Субсидии от ЕС: почему фермеры из Польши и других стран восточной Европы боятся конкуренции со стороны Украины

Начиная с осени 2023 года Польшей прокатилась волна протестов. Фермеры выражают свое несогласие с политикой Европейского Союза — как по Европейскому зеленому соглашению, так и по поступлению продовольствия из Украины. Некоторые протестующие указывают на то, что целые вагоны зерна, а также других продуктов питания, въезжают в Польшу через восточную границу. Ситуация обостряется, однако, по мнению многих экспертов, проблема фермеров — это скорее инфляция и Россия, которая заливает мир дешевым зерном, чем Украина.

Польские фермеры. Фото: из открытых источников

Войцех Конончук, директор Центра восточных исследований Польши, утверждает, что поступления многих продуктов из Украины были ограничены, а с конца апреля 2023 года украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник не импортируются в Польшу. Об этом он написал на странице в соцсети.

Эксперт также подчеркивает, что торговый обмен между Польшей и Украиной очень выгоден для его страны. "В 2023 году польский экспорт в Украину составил 11,4 млрд евро, импорт из Украины – 4,4 млрд евро. То есть у Польши положительное сальдо торговли с Украиной в размере 7 миллиардов евро", — отмечает директор OSW.

Ассоциация по потеплению климата указывает на еще один важный аспект. Она отмечает, что снижение цен на зерновые в Польше является результатом ситуации на мировых рынках, а не импорта украинских зерновых. "Причина проблем фермеров в Брюсселе. Это абсурдная климатическая политика, которая приводит к сокращению производства при одновременном увеличении издержек", — утверждают они.

Инфляция – самая большая проблема для фермеров

Польский экономист Игнатий Моравский на страницах издания Puls Biznesu указывает на разрыв между ценами на сельскохозяйственную продукцию и ее себестоимостью. Разочарование фермеров частично связано с тем, что поляки платят все меньше и меньше фермерской продукции, но все еще тратят много на топливо или удобрения.

Источники проблем сельхозпроизводителей лежат в другом месте, в гораздо более широких экономических процессах, и Украина и ЕС здесь только жертвы. Часто бывает так, что в условиях больших ценовых изменений ищут конкретных виновников, ведь инфляционно-дефляционный процесс анонимный, отмечает экономист.

По подсчетам Моравского, за год отпускные цены упали примерно на 40%, а себестоимость — на 8%.

Эксперт также отметил, сколько зерна попадает в ЕС из Украины. Это 6 миллионов тонн в год или около 6% потребления. И даже если мы говорим обо всем общем рынке, а не только о польском, даже такое количество зерновых может вызвать эмоции у польских производителей.

Моника Пшеворская, директор Института аграрной экономики Польши, поддерживающего протест фермеров, в интервью money.pl признала, что если говорить о торговле с Украиной, она действительно выросла.

Однако не все фермеры от этого выиграют. Проблема в том, что официально зерно не может попасть в Польшу. Но оно попадает. Она попадает на территорию Германии или Литвы, которая не учитывается в балансе, но с этих территорий попадает на наш рынок", — объясняет она.

То, что заставляет фермеров протестовать, более сложно. Фермеры стоят на границе между Украиной и Польшей, потому что торговля должна быть цивилизованной. Пока Польша и Украина не станут давить на ЕС, никто не будет этим заниматься. Фермеры требуют, чтобы ЕС установил квоты или тарифы для тех наиболее страдающих отраслей, добавляет он.

Моника Пшеворская также соглашается, что сельскохозяйственный сектор Польши больше всего страдает инфляцией.

"Правда состоит в том, что польские фермеры не могут продать зерно, потому что склады переполнены зерном, поступающим из Украины. У фермеров нет денег, чтобы покупать удобрения, возвращать кредиты, они остаются с дорогим зерном, говорит директор Института аграрной экономики", — отметила эксперт.

Она также объясняет, что из-за инфляции выросли цены на продукты для сельскохозяйственного производства. Однако проблем стало еще больше.

"Стоимость кредитов также возросла. А братья их фермеров вынуждают требования ЕС модернизировать свои хозяйства, адаптироваться к экологическим требованиям. В то же время, требования "Зеленого соглашения", высокие производственные затраты, высокая стоимость кредитов и невозможность честно конкурировать — все это легло на плечи фермеров".

"В нынешних условиях так называемый свободный рынок не является свободным рынком, потому что польский фермер, на которого распространяется ряд ограничений, борется за рынок с украинским фермером, который не обязан соблюдать ограничения. Но они могут продавать", — подытожила Моника Пшеворская.

