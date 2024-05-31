Уровень жизни в Европе: сможет ли Украина догнать европейские государства после вступления в ЕС

Наша страна стремится к европейскому будущему и платит за это большую цену, но в этой цели есть и много прагматики: страны ЕС характеризуются прежде всего высоким уровнем жизни своих граждан. Удастся ли Украине в обозримом будущем догнать западных соседей и как повлияет вступление в ЕС на экономику нашего государства и благосостояние людей, об этом пойдет речь в нашей статье.

Европейское будущее Украины

Уровень жизни в Украине и других странах Европы

Украина, к сожалению, долгое время оставалась на задворках европейского экономического прогресса. По данным Международного валютного фонда, в 2024 году страна занимает последнее место в Европе по показателю ВВП на душу населения с показателем 5,6 тыс. долларов. Ситуация, в которой оказалась страна после распада СССР и неудачной попытки перехода к рыночной экономике, привела к масштабной бедности и экономическим неурядицам для населения.

В частности, проблемы, с которыми столкнулась Украина, включают коррупцию, слабую инфраструктуру, а также российскую агрессию, которая, начавшись в 2014 году с аннексии Крыма, переросла в 2022 году в полномасштабную войну. Так, в 2022 году экономика потеряла почти 30% ВВП, что стало самым большим спадом за все годы независимости.

В рейтинге ВВП на душу населения среди стран Европы в 2024 году даже Косово опережает Украину с показателем показатель 6,3 тыс. долларов, далее следуют другие бывшие республики СССР – Беларусь и Молдова с 7,4 тыс. долларов для обеих стран.

В контексте европейского пространства беднейшими странами являются те, которые находятся вне ЕС, включая Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Сербию и Черногорию. В то же время, самой бедной страной-членом ЕС в 2024 году стала Болгария с показателем ВВП на душу населения в 17 тыс. долларов, что все же в 2 раза превышает показатель Украины.

На другом конце рейтинга находится Люксембург, который с показателем 131 тыс. долларов в 2024 году занимает позицию самой богатой страны не только Европы, но и мира. Ирландия и Швейцария с результатом более 100 тыс. долларов также входят в группу самых богатых государств.

Поэтому перед Украиной стоит сложная задача догнать своих европейских соседей, однако с оптимистичными прогнозами и планами евроинтеграции есть все основания верить, что со временем страна сможет реализовать свой потенциал и достичь более высоких стандартов жизни для своих граждан.

Как достичь уровня жизни стран ЕС: 2 сценария развития Украины

Сейчас Украина стоит перед возможностью предпринять исторический шаг в направлении улучшения уровня жизни своих граждан и догнать по основным показателям европейские государства.

Существуют 2 оптимистических сценария развития – консервативно-оптимистический и максимально-оптимистический. Каждый из них предполагает разные перспективы для будущего страны.

Консервативно-оптимистический сценарий основан на идее евроатлантической интеграции, предусматривающей вступление в ЕС и НАТО и проведение необходимых реформ для достижения этой цели.

Эти реформы должны обеспечить верховенство права, содействие конкуренции, снижение уровня коррупции, завершение судебной реформы и другие структурные изменения, позволяющие Украине сблизиться с европейскими стандартами во всех областях. Такая интеграция должна подкрепляться конвергенцией правового поля и финансовой системы с ЕС.

Максимально-оптимистический сценарий исходит из опыта стран, которым удалось стремительно продвинуться в классификации стран Всемирного банка – в частности Панамы и Китая. Украина может надеяться на подобные темпы роста, которые будут основаны не на развитии традиционных отраслей, а на создании новых принципиально важных для современной экономики секторов, таких как ИТ, аграрный сектор, военно-промышленный комплекс, медицина, научные исследования и биотехнологии.

Потенциальные последствия этих сценариев указывают на то, что у Украины есть все шансы достичь уровня жизни стран, которые уже успели осуществить большой прогресс, таких как Румыния и Хорватия. Более того, если Украина сосредоточит усилия на активной работе над реформами, через 30 лет она может догнать страны Балтии и приблизиться к уровню доходов стран Старой Европы, таких как Франция или Бельгия.

Такая перспектива потребует не только выполнения "домашнего задания" в рамках евроатлантической интеграции, но и "факультативных задач", которые позволят Украине стать конкурентоспособной на мировой арене. Привлечение инвестиций и интеграция в глобальные цепи стоимости станут определяющими факторами успеха в этом вопросе.

Правительственный план экономического роста Украины в контексте евроинтеграции

План развития украинской экономики, известный как Ukraine Facility , обнародованный правительством, открывает новые горизонты для страны, которая стремится достичь экономического уровня некоторых своих европейских соседей. Согласно положительному сценарию, у Украины есть все шансы выйти на уровень Румынии 2021 года при ВВП на душу населения до 2033 года. Этот сценарий предполагает импрессивный среднегодовой рост реального ВВП на 6,2%, что может обеспечить достижение показателя в 13,6 тыс. евро на человека.

Украина и Румыния, страны, начинавшие свой независимый путь с подобных экономических условий, имели разные траектории развития. Юрий Павлов, Head of PR Unex Bank, отмечает , что к 2004 году обе страны демонстрировали идентичные кривые номинального ВВП и численности населения, но дальнейшие события внесли коррективы. Развитие Румынии после вступления в ЕС значительно ускорилось, тогда как Украина, пережив короткий период экономического оживления, столкнулась с разрушительным кризисом и войной, приведшей к масштабной депопуляции.

Три сценария, разработанные правительством, отличаются по ключевым параметрам, таким как производительность труда, объемы внешней помощи и миграционные процессы. Базовый сценарий предполагает частичное введение реформ, необходимых для интеграции в ЕС, и исходит из получения официального финансирования от международных доноров в сумме 73 млрд евро на период с 2024 по 2034 годы. Он также предполагает постепенное возвращение вынужденных мигрантов, хотя тяжелая демографическая ситуация будет ощущаться и дальше.

Умеренный сценарий предлагает дополнительные меры, направленные на обеспечение эффективного использования иностранной помощи, предусматривая больший приток мигрантов, что будет способствовать экономическому росту и привлечению более большого объема иностранных инвестиций.

Наиболее амбициозный, положительный сценарий предполагает привлечение 266 млрд евро иностранных инвестиций и полный возврат мигрантов, что создаст благоприятные условия для быстрого роста украинской экономики.

Исторический опыт стран, уже прошедших путь интеграции в ЕС, подтверждает, что вступление в союз может стать мощным стимулом для экономического развития. Согласно отчету НБУ, страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году, в том числе Румыния и Польша, ощутили экономический эффект от возможности вступления уже за несколько лет до фактического присоединения.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, уверен, что у Украины есть все шансы догнать Румынию и даже достичь экономического уровня Польши за следующие 9 лет. Он акцентирует на большом потенциале Украины, который может быть реализован при условии вступления в ЕС, даже несмотря на продолжающиеся военные действия, что может стимулировать рост ВВП через развитие военно-промышленного комплекса.

"Украина значительно сильнее Румынии или Венгрии. У нас около 60% ВВП в тени. Если наша экономика выйдет из тени и станет белой, ВВП уже продемонстрирует большой рост", – отмечает экономический аналитик.

Оптимизм правительства основывается на получении четкого сигнала о вступлении Украины в ЕС, что, безусловно, приведет к ускорению экономических процессов в стране. Украина может рассчитывать на воплощение оптимистического прогноза и достижения значительного уровня жизни, сравнимого с современными европейскими стандартами, если она сможет успешно выполнить необходимые реформы и интеграционные шаги.



