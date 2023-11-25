Украинское зерно и война в Украине: удастся ли избежать глобального продовольственного кризиса в 2024 году

Война России в Украине показала хрупкость глобальной продовольственной системы. Для европейских стран это стало как внутренней, так и международной проблемой. На внутреннем рынке дефицит зерна из Черноморского региона вызвал резкое подорожание. На международном уровне это чревато стабильностью нескольких стран южного соседства и дает возможность России усилить свою "мягкую силу".

Продовольственный кризис. Фото: из открытых источников

В Украине затяжной летний сезон и высокие температуры создали неблагоприятные условия для предстоящего озимого сева зерновых. Постоянное разрушение зернохранилищ, обстрелы украинских портов и гражданской инфраструктуры, а также широкое загрязнение территории минами, усиленное губительным влиянием запрета на экспорт, практически делают невозможным возобновление и подготовку фермеров к предстоящей зиме.

Международный комитет спасения (IRC) предупреждает, что в долгосрочной перспективе сокращение экспорта украинского зерна, вероятно, будет способствовать росту цен, что приведет к риску продовольственной опасности. Эти тенденции также будут иметь последствия для системы закупок Всемирной продовольственной программы (ВПП) и, таким образом, повлияют на операции по оказанию помощи в некоторых странах, наиболее уязвимых к голоду и недоеданию. В течение последнего года Украина поставляла 80% пшеницы для операций КПН в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене; крушение Зерновой сделки означает, что пшеницу и зерно нужно будет закупать в других странах, где цены на нее будут расти.

Почти 1,2 миллиарда человек серьезно подвергаются рискам, связанным с ростом цен на продовольствие, что чревато большим количеством смертей от голода и недоедания в следующем году.

Влияние блокады украинского зерна на продовольственную безопасность Европы

С точки зрения продовольственной безопасности, российская агрессия в Украине влияет на Европу на внутреннем уровне, что приводит к росту цен на продукты питания, а также косвенно, поскольку угрожает стабильности в южных соседних странах, усиливая китайские и российские нарративы и, таким образом, их мягкую. силу на Глобальном Юге.

Цены на продукты питания являются вторым по величине фактором инфляции в Европе после цен на энергоносители. Так, в марте 2023 года стоимость продуктов питания в ЕС была на 19,19% выше, чем в том же месяце предыдущего года. Этот рост цен еще более серьезный в Центральной и Восточной Европе. Такая ситуация чревата рецессией и способствует социальным конфликтам, поскольку заработная плата отстает от цен на продукты питания, а также на услуги и товары.

Рост цен на основные товары усиливает социальный и территориальный дисбаланс, причем наиболее уязвимые слои населения (женщины, сельское население, менее образованные люди) наиболее чувствительны к недостатку продовольствия.

Угрожает ли голод населению бедных стран Юга в 2024 году

Страны, разрушенные гражданской войной, такие как Сирия и Йемен, также страдают отсутствием продовольственной безопасности. В следующем году гуманитарная ситуация в Ираке, Сирии и лагерях беженцев в Иордании и Ливане может ухудшиться.



В недалеком прошлом в нескольких североафриканских странах (особенно в Египте, Марокко и Тунисе) произошли хлебные бунты, а цены на зерновые, вероятно, сыграли немаловажную роль в провоцировании Арабской весны 10 лет назад. Стабильность их государств является основным предметом беспокойства для европейских стран, которые могут пострадать от потенциального распада государств через новый поток мигрантов и распространение джихадистских (радикального ислама) организаций.

На таких ключевых игроков как Турция и Египет напрямую повлиял дефицит черноморского зерна. Египту пока удалось диверсифицировать источники поставок, но он все еще нуждается в структурных реформах в сельском хозяйстве и системе субсидий, чтобы повысить свою устойчивость. Необходимость кормить население Египта по доступной цене будет оставаться главным экономическим фактором в ближайшем будущем, особенно учитывая долговый кризис, влияющий на экономику этой страны.

Как Россия и Китай используют ситуацию с нехваткой продовольствия

Продовольственная безопасность связана с вопросами мягкой силы не только для Европы, но и для Запада в целом. Российская и китайская пропаганда лучше воспринимается на Ближнем Востоке и в Африке, чем в Европе, и оба государства за последнее десятилетие завоевали долю рынка и продвинули свои геополитические интересы в регионе.

Россия возлагает вину за дефицит продовольствия на западные санкции, хотя эти санкции не касаются сельскохозяйственных товаров. Этот нарратив особенно нацелен напартнеров России в Африке. Если Запад не сможет решить вопрос о продовольственной безопасности в будущем, это даст больше возможностей России и Китаю консолидировать свое влияние в регионе. Украинское правительство, похоже, понимает, что стоит на кону и президент Зеленский недавно обсудил открытие продовольственных хабов в Африке со своим египетским коллегой президентом Сиси. В долгосрочной перспективе было бы выгоднее решать эти вопросы на местах, чем пытаться разработать контр-нарративы, возлагавшие вину за нехватку продовольствия на Россию.

Как Запад смягчает негативное глобальное влияние войны в Украине

На европейском уровне были приняты важные решения, в том числе о предоставлении экстренной финансовой помощи и 1,5 млрд. евро в поддержку развития устойчивого сельского хозяйства в странах Восточного и Южного соседства. В частности, ЕС создал "полосы солидарности" как альтернативные логистические маршруты для транспортировки партий зерна в Черноморский регион железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. 60% украинской зерновой продукции было экспортировано через европейские "коридоры солидарности", а остальные — из-за Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, ЕС выделил 7,7 миллиарда евро на продовольственную безопасность в период 2021-2024 годов.

Тем не менее, значительная часть проходящего этими коридорами зерна все еще заполняет европейские элеваторы, таким образом вытесняя с рынка центральноевропейских производителей. В ответ Венгрия, Словакия и Польша решили ввести запрет на украинское зерно, нарушающее европейские нормы.

Как предотвратить глобальный кризис продовольствия в 2024 году

Хотя все международные инициативы имеют решающее значение для поддержания определенного уровня экспорта продовольствия из Украины, они не могут компенсировать ущерб, причиненный российскими обстрелами транспортной инфраструктуре Украины. Повреждения украинских пахотных земель, ферм, хранилищ и сельскохозяйственной техники, нанесенные российскими ударами, уже повлияли на производственные и экспортные возможности Украины.

В сочетании с решением России запретить экспорт удобрений это, вероятно, продолжит негативно влиять на цены продуктов питания. В связи с этим МВФ призывает правительства и доноров усилить поддержку наиболее уязвимых слоев населения, обеспечить эффективность аграрного рынка и сократить вредные субсидии. Некоторые страны (например, Тунис, Египет) уже борются с увеличением внешнего долга из-за роста цен на зерновые и не имеют больше возможностей для проведения структурных реформ. Уменьшение долга помогло бы преодолеть текущий кризис.

В мире, который становится все более фрагментированным и страдает последствиями изменения климата, очень важно развивать более устойчивую продовольственную систему. В краткосрочной перспективе европейские страны должны усилить свои возможности производить удобрения и приложить усилия для обеспечения транзита украинского зерна на Ближний Восток и в Африку. В долгосрочной перспективе они должны привлечь страны Глобального Юга к переходу на рельсы экологически чистой экономики.



