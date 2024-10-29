Новые условия оценки стоимости автомобилей: как это повлияет на украинский авторынок

Украинский автомобильный рынок находится на пороге существенных изменений. Кабинет Министров Украины принял новое постановление, внедряющее более строгие требования к оценке стоимости транспортных средств при их продаже через торговые организации. Эти нововведения, имеющие целью борьбу с налоговыми махинациями, направлены на усовершенствование комиссионной торговли автомобилями, а также на увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. "Комментарии" решили разобраться, как новые условия повлияют на рынок авто в Украине, а также на поведение потребителей и бизнеса.

Как новые условия оценки авто изменят рынок в Украине

Суть нововведения: оценка стоимости авто по новым правилам

Согласно новому постановлению от 1 октября 2024 года, принятому Кабинетом Министров, торговые организации, осуществляющие продажу транспортных средств, теперь обязаны предоставлять справку, подтверждающую реальную рыночную стоимость автомобиля. Ранее продажа авто часто происходила на основе стоимости, которую называл продавец, что открывало возможность занижения цены и уменьшения суммы налоговых платежей. Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в своем комментарии отметил , что это создавало условия для несправедливых налоговых схем, которые приводили к значительным потерям бюджета.

Примером таких махинаций является продажа автомобилей премиум класса по стоимости в несколько раз ниже реальной рыночной. Например, как это было с Tesla Model 3 2022 выпуска, которая была зарегистрирована за 10 тысяч гривен, хотя ее средняя рыночная цена составляет более 900 тысяч гривен.

Теперь, когда при продаже автомобиля используется официальная справка о рыночной стоимости, налоги будут рассчитываться на основе реальной цены. Например, если автомобиль оценят в 450 тысяч гривен, то налог в размере 5% будет составлять 22,500 гривен вместо символических сумм, которые уплачивались ранее. Это должно способствовать не только увеличению налоговых поступлений, но и уменьшению количества незаконных схем уклонения от уплаты налогов.

Как нововведение повлияет на авторынок?

Украинский авторынок находится в достаточно сложном положении после полномасштабного вторжения России. Из-за экономического кризиса, вызванного войной, объем рынка подержанных автомобилей сократился с 1,7 миллиона единиц в 2021 году до 780 тысяч в 2023 году. Ожидается, что в 2024 году этот рынок снова вырастет и может достигнуть 1,5 миллиона автомобилей.

Новое законодательство направлено на вывод из тени значительной части рынка. Внедрение обязательной справки об оценке стоимости транспорта означает, что продавцы больше не смогут использовать схемы, позволяющие им избегать полной уплаты налогов. Это, безусловно, повлияет на рынок подержанных автомобилей, где налоговые махинации были достаточно распространенным явлением.

Однако, вместе с этим, существует риск того, что новые правила могут привести к уменьшению количества сделок из-за увеличения налоговой нагрузки на покупателей и продавцов. Если раньше покупатели могли получить транспортное средство по заниженной цене с минимальными налогами, то теперь это станет невозможным для повышения стоимости сделки.

По данным экспертов, внедрение новых условий оценки стоимости авто может существенно изменить динамику продаж на украинском рынке новых автомобилей. По данным AUTO-Consulting, из-за дополнительной налоговой нагрузки рынок новых автомобилей в первой половине 2024 года достиг отметки лишь 34,100 проданных авто. Общая стоимость этих соглашений составила около 44,5 миллиарда гривен, из которых почти 1,85 миллиарда гривен было уплачено в пенсионный фонд. Если добавить к этому новый 15% военный сбор при первой регистрации авто, то налоговая нагрузка может оказаться непосильной для многих покупателей, что приведет к уменьшению объемов продаж.

Эксперты прогнозируют, что при таком сценарии рынок новых автомобилей сократится до 10-15 тысяч единиц за полугодие. Это приведет к падению поступлений в государственный бюджет, в частности в пенсионный фонд, которые могут уменьшиться втрое.

Законопроект №9083: отмена дополнительной регистрации авто

Кроме новшества по оценке стоимости транспортных средств, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №9083, предусматривающий отмену требования дополнительной регистрации авто на торговые организации. Это должно существенно упростить работу компаний, занимающихся продажей б/у авто, поскольку раньше им приходилось регистрировать автомобиль на себя перед тем, как его продать новому владельцу. Отмена этого требования существенно облегчит административный процесс и уменьшит издержки бизнеса на дополнительные операции.

Этот законопроект также направлен на вывод из тени рынка подержанных автомобилей. Ожидается, что его принятие поможет увеличить прозрачность рынка и будет способствовать справедливой конкуренции среди продавцов и покупателей.

Военный сбор: дополнительная нагрузка на рынок

Еще одним важным аспектом является введение нового 15% военного сбора на первую регистрацию автомобиля. Это может стать серьезным вызовом для рынка новых и б/у авто, поскольку такая налоговая нагрузка может сделать покупку автомобиля финансово недоступной для многих граждан. По данным AUTO-Consulting, при покупке нового автомобиля средняя сумма военного сбора составит около 165 тысяч гривен, что значительно повысит общие затраты на автомобиль.

Кроме того, такой резкий скачок налоговой нагрузки может привести к дефициту новых автомобилей на рынке, поскольку многие покупатели предпочтут автомобили, которые уже зарегистрированы в Украине и на которые не распространяется новый сбор. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на подержанные автомобили, уже имеющие украинскую регистрацию.

Итоги

Новые условия оценки стоимости автомобилей и дополнительные законодательные инициативы, такие как отмена требования дополнительной регистрации авто и введения военного сбора, оказывают значительное влияние на рынок транспортных средств в Украине. С одной стороны эти меры направлены на борьбу с налоговыми махинациями и выводом рынка из тени, что может положительно повлиять на бюджет страны. Не считая того, рост налоговой перегрузки и административных расходов может привести к сокращению количества сделок и уменьшению размеров рынка.

Для многих продавцов и покупателей новые условия стали вызовом, но вместе с этим они создают возможности для развития рынка в более прозрачной и конкурентной среде. В то же время важно следить за тем, как эти нововведения будут влиять на реальное положение дел на рынке.