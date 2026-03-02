Семьи погибших защитников могут купить квартиру под 7%: новые правила «еОселі» 2026 года, которые меняют все

Государственная программа доступного кредитования жилья "єОселя", начатая Президентом Украины в 2022 году, продолжает работать даже во время полномасштабной войны. Она позволяет тысячам семей приобрести собственное жилье на условиях, недоступных на коммерческом рынке. По состоянию на начало 2026 года программой воспользовались более 22620 семей, которые получили кредиты на общую сумму почти 38,923 млрд грн. В 2025 году банки-партнеры выдали 7769 кредитов на 14,8 млрд грн – на 8,7% меньше по количеству, но на 1,5% больше по сумме по сравнению с 2024 годом. Это свидетельствует о росте среднего чека из-за повышения цен на недвижимость.

Фото: коллаж comments.ua

Программа реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания". Заявку подают через приложение "Действие", банки-участники (ПриватБанк, Сбербанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank, Sense Bank, Таскомбанк, BISBANK, Банк Кредит Днепр, Радабанк) присылают предложения. По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, "мы формируем спрос на жилье, что в свою очередь стимулирует строительную отрасль и смежные производства".

Кто имеет право на кредит и как определить категорию

Право на участие имеют граждане Украины в возрасте от 18 лет (на момент оформления) до 70 лет (на момент полного погашения), которые являются платежеспособными и отвечают критериям. Главное условие – отсутствие собственного жилья или его площадь меньше норматива: 52,5 м² для одного или двух человек плюс 21 м² на каждого следующего члена семьи (официальный или фактический брак, несовершеннолетние дети, проживающие вместе). Не учитывают недвижимость на территориях активных боевых действий или временно оккупированных, а также уничтоженную или поврежденную.

Категории делятся на две основные группы со ставками компенсации от государства. Под 3% годовых на первые 10 лет (с 11-го года – 6%) кредитуют:

- военнослужащих Вооруженных Сил Украины по контракту, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военных прокуроров, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности, полицейских;

- с января 2026 года — всех мобилизованных военнослужащих;

- членов их семей;

- медицинских работников (специалистов и профессионалов учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности);

- педагогических работников учебных заведений государственной или коммунальной формы;

- научных и научно-педагогических работников учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы.

Под 7% годовых на первые 10 лет (с 11-го – 10%) доступен кредит для:

- ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны (статья 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

- семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

- внутренне перемещенных лиц;

- других граждан, соответствующих жилищной норме.

Именно семьи погибших защитников входят в эту группу и получают доступ к льготной ставке без дополнительных ограничений по статусу. Если заемщик из категории сил обороны получает инвалидность I или II группы в результате войны, право на компенсацию сохраняется в период такой инвалидности. При смерти заемщика кредит продолжает действовать по договору, а семья может переоформить обязательства или досрочно погасить без штрафов.

С февраля 2026 года действуют более жесткие правила. Гражданин не сможет взять кредит, если владеет жильем более 52,5 м² (для 1–2 человек) или если за последние 36 месяцев продавал недвижимость, а суммарная площадь превышает норматив.

Первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева объясняет : "Теперь молодая семья из двух человек может подать заявку на "єОселю" только при условии, что в ее собственности менее 52,5 м² жилья". Раньше таких ограничений не было, разницу покрывали большим первым взносом. Теперь проверка стала более глубокой, чтобы избежать злоупотреблений.

Сколько можно получить, на какой срок и как рассчитываются платежи

Минимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, максимальная – до 5–6 млн грн в зависимости от банка и стоимости объекта. Срок – от 1 до 20 лет. Первый взнос – от 20% стоимости жилья, для лиц до 25 лет – от 10% на вторичном рынке. Для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий действует дополнительная компенсация от Пенсионного фонда Украины: до 70% первого взноса (если стоимость жилья не превышает 2 млн. грн.), 70% ежемесячных платежей в течение первого года (но не более 150 тыс. грн. в год в целом) и до 40 тыс. грн.

Предельная стоимость 1 м² не может превышать опосредованную стоимость строительства жилья в регионе (по данным Министерства развития общин и территорий), умноженную на 2. Для Киева опосредованная стоимость составляет около 30 081 грн/м², поэтому максимальная цена – 66 178 грн/м². Максимальная площадь объекта: 115,5 м² для квартиры, 125,5 м² для дома (независимо от числа членов семьи). Для жилья в домах не старше 3 лет норму можно превысить на 10%.

