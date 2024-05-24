ТРЦ раздора: депутаты и Ощадбанк встали на сторону владельца «Гулливера»

В Верховной Раде состоялось заседание парламентской спецкомиссии по защите прав инвесторов, во время которого народные депутаты заслушали обращение компании "Три О" (владельца торгово-офисного комплекса "Гулливер") о возможных фактах необоснованного давления Бюро экономической безопасности.

Андрей Пышный

Напомним, на рассмотрении в Шевченковском райсуде Киева находится дело по передаче киевского торгово-офисного центра "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление АРМА. Дело касается уклонения от уплаты налогов на сумму 146 млн грн .

Но это удар не только по бизнесмену, имеющему родственников в РФ, Виктору Полищуку, но и по репутации главы НБУ Андрея Пышного, в свое время лично курировавшего выдачу кредита на строительство ТРЦ, а затем и реструктуризацию этого долга под рекордно низкие проценты.

На сторону владельцев "Гулливера" уже встала глава ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, которая назвала расчеты БЭБ сомнительными, а заместитель председателя правления государственного "Ощадбанка" Арсен Милютин заявил, что передача актива АРМА согласно действующему законодательству сделает невозможным дальнейшее погашение кредита Ощадбанка и приведет к значительным убыткам банка.

История вопроса ТРЦ Гулливер

В 2006 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выдали кредит ООО Три О. Тогда эту фирму контролировали Вагиф Алиев и Сергей Веселов (депутат Одесского облсовета от БЮТ), а позже и Алексей Кучеренко (нардеп от "Батькивщины"). Речь шла о мультивалютном кредите на общую сумму $61,6 млн. под 13,5% годовых в гривне и 12% в долларах со сроком выплаты до декабря 2012 года . В 2006 году тогдашний первый заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Пышный так прокомментировал это соглашение: "Была отработана общая оценка рисков по проекту, взаимодействие двух банков при финансировании, контроле и сопровождении залога".

В качестве обеспечения по кредиту "Три О" еще в 2007 году передало в ипотеку госбанкам участок площадью 1,14 га, на котором впоследствии был построен ТРЦ Гулливер.

А уже в 2011 году , по данным государственного судебного реестра, сумма кредита составила уже $88,4 млн. и 1,35 млрд. грн. По курсу того времени суммарно это составляло около $258,39 млн.

Проблемы с выплатами по кредиту у фирмы начались практически сразу — в 2013-2019 гг. сумма долга возросла до $440,99 млн ($352,79 млн Ощадбанка и $88,2 млн Укрэксимбанка). Эта цифра стала известна благодаря выписке из реестра прав на недвижимое имущество, который также показал, что срок выплаты продлили до декабря 2025 г.

А вот в 2017 году фирма заключила с банками новый ипотечный договор, по которому передала в ипотеку участок площадью 0,11 га. Никаких условий и обстоятельств этой ипотеки, как и существенно возросшей суммы долга по кредиту, в открытых источниках нет. В 2016 году тогдашний председатель правления Сбербанка Андрей Пышный отказался ответить журналистам "Зеркала недели" на вопрос о сумме кредита "Три О" и как он обслуживается, сославшись на банковскую тайну.

В 2018 году "Ощадбанк" выставлял на продажу права требования по кредиту и по договорам обеспечения (ТРЦ "Гулливер", участки на Спортивной площади, 1-А и 100% ООО "Три О") за 18,18 млрд грн. Но торги так и не состоялись – все 10 участников были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса (908 млн грн). И к этой идее больше не возвращались. А просто облегчили "кредитное иго" связанным с Россией бизнесменам из "Три О". Реструктуризацию кредита согласовали уже после аннексии Крыма и Донбасса.

После последней реструктуризации 2020 года размер основного обязательства "Три О" перед госбанками составляет уже $674,99 млн ($537,21 млн Ощадбанка и $137,78 млн Укрэксимбанка), а срок выплаты пролонгирован до января 2044 года . При этом известно, что за использование кредитных средств фирма должна платить 3,65% и 4,15% годовых в валюте соответственно.

В конце 2020 года Андрей Пышный ушел с поста председателя правления Ощадбанка, оставив после себя "бомбу замедленного действия" в виде кредита для Гулливера и эта бомба может разорваться уже в этом году. Как признался в авторской колонке Реструктуризация vs продажа залога: опыт кейса Gulliver заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин, объем долга примерно втрое превышает рыночную стоимость здания, переданного в залог по кредиту, по состоянию на 2020 год.

