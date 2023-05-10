Вадим Столар: Поездки по регионам, когда волонтеры общаются с людьми и передают им помощь, - важны



















Благотворительный фонд Вадима Столара с первых дней полномасштабной войны определил одним из своих приоритетов помощь вынужденно перемещенным лицам. К сожалению, российское вторжение заставило покинуть свои дома миллионы украинцев, поэтому это направление работы Фонда пользуется большим спросом. Уже многие гуманитарные миссии осуществили волонтеры в разных регионах страны, и на днях отправились на запад Украины, где переселенцев больше всего. Подробности относительно поездки, деятельности волонтеров, отзывы ВПЛ о своем положении и помощи от благотворителей – в нашем материале.



Гуманитарные миссии Благотворительного фонда Вадима Столара

Вадим Столар рассказал о необходимости помощи вынужденным переселенцам

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Основатель БФ Вадим Столар вместе с командой периодически организуют гуманитарные миссии Фонда по всей Украине. В частности, только за последние месяцы волонтеры ездили с помощью в освобожденный Херсон, прифронтовую Донбасс и Харьков. Меценат объяснил, почему считает работу основанного им Фонда, направленную на поддержку переселенцев, неотложной и важной.

“Сегодня в Украине около 5 млн. вынужденных переселенцев. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома в зоне боевых действий, и многим уже некуда вернуться, потому что их дома уничтожены. Переселенцам сегодня действительно тяжело, им нужна помощь. А также им необходимо понимать, что их проблемы знают и пытаются их решить. Именно поэтому поездки по регионам, когда парламентарии и волонтеры общаются с людьми, передают им помощь, – важны. И я благодарю всех представителей депутатской группы "Восстановление Украины" и Благотворительного фонда, которые осуществили гуманитарную миссию на западе Украины", — подчеркнул Вадим Столар.

В Фонде Вадима Столара отчитались о миссии по западным областям

В этот раз волонтеры привезли гуманитарную помощь в Ровно, где много переселенцев из Донецкой и Луганщины, и на Львовщину, а именно в приюты, где проживают люди из Донбасса, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Также посетили город Перечин в Закарпатье.

“Вместе с коллегами группы “Восстановление Украины” и Благотворительным фондом Вадима Столара мы отправились с гуманитарной миссией. Она охватила три города – Ровно, Львов и Перечин. Общались, привезли все необходимое. Это продуктовые наборы, а также то, что попросили люди, проживающие здесь, чтобы сделать их пребывание более качественным. Мы привезли им теннисные столы, которые они заказывали. Я надеюсь, что здесь вырастет не один чемпион”, – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Директор Фонда Вадима Столара Андрей Фещенко отметил, что в Ровно находятся более 54 тыс. переселенцев, преимущественно из Луганской области. Люди испытывают недостаток в удовлетворении базовых потребностей: пищевых продуктах, гигиенических средствах. И в Фонде фиксируют проблемы людей, оказывая им необходимую помощь.

В свою очередь Наталья Приходько также рассказала о львовском шелтере и модульном городке для ВПЛ, организованных благотворителями и городскими властями. По словам волонтера, в Фонде Вадима Столара решили поддержать внутриперемещенных лиц, пообщаться, помочь. Ведь максимально эффективно помогать можно только тогда, когда имеешь непосредственный контакт с нуждающимися.

Свою гуманитарную миссию Фонд завершил в городе Перечин в Закарпатье, где активно начинает работу релоцированный бизнес. На одно из переехавших из Краматорска предприятий волонтеры привезли помощь – стиральные машины. Их установят в домах для ВПЛ, которые активно строят на базе одного из предприятий.

"Конечно, когда мы все это начинали, была куча нерешенных вопросов. Мы пытались понять, как нам обустроить бизнес и переместить множество оборудования, несколько тысяч тонн металлических изделий. Но самое важное для нас – перевезти людей. Ибо любые цеха, которые мы можем построить, – это только металл. Если мы не наполним его людьми, все так и останется стоять”, – рассказал директор релоцированного предприятия Владислав Яременко.

Переселенцы благодарны Вадиму Столару и его Фонду за помощь

Во время встреч вынужденные переселенцы рассказывали о том, как вынуждены были покинуть свои дома из-за войны и как нашли убежище на западе Украины.

“Бучанский район, мы попали под обстрел. Бомбили из самолетов. Мы забрали двух дочерей и уехали в Ровно. Бежать от российской агрессии нам приходилось уже второй раз, ведь в 2014 мы с семьей покинули родную Голубовку на Луганщине. Уже больше года живем в Ровно, но найти работу и почувствовать себя здесь сложно. Если там некуда возвращаться, а у меня проблемы со здоровьем, то я бы осталась здесь. А если меня здесь ничего не ждет, тупик, то буду где-то снова что-то искать. Слоняешься, как нет своего уголка”, – поделилась своими переживаниями переселенка Татьяна.

Однако, несмотря на трудности, вынужденные переселенцы не теряют оптимизма и веры в лучшее.

“Мы стремимся к тому, чтобы победить. К тому чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно. И чтобы они надеялись, что будет все хорошо", – говорит Дарья.

В конце всех встреч с ВПЛ переселенцы благодарили Фонд Вадима Столара и его основателя за то, что не забывают об их проблемах и трудностях, привозят помощь и пытаются разрадовать в личном общении.

В свою очередь сам основатель Фонда подчеркнул, что активная работа его команды по поддержке ВПЛ будет и дальше.

"Мы будем помогать вынужденным переселенцам к победе Украины и после нее, когда нас будет ждать большая работа по восстановлению страны!" – констатировал Вадим Столар.