные на швейцарском курорте "Бюргеншток" состоялся Глобальный саммит мира — международная конференция, призванная дать начало политико-дипломатическому урегулированию российско-украинской войны. В переговорах приняли участие 93 государства и 8 международных организаций: весомый дипломатический успех Украины, хотя за стол пока не удалось посадить страну-агрессора Россию и ее главного экономического партнера Китай. Тема мира на протяжении последних недель стала ведущей в мировом политическом дискурсе: помимо российско-украинского вопроса продолжается обсуждение проекта резолюции о прекращении огня в секторе Газа, который в начале месяца был вынесен в Совбез ООН Соединенными Штатами.

Несмотря на усилия многих стран, перспективы установления мира в Украине пока остаются туманными. При этом создается впечатление, что украинские власти пытаются вроде бы вынести за скобки вопрос о том, что ждет нацию в будущем. Разрушенная врагом экономика и, в частности, энергетика, демографический кризис из-за потерь и выезда людей за границу. Вместо ответов и честного диалога – патриотический пафос и общие фразы.

Серьезной дискуссии о перспективе мирной жизни в Украине нет и в СМИ. Новостные вебсайты пестрят заголовками о российских обстрелах и бесконечными прогнозами самопровозглашенных "военных экспертов". Иногда в новостных лентах может также появиться футбол, ЛГБТ-прайд или скандал с народным депутатом. В то же время настойчиво игнорируются темы, которые определяют мирную повседневную жизнь, продолжающуюся, несмотря на ракетные атаки и отключение электроэнергии. Культура, наука, медицина – эти сферы жизни общества остаются на задворках внимания медиа и политиков. То же можно сказать об образовании, в частности – школах и вузах – местах, где будущее нации формируется буквально, а не фигурально.

В публичном пространстве почти не освещается тема последних звонков и выпускных вечеров, которые в эти дни проходят в украинских школах. Не была даже названа цифра: сколько школьников сейчас выпускаются во взрослую жизнь. Только подытожив отчеты региональных управлений Госстата, узнаем, что в этом году аттестаты об окончании среднего образования получают 225,5 тыс. украинских 11-классников. Также 344,5 тыс. девятиклассников получили свидетельства о базовом общем среднем образовании (отсутствуют данные из Днепропетровщины). По сравнению с прошлым годом выпускников увеличилось на 3,5 тыс., что является одним из свидетельств постепенного возвращения к довоенной норме. Самый весомый прирост – на Херсонщине, Житомирщине и Волыни, где в этом году выпускается на 10% больше учеников, чем в прошлом. В то же время по абсолютным цифрам лидируют Киев (23,1 тыс. выпускников), Днепропетровщина (17 тыс.), Львовщина (16,8 тыс.) и Одесщина (14,7 тыс.). Меньше всего аттестатов в эти дни вручают в Луганской (1,3 тыс.), Херсонской (4,2 тыс.), Кировоградской и Сумской (по 5 тыс.) областях. Из многих регионов сообщают об увеличении как общего количества выпускников, так и отличников среди них. В частности, о рекордном за последние годы количество медалистов заявляют в департаменте образования Луцкого городского совета.





Интересна и статистика по "начадбной школе". Больше всего детей, которые впервые сядут за парты 1 сентября, — в Киеве, на Одесщине и Киевщине. Меньше всего – на Сумщине и Донетчине. В общей сложности в прошлом году первый звонок раздался для 340 тыс. украинских учеников, данные же за текущий год не полны. Педагоги говорят, что школьные праздники в условиях войны особенно нужны детям.

“Такие рутинные вещи уменьшают стресс, панику, страх у детей, – отмечает директор одной из столичных школ. – Потому что сегодня уже было несколько воздушных тревог, мы постоянно спускались в укрытие, продолжали учебный процесс, поднимались. Поэтому мы решили не откладывать жизнь на потом, не ставить ее на паузу, а пытаться жить свою лучшую жизнь здесь и сейчас. И помочь нашим детям иметь счастливое, безопасное детство".

По словам женщины, стремление подарить детям праздник не означает игнорирование продолжающейся в Украине войны. Так, в следующем учебном году школа примет учащихся из внутренне перемещенных семей Харьковской области. Среди школьников также те, чьи родители воюют в ВСУ. Чтобы собрать деньги в помощь защитникам, проводят школьные ярмарки.





Игнорирование образования не должно стать нормой во время войны

Школьная жизнь в Украине кипит и, несмотря на критическую ситуацию в энергетике. В Минобразования обещают подстроить графики обучения в зимний период под возможности энергосистемы. В частности, рассматривают вариант смещения начала уроков на десять часов в школах, где не учатся посменно. Параллельно с этим проходила основная сессия НМТ (национального мультипредметного теста). Тестирование, введенное после начала полномасштабной войны, должны пройти в этом году 287 тыс. поступающих. Уже 3 июля стартует вступительная кампания в украинские вузы: сотни тысяч молодых украинцев будут определяться с какой профессиональной сферой связать свои жизни.

