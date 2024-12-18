Накопительные пенсии: можно ли опыт других стран применить для Украины

С 1 января 2026 года в Украине планируется ввести обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Эта инициатива является частью масштабной пенсионной реформы, призванной изменить подход к пенсионному обеспечению, учитывая современные демографические и экономические вызовы. Накопительная система уже успешно работает во многих странах мира. В этой статье мы рассмотрим опыт других государств и его адаптацию к украинским реалиям.

Накопительные пенсии в Украине

Как работает накопительная пенсионная система?

Накопительная пенсионная система предусматривает создание персональных счетов, на которые граждане вносят вклад в течение своей трудовой жизни. Главным отличием этой системы от солидарной есть то, что размер пенсии зависит от суммы накопленных средств и дохода от их инвестирования, а не от взносов других работающих граждан.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, накопительная система позволяет обеспечить прозрачность и персонифицированность пенсионных выплат, что создает доверие к системе среди граждан.

"Кроме этого система предполагает одновременное реформирование солидарного уровня. Вместо сложной формулы расчета пенсий будет введена балльная система. Пенсионные баллы будут зависеть от зарплаты, а базовая пенсия будет составлять 30% минимальной зарплаты", — отмечает эксперт.

Причины внедрения накопительной системы

Украина уже несколько десятилетий сталкивается с проблемами функционирования солидарной пенсионной системы. Основная причина – демографическое давление: количество работающих граждан постепенно уменьшается, тогда как количество пенсионеров растет. По данным Министерства социальной политики, соотношение работающих к пенсионерам сейчас составляет 1,1 к 1, в то время как в 1990-х годах это было 2,5 к 1.

Кроме того, система страдает недостатком финансирования. К примеру, в 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составил более 30 миллиардов гривен. Это приводит к тому, что пенсионные выплаты недостаточны для обеспечения достойного уровня жизни. Как отмечает экономист Олег Пендзин , "в современных условиях Украина просто не может обойтись без внедрения накопительной системы, которая позволит создать резерв для будущих поколений".

Как опыт других стран можно адаптировать для Украины?

Опыт других стран демонстрирует, что внедрение накопительных пенсий может быть эффективным при правильном подходе.

К примеру, в Польше реформа пенсионной системы стартовала еще в 1999 году. Там были созданы 3 уровня пенсионной системы: солидарный, обязательный накопительный и добровольный. Этот подход позволил создать стабильную финансовую базу и повысить доверие граждан к системе.

Чили. В 1981 году Чили ввела частные пенсионные фонды. Работники обязаны отчислять 10% от инвестируемой в фонды зарплаты. Благодаря этой реформе, пенсии в стране выросли, хотя система также подверглась критике из-за неравенства в доходах.

Еще одним примером является Швеция, где пенсионная система основана на сочетании солидарного и накопительного уровней. В этой стране граждане могут выбирать, в какие фонды инвестировать свои пенсионные взносы. Это способствует развитию финансовой грамотности населения и повышению ответственности за будущее. Как отмечает шведский экономист Ларс Андерссон, "гибкость в выборе пенсионного фонда является ключевым элементом успеха шведской модели".

Для Украины важно учесть эти примеры, но одновременно адаптировать их к собственным реалиям. Важным аспектом является создание надежной инфраструктуры для управления пенсионными фондами. Как отмечают в Пенсионном фонде, успех реформы зависит от прозрачности процессов и эффективности инвестиционного управления.

Также важен вопрос стимулирования добровольных накоплений. В странах Балтии, например, действуют программы государственного софинансирования, поощряющие граждан вносить дополнительные взносы на пенсионные счета. Подобный механизм мог быть внедрен и в Украине для повышения мотивации к накоплениям.

Преимущества и риски для граждан

Внедрение накопительной пенсионной системы имеет как преимущества, так и риски. С одной стороны, она позволяет обеспечить большую финансовую устойчивость в старости. Например, граждане смогут накопить средства, которые будут оставаться их собственностью, а в случае смерти будут передаваться по наследству. Накопительная система позволяет людям самим контролировать свои пенсионные сбережения, что создает чувство безопасности.

Кроме того, существуют риски, связанные с инфляцией и экономической нестабильностью. В случае высокой инфляции, накопленные средства могут терять свою реальную стоимость. Как отмечает Олег Пендзин, "эффективное управление пенсионными фондами критически важно для защиты накоплений граждан от обесценения".

К чему готовиться украинцам?

Для граждан, участвующих в накопительной системе, важно понимать, как она работает и что от них требуется. Во-первых, это означает необходимость регулярного взноса на персональный счет. Во-вторых, гражданам следует рассмотреть возможность добровольных скоплений, которые могут стать дополнительным источником дохода в старости.

В то же время необходимо быть готовым к тому, что реформа потребует времени для внедрения и адаптации. Эксперты прогнозируют, что первые результаты станут заметны только через несколько лет после запуска системы.

Александр Индыло, руководитель экспертной группы по вопросам накопительной системы пенсионного обеспечения Министерства социальной политики, во время круглого стола в Медиацентре Украина – Укринформ подчеркнул: внедрение накопительной пенсионной системы будет оказывать значительное влияние не только на пенсионное обеспечение, но и на другие аспекты общественной жизни.

"Это вопрос комплексного характера, влияющий на занятость, развитие рынка капиталов, финансовых инструментов и повышение уровня финансовой грамотности населения. К тому же это создаст дополнительные ресурсы для укрепления солидарной пенсионной системы и повышения выплат", – отметил он.

По мнению Индыло, для формирования достаточных пенсионных накоплений нужно время. Однако определенный результат можно добиться даже в короткие сроки.

"Уже через 2-3 года после начала скопления взносов комбинированные выплаты могут обеспечить ощутимый эффект. Хотя на первых этапах это будет небольшой процент, со временем постепенно будет расти. Этот подход может быть полезен даже тем, кому на момент реформы будет 50-55 лет", – подчеркнул эксперт.

Однако Олег Пендзин выражает скепсис по поводу эффективности накопительной системы для граждан, имеющих менее 15 лет до пенсии. Он считает, что таким людям не хватит времени на формирование достаточных сбережений.

"Главное преимущество накопительной системы – возможность передачи наследственных сбережений. Но в то же время существуют серьезные риски, такие как инфляция, которая может существенно обесценить накопление", – отметил Пендзин.

Эксперт привел пример инфляции в Украине: в 2022 году она составляла 27%, тогда как даже самые надежные инвестиционные инструменты, как облигации внутреннего государственного займа, обеспечивали лишь 16% годовых. "Это значит, что в условиях высокой инфляции ваши сбережения могут не только не принести прибыли, но и потерять свою реальную стоимость", — подчеркнул он.

При этом Пендзин признает, что успешное внедрение накопительных фондов могло бы обеспечить гражданам более высокий уровень пенсионного обеспечения. Однако слабая экономика Украины создает риски, которые следует учитывать на этапе реализации реформы.

Выводы

Внедрение накопительной пенсионной системы является необходимым шагом для обеспечения стабильного пенсионного обеспечения в Украине. Опыт других стран показывает, что успех реформы зависит от сочетания прозрачности, гибкости и эффективного управления. В то же время, важно учитывать специфику украинской экономики и обеспечить надлежащую информационную поддержку граждан. Только в таких условиях накопительная система сможет стать действенным инструментом для улучшения благосостояния будущих поколений.