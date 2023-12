Корпоративные лоббисты США бьют рекорды расходов в 2023 году

Лоббизм стал обычным явлением во всем мире, поскольку крупному бизнесу всегда нужно отстаивать и продвигать свои интересы в законодательной и исполнительной власти законным способом, минуя коррупционные схемы.

Лоббизм в США

США – родоначальники явления лоббизма

Существует старая легенда, что термин "лоббист" происходит от тех, кто собирался в фойе гостиницы "Виллард" через дорогу от Белого дома, чтобы подать петицию президенту США Улиссу С. Гранту во время его вечерних визитов в заведение для отдыха с сигарой и бренди. На самом деле, этот термин происходит от людей, которые собирались в фойе английской Палаты общин, чтобы обратиться к членам Парламента несколькими столетиями раньше.

Хотя этот термин, возможно, был заимствован, правовое регулирование деятельности лоббистов возникло сначала в США и в течение многих лет было уникальным для этой страны. Однако в последние годы оно все чаще экспортируется по всему миру.

Федеральное правительство США сделало первую попытку регулировать лоббизм в 1876 году, когда Палата представителей приняла резолюцию, требовавшую от лоббистов регистрироваться у секретаря Палаты представителей. Затем, после Второй мировой войны, Конгресс принял Закон о федеральном регулировании лоббирования от 1946 г., который установил систему регистрации и раскрытия информации о лоббистах.

Закон требовал всех, чьей основной целью было влиять на принятие или отклонение законов в Конгрессе, регистрироваться и представлять ежеквартальные финансовые отчеты. Нарушение любого из требований по отчетности каралось штрафом до $5,000 или лишением свободы на 1 год, а также 3-летним запретом на лоббирование. Будучи первой попыткой страны законодательно урегулировать вопросы лоббирования, закон не распространялся на сотрудников Конгресса, исполнительную власть и множество лоббистов на местах. Практиковалось также широкое несоблюдение закона.

Спустя почти 50 лет Конгресс принял Закон о раскрытии информации о лоббировании 1995 года (Lobbying Disclosure Act — LDA), который начал радикальную реформу в регулировании лоббистской деятельности. Частично обусловленный лоббистскими и коррупционными скандалами, такими как скандал с федеральными контрактами компании Wedtech в конце 1980-х годов, LDA расширил определение лоббистов, включив в него как внутренних лоббистов (работников, лоббирующих интересы своего работодателя), так и внешних лоббистов (оси лоббируют интересы сторонних клиентов), а также расширил круг должностных лиц, на которых распространяется действие закона, включив в него не только членов Конгресса, но и работников аппарата Конгресса, а также политических должностных лиц в органах исполнительной власти. Он также включает попытки повлиять на решение исполнительной власти.

В 2007 году в LDA были внесены дальнейшие изменения Законом о честном лидерстве и открытом правительстве, которое значительно усилило требования к раскрытию информации и увеличило наказание за нарушение, а также запретило подарки и развлечения для должностных лиц Конгресса. Компания должна зарегистрироваться, если любой работник тратит не менее 20% своего времени на лоббирование в течение 3-месячного периода и устанавливает 2 или более лоббистских контактов во время своей работы в компании, а также если компания тратит не менее 14 000 долларов на лоббирование в течение 3-х месяцев. лунного периода.

Внешние лоббисты имеют более низкий порог, поскольку 20% порог рассчитывается на основе их работы на одного клиента, а вместо порога расходов в 14 000 долларов основанием для регистрации является получение компенсации за лоббирование в размере 3 000 долларов.

Расходы корпораций США на лоббирование с каждым годом возрастают

Полугодовые отчеты о лоббировании на федеральном уровне в США постоянно отражаются на рекордах расходов, начиная с 2019 года, и 2023 год не стал исключением. Расходы на лоббирование в разных отраслях за первые 2 квартала на федеральном уровне составили около 2,1 миллиарда долларов, что на 86,6 миллиона долларов превысило рекорд 2022 года.

В общей сложности 12 из 112 лоббистов, зарегистрированных в федеральном правительстве, лоббировали интересы в первой половине 2023 года. Наиболее лоббированным законодательным актом в первой половине года был ежегодный Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act – NDAA) на 2024 финансовый год: по оценкам, 449 клиентов заплатили лоббистам, чтобы те повлияли на принятие законопроекта.