Как условия войны повлияли на успеваемость школьников? Какие профессии выбирают для себя молодые украинцы? Ответы на эти вопросы тщетно искать в обращениях президента или на страницах ведущих СМИ. Почти полное отсутствие широкого публичного обсуждения вызовов, связанных с образованием — это сигнал для украинской молодежи об отсутствии перспектив в родной стране, — считает урбанистка и общественный деятель из Киева Олеся Лучанинова. Мать 9-летнего Клима, оканчивающего начальную школу и переходящего в 5-й класс, возмущена тем, что настоящее будущее государства не обходит власть имущих.

"Дети продолжают учиться во время войны. Учителя, несмотря ни на что, продолжают обучать детей под обстрелами, они всегда рядом – как великие учителя времен Второй мировой войны. Это и есть будущее страны. Дети – это будущее страны! Мы не собираемся никуда уезжать. Мы собираемся строить страну", – отмечает женщина.





Семья Лучаниновых переехала в Киев из Донбасса в 2014 году, когда их родной город был оккупирован. Однако, в феврале 2022-го, когда началась полномасштабная война и российские войска стояли на подступах к столице, супруги приняли решение оставаться дома и не искать лучшей судьбы за границей или в западных регионах Украины. "Таких намерений нет и сейчас", – уверяет Олеся. Семья видит свое будущее в Киеве и не боится жизни в стране, где может продолжаться затяжной военный конфликт. Больше Лучаниновых беспокоит отсутствие стратегического мышления у руководства страны. Украинскому государству следует изучить опыт Израиля, постоянно переживающий военную угрозу, однако не забывающий о развитии.

“У Израиля есть перспектива. Из-за того, что 80% своего внимания это государство уделяет мирной жизни, а только 20% – войне. Поэтому они имеют высокий ВВП, современную медицину и образование. И потому люди туда едут, а не уезжают, а государство – это бренд, который каждый гражданин готов защищать”, – подчеркивает Олеся Лучанинова.

Пример Израиля: неприкосновенный образовательный бюджет и очное обучение во время тревог

Напомним, что Израильское государство находится в состоянии фактически перманентного военного конфликта с момента своего создания в 1948 году. С периодичностью примерно раз в 10 лет тлеющий конфликт переходит в горячую фазу. В настоящее время идет наземная операция израильских сил на границе между Газой и Египтом.

Оборона и образование обычно являются приоритетными статьями расходов государственного бюджета Израиля. До начала обострения в секторе Газа на военные расходы Иерусалим направлял около 23% средств, на развитие системы образования – около 13%, что было одним из самых высоких показателей в мире. Для сравнения, Украина в последний год до начала полномасштабного вторжения РФ тратила на оборону 8,5% дохода, на образование – более 4%. В 2022 году военные расходы украинского государственного бюджета выросли сразу в девять раз – до 42%, при этом образование и здравоохранение были урезаны вдвое (соответственно, до 2% вместо 4% и до 6,8% вместо 12%).

7 октября 2023 Израиль пережил нападение. В связи с усилением военной угрозы в декабре Кнессет увеличил оборонительные расходы на 26 млрд шекелей (около 7 млрд долларов США). При этом образовательный бюджет не испытал существенной урезки и составил почти 83 млрд шекелей (почти 22 млрд долларов США) – 16% от всех государственных расходов. В частности, остался нетронутым бюджет ешив – ультраортоксальных религиозных учебных заведений, за что правительство Биньямина Нетаньяху подверглось критике от светского университетского сообщества. В то же время развитие традиционного иудейского образования в Израиле рассматривается как путь укрепления национальной идентичности.





Еще одна особенность израильского подхода в сфере образования – очное, а не дистанционное обучение, несмотря на постоянный риск ракетных атак. В моменты обострения обстрелов школы временно прекращают работу, но только в районах, где существует усиленная угроза. Все без исключения учебные заведения снабжены бомбоубежищами и построены с бетонными перекрытиями, способными выдержать прямое попадание снаряда. Школьников обучают быстро и слаженно перемещаться в безопасное место во время воздушной тревоги. Отметим, что потребность в обеспечении очного обучения понимают и в Украине, где в ряде прифронтовых регионов создают сеть подземных школ.

К сожалению, по другим статьям сравнение двух государств – не в пользу Украины. Так, в отличие от нашей страны, несмотря на обострение боевых действий, Израиль сохраняет положительное сальдо миграции. В 2023 году население страны выросло на 1,9%, хотя темпы роста и сократились (с 2,2% в 2022 году). В разгар вторжения ХАМАС в октябре прошлого года в Израиль иммигрировало почти 1,2 тыс. человек – вдвое меньше, чем за предыдущий месяц, однако уже в ноябре количество иммигрантов продолжило расти. У страны нет необходимости ограничивать выезд за границу для своих граждан.

Конечно, война, которую ведет Израиль, и та, которую вынуждена вести Украина, – это конфликты, отличающиеся по масштабам и соотношениям сил сторон. Но это не значит, что опыт ближневосточной страны для нас иррелевантен. Пример Израиля доказывает, что во время войны можно сохранять высокие стандарты жизни, а сама по себе война не оправдание для того, чтобы забывать о мире и будущем своей нации. Путь к миру может начаться с перемен внутри общества.