Таблица норм площади жилья по программе "єОселя" (по состоянию на февраль 2026 года)

Состав семьи Нормативная площадь (квартира/дом) Максимальная площадь (квартира/дом) Приложение на нового члена семьи 1–2 человека 52,5 м² / 62,5 м² 115,5 м² / 125,5 м² - 3 человека 73,5 м² / 83,5 м² 115,5 м² / 125,5 м² 21 м² 4 человека 94,5 м² / 104,5 м² 115,5 м² / 125,5 м² 21 м² 5 и более человек рассчитывается индивидуально 115,5 м² / 125,5 м² 21 м² на каждого

Источник: официальный сайт программы и Постановление Кабинета Министров №856.

Пример расчета для семьи военнослужащего (ставка 3%): стоимость квартиры 4 млн. грн., первый взнос 20% (800 тыс. грн.), кредит 3,2 млн. грн. на 20 лет. Ежемесячный платеж на первые 10 лет – около 17 700 грн, далее = около 20 900 грн (с учетом изменения ставки). Для категории 7% платежи выше на 30–40%. Реальная годовая процентная ставка с учетом комиссий – около 8,74% для базового примера Сбербанка.

На что же можно потратить средства и какие ограничения

Денежные средства направляют исключительно на приобретение квартиры или жилого дома (или имущественных прав на квартиру в многоквартирном доме) на подконтрольной Украине территории, кроме районов активных боевых действий и временно оккупированных. Жилье должно быть введено в эксплуатацию и застраховано. Нельзя покупать объекты, являющиеся памятниками архитектуры.

В зависимости от категории отличаются требования к возрасту дома:

- для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов, ученых, ветеранов — дом не старше 20 лет в прифронтовых областях (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская), в других — не старше 3 лет;

- для внутренне перемещенных лиц — не старше 20 лет во всех регионах;

- для других граждан – не старше 3 лет или на стадии строительства.

Объекты строительства должны быть аккредитованы банком-партнером. Это ограничение стимулирует первичный рынок: за последние данные недели 173 кредита выдали именно на новостройки, из них 67 – на стадии возведения.

Особенности для семей погибших защитников

Семьи погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины имеют приоритетный доступ к ставке 7% (с 11-го года – 10%). Они входят в ветеранскую категорию и могут воспользоваться программой, даже если потеряли жилье из-за боевых действий (такое имущество не учитывают в норме). Местные органы власти в некоторых регионах (Львовская, Одесская, Полтавская, Закарпатская области, Кривой Рог, Черновцы) предоставляют дополнительную компенсацию 3% годовых. Если заемщик из категории сил обороны погибает после оформления кредита, семья сохраняет право на продление выплат по льготным условиям или может досрочно погасить кредит без пеней. Государственная компенсация не прекращается автоматически, если семья подтверждает статус.

Как программа влияет на рынок и почему изменения 2026 года важны

За неделю в начале февраля 2026 года 249 семей получили кредиты на 542 млн грн, а за одну из последних недель – 128 кредитов на 215 млн грн. С начала 2026 года уже 1208 украинцев на 2,46 млрд грн. Самые активные регионы: Киевская область (76 кредитов в неделю в одном из периодов), Киев (59), Львовская область (25). Под 3% кредиты получили преимущественно военные (89 из 110), под 7% – граждане без жилья (100 из 139) и внутренне перемещенные лица (37).

Изменения с 9 февраля 2026 года (ограничение площади и стоимости) делают программу более справедливой. Елена Дмитриева отмечает: "Раньше программа фактически не ограничивала ни площадь, ни стоимость жилья – разницу можно было покрыть большим первым взносом. Теперь правила ужесточились". Это снизит спекуляции, но может сократить количество заявок на 10–15% в крупных городах, где цены высокие. В то же время, фокус на первичном рынке поддерживает строителей: 70% кредитов приходится именно на новостройки.

Программа уже помогла вернуть часть украинцев из-за границы и обеспечить жильем более 11 тысяч военных семей. Без "еОселі" коммерческая ипотека под 15–20% годовых была бы недоступна большинству. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году объем выданных кредитов превысит 15 млрд грн, если бюджетное финансирование "Укрфинжилья" останется на уровне 65 млрд грн.

"єОселя" — один из немногих работающих механизмов государственной помощи, сочетающий социальную поддержку с экономическим стимулом. Для семей погибших защитников это не просто кредит, а возможность сберечь стабильность после потери. Новые ограничения в 2026 году делают программу более прозрачной, но требуют точного расчета. Перед подачей заявки следует проверить статус в Действии, рассчитать платежеспособность и выбрать аккредитованный объект. Программа доказывает: даже в военное время государство может создавать реальные инструменты для того, чтобы у украинцев была собственная крыша над головой.