Обычно NDAA принимается при двухпартийной поддержке. Но в этом году он столкнулся с тщательной проверкой положений, касающихся ряда вопросов, включая политику Пентагона по доступу к абортам, борьбу с российской агрессией в Украине, противодействие китайскому влиянию и медицинскую помощь трансгендерным военнослужащим.

Лидером лоббирования в первой половине 2023 года стала отрасль фармацевтики/товаров для здоровья, на которую было израсходовано 192,7 миллиона долларов США. За фармацевтической сферой идут электронное производство и оборудование, страхование, ценные бумаги и инвестиции, а также авиаперевозки.

Крупнейшим федеральным лоббистом в первой половине 2023 года была Торговая палата США, которая израсходовала около $35,9 млн. Американская ассоциация фармацевтических исследований и производителей (PhRMA) также продолжала оставаться крупным игроком, потратив 14,5 миллиона долларов.

Нефтегазовая промышленность была среди самых больших расходов на федеральное лоббирование в первой половине каждого года с момента сланцевой революции в США в 2008 году. За первые 6 месяцев 2023 года нефтегазовая отрасль потратила более 65 миллионов долларов на федеральное лоббирование, что примерно на 103 000 долларов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Авиационная отрасль, в которую входят производители самолетов, государственные и частные авиакомпании, а также службы грузовых авиаперевозок, понесла необычно значительный рост среднегодовых расходов в 2023 году, установив отраслевой рекорд в размере около 69 миллионов долларов. Этот рекорд является значительным отклонением от предыдущих полугодовых расходов отрасли авиаперевозок, которые в 2022 году составили около $59 млн.

Крупнейшими клиентами по лоббированию авиаперевозок на федеральном уровне были Boeing Co, FedEx Corp, United Parcel Service и United Airlines Holdings. Увеличение расходов этих компаний на федеральное лоббирование можно объяснить введением Закона об обеспечении роста и надежного лидерства в американской авиации (Securing Growth and Robust Leadership in American Aviation Act), также известного как Закон о восстановлении полномочий Федерального управления гражданской авиации. с 2023 года.

По состоянию на сентябрь месяц, Закон о восстановлении полномочий FAA 2023 является шестым наиболее лоббированным федеральным законопроектом в 2023 году, на лоббирование которого 211 клиентов потратили средства за или против него. Закон о восстановлении полномочий FAA включает положения об увеличении целевых показателей найма авиадиспетчеров, создании программы поддержки содержания авиационных специалистов, запрете FAA требовать ношение масок или вакцинации от COVID-19 и повышении пенсионного возраста пилотов коммерческих авиакомпаний до 67 лет.

Коммерческие банки также установили отраслевой рекорд среднегодовых расходов в 2023 году, потратив более 34,7 миллиона долларов – примерно на 4,2 миллиона долларов больше, чем за полугодие 2022 года. Предыдущий полугодовой рекорд был установлен в 2013 году, когда коммерческие банки потратили на лоббирование около $34,6 млн. Тремя крупнейшими группами коммерческих банков, которые занимались лоббированием в первой половине 2023 года, были Американская ассоциация банкиров, Независимые банкиры Inc и Citi.

Приток лоббизма со стороны коммерческих банков, вероятно, является результатом принятия Закона о конкуренции на рынке кредитных карт 2023 года, спорного законопроекта, внесенного сенатором Диком Дурбином. Этот законопроект направлен на конкуренцию в индустрии обработки кредитных карт, стремясь снизить плату за обработку для малого бизнеса.

Среднегодовые расходы на лоббирование также выросли для групп, выступающих против абортов, установивших новый полугодовой рекорд расходов в размере 750 000 долларов. Больше всего средств потратили организации "Susan B Anthony List" и "Right to Life", которые доминируют среди групп, лоббирующих запрет абортов на федеральном уровне. Приблизительно в то время, когда в 2022 году Верховный суд США вынес решение по делу Доббс против Джексона, отменяющего право на аборт, группы, выступающие против абортов, потратили 690 000 долларов в течение первых двух кварталов федерального лоббирования.

Группы, поддерживающие право на аборт, включая "Планированное отцовство" и Центр репродуктивных прав, потратили 1,2 миллиона долларов к середине 2023 года по сравнению с примерно 1,5 миллиона долларов за первые 6 месяцев 2022 года.

Пока лоббирование корпоративных интересов в США будет только набирать обороты, поскольку в условиях регулярных изменений законодательства, развития технологий и катаклизмов международной политики, крупный бизнес остро нуждается в защите у политиков.