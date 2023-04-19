Из «угольного» барона в «телевизионные» - Виталий Кропачев пытается создать имидж честного бизнесмена

Большинство крупных бизнесменов в нашей стране готовы делиться историями успеха, но не готовы рассказать, как заработали свой первый миллион. У каждого есть скелеты в шкафу, кто-то хочет их забыть, а кто-то замаскировать.



Кропачев открыл собственный телеканал

Одним из таких примеров является бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов Виталий Кропачев, которого в интернете называют "смотрящим" за государственной угольной отраслью украинской экономики 2017-2019 годов.

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Теперь бизнесмен активно раздает интервью различным изданиям, призывая вернуть домой украинцев, выехавших из-за войны, и даже открыл свой TV-канал.

Кропачев под прикрытием Кононенко

Возможно именно благодаря поддержке всесильного на тот момент нардепа от Блока Петра Порошенко и друга тогдашнего президента, Игоря Кононенко, Виталий Кропачев в 2017-м году быстро получил влияние на государственных угольных предприятиях. Также он смог купить на собственное ООО "Укрдонинвест", обогатительные фабрики сбежавшего в Россию старшего сына экс-президента Александра Януковича — "Комсомольская", "Украина" и "Россия". При этом источники происхождения денег, необходимых для такой покупки, остаются загадкой.

Фабрики не простаивали и активно обогащали уголь в интересах государственного "Центрэнерго", побеждая практически во всех тендерах на его обогащение. Одно это принесло его структурам сотни миллионов гривен.

Так, ныне находящаяся в состоянии банкротства обогатительная фабрика "Украина" на гостендерах в 2016-2017 годах по данным аналитической системы YouControl, заработала 81,3 млн грн. За тот же период выручка фабрики из других источников не превысила 40 млн грн. Фабрика "Мирноградская" (ранее "Комсомольская") за тот же период получила от государства более 480 млн грн.

Обе фабрики сейчас находятся в стадии ликвидации и должны более 2 млн гривен налогов, но далеко не одним только обогащением угля, возможно по завышенным ценам, для "Центрэнерго" занимались структуры Виталия Кропачева.

Кропачев и следы угольных афер

Так, существует уголовное производство №42020100000000050, в котором фигурирует ООО "Шахтерсктранс". По версии следствия, данная фирма активно продавала уголь ПАО "Центрэнерго" по завышенным ценам, при этом еще активно участвуя в налоговых операциях, которые правоохранители считают уклонением от налогов.

"Шахтерсктранс" якобы заключала фиктивные договора с уже упомянутыми обогатительными фабриками – "Мирноградской", "Россия", "Украина" и ООО "Укрдонинвест", главной структурой угольного бизнеса Кропачева. В ходе этих договоров формировался так называемый "налоговый кредит", позволявший уклоняться от налогов.

Формально "Шахтерсктранс" не принадлежал Виталию Кропачеву, но для него этот город не был чужим. Бизнесмен был одним из создателей добровольческого батальона "Шахтерск", уже осенью 2014 года, расформированного из-за мародерства и ставшего основой для еще более скандального "Торнадо". Также имея такое влияние на "Центрэнерго" Кропачев бы вряд ли позволил "чужому" предприятию продать более 1 млн тонн угля, да еще и по завышенным ценам.

Наконец, согласно другому уголовному производству за № 42021100000000002, "Шахтерсктранс" и ООО "Укрдонинвест" вместе создали схему по уклонению от налогов и отмыванию средств, полученных преступным путем. По версии следствия, организаторы схемы покупали ценные бумаги разных компаний по завышенным ценам за счет средств, полученных преступным путем. Купленные таким образом ценные бумаги "отмывали" преступные доходы и становились легальным средством дальнейших инвестиций в экономику. Кроме того, "Шахтерсктранс" еще и "сэкономил" на налогах более 14 млн грн.

Совсем недавно, в декабре 2022 года, в суде начали слушать дело о завышении цен при закупках на трех ГП — "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Победитель тендеров заработал в 2016-2018 годах за счет завышения цен более 51 млн грн.

Очевидно, тот факт, что правоохранители все настойчивее занимались делами предприятий Виталия Кропачева, и подвигло его на создание собственных СМИ.

Медиаимперия Кропачева из сотрудников Медведчука

Первой "ласточкой" интереса Виталия Кропачова к СМИ стала покупка летом 2019 года николаевского телеканала "ТАК-TV", который теперь записан на ООО "ТАК ТВ Центр+", а последнее – на ООО "Укрдонинвест Медиа". Как несложно догадаться по названию, конечным владельцем канала оказывается тот самый ООО "Укрдоинвест".