Уже несколько раз переносилось заседание суда по передаче Киевского торгово-офисного центра Gulliver Виктора Полищука в АРМА. В случае принятия этого решения Сбербанк, кредитовавший его строительство, может потерять около 21 млрд грн. Это равно 75% балансовой стоимости Ощадбанка, ведь, согласно данным Нацбанка, собственный капитал банка сейчас составляет 28,5 млрд грн.

Панамское дело и Пышный

Это не единственный значительный промах в биографии Пышного в должности главы Ощадбанка.

Так, в сентябре 2015 года в блоге на Украинской правде ''На черный день''. Команда Авакова вывела 40 миллионов долларов на Панаму Сергей Лещенко сообщил, что с помощью тогдашнего председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного нардеп Игорь Котвицкий вывел $40 млн на Панамский оффшор.

Как выяснилось, чтобы вывести летом 2015 года $40 млн в Панаму, Котвицкий перекупил долг компании ООО "Крым Петролеум Компани" перед нидерландской компанией Tiway FSU BV ООО "Крым Петролиум Компани" перевела на нардепа долг перед компанией-нерезидентом. В то же время 8 июня 2015 года компания-нерезидент заключила с компанией Kingston Group SA (Панама) договор, по которому к Kingston Group SA перешло право требования по указанному долгу. Речь шла о долге на 41 млн. долларов США, который был переуступлен за вознаграждение 1 доллар США.

В период с 29 июля 2015 по 11 августа 2015 года И.Котвицкий перечислил 40 млн долларов четырьмя траншами в Ощадбанке на счет Kingston Group SA в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd. В госреестре компания "Кингстон Групп С.А." (Панама) значится основателем ООО "Крым Петролеум Компани". К тому же, выведенные 40 млн долларов Котвицкий в декларацию 2014 г. сначала не вписал, а "уточненную" подал только через полгода после окончания декларирования.

При этом Ощадбанк пропустил денежный перевод несмотря на то, что у Котвицкого отсутствовали подобные активы в его декларации за предыдущий год.

Личное участие Андрея Пышного вытекало из служебной записки сотрудницы "Ощабанка" Рощинои, в которой говорилось, что для получения разрешения на продление существующих деловых отношений Котвицкого, сотрудники банка должны обязательно проинформировать его руководителя.

В дальнейшем перевод был заблокирован и Нацбанком, однако директор Департамента регистрационных вопросов и лицензирования Леонид Антоненко вмешался в ситуацию и дал разрешение на проведение операции.

Позже по факту этой операции было открыто уголовное производство, а Национальный банк наложил на Ощадбанк штраф в размере 3 млн грн.

В этой истории интересна еще одна линия сюжета, которая осталась незамеченной широким массам, однако имела не менее громкое развитие, связанное с бывшим президентом Виктором Януковичем, российским капиталом и банками.

Ведь руководителем задействованной в коррупционном скандале с Игорем Котвицким и Андреем Пышным организации ООО "КРЫМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ" является Надольная Даша Васильевна, которая до февраля 2023 года была указана владельцем и директором ряда компании из группы "Инвестохиллс", с которой связан бизнес российско-украинского предпренимателя Павла Фукса.

До 17 августа 2021 года Надольна была руководителем ООО "Австрийско-венгерская лизинговая компания" (до октября 2018 года – ООО "Укррослизинг", созданная в ноябре 2008 года). В свою очередь, учредителем ООО "Австрийско-венгерская лизинзовая компания" была компания "Укррослизинг Сайпрус Лимитед" из Кипра, учредителями которой выступали австрийский инвестиционный банкир Уве Эшнер Кристиан, а до декабря 2017 года числился и Павел Фукс.

Компанию "Укррослизинг" связывали с соратником Виктора Януковича и бывшим нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко. Впоследствии среди ее акционеров появились структуры российского "Внешэкономбанка", прокредитовавшего приобретение 100 вагонов, которые "Укррослизинг" продал Киевскому метрополитену в лизинг по завышенной цене.

Кейс с "Гулливером" очень сильно бьет по репутации главы НБУ Андрея Пышного, который лично занимался этим кредитом, ведь переход этого актива в АРМУ нанесет колоссальные убытки для "Ощадбанка" и обесценит все регалии и награды, которую глава НБУ получал в последнее время.