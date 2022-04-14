Кому война, а кому способ заработка: какие схемы расцветают на украинской таможне во время войны

Продолжающаяся более 7 недель российско-украинская война привела к многочисленным трагедиям – тысячи украинцев погибли, миллионы вынуждены были бросить свое жилье и убегать от войны. Тем не менее нашлись те, кто вместо того, чтобы по роду службы защищать государство и его интересы, решил просто на этой войне наживаться.

Украинская таможня, фото из открытых источников

Особое место в этом списке заняли сотрудники таможни, все чаще оказывающиеся в эпицентре скандалов. "Комментарии" решили узнать, что происходит в ведомстве Вячеслава Демченко.

Война началась с кражи?

6 апреля на своей странице в Facebook основатель компании "Лоран ГРУП" Дмитрий Компанец выложил фотографии вскрытых посылок с таможенного склада аэропорта "Борисполь".

"Таможенный склад Борисполя! Разворовали работники таможни в первый день войны! Думали война все спишет. Как вам такое от земляков наших? Будут на OLX продавать вскоре?", — таким комментарием бизнесмен сопроводил выложенные им фотографии

Интересно, что пользователи, прокомментировавшие сообщение, нисколько не сомневались в утверждении Компанца, отечественные таможенники явно не пользуются особым доверием у украинцев.

Как ни удивительно, но Таможенная служба пока так и не нашла времени на то, чтобы прокомментировать данное заявление и защитить честь мундира.

Товары под видом "гуманитарки" и конфискация грузов на нужды ВСУ

Впрочем, пожалуй, куда более скандальными стали обвинения украинских таможенных органов со стороны бизнесмена Сеяра Куршутова, который сам попал под санкции СНБО в 2021 году как крупный контрабандист.

Как писали "Комментарии", Куршутов еще во времена президентства Петра Порошенко руководил "теневым Офисом контрабанды" и по данным СМИ нанес ущерб госбюджету примерно на 30 миллиардов гривен.



С началом же вооруженных действий Сеяр Куршутов стал обличать сотрудников отечественной таможни в хищениях и злоупотреблениях со страниц своего профиля в соцсети Facebook.

Так, 12 марта он заявил, что "сотни видов товаров народного потребления "исчезли" из таможенной базы и теперь завозятся под видом гуманитарной помощи". Таким образом, в неделю якобы бюджет теряет до 2-3 миллиардов гривен.



Другая схема – "легальная" эмиграция заграницу мужчин призывного возраста, что якобы курируется Госпогранслужбой и стоит от 4-5 тысяч долларов до 25 тысяч евро с человека.

Но особое внимание Сеяра Куршутова оказалось привлечено к Одесской таможне, руководителя которой Виталия Заколодяжного он обвинил в конфискации у бизнеса различных товаров, якобы направляемых на нужды фронта.

В качестве подтверждения бизнесмен приложил фото определения Приморского райсудаОдессы, которым были проведены обыски у ряда сотрудников Одесской таможни по статьям "Госизмена", "Посягательство на территориальную ценность Украины" и "Незаконное обращение с оружием".

Три дня спустя Сеяр Куршутов рассказал о конкретном случае изъятия товаров Одесской таможней на нужды ВСУ.

"Прилагаю конкретный документ, подписанный им (Виталием Заколодяжным – ред.), по изъятию явно непредназначенной для военных нужд, брендовой одежды (например, костюмов Armani), якобы для нужд ВСУ. Обычное мародёрство, за подписью бессовестного начальника таможни", — написал бизнесмен.

Впрочем, пользователи быстро обратили внимание на то, что "брендовые вещи" от Armani, Gucci и Dolce & Gabbana стоили совсем немного и к тому же были произведены в Турции. К примеру футболка от Armani стоила по документам 54 гривны. Чуть дороже, 100-200 гривен, стоит обувь, до 120 гривен доходит стоимость джинсов, цена пуховика указана в 300 гривен, а самая дорогая вещь – это свитера-толстовки за 600 гривен.

В конце концов предприниматель признал, что груз был завезен еще в 2019-2020 годах и задержан Одесской таможней из "турецкого контрафакта", но "это не повод его воровать".

Впрочем, частично информация Сеяра Куршутова действительно подтверждается, к примеру Львовская таможня задержала 30 ящиков "брендовых" футболок" вместо гуманитарной помощи.



Деньги без декларирования и пошлины

Еще одной схемой заработка таможенников, на которую указал Сеяр Куршутов в своей соцсети стал вывоз без декларации огромных сумм наличных денег.

Так, 20 марта он сообщил о пропуске через Закарпатскую таможню 28 млн дол, и 1,3 млн евро, которые были задержаны на таможне Венгрии, впрочем, там их просто задекларировали. Как написал Сеяр Куршутов, услуга по провозу наличных через таможню стоит обычно от 3 до 7,5%.



Как сообщили позднее, владельцем денег оказалась жена бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого. А тот в свою очередь, считается бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.



Как написал в комментарии бизнесмен выезд произошел через таможенный пункт "Вилок", судя по всему являющийся излюбленным местом для подобных махинаций. Во всяком случае именно через него, по данным "Украинской правды", 26 февраля выехали братья Суркисы, также на венгерской границе задекларировавшие 17,6 млн дол, и ни одного – на украинской границе.

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