Не только Россия, но и Китай, и Израиль: основные мировые события в 2023-м году

Фокус событий в мире – противостояние Китая и США



Основные мировые события в 2023-м году. Фото: из открытых источников





По мнению политического эксперта Олега Постернака 2024-й год изобиловал важными политическими, и не только, событиями, среди которых весьма важны переизбрание Си Цзиньпиня на пост главы КНР, визит Путина в КНДР и укрепление "оси автократий".





Вместе с тем директор Украинского института политик Руслан Бортник считает, что переизбрание в начале года Си Цзиньпиня является частью самой глобальной тенденции в мировой политике 2023 года. Эту тенденцию – сохранение, а в чем-то даже и усиление конфронтации между США и КНР, эксперт назвал самой важной тенденцией в мире по итогам 2023 года. Причем по итогам выборов люди в команде китайского лидера, настроенные на сближение с США, покинули свои места.





"Даже встреча лидеров обеих стран не решила проблему. Это противостояние напрямую влияет и на войну Украины с Россией, так как Китай стал для России "окном" в глобальную мировую торговлю, обеспечив товарооборот более чем в 200 миллиардов долларов. Экспорт энергоносителей и импорт технологий и товаров позволяет РФ финансировать и вести войну. С другой стороны, такая скрытая поддержка КНР послужила дополнительным стимулом США помогать Украине", — утверждает Руслан Бортник.





Впрочем, несколько более мягкую, хотя и схожую позицию заняли и страны "глобального юга" — Индия, Турция, Ближний Восток, продолжающие придерживаться нейтралитета в войне, но сотрудничающие с Россией в экономической сфере. Последнее снижает последствия санкций против РФ.

Такую ситуацию можно назвать упущением украинской дипломатии, которая пыталась переубедить страны "глобального юга", но не смогла этого сделать. Впрочем, не смогли этого сделать и страны Европы или США, а попытка наложить санкции может, в свою очередь, негативно отразиться на их собственной экономике.





Ситуация на мировых торговых рынках в целом была стабильной и даже благоприятной, но беда в том, что такой она была и для Украины, и для РФ, поскольку цены на сырьевые товары были высокими.





Война Израиля и ХАМАС





Вооруженное противостояние Израиля и террористической организации ХАМАС в Палестинской автономии, вызванное кровавым нападением на еврейское мирное население, и вовлекло в конфликт другие страны.





По мнению Олега Постернака, происходящее на Ближнем Востоке следует считать антитеррористической войной Израиля с ХАМАС, и она также влияет на противостояние Украины и России.





По словам Руслана Бортника данный конфликт разделил страны: западные страны поддержали Израиль, а арабские страны — ХАМАС.





Также эксперт обратил внимание и на массу других конфликтов – второй войны в Нагорном Карабахе и рост напряженности, например, между Венесуэлой и Гайяной.





Падение старого мирового порядка





О неминуемости изменения принципов мирового порядка заявил даже президент США Джозеф Байден. Причем происходить это будет с участием новых лидеров, пусть и пока региональных, но которые постепенно будут выходить на мировую арену. Это не только КНР, но и Индия, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия, ЮАР.





"Все это говорит о формировании нового многополярного мира, во всяком случае какое-то время в нем будут точно присутствовать ряд точек силы, а не одна-две как прежде", — предполагает Руслан Бортник.





Отражением этой тенденции становится тот факт, что в 2023-м году многие конфликты при их возникновении вскоре привлекали внимание других стран-лидеров, и разрастались до состояния геополитических конфликтов из-за поддержки той или другой стороны.





Выборы не всегда в пользу Украины





Хотя 2024-й год станет куда более определяющим для Украины в смысле выборов в разных мировых странах – выборы Путина в РФ, президента в США и депутатов в Европарламенте, важные голосования для нашей страны имели место и в 2023-м





По мнению Руслана Бортника 2023-й год показал рост влияния правых партий, что не на пользу Украины. Так случилось в Нидерландах, в Словакии. В Германии и Франции также растут правые настроения, что станет для правящих партий проблемой в 2024-м.





Позитивным для Украины Олег Постернак считает возвращение Дональда Туска на пост премьера в Польше после длительного пребывания в оппозиции. Сразу же после назначения новый глава польского правительства призвал западных лидеров к мобилизации усилий для помощи Украине.









Безопасность важнее демократии





Еще одной мировой тенденцией-2023 стала активизация усилий стран по усилению безопасности жизни граждан, в обмен на отказ последних от части своих прав. Впервые эта тенденция проявилась во время эпидемии коронавируса и с тех пор стала только расти, что снизило популярность обсуждения вопросов экологии.





Одним из отражений этого стали три встречи в рамках "Формулы мира" в Копенгагене, Джидде и на Мальте, а также Вильнюсская декларация об обязательствах в сфере безопасности для Украины, считает Олег Постернак.





Руслан Бортник отмечает падение влияние международных организаций, обеспечивающих эту безопасность – ОБСЕ, Совет Европы, так что встает вопрос их дальнейшего существования. Схожая ситуация с ООН и Мировой организацией торговли.





Эксперт по международным отношениям, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе напоминает, что Украина также активно участвует в этом процессе, в первую очередь в своих интересах в условиях продолжающейся войны против России. Отражением чего служат ряд визитов президента и постоянная работа в рамках формата "Рамштайн+".





Растет роль AI





Неполитическим же, но важнейшим итогом 2023 года стало развитие AI (искусственного интеллекта). И если в Украине он пока в основном используется на поле боя, и буквально переворачивает его, то в остальном мире сфера его применения не ограничивается войной.





Так, впервые в истории прошел международный саммит по безопасности искусственного интеллекта. Была подписана декларация в Блетчли, определяющая принципы безопасного пользования и развития технологий AI. Среди подписантов есть и Украина. AI в 2023 году прочно входил в профессиональный обиход современной жизни, и эта тенденция будет только нарастать.

Словом, мировые итоги 2023 года во многом стали отражением ситуации в Украине – вовремя не предотвращенные попытки РФ оккупировать Украину, а также недостаточная помощь мирового сообщества послужили катализатором роста напряженности на планете. И эта тенденция в 2024-м году будет только расти.