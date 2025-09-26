В последние десять лет украинская политика переживает постепенные, но заметные изменения в вопросе гендерного представительства. Число женщин в Верховной Раде и правительстве возросло до исторических максимумов. Параллельно в общественном секторе активизировались женские инициативы, создающие платформу для нового поколения лидеров. Однако возникает главный вопрос: превращается ли этот рост в реальное влияние на принятие решений?

Украина на пути к гендерному равенству: почему женское лидерство становится критически важным

Количественное представительство: рекорды, но не паритет

По данным IPU (Inter-Parliamentary Union, международная организация национальных парламентов), в начале 2025 года в Верховной Раде Украины было 21,2% женщин (85 депутатов из общего состава). Это самый большой показатель за годы независимости, хотя он все еще ниже среднего уровня в странах ЕС, где женское представительство достигает 30–35%. В Кабинете Министров в 2025 году работает 3 женщины из 19 министров (15,7%).

Данные цифры свидетельствуют о том, что парламент и правительство постепенно становятся инклюзивнее, однако критически важно обеспечить качественное участие женщин в формировании политики, а не только формальное присутствие.

Женщины в общественном секторе: сильные сети и новые лидеры

В общественных организациях и медиа женское представительство гораздо выше. По данным журналистского исследования, около 41% украинских медиа имеют женщин на руководящих должностях. Это создает важную площадку для развития женского лидерства и влияния на общественное мнение.

Украинский Женский Фонд в 2025 году представил Индекс гендерного равенства, впервые позволивший системно измерить "домен влияния". По этому показателю Украина получила 61,4 балла из 100, что свидетельствует о среднем уровне привлечения женщин к принятию решений по сравнению со странами ЕС.

Подобные данные подтверждают: общественные инициативы становятся инкубаторами для политических лидерок, а женские сети формируют среду для обмена опытом и адвокации.

Влияние войны: новые роли и новые вызовы

Полномасштабное вторжение России явилось переломным моментом в гендерном измерении. Женщины взяли на себя новые роли – от волонтерства до руководства гуманитарными программами и местными общинами. По данным UN Women, в 2024 году поддержку от организации получили более 180 000 женщин и девушек в Украине.

Однако война усугубила и социально-экономические риски. По данным ООН, среди внутренне перемещенных лиц трудоустроено только 48% женщин против 71% мужчин. Это свидетельствует о структурных барьерах: нехватке возможностей, дискриминации и большей ответственности женщин за уход за детьми.

Индекс гендерного равенства

Одним из ключевых достижений последних лет есть появление системы измерения. Индекс гендерного равенства, разработанный УЖФ совместно с Госстатом, стал первым комплексным инструментом для Украины.

Документ позволяет анализировать прогресс в шести доменах: работа, деньги, знание, время, влияние, здоровье. По домену "Влияние" (политическое представительство, руководящие позиции) Украина показала значительный разрыв со средним показателем ЕС, где индекс достигает 68–70 баллов. Таким образом, потенциал для роста остается существенным.

Впрочем, сбор данных в период военного положения осложнен: многие показатели приходится оценивать на основе прокси-индикаторов. Это создает риск того, что реальные масштабы влияния женщин недооцениваются.

Барьеры и стереотипы: тормозящий прогресс

Несмотря на положительные изменения, проблемы остаются системными. Аналитические материалы Cedos и правозащитных организаций указывают на 3 основных барьера:

• Стереотипы на рабочем месте и в политических партиях.

• Нехватка формализованных политик равенства в организациях.

• Ограниченный доступ к капиталу и ресурсам для женского предпринимательства.

По данным Госстата, в 2024 году женщины составили 47,5% всех предпринимателей. Однако большинство из них сосредоточены в малом бизнесе, где доступ к кредитованию и грантам значительно ограничен.

Таблица: ключевые показатели представительства женщин

Показатель Значение Источник Женщины в Верховной Раде (2025) 21,2% (85 мест) IPU / Parline Женщины в Кабмине (2025) 3 из 19 (15,7%) UN Women Руководители украинских медиа ≈41% Suspilne Доля предпринимательниц 47,5% ZMINA / Госстат Индекс гендерного равенства (2025) 61,4 балла УЖФ

Перейдет ли количество в качество?

Важно различать "количество" и "качество". Формально доля женщин в парламенте возросла, однако большинство ключевых решений все еще принимаются мужчинами. Только несколько депутатов возглавляют комитеты, а среди руководства парламентских фракций женщины остаются исключением.

Эту проблему хорошо иллюстрирует заявление депутата ВРУ Иванны Климпуш-Цинцадзе:

"Во-первых, женщин гораздо меньше мужчин в парламенте в принципе около 21,5%. Но я горжусь тем, что с 2014 года нам удалось очень многое сделать, чтобы женщин было больше, в том числе и из-за поощрительных квот."

Такая цитата показывает, что даже политики не признают: изменения есть, но они скорее количественные, чем качественные.

Прогноз развития женского лидерства и гендерного равенства в Украине

В ближайшее десятилетие у Украины будут все предпосылки для дальнейшего роста роли женщин в политике, бизнесе и общественном секторе. Во-первых, законодательные изменения, введенные в последние годы, в том числе норма о гендерных квотах в избирательных списках, постепенно формируют новый стандарт политической конкуренции. Аналитики ожидают, что в результате следующих двух избирательных циклов количество женщин в Верховной Раде может возрасти с нынешних около 21% до 30–35%, что будет соответствовать среднеевропейским показателям.

Во-вторых, война и процесс обновления страны станут мощными драйверами для усиления женского лидерства. Опыт кризисного менеджмента, которым владеют женщины-волонтерки и руководители общественных организаций, будет непосредственно трансформироваться в политический и административный капитал. Международные доноры, среди которых ООН Женщины и Всемирный банк уже подчеркивают необходимость включения женщин в процесс принятия решений на этапе послевоенного восстановления. Это означает, что гендерное равенство будет рассматриваться не как нравственный аспект, а как экономическая и управленческая необходимость.

В третьих, смена поколений на политической и бизнес-арене откроет новые возможности. Поколения Z и молодежь, которая сейчас входит в общественно-политическую жизнь, гораздо менее склонны поддерживать гендерные стереотипы. Опрос Киевского международного института социологии в 2024 году показал, что более 60% молодых украинцев считают, что женщины и мужчины обладают одинаковой способностью к лидерству. Это создает основу для устойчивого роста женского участия в принятии решений.

В то же время сохраняются и вызовы. Эксперты прогнозируют, что главной проблемой будет оставаться "стекольный потолок" в сфере бизнеса, где женщины все еще недостаточно представлены на уровне топ-менеджмента и советах директоров. Кроме того, вопрос баланса между семейными обязанностями и профессиональной реализацией будет оставаться актуальным, особенно в послевоенный период.

В целом наиболее вероятный сценарий развития на ближайшие 5–10 лет заключается в постепенном увеличении количественного представительства женщин в политике и расширении их реального влияния. У Украины есть шанс стать примером для региона, где гендерное равенство станет не декларативной нормой, а фундаментальным принципом общественной модернизации.