Впрочем, очевидно бизнесмен со временем понял, что региональный канал — это не то, что ему нужно и в январе 2023 года стало известно о запуске телеканала Ukraine World News. Даже новость об этом стала весьма скандальной, ведь по данным профильных СМИ, команда канала представляет из себя бывших сотрудников каналов "112 Украина" и "NewsOne" обвиняемого в госизмене теперь уже экс-нардепа Виктора Медведчука.

Более того, вещанием займется компания "Эра продакшн", которая до декабря 2021 года принадлежала предателю, экс-нардепу от партии "Слуга народа" Алексею Ковалеву, взорванному в своем авто летом 2022 года в Херсонской области.

Как и в случае с ООО "ТАК ТВ Центр+", "Эра продакшн" формально принадлежит ООО "Укрдонинвест Медиа", директором которой является Юлия Скудар, дочь Виталия Кропачева.

Свое телевещание канал Ukraine World News начал в феврале через спутник. Канал можно смотреть на сайте канала или в YouTubе. Вероятно, своим приходом в медиа Виталий Кропачев пытается перестраховаться от интереса правоохранителей, объясняя их действия против себя "гонениями на свободу слова". Прием может и нехитрый, но достаточно действенный.

Но беда в том, что кроме старых скандалов, Виталий Кропачев умудряется попадать в новые, как это случилось с приватизацией Белгород-Днестровского морского торгового порта. 13 марта, на втором аукционе ООО "Укрдонинвест" за 220 млн грн купило порт, подняв стартовую цену порта в 2,3 раза.

Однако оплатить покупку Виталий Кропачев почему-то не захотел или не смог, что побудило Фонд госимущества отменить аукцион и объявить новый. Подобное поведение довольно странно для Кропачева, ведь ранее "Укрдонинвест" участвовала в аукционе по продаже другого порта – "Усть-Дунайск", а ее предложение составляло чуть более 200 млн грн.

Кропачев под крышей Банковой

Но что побудило Виталия Кропачева бросить привычный ему угольный бизнес и заняться абсолютно неизвестными ему медиа, которые к тому же тяжело назвать прибыльными в Украине?!

Вероятный ответ на этот вопрос– его об этом "попросили", пообещав в обмен решение проблем с правоохранителями, которые плотно занялись деятельностью фирм бизнесмена периода 2017-2019 годов.

Собственно, сейчас в Украине есть только одна структура, которая обладает достаточным влиянием для этого и заинтересована в создании новых медиа – это Офис президента, для которого новые СМИ в преддверии выборов будут вовсе не лишними. С другой стороны, именно они могут дать иммунитет от уголовных преследований.

Кто конкретно может быть таким себе "куратором" Виталия Кропачева от ОП вместо оставшегося не у дел Игоря Кононенко – сказать сложно. Но наиболее вероятны две фигуры – куратор правоохранительных структур Олег Татаров и куратор энергетики и экономики Ростислав Шурма.

Хотя "прикрытие" от силовиков на первый взгляд по профилю Олега Татарова, его позиции, по данным СМИ в последнее время крайне слабы, на сайте президента можно даже найти электронную петицию по его увольнению.

В этом смысле поддержка набравшего силу Ростислава Шурмы куда вероятнее сразу по трем причинам:

- именно он курирует в ОП энергетику, то есть "профильную" для Кропачева нишу и основу его бизнеса;

- имеет такое же "региональное" прошлое, как и сам Кропачев, и также будучи депутатом Донецкого облсовета мог лично знать бизнесмена из Тореза;

- может иметь личный интерес в СМИ.

Дело в том, что в марте Ростислав Шурма стал жертвой информационной компании, развернувшейся против него, в которой ему "вспомнили" связи отца, свою работу у Рината Ахметова и кадровые назначения на госпредприятия энергетики лиц, близких к российским бизнесменам. В такой ситуации иметь под рукой свое профессиональное СМИ очень полезно. С его помощью можно как защищать самого себя в разного рода внутренних конфликтах, так и предложить его под выборы заинтересованным кругам.

Разумеется, для создания влиятельного СМИ требуются инвестиции, команда и некоторое время. Деньги на это, вероятно, дал Виталий Кропачев, команда представлена оставшимися без работы журналистами каналов Виктора Медведчука, осталось только время, впрочем, оно также пока есть – ведь выборы скорее всего состоятся только в 2024 году.

То есть весьма вероятно, что между Офисом президента в лице Ростислава Шурмы и бывшим "угольным смотрящим" Виталием Кропачевым состоялась некая сделка, в рамках которой бизнесмен подался в медиабизнес, заручившись иммунитетом в своих делах.