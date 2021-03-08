Восьмое Марта — светлый праздник, который с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола. Этот день ассоциируется с приходом весны, теплом, красивыми цветами и женскими улыбками. 8 Марта мы стремимся поскорее поздравить самых близких людей — мам, сестер, бабушек, подруг и напомнить им о своей любви.

поздравление с 8 марта / фото: 1zoom

Как появился праздник 8 марта

Формально, идею создания Международного женского дня, предложила немецкая коммунистка Клара Цеткин, которая активно выступала за права женщин. В 1910 году, посетив конференцию женщин-социалисток в Копенгагене, она призвала учредить Международный женский день. Тогда ее идея была поддержана участницами из 17 стран мира и подразумевала, что 8 марта женщины будут выходить на митинги и привлекать внимание общественности к важным проблемам.





Другие версии гласят, что праздник имеет американские корни, и его основа была заложена во время "Марша пустых кастрюль", который будто бы состоялся 8 марта 1857 года в Нью-Йорке по призыву женской социал-демократической организации. В этот день работницы текстильной промышленности впервые вышли на улицы города, били в пустые кастрюли и требовали сократить рабочий день, улучшить условия труда и повысить зарплату, чтобы она была наравне с мужской. И женщинам таки удалось добиться справедливости. Вскоре подобные акции протеста прошли в Париже, Чикаго, Нью-Йорке.

На сегодня 8 марта считается одним из самых любимых праздников женщин, ведь мужчины задаривают их цветами, подарками и не скупятся на комплименты. В Украине этот день является выходным, хотя с 2017 года были попытки отменить Международный женский день как государственный праздник. Но как бы там ни было, 8 марта — отличный повод, чтобы встретиться с близкими людьми, поздравить их с весной и провести хорошо время.

Представляем вам красивые и оригинальные поздравления к Международному женскому дню, которые можно написать на открытке и вручить ее своей маме, бабушке, жене, подруге или коллеге.

Поздравление с 8 марта





Весна — пора расцвета, любви, тепла и не случайно, именно в этот день мы поздравляем всех женщин, ведь в них воплощены самые прекрасные черты весны — они дарят нам тепло, вдохновляют на поступки, заставляют улыбаться и делают счастливыми. С 8 Марта, наши дорогие!

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Любимая, с праздником весны! Спасибо тебе за теплоту, любовь и заботу, которой ты окружаешь меня каждый день. Хочу, чтобы ты всегда сияла как весеннее солнце и наполняла мир лучами своего очарования, вдохновения и доброты. Всегда будь такой милой, красивой и веселой!

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Поздравляю с женским днем! Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, прилива сил и энергии для свершения новых побед. Пусть жизнь будет яркой и удивительной, а все невзгоды обходят стороной. Побольше радостных эмоций и счастливых улыбок!

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Сегодня прекрасный праздник — 8 Марта! От всей души желаю любви, гармонии и спокойствия, чтобы в душе всегда царила весна. Пусть всегда улыбается удача, а рядом будут надежные друзья и родные люди. Будь счастлива и любима!

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Поздравление с 8 марта маме





Каждый год 8 марта, независимо от возраста, все стараются в первую очередь поздравить самого близкого и родного человека — Маму. Это еще одна прекрасная возможность сказать, как мы ценим ее тепло, заботу и поддержку.

Моя родная и любимая мама! Хочу, чтобы ты всегда была здоровой и каждый день светилась от счастья и любви! Пусть в твоей жизни будет больше радости, смеха, приятных впечатлений и меньше работы и домашних забот. Знай, что ты — наш источник вдохновения и света!

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Дорогая мамочка! В этот чудесный весенний день спешу поздравить тебя с праздником и пожелать много счастья, здоровья, любви и достатка. Чтобы на сердце всегда было спокойно, а душа трепетала от восторга, приятных встреч и радостных эмоций.

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Мамуля, поздравляю с 8 Марта! Спасибо за ласку, теплоту и заботу, за то, что ты моя самая надежная поддержка и опора. Я желаю тебе здоровья, бодрости и долголетия, чтобы твоя красота приумножалась с каждым днем, а жизнь играла яркими красками и приятными сюрпризами.

