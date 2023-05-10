Вадим Столар: Поездки по регионам, когда волонтеры общаются с людьми и передают им помощь, - важны

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Slava Kot
Благотворительный фонд Вадима Столара с первых дней полномасштабной войны определил одним из своих приоритетов помощь вынужденно перемещенным лицам. К сожалению, российское вторжение заставило покинуть свои дома миллионы украинцев, поэтому это направление работы Фонда пользуется большим спросом. Уже многие гуманитарные миссии осуществили волонтеры в разных регионах страны, и на днях отправились на запад Украины, где переселенцев больше всего. Подробности относительно поездки, деятельности волонтеров, отзывы ВПЛ о своем положении и помощи от благотворителей – в нашем материале.
Гуманитарные миссии Благотворительного фонда Вадима Столара
Вадим Столар рассказал о необходимости помощи вынужденным переселенцам
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Основатель БФ Вадим Столар вместе с командой периодически организуют гуманитарные миссии Фонда по всей Украине. В частности, только за последние месяцы волонтеры ездили с помощью в освобожденный Херсон, прифронтовую Донбасс и Харьков. Меценат объяснил, почему считает работу основанного им Фонда, направленную на поддержку переселенцев, неотложной и важной.
В Фонде Вадима Столара отчитались о миссии по западным областям
В этот раз волонтеры привезли гуманитарную помощь в Ровно, где много переселенцев из Донецкой и Луганщины, и на Львовщину, а именно в приюты, где проживают люди из Донбасса, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Также посетили город Перечин в Закарпатье.
Директор Фонда Вадима Столара Андрей Фещенко отметил, что в Ровно находятся более 54 тыс. переселенцев, преимущественно из Луганской области. Люди испытывают недостаток в удовлетворении базовых потребностей: пищевых продуктах, гигиенических средствах. И в Фонде фиксируют проблемы людей, оказывая им необходимую помощь.
В свою очередь Наталья Приходько также рассказала о львовском шелтере и модульном городке для ВПЛ, организованных благотворителями и городскими властями. По словам волонтера, в Фонде Вадима Столара решили поддержать внутриперемещенных лиц, пообщаться, помочь. Ведь максимально эффективно помогать можно только тогда, когда имеешь непосредственный контакт с нуждающимися.
Свою гуманитарную миссию Фонд завершил в городе Перечин в Закарпатье, где активно начинает работу релоцированный бизнес. На одно из переехавших из Краматорска предприятий волонтеры привезли помощь – стиральные машины. Их установят в домах для ВПЛ, которые активно строят на базе одного из предприятий.
Переселенцы благодарны Вадиму Столару и его Фонду за помощь
Во время встреч вынужденные переселенцы рассказывали о том, как вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и как нашли убежище на западе Украины.
Однако, несмотря на трудности, вынужденные переселенцы не теряют оптимизма и веры в лучшее.
В конце всех встреч с ВПЛ переселенцы благодарили Фонд Вадима Столара и его основателя за то, что не забывают об их проблемах и трудностях, привозят помощь и пытаются разрадовать в личном общении.
В свою очередь сам основатель Фонда подчеркнул, что активная работа его команды по поддержке ВПЛ будет и дальше.
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