Россия заливает мир дешевым зерном?

Ситуация для фермеров осложняется падением цен на зерно. MATIF (Marché à Terme International de France), важнейшая товарная биржа сельскохозяйственной продукции в континентальной Европе, фиксирует рекордно низкие цены.

Как отмечает отраслевой сайт wrp.co.uk, мартовский контракт на MATIF уже приблизился к 200 евро за тонну.

Как на внутреннем польском, так и на внешнем рынках ситуация становится все нервнее, поскольку запасы находятся на рекордно низком уровне, а новый урожай неумолимо приближается. Ситуация усугубляется откровенным демпингом российских цен на пшеницу.

В последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в октябре 2020 года. Это означает, что следующий сезон станет вызовом для фермеров, поскольку продажи зерновых по текущим ценам не покрывают производственные издержки.

Европейские фермеры обеспокоены конкуренцией со стороны Украины

Изменения в аграрной политике ЕС неизбежны. Поэтому европейские фермеры все больше опасаются конкуренции со стороны фермеров из Украины, которые постепенно интегрируются в общий рынок.

Решение Еврокомиссии о расширении свободного доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС включает в себя специальные предохранители для сахара, мяса птицы и яиц. В Брюсселе поняли, что поддержка Украины не должна происходить за счет фермеров других стран, но этого недостаточно для сельхозпроизводителей стран восточной Европы. Они утверждают, что предохранители должны быть установлены на более жестком уровне и касаться зерновых и масличных культур.

Брюссель хочет расширения беспошлинного доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, но с предохранителями для сахара, мяса птицы и яиц.

Если бы Украина присоединилась к ЕС сегодня, то сельское хозяйство получило бы 96,5 миллиарда евро из общей копилки, а поддержку фермеров в других странах ЕС пришлось бы сократить на 20%. Такие цифры были приведены в документе ЕК, подготовленном в прошлом году для анализа того, что означает для Союза вступление Украины в ЕС. Это статический анализ, который не предусматривает никаких изменений в аграрной политике ЕС, но он хорошо показывает, насколько важно будет сельское хозяйство в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Можно упомянуть разные механизмы отсрочки этого эффекта, которые использовались при вступлении других стран в ЕС. Испании, когда она вступала в ЕС в 1986 году, был предоставлен переходный период от 7 до 10 лет, отмечает дипломат ЕС. Этот период позволил ей постепенно внедрять стандарты ЕС, а также защитил рынок десяти старых стран-членов от испанской конкуренции, например, фруктов или масла. В противоположность этому Польше и другим странам, присоединившимся к ЕС в 2004 году, пришлось ждать много лет, пока прямые субсидии будут выравнены.

Однако случай Украины отличается. Это прибыльное сельское хозяйство, основанное на отличных почвах (черноземах), в котором доминируют крупные фермерские хозяйства или корпорации. Вступление Украины в ВТО может означать необходимость структурных изменений в аграрной политике ЕС.

Украинских сельхозпроизводителей не обязательно интересуют прямые субсидии, для них важен доступ к крупному внутреннему рынку ЕС, а также беспошлинный доступ к рынкам третьих стран, с которыми ЕС имеет соглашения о свободной торговле. Проблема не в том, что украинское сельское хозяйство станет обузой для ЕС. Скорее оно будет слишком конкурентоспособным, пишут эксперты Фонда Бертельсманна в отчете о подготовке украинской экономики к вступлению в ЕС.

Украина может отказаться от сельскохозяйственных субсидий ЕС

В марте этого года стартуют переговоры Украины с Брюсселем о вступлении в ЕС. Украинская сторона готова рассмотреть возможность отказаться от крупных сельскохозяйственных субсидий Европейского Союза в обмен на смягчение требований Брюсселя в рамках "Зеленого курса". Идея состоит в том, чтобы успокоить страны-члены ЕС.

Очевидно, что интеграция страны с таким огромным сельскохозяйственным сектором, которая до полномасштабного вторжения России в 2022 году занимала 4-е место в мире по поставке зерна, станет для ЕС крайне чувствительной политической и экономической темой в ближайшие несколько лет.

Однако отказ Киева от 96,5 млрд евро субсидий, которые должны предоставляться Брюсселем в течение 7 лет, может серьезно усложнить ведение бизнеса для украинских сельхозпроизводителей, чем без субсидий ЕС.