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Поздравление с 8 марта в прозе

Праздник 8 марта стал символом весны, ведь он связан с новыми надеждами, планами, светлыми мечтами и верой в лучшее! Поздравляю прекрасных дам с этим днем и желаю им вдохновения, удачи, мотивации, чтобы сбывались их мечты и желания.

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Поздравляю прекрасных женщин с 8 марта! Желаю, чтобы вы получали цветы, комплименты и подарки не только в этот день, но и на протяжение всей жизни, ведь вы это заслужили. Спасибо за поддержку, терпение, заботу и любовь. Будьте счастливы!

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С Международным женским днем! Хочу пожелать любви, красоты, вдохновения и жизненного оптимизма. Пусть удача, целеустремленность и решительность будут надежными спутниками во всех делах. Много радости вам и благополучия!

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Милые женщины, поздравляю с первым весенним праздником! Оставайтесь всегда такими красивыми и милыми, ведь вы делаете этот мир намного лучше и ярче. Пусть в вашем доме всегда будет любовь, поддержка, взаимопонимание и много счастья!

Поздравления с 8 марта девушек

С праздником Вас, дорогие девушки! Хотим пожелать хорошего настроения, крепкой любви, ярких впечатлений и побольше романтики. Пусть ваша жизнь будет подобна сказке: яркая, насыщенная и счастливая.

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Дорогие девушки, с 8 Марта! Пусть эта весна принесет вам много радости, счастья, новых свершений, спокойствия и достатка. Желаю неиссякаемого оптимизма, энтузиазма и профессиональных успехов.

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Поздравляю с Международным женским днем. Пусть ласковое солнце наполняет вас энергией, радостными эмоциями и чувством счастья. Желаю душевной гармонии, настоящей любви, спонтанных сюрпризов и благополучия.

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Поздравления с 8 марта своими словами





От всей души поздравляю с 8 Марта! В этот день хочется пожелать большой и светлой любви, хорошего настроения, душевного подъема и долгих лет жизни. Пусть весна окрыляет, вдохновляет и придает сил для новых свершений.

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Девчонки, с 8 Марта! Мы с вами достойны любви, пусть эта весна принесет нам много позитивных эмоций и радостных моментов. Пусть работа будет в радость, а отдых не в тягость.

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Любовь моя! В этот прекрасный весенний день свет твоих глаз согревает меня больше солнца, а твоя красота восхищает и вдохновляет. Поздравляю с праздником и желаю, чтобы все твои мечты сбылись.

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Дороги женщины! Знайте, что вы делаете мир прекрасным. Вы дарите нам радость каждый день, наполняете его смыслом и позитивными моментами. Желаем вам крепкого здоровья, любви и настоящего женского счастья!

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Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Международным женским днем! Пусть карьерные амбиции реализуются, работа приносит удовольствие, а зарплата позволяет не смотреть на ценники.

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Поздравление с 8 марта прикольные





Милые дамы, пусть в этот чудесный день праздник исполнятся три ваших главных желания: есть сладкое и не поправляться, носить высокие каблуки и не уставать, и встретить принца, чтобы воплотил в реальность ваши тысячи остальных желаний!

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Ну что ж, настал весенний праздник!

В шкафы — все джинсы, шапки, угги.

По тротуарам с дробью звонкой

На каблучках спешат подруги.

Восьмого марта все прекрасны,

И мужики под впечатленьем!

Кругом цветы, гул комплиментов,

Подарки, тосты, поздравленья!

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День Весны сегодня! Значит,

Веселиться и гулять!

В Женский день твоя задача

Отмечать и отдыхать!

Позабудь про все заботы,

Возложи их на мужчин!

Даже легкую работу

Ты коллегам поручи!

А домашним — мыть посуду

И готовить — убирать!

Пусть полезными побудут:

Лучший способ поздравлять!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие подарки не стоит дарить женщинам на 8 марта